Трима убити при нов американски удар срещу кораб в Тихия океан

Американските военни съобщиха, че са нанесли удар по кораб в източната част на Тихия океан, при което са загинали трима души, предаде Ройтерс.
Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се хвали с успехите си в унищожаването на кораби, заподозрени в извършването на наркотрафик.
Южното командване на Въоръжените сили на САЩ (USSOUTHCOM) публикува в "Екс" кадри от удара и съобщи, че корабът е "участвал в операции за трафик на наркотици".
Агенция Ройтерс не успя веднага да провери информацията чрез независим източник.
