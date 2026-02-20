Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
Володимир Зеленски: Украйна не губи войната!
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Украйна не губи войната!

20 Февруари, 2026 22:41, обновена 21 Февруари, 2026 03:56 4 018 112

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • украйна-
  • русия-
  • донбас-
  • крим-
  • киев-
  • ракети-
  • дронове

Силният човек в Киев довери, че Русия и САЩ оказват натиск върху Украйна да изтегли изцяло войските си от Донбас

Володимир Зеленски: Украйна не губи войната! - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна "не губи войната" срещу Русия, увери украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес, пише БТА.

В интервю, което даде за агенцията броени дни преди четвъртата годишнина от руската пълномащабна инвазия в съседната държава, която се пада на 24 февруари, Зеленски каза, че въпросът всъщност е дали Украйна е в състояние да победи.

"Не може да кажем, че губим войната, честно казано, със сигурност не я губим. Въпросът е дали ще спечелим, да, това е въпросът - въпрос, който обаче идва на много висока цена", обобщи позицията си украинският президент.

Той обяви, че Въоръжените кили на Украйна са освободили през последните дни 300 квадратни километра територия в южната част на страната при контраофанзива, която, по думите му, продължава.

АФП прави уговорката, че не може да провери това твърдение.

Зеленски довери, че Русия и САЩ оказват натиск върху Украйна да изтегли изцяло войските си от Донбас.

Именно отказът на Киев да се откаже от промишления източен регион е основният препъникамък в преговорите.

В същото време украинският президент каза, че страната му продължава да получава от Съединените щати разузнавателна информация "на същото равнище".

Европейски войници трябва да бъдат разположени по-близо до фронтовата линия в случай на прекратяване на огъня, за да гарантират неговото спазване, призова той.

Зеленски обвини Русия, че използва идеята за произвеждане на избори в Украйна само за да го свали от власт.

Украинската армия също има проблеми с връзката със сателитната мрежа "Старлинк", призна Зеленски. В същото време той изтъкна, че руските въоръжени сили имат "много по-сериозни проблеми" в тази сфера, след като американският милиардер Илон Мъск дезактивира в началото на този месец терминалите, използвани от тях.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 88 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ...не било пудра захар.

    142 19 Отговор
    Така е, брат,...не губите...начертай сега две линии

    22:44 20.02.2026

  • 2 Слава Украина

    25 114 Отговор
    Стискай зъби Зеленски, на финалната права си!

    Коментиран от #8, #11, #13

    22:44 20.02.2026

  • 3 Европеец

    143 11 Отговор
    Какво глупаво твърдение в заглавието.... Коментарът е излишен, излишно е и да чета фантазиите на зеленият просяк милионер....

    22:45 20.02.2026

  • 4 Владимир Путин офишъл

    113 7 Отговор
    Доналд, кво му дадохте на тоя,бе?

    22:45 20.02.2026

  • 5 Сталин

    112 7 Отговор
    и Хитлер туй разправяше...

    22:45 20.02.2026

  • 6 ФилоСоф

    89 9 Отговор
    Крайно време е джуджето Стори Пакост с белия нос да бъде тричен и да висне на някой стълб !

    22:45 20.02.2026

  • 7 Врач

    77 4 Отговор
    Губи губиии . На кой ги разправяте и кой ли ви верва.

    22:46 20.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    71 6 Отговор
    Др0гата добра ми се чини

    22:47 20.02.2026

  • 10 Щом Тръмп казва

    41 5 Отговор
    ,,силният ,, Зеленски ще го изпълни

    22:48 20.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Исторически парк

    77 8 Отговор
    Украйна не губи, само не печели 🤣😂

    22:48 20.02.2026

  • 13 Медведев Атома

    50 6 Отговор

    До коментар #2 от "Слава Украина":

    Остави 3ъбите, х@лк@та трябва да стяга.

    22:48 20.02.2026

  • 14 Последния Софиянец

    14 88 Отговор
    Украина унищожи калния халифат за няма и 4 години с подръчни средства и завря бункерното в миша дупка.

    Коментиран от #22, #104

    22:48 20.02.2026

  • 15 Ивелин Михайлов

    82 8 Отговор
    Нямат ток и вода ама иначе печелят 😏😁😆

    22:49 20.02.2026

  • 16 Нееее

    47 5 Отговор
    Само малко

    22:49 20.02.2026

  • 17 Многоходовото

    11 79 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    22:49 20.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Европеец

    11 69 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап.

    Коментиран от #25

    22:49 20.02.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    8 68 Отговор
    Блатните орди заминаха при крайцера у тинята❗

    Коментиран от #27

    22:51 20.02.2026

  • 22 0001

    12 65 Отговор

    До коментар #14 от "Последния Софиянец":

    Това е вярно ето го резултата 😂

    22:51 20.02.2026

  • 23 Зельо

    61 4 Отговор
    Голямуйлапни голяма дума не казвай

    22:51 20.02.2026

  • 24 Ей,Анатолий

    54 5 Отговор
    Не махай к0ментара, укропе🏳️‍🌈дал

    Коментиран от #29

    22:51 20.02.2026

  • 25 Европеец

    31 5 Отговор

    До коментар #19 от "Европеец":

    Ти се появи бе.... Откъде се извади такъв голям разбирач не може ли да ми кажеш.....

    22:52 20.02.2026

  • 26 Сатана Z

    11 63 Отговор
    Бункерния с ботокса ще виси от башнята тази пролет.

    Коментиран от #105

    22:52 20.02.2026

  • 27 да питам

    7 57 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗":

    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    Коментиран от #31

    22:53 20.02.2026

  • 28 Съдията

    77 5 Отговор
    Естествено, ако я губеше, щеше да е в сегашно време. Украйна не я губи, тя я загуби още 2022-а като се подлъга по глупостите на рижавия турчин и останалите политикани от Западна(ла) Европа.

    22:53 20.02.2026

  • 29 Сиганин

    25 5 Отговор

    До коментар #24 от "Ей,Анатолий":

    Тос батигоеба

    22:53 20.02.2026

  • 30 Европеец

    9 51 Отговор
    От Киев за два дня до къде се докара милиционера от мазето!

    Коментиран от #32

    22:53 20.02.2026

  • 31 Атина Палада

    8 42 Отговор

    До коментар #27 от "да питам":

    Те напускат Сирия в дървени кашони по двама трима в един, насипно!

    Коментиран от #85

    22:55 20.02.2026

  • 32 От Киев за два дня

    46 56 Отговор

    До коментар #30 от "Европеец":

    Фалира цяла Русия, умряха 2 млн руски войници и стана за посмещище пред света. Накрая даже и не успя да сложи проруско правителство в Украйна, каквато е и целта на тази война.

    Коментиран от #35, #56

    22:57 20.02.2026

  • 33 Точен

    43 44 Отговор
    Белото дава фира, получават се халюцинации в Киев...

    Коментиран от #45

    22:57 20.02.2026

  • 34 Проста да падлудееш

    44 46 Отговор
    Тоя е напълно откачил!

    22:58 20.02.2026

  • 35 Точен

    7 29 Отговор

    До коментар #32 от "От Киев за два дня":

    Да се запази бункерното на власт и да оцелеят дворците и яхтите.

    23:00 20.02.2026

  • 36 Последния Софиянец

    5 30 Отговор
    Войските на отбраната на Украйна елиминираха Павел Порсев, главен редактор на списание «🇷🇺Ахмат». Според публикуваните данни той е служил в 90-та танкова дивизия на руските въоръжени сили.

    23:03 20.02.2026

  • 37 Ъъъъъъ

    53 6 Отговор
    "Украйна "не губи войната" срещу Русия, увери украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес, пише БТА"

    Ми хубу....Ма рашките били на 10-на километра от Запорожие....И това не го твърдят руснаците, а хора, които им е все тая какво ще се случи с Украйна, защото не са пряко замесени в този конфликт....Да не говорим, че по последна информация, по време на последните руски въздушни удари с Искандери, FAB-3000 и дронове, са били ударени "бункери“ и унищожени "центрове за вземане на решения“ в Покровск, Лвов и Суми, а в тези бункери са се помещавали не само украински военни, но и висши служители на НАТО....Докладите говорят за спешна евакуация на до 200 натовски служители чрез "въздушни ковчези“ – специално модифицирани самолети на Алианса, които внезапно са се появили на летище Жешов в Полша....Преди няколко дни стана известно, че първият "въздушен болничен комплекс“ Boeing 737, принадлежащ на Scandinavian Airlines (SAS), също е пристигнал в Жешов....Пристигането му повдигна редица въпроси и стана вирусна онлайн. Да не говорим, че след него, там кацнаха още няколко такива самолета:: Cessna Citation Bravo от Tyrol Air Ambulance и Learjet 75 от Полската медицинска въздушно-спасителна служба. А най-любопитни са непотвърдените съобщения за четвърти авариен самолет с деактивирани транспондер, за който се говори, че е същия жълт самолет от Франция, който е прибрал ранени или мъртви високопоставени френски офицери, ударени от Искандер-М в Суми пр

    Коментиран от #49, #54

    23:03 20.02.2026

  • 38 ти да видиш

    48 7 Отговор
    А не хич, укровермахта направо е пред портите на Москва! Иди0т наркоманизиран!

    23:04 20.02.2026

  • 39 Ъъъъъъ

    6 33 Отговор
    Важното е, че над милион блатара са при кабзон и още по три в колички и носилки чакат протезиране.

    23:07 20.02.2026

  • 40 Русофил

    10 30 Отговор
    Другари копеи започваме пета година риване, пазете сили за още 5.Венсеремус

    23:07 20.02.2026

  • 41 ти да видиш

    10 37 Отговор
    За 4 години бункерното не заграби град в Украина и 11та година боксува в донбас!

    23:08 20.02.2026

  • 42 Ъхъ!!!

    5 32 Отговор
    Еми прав е Зеленски!!! Русия е влязла в Донбас, значи тя трябва да се изтегли!

    Коментиран от #47

    23:08 20.02.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Силният човек в Киев

    41 4 Отговор
    Май ще се наложи да обявя победа и да вдигна белия байряк.
    Че иначе наистина няма да има държава с име Украйна.

    Коментиран от #46

    23:14 20.02.2026

  • 45 хаха🤣

    8 35 Отговор

    До коментар #33 от "Точен":

    остави го белото, ами дядо Вовчик изпусна нещата от контрол🤣 Рашка фалирала, крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега Медведа ги подоготвя за купонна система по севернокорейски модел 🤣

    23:15 20.02.2026

  • 46 Много е късно за белия байряк

    10 30 Отговор

    До коментар #44 от "Силният човек в Киев":

    Русия пропусна момента, това трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    Коментиран от #61

    23:17 20.02.2026

  • 47 Кой ще влиза излиза

    32 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ъхъ!!!":

    от Донбас, решават местните хора, които са наследили земите от дедите си!

    23:18 20.02.2026

  • 48 гочо

    35 3 Отговор
    яко шмърка тоя психопат

    23:19 20.02.2026

  • 49 Руската пропаганда

    4 28 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъъъъ":

    Има за цел глупака.Забрави и за поне 200 натовски генерала.Ще те накажат от руската свинеферма една седмица да драскаш безплатно.

    Коментиран от #63

    23:21 20.02.2026

  • 50 РЕАЛИСТ

    43 5 Отговор
    Украйна в само наемна армия на НАТО. Въоръжението е от НАТО . Парите за армията и цялата държава са от НАТО и от ЕС. От Украйна е само пушечното месо. Ако оставиш сама Украйна срещу Русия и 24 часа няма да са минали и Украйна ще развее бялото знаме.

    23:21 20.02.2026

  • 51 РЕАЛИСТ

    5 33 Отговор
    Но е вазно, че Зеленски загрузва ватата до крак, НАТО още не и даля и една жертва

    23:24 20.02.2026

  • 52 Федор

    33 4 Отговор
    Аман от вечните лъжи на тоя досадник!
    Втръсна на целия свят с хленченето,просията и мокрите наркосънища!

    23:26 20.02.2026

  • 53 Компетентен

    42 3 Отговор
    Затова ли преди година се пърчехте, че "всичко ще се реши на бойното поле" и че ще си вземете всички територии, даже Крим, че и руски територии щяхте да заграбвате, а сега плачете, че Русия не искала мир?
    Свършено е с укрия и дори тоя наркоман го разбира !!!

    23:27 20.02.2026

  • 54 Ъъъъъъъ

    2 29 Отговор

    До коментар #37 от "Ъъъъъъ":

    Руснаците се докараха цял свят да го подритва и мрази.

    23:28 20.02.2026

  • 55 Българин

    1 25 Отговор
    Зеленски развинти пияните глави на рашковците.

    23:30 20.02.2026

  • 56 Компетентен

    24 25 Отговор

    До коментар #32 от "От Киев за два дня":

    Хахаха, дефектно произведение на инцест в хъхpeшки kaтун, как точно Русия "фалира" като има по-нисък дълг от всяка друга европейска държава и златно-валутни резерви три пъти по-големи от дълга? Как са yмрели 2 милиона войници от 2 милиона амия (котгато статистически има трима тежко ранени на всеки загинал), но тая армия още съществува?
    Пред тебе дори някоя медуза е Айнщайн. Когато всичко свърши по единствения възможен начин, ще ви водим на задължителни екскурзии до Русия, ще ви пускаме из Москва, вързани като мечки да ви се смеят русначетата и да ви хвърлят банани като на мaкаци. Няма да си цапаме ръцете с вас, вие сами ще мpeте от депресия.

    23:32 20.02.2026

  • 57 Я иди кажи

    31 24 Отговор
    Този може ли някой да го приема на сериозно. Силна дрога-силни думи на един слаб, умопобъркан с изтекъл мандат президент. Може би той започва да играе ролята на луд, за да не го убият, вид защита. Луд или болен ще бъдеш осъден от украинците, чийто деца изби, за да можеш да крадеш ти и цялата ти шайка, да позлатяваш тоалетните в палатите им. Не губел войната, а как се нарича това, подарява се или продава се.

    23:34 20.02.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ами

    5 23 Отговор
    Не е важно кой какво пише, а каква е реалността. Тридневната “специална военна операция” след четири дни ще навлезе във петата си година. Това говори напълно достатъчно за “втората в света армия” всичко друго са оправдания и пропаганда. Първата армия в света арестува лидера на страна верен съюзник на режима на Путлер в собствения му дом за броени часове, а “втората армия” 4 години превзема села на по-малко от 150км от границите и въпреки, че идеята беше точно същата смяна на управляващите в Украйна. Който го може го може, а който не става за посмешище.

    Коментиран от #68

    23:43 20.02.2026

  • 60 Еваларка зельоночек

    17 1 Отговор
    Печелите ли бе???

    23:49 20.02.2026

  • 61 Белия Нос

    23 4 Отговор

    До коментар #46 от "Много е късно за белия байряк":

    След като запада спря договора за мир в Истанбул, СВО се прекатегоризира във война на изтощението срещу виновниците. Докато си нучат урока.
    Жалко само за украинците.

    Коментиран от #79

    23:50 20.02.2026

  • 62 Фейк на часа

    16 5 Отговор
    Факти бг не губят интелитентните си читатели.
    Нормалните хора не влизат във Факти да се базикат, а влизат да четат обективни новини и анализи.
    Журналистите на Факти са добре с главния мозък и изобщо не са за Карлуково.

    Коментиран от #64

    23:52 20.02.2026

  • 63 Град Козлодуй

    4 20 Отговор

    До коментар #49 от "Руската пропаганда":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    Коментиран от #65

    23:53 20.02.2026

  • 64 Ха,ха,ха

    12 0 Отговор

    До коментар #62 от "Фейк на часа":

    Най - гениалните. 🤣🤣🤣🤣🙈🙉🙊

    23:55 20.02.2026

  • 65 Ти затова стана радиоактивен.

    12 1 Отговор

    До коментар #63 от "Град Козлодуй":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    23:56 20.02.2026

  • 66 Бригаден генерал Дин

    29 3 Отговор
    Нееее! Не губи войната. Губи населението си. От 50 милиона за четири години се стопи на 20. Вече изпращат в окопите гимназисти, жени и старци на 60 години. Столица е умиращ град без електричество, водопровод и канализация. Могъщата промишленост на УССР е унищожена. Апокалипсис и КАМЕННА ера.

    00:00 21.02.2026

  • 67 Точно така

    26 2 Отговор
    И не товарите хора насила, отвлечени на улицата от ТЦК, нали?

    00:02 21.02.2026

  • 68 Компетентен

    30 3 Отговор

    До коментар #59 от "Ами":

    Точно. Не е важно кой какво пише, но каква е реалността. Докато САЩ се занимават с интриги и отвличания, благодарение на предатели, Русия воюва наистина, нещо което САЩ никога не са правили с поне малко равностойни противници. За четири години 2 милиона руски доброволци смaзаха 5 милиона укропи, биещи се от укрепявани 8 години позиции, въоръжавани от 50 държави.
    Ако руската армия е "втората", то коя е първата? Онази ли, дето избяга от някакви талибани по чехли и им остави оръжие за десетки милиарди?

    Коментиран от #69

    00:03 21.02.2026

  • 69 Ами

    4 15 Отговор

    До коментар #68 от "Компетентен":

    Толова може да воюва и затова е "втора".

    00:08 21.02.2026

  • 70 Бригаден генерал Дин

    17 3 Отговор
    Плътността на огъня е впечатляваща. По 20 балистични ракети, крилати ракети, артилерийски, минометен огън и 1000 дрона на нощ. Каменна ера.

    00:12 21.02.2026

  • 71 Макс Глебов

    9 6 Отговор
    РФ произвежда по 1000 ударни дрона дневно. Изключително мощни.

    Коментиран от #72, #84

    00:15 21.02.2026

  • 72 Така, това

    6 4 Отговор

    До коментар #71 от "Макс Глебов":

    Затова 4 години все същото

    00:20 21.02.2026

  • 73 Бригаден генерал Дин

    18 5 Отговор
    Колко самолета е имала Украйна преди войната?
    Три въздушни армии ( 1100 бойни самолета) бяха прехвърлени на украинските ВВС , включително 30 Ту-16 (ракетоносци), 30 Ту-22КД (ракетоносци), 30 Ту-22Р (разузнавателни самолети), 36 Ту-22М3, 23 Ту-95МС-16, 19 Ту-160, 21 самолета-заправщик Ил-78, както и големи арсенали от крилати ракети Х-55 (1068 единици) и Х-22.
    Освен това, Украйна получи самолетите и бронетехниката на страните от бившия Варшавски договор и Ф16 от страните от НАТО.
    Всичко това е унищожено от РФ, както и над два милиона личен състав.

    00:23 21.02.2026

  • 74 1234

    14 19 Отговор
    И войната загуби, и 20% от Украйна(засега) загуби, изби 2 милиона украинци за НИЩО и напук на фактите продължава да представя желанията си за реалности. Горките украинци! С такъв начело, краят на Украйна е сигурен!

    Коментиран от #80

    00:25 21.02.2026

  • 75 Истината е, че

    8 21 Отговор
    Войната трябва да продължава максимално дълго.
    Фактите от самото начало показват точно това. Хода на събитията потвърждава това по безспорен начин. На Украйна не се предоставя военна помощ която е достатъчна да разгроми руските окупатори, но и се помага точно дотолкова да може да продължат да оказва съпротива Това е коварен и много кървав сценарий за, който украинците плащат с живота си. Просто интереса е за дълга и изтощителна война продължаваща с мого години. А от това ще пострада унищожително икономиката на Русия и именно това е целта която се преследва от самото начало на конфликта, а може би и от преди началото му.

    00:29 21.02.2026

  • 76 Макс Глебов

    12 14 Отговор
    🔥Украинские "Фламинго" ударили по предприятию, которое выпускает двигатели для "Искандера" и "Орешника".
    Поражен Воткинский завод в Удмуртии.
    Реването на блатни роби да почне сега!

    Коментиран от #81

    00:33 21.02.2026

  • 77 Макс Глебов

    8 4 Отговор
    На 1500 км от границата, пак отломки, хахааа

    00:34 21.02.2026

  • 78 Факти

    13 17 Отговор
    Зеленски е велик човек. Всеки друг на негово място би избягал. Путин и Тръмп щяха да избягат с 200.

    00:38 21.02.2026

  • 79 Последния Софиянец

    7 13 Отговор

    До коментар #61 от "Белия Нос":

    Така е, за блатарите на никой не му е жал, най вече на задунайските раби! Крепостните никога не са ги броили за хора, живота им струва колкота кибрит, на копейките им тоже!

    00:39 21.02.2026

  • 80 Факти

    18 18 Отговор

    До коментар #74 от "1234":

    Украинците не се бият за нищо. Те се бият за свободата, а тя е всичко. Руснаците се бият за нищо. Умират за замъците, самолетите и яхтите на Путин и олигарсите му.

    Коментиран от #83

    00:40 21.02.2026

  • 81 Беларусь

    6 7 Отговор

    До коментар #76 от "Макс Глебов":

    Българи = 500 годишните роби от турците. Смях

    00:40 21.02.2026

  • 82 Фют

    6 4 Отговор
    Някой да им смени репликите на тези актьори.

    00:47 21.02.2026

  • 83 Беларусь

    10 13 Отговор

    До коментар #80 от "Факти":

    А ботокса се бори за да остане на власт и да оживее най вече!

    00:56 21.02.2026

  • 84 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    10 7 Отговор

    До коментар #71 от "Макс Глебов":

    Да произведат и ограничена серия юбилейни модели по случай 4 години специална боклуджийска апираця

    01:19 21.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Украйна 10 милиона 💥

    23 18 Отговор
    Володимир Зеленски: Украйна не губи войната!
    Губи населението си. От 50 милиона се стопи на 20 милиона. Още 3 години и там ще останат само бандеровците. 60 хиляди души ловци на пушечно месо.

    Коментиран от #87

    01:56 21.02.2026

  • 87 Терористи

    8 15 Отговор

    До коментар #86 от "Украйна 10 милиона 💥":

    Няма да останат, оцелелите след войната ще страдат най -много.

    02:25 21.02.2026

  • 88 Трътлю

    17 15 Отговор
    Как принудиха рускоезичните украинци да умира против волята си за западни интереси!
    Как няма никаква съпротива в населението!
    И сега, с превъоръжаването на Европа в което участваме и ние, войната ще се затегне с години.
    Ще си избият мъжете, ще си унищожат страните, и Украйна, и Русия.
    Сатаната, с лукава усмивка, потрива доволно ръце някъде в Лондон и Берлин

    03:22 21.02.2026

  • 89 Прогноза

    16 15 Отговор
    Скоро Тръмп ще бъде аут политическата сцена и тогава положението на Раша и Путлер рязко ще се влоши.
    За тези 4 години на всички стана ясно, че агресора няма достатъчно power за да победи Украйна. Загубите на окупаторите са в пъти повече от тези на ВСУ...

    04:06 21.02.2026

  • 90 Факт

    3 14 Отговор
    Русия губи войната.

    За 4 години има няколко пъти повече загуби на жива сила и техника от Украйна и няма изпълнена нито една от целите на "СВО"

    05:06 21.02.2026

  • 91 Глеб Жиглов

    1 15 Отговор
    Преподобна Стойна е казала че Русия ще бъде навряна в ъгъла , очевидно ще се случи.

    05:51 21.02.2026

  • 92 Карго 200

    0 6 Отговор
    Онлайн табло "пидрахуйка" 414 "Птахи Мадяра"

    Протягом лютого (01-19.02) силами УСБС з "сво"
    відправлено "додому":
    5553 хробака

    Коментиран от #101

    06:10 21.02.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 НЕ БЕ НЕ, КАК ЩЕ ГУБИ ВОЙНАТА , НЕЕЕ!

    14 2 Отговор
    ТОЯ ШШИБЕК Е ТОТАЛНО ИИЗПЕРКАЛ !!! ЧУДЯ СЕ , КАК ГО ИМАТ ВСЕ ОЩЕ ЗА ПРЕГОВАРЯЩ !! НИТО Е ЛИГИТИМ , И КАТО ТАКЪВ ПОДЛЕЖИ НА МОБИЛИЗАЦИЯ , КОЕТО ОЗАЧАВА ,ЧЕ ТРЯБВА ДА Е НА ФРОНТА , НИТО ГЛАВАТА МУ Е В РЕД , ЧУЙТЕ ГО КАКВИ ГИ ПЛЕЩИ !! ЗА ЕВРОФАШАГИТЕ ТОЯ ТИП НАПУШЕН УУБИЕЦ ,ИМ Е ЯК КЪСМЕТ ПОПАДНАЛ В РЪЧИЧКИТЕ ИМ ЗА ДА СИ ДОИГРАЯТ ИГРАТА .!!УКРАЙНА Е ПРЕД КАПИТУЛАЦИЯ ,НО ТОЙ НЕ ГУБЕЛ ВОЙНАТА !!!

    06:48 21.02.2026

  • 96 Анонимен

    15 2 Отговор
    Интересно, какво според Зеленски е загуба. То държава не остана, хората бягат обаче Украйна не губи войната.

    06:57 21.02.2026

  • 97 ами

    10 0 Отговор
    да ха ха ха - таман да спечели войната украина и ще я загуби заради сащ, че не й дават достатъчно оръжие, заради европа, че не й дава достатъчно пари и заради целия свят, че не оказва натиск върху русия

    07:47 21.02.2026

  • 98 Не губи,

    8 1 Отговор
    а 1/5 и Крим ги няма.
    Разбирам да беше 1/5 от Русия да каже, че не губи и печели.
    Когато 1/5 от държавата ти липсва, това е всичко друго, но не и победа.
    Не си струва да му слушам глупостите.
    Там, в Москва на преговори.

    08:11 21.02.2026

  • 99 Прав беше Путин за този

    7 1 Отговор
    нахалнолайно е.
    Напълно заслужава да му счупиш всичките зъби за да спре да дрънка глупости.
    Като превземе цяла Русия тогава да дрънка за победа.

    08:17 21.02.2026

  • 100 Каунь

    7 1 Отговор
    Тука е прав чуека. Губи я целият колективен запад, дето не може да смогне на производството на отвсякъде санкционирана Русия. Криви им излязоха сметките на англосаксите.

    08:37 21.02.2026

  • 101 Пиши поне на руски че тая

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Карго 200":

    Укро-мова не ти се разбира нищо...

    09:04 21.02.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Цитат

    3 1 Отговор
    В крайна сметка, Зеленски се връща там, откъдето започна – към ролята на комика. Но този път комедията е трагична.

    09:52 21.02.2026

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 Шалтето

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Бункерният му го .....квадратен!

    09:55 21.02.2026

  • 106 Друсльо

    4 0 Отговор
    Еееееех кокаинче бе

    Да си смръкна с кеф та чак да ми изпукат дропчетата

    09:58 21.02.2026

  • 107 Генерал Диван

    2 2 Отговор
    Не те послуша Зеле и не отиде на преговори в мацка а отива на преговори в Брюксел за ускорено членство

    10:05 21.02.2026

  • 108 ПО ТОЧНО

    1 1 Отговор
    АМА ВЪОЩЕ НЕ Я ГУБИ , САМО ДЕТО ВЕЧЕ ЗАГУБИ 25% ОТ ТЕРИТОРИЯТА И ДВА МИЛИОНА НАРОД..............🤦‍♂️🕶🤦‍♀️

    12:51 21.02.2026

  • 109 Блатна подлога със руцки шнур в ауспуха

    0 0 Отговор
    Просията е могучая и има сармати,басмати и други безаналогови тайни мусори, фащ треперят!

    13:01 21.02.2026

  • 110 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    0 0 Отговор
    Най-хубавото за Украйна ,че покрай блатната инвазия се очисти от блатни подлоги!

    13:02 21.02.2026

  • 111 БЛАТНА ОРКА АЛКАШ

    0 0 Отговор
    По калния канал первой сказаха,че външния кон лавровия бил любовник на шойгу, скандала е чутовен.......😂😂😂😂

    13:05 21.02.2026

  • 112 Пиши поне на руски че тая

    0 0 Отговор
    Укро-мова не ти се разбира нищо...

    16:18 21.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания