Трима убити при нов американски удар срещу кораб в Тихия океан

21 Февруари, 2026 05:11, обновена 21 Февруари, 2026 04:14 924 3

  • сащ-
  • наркотрафик-
  • тихи океан-
  • кораби-
  • атаки-
  • загинали

Американското командване твърди, че плавателният съд е участвал в трафик на наркотици

Снимка: YouTube
БТА БТА

Американските военни съобщиха, че са нанесли удар по кораб в източната част на Тихия океан, при което са загинали трима души, предаде Ройтерс.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се хвали с успехите си в унищожаването на кораби, заподозрени в извършването на наркотрафик.

Южното командване на Въоръжените сили на САЩ (USSOUTHCOM) публикува в "Екс" кадри от удара и съобщи, че корабът е "участвал в операции за трафик на наркотици".

Агенция Ройтерс не успя веднага да провери информацията чрез независим източник.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Aлфа Вълкът

    7 0 Отговор
    Американските военни да не са били будисти?!

    04:20 21.02.2026

  • 2 Защо

    7 0 Отговор
    Не ну давате информация за настоящето положение на летище София?

    04:48 21.02.2026

  • 3 ИСКАМЕ

    7 0 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ТВЪРДЕ НЕЗАВИСИМА !!!

    04:51 21.02.2026