Сериозен удар по Белия дом! Бизнесът започва битка за възстановяване на $175 милиарда след отменените мита на Тръмп

Върховният съд на САЩ нанесе сериозен удар по търговската политика на Белия дом, след като постанови, че президентът Доналд Тръмп няма право да използва Закона за международните извънредни икономически правомощия от 1977 г. (IEEPA), за да налага широкомащабни мита върху вноса, предава "Ройтерс".

Решението, което може да има дългосрочни последици за глобалната икономика, отваря пътя за възстановяване на над 175 млрд. долара събрани мита, според изчисления на икономисти от Penn-Wharton Budget Model. Процесът по връщане на средствата обаче тепърва започва и се очаква да бъде бавен и сложен.

От април насам във Съда по международна търговия на САЩ са заведени над 1800 дела, свързани с митническата политика - рязък скок спрямо по-малко от две дузини за цялата 2024 г.

Сред ищците са подразделения на японската Toyota Group, американската търговска верига Costco, производителят на гуми Goodyear Tire & Rubber, алуминиевият гигант Alcoa, Kawasaki Motors и френско-италианската група EssilorLuxottica.

Юристи очакват нова вълна от искове, след като редица компании са изчаквали решението на съда, за да избегнат политическо напрежение.

Пазарите реагираха положително

Акциите на засегнати компании се повишиха след решението. Сред печелившите бяха европейските луксозни марки LVMH и Hermes, както и италианската Moncler.

Най-силно засегнати от митата бяха компаниите в секторите на потребителските стоки, автомобилната индустрия, производството и облеклото, които разчитат на евтини производствени бази в Китай, Виетнам и Индия. Допълнителните мита увеличиха разходите за внос на готови стоки и компоненти и нарушиха глобалните вериги на доставки.

Разходите се поемат основно от американците

Според Федерална резервна банка на Ню Йорк около 90% от митата са поети от американски компании и потребители - в разрез с твърденията на Белия дом, че разходите се плащат от чуждестранни износители.

По данни на Yale Budget Lab ефективната митническа ставка на САЩ е достигнала 11,7% през ноември, спрямо средно 2,7% в периода 2022-2024 г.

Възстановяванията ще отнемат време

Юристи предупреждават, че процесът по възстановяване на средствата може да продължи месеци или дори години. Компаниите трябва да съберат подробни данни за вноса и платените мита в различни периоди и режими.

Някои дружества вече са продали правата си за бъдещи възстановявания на външни инвеститори срещу авансово плащане от 25-30 цента за долар, като се отказват от остатъка в полза на инвеститорите при евентуално окончателно връщане на сумите.

Германската логистична компания DHL заяви, че ще използва технологичните си системи, за да подпомогне клиентите си при евентуални възстановявания.

Митата няма да изчезнат напълно

Администрацията на Тръмп вече сигнализира, че ще използва други законови механизми за налагане на мита, включително такива, свързани с националната сигурност и нелоялни търговски практики.

Автомобилният сектор например ще продължи да бъде обект на 25% мита върху превозни средства от Мексико и Канада, наложени на основание национална сигурност - мярка, която не попада под обхвата на отмененото решение.

"Митата няма да изчезнат. Те просто ще бъдат поставени под друг правен чадър", коментират експерти по международна търговия.

Въпросът дали компаниите ще намалят цените за потребителите остава открит. Част от бизнеса вече заявява, че ще търси възстановяване на средства, но не очаква цените да спаднат значително, дори при успешен изход от съдебните процедури.

Германската индустриална федерация BDI призова ЕС да поиска от САЩ яснота относно двустранното търговско споразумение, след като Върховния съд на САЩ отмени глобалните тарифи на президента Доналд Тръмп, предаде "Ройтерс".

Волфганг Нидермарк, член на борда на BDI, определи решението като "силен сигнал за търговския ред, основан на правила".

BDI заяви, че очаква администрацията на САЩ да проучи алтернативни начини за продължаване на съществуващите тарифи или да въведе подобни защитни мерки.

Върховният съд на САЩ заяви в петък, че митата, наложени от президента Доналд Тръмп по силата на закон за икономическа извънредна ситуация, са незаконни. Съдът не уточни по какъв начин правителството трябва да възстанови неправомерно събраните мита, чиято стойност се оценява на около 175 млрд. долара.

Как се събират митата?

За почти всички стоки, подлежащи на облагане с мита, вносителят предоставя гаранция (bond) пред Агенцията за митническа и гранична защита и заплаща предварително изчислено мито, за да въведе стоката в Съединените щати.

По-късно правителството извършва окончателно определяне на дължимите мита - процес, известен като "ликвидация", който обикновено се случва 314 дни след вноса на стоката. Ако има надплатени суми, те се възстановяват; ако има недостиг, вносителят трябва да доплати.

Вносители заведоха дела във Съда по международна търговия на САЩ с цел да спрат окончателното определяне на митата, докато Върховният съд разглеждаше случая, но съдът отхвърли това искане.

Посочи ли Върховният съд на САЩ как ще се връщат митата?

Не. В особено мнение съдия Брет Кавано заяви, че решението вероятно ще доведе до сериозни практически последици в краткосрочен план, включително възстановявания на средства. Той отбеляза, че по време на устните пледоарии е било признато, че разпределянето на възстановяванията вероятно ще бъде "хаотично".

Делото ще бъде върнато в Съда по международна търговия, който трябва да организира процеса по възстановяване.

Как могат да бъат обработени възстановяванията?

Повече от 1000 дела вече са заведени от вносители, които искат възстановяване на средства, като се очаква нова вълна от искове.

През декември съдът постанови, че има правомощие да отвори отново окончателните решения за митата и да разпореди на правителството да изплати възстановявания с лихва - правомощие, което администрацията на Тръмп заяви, че няма да оспорва. Според търговски експерти това решение премахва потенциални правни усложнения.

Какво трябва да направт вносителите?

Всеки вносител вероятно ще трябва самостоятелно да предяви иск в Съда по международна търговия, за да получи възстановяване. Не е ясно дали може да бъде образуван колективен иск, който да обхване широкия кръг компании, платили мита.

Съгласно американското търговско законодателство вносителите разполагат с двегодишен срок, за да предявят иск за възстановяване.

Процедурата може да засегне по-тежко малките предприятия, които вече са понесли по-голям относителен удар от митата в сравнение с големи компании като Costco. Адвокати посочват, че част от по-малките вносители може да се откажат от иск за възстановяване, за да избегнат хиляди долари съдебни и адвокатски разходи.

Има ли прецедент?

Съдът по международна търговия е управлявал мащабни възстановявания и преди. През 1986 г. Конгресът въведе данък за поддържане на пристанища, начисляван върху стойността на всички товари, влизащи и излизащи от американските пристанища. През 1998 г. Върховният съд постанови, че част от този данък е противоконституционна. Съдът по международна търговия организира процес по възстановяване, включващ над 100 000 ищци.

Очаква ли се сериозен хаос в процедурите?

Търговски експерти посочват, че правителството разполага с проследими данни за платените мита и подобрени системи за отчетност, което би трябвало да улесни определянето на размера на възстановяванията.

Малкият бизнес призова администрацията на Тръмп да извърши автоматични възстановявания и изразява опасения, че властите могат да подложат на допълнителен контрол митническата документация, което да забави процеса.

Дори при изплащане на средства някои компании може да не получат сумите директно. Това е възможно, ако те не са били "вносител по документи" (importer of record) - юридическото лице, което носи отговорност за съответствието на стоката с регулациите и за плащането на митата.

В крайна сметка разпределението на възстановените средства ще зависи от договорните отношения между компанията, която е понесла митото, и официалния вносител, което може да доведе до нови правни спорове.