Володимир Зеленски: Украйна не губи войната!

Украйна "не губи войната" срещу Русия, увери украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес, пише БТА.
В интервю, което даде за агенцията броени дни преди четвъртата годишнина от руската пълномащабна инвазия в съседната държава, която се пада на 24 февруари, Зеленски каза, че въпросът всъщност е дали Украйна е в състояние да победи.
"Не може да кажем, че губим войната, честно казано, със сигурност не я губим. Въпросът е дали ще спечелим, да, това е въпросът - въпрос, който обаче идва на много висока цена", обобщи позицията си украинският президент.
Той обяви, че Въоръжените кили на Украйна са освободили през последните дни 300 квадратни километра територия в южната част на страната при контраофанзива, която, по думите му, продължава.
АФП прави уговорката, че не може да провери това твърдение.
Зеленски довери, че Русия и САЩ оказват натиск върху Украйна да изтегли изцяло войските си от Донбас.
Именно отказът на Киев да се откаже от промишления източен регион е основният препъникамък в преговорите.
В същото време украинският президент каза, че страната му продължава да получава от Съединените щати разузнавателна информация "на същото равнище".
Европейски войници трябва да бъдат разположени по-близо до фронтовата линия в случай на прекратяване на огъня, за да гарантират неговото спазване, призова той.
Зеленски обвини Русия, че използва идеята за произвеждане на избори в Украйна само за да го свали от власт.
Украинската армия също има проблеми с връзката със сателитната мрежа "Старлинк", призна Зеленски. В същото време той изтъкна, че руските въоръжени сили имат "много по-сериозни проблеми" в тази сфера, след като американският милиардер Илон Мъск дезактивира в началото на този месец терминалите, използвани от тях.
