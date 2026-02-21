Новини
Свят »
Русия »
21 февруари 1613 г. Ето как Романови стават царска династия

21 февруари 1613 г. Ето как Романови стават царска династия

21 Февруари, 2026 04:13 17 820 30

  • романови-
  • михаил романов-
  • русия

През 1632 г. цар Михаил прави опит да си върне Смоленск

21 февруари 1613 г. Ето как Романови стават царска династия - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Демократични практики поставят началото на имперската руска династия – Романови.

На 21 февруари 1613 г. след продължителни спорове и издигане на различни кандидатури Земският събор обявява Михаил Фьодорович Романов за цар на Русия.

След отблъскването на полските войски от Москва през 1613 г. в града е свикан Земски събор. Новият цар Михаил Романов е на 16 години и живее в Ипатиевския манастир в Кострома.

В първите години от управлението си той се намира под влиянието на майка си, тъй като баща му е в плен в Жечпосполита.

Основен проблем пред Русия в началото на управлението на Михаил са продължаващите войни с Швеция и Жечпосполита. На 17 февруари 1617 г. той успява да сключи с Швеция Столбовския договор. Според него Русия си връща контролирания от шведите Новгород, но трябва да изплати парични компенсации и да се откаже от излаза си на Балтийско море и крепостта Шлиселбург.

През 1617 г. полският престолонаследник Владислав, който през 1610 г. е избран за руски цар и все още поддържа претенциите си, организира голям поход срещу Москва, в който се включват и много украински казаци, водени от хетмана Конашевич-Сагайдачни. През есента на 1618 г. той наближава Москва, но не успява да превземе града и на 1 декември е сключено Деулинското примирие. Според него Жечпосполита запазва Смоленск, Новгород Северски и Чернигов. Двете страни разменят и пленниците си, като в Москва се завръща митрополит Филарет. На следващата година той е избран за патриарх и практически управлява страната до смъртта си през 1633 г.

През 1632 г. цар Михаил прави опит да си върне Смоленск и подновява войната с Жечпосполита. След като руската армия е разбита, примирието е подновено. През остатъка от управлението си царят се стреми към поддържане на мира. Когато през 1637 г. донските казаци превземат османската крепост Азов, той отказва да ги подкрепи и през 1642 г. те са принудени да изоставят града.

Цар Михаил страда от прогресивно заболяване на крака, като в края на живота си вече не може да ходи. През цялото си управление той оставя държавните дела на своите съветници. Той се жени два пъти, първо през 1624 г. за княгиня Мария Долгорукова, която умира 4 месеца по-късно, а след това за Евдокия Стрешньова. От втората си съпруга Михаил Романов има 10 деца, от които две доживяват до зряла възраст - наследникът му Алексей и дъщеря му Ирина. Михаил провежда продължителни преговори, с цел да ожени дъщеря си за Валдемар, син на датския крал. Принцът дори пристига в Москва, но след като отказва да приеме православието бракът пропада и той остава задържан в Русия до смъртта на царя.

Царят умира на 13 юли 1645 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 51 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    22 6 Отговор
    Какво е,,дистания,,?

    Коментиран от #12

    04:41 21.02.2022

  • 2 ТттТ

    93 38 Отговор
    От векове русите сами-повтарям-сами са решавали проблемите си.Де с кютек-де с блага дума...но никога не са чакали някой да ги освобождава или милостиня от по-силният.За разлика от много други народи и от нас...Може би оресията на русите им е такава-но можем само да завиждаме на достойнството и мъжеството им-особенно гледайки днешна България...

    Коментиран от #13, #14, #19, #23

    04:53 21.02.2022

  • 3 Биби Долапчиев

    27 55 Отговор
    Московците живеат на края на цивилизациата,нема од кой по силен да чакат помош!

    05:19 21.02.2022

  • 4 Е тва е руската мечка😂😂😂😂

    26 16 Отговор
    С която плашите всичко😂😂😂😂

    06:10 21.02.2022

  • 5 Пламен

    27 42 Отговор
    Татарски род, който се покръства с името романов и с претенции за наследството на източната римска империя.

    Коментиран от #7

    07:09 21.02.2022

  • 6 Малко предистория

    53 16 Отговор
    В Рускятя история, периодът до Романови е наречен Български, защото всички царе и царици са свързани с първия, който е Българин.

    08:03 21.02.2022

  • 7 Епа

    24 9 Отговор

    До коментар #5 от "Пламен":

    Татарите са Българи бре - Вложи Българи. Хазарта болшевики са ги нарекли Татари. Предната династия на Рюрикович също са Българи. Наследството на Източната Римска империя идва от Иван Василевич 3 женен за дъщерята на последния Византийски Император

    Коментиран от #8, #9, #10, #16

    08:22 21.02.2022

  • 8 Ю.кортес

    47 17 Отговор

    До коментар #7 от "Епа":

    То,ако е за византийски принцеси, ние имаме десет.
    Фамилията ,,романов,, е избрана за да претендира за ,,третия Рим,,
    Герба на русия е копие на византийския герб, азбуката е нашата, всичко им е крадено.

    Коментиран от #20

    08:38 21.02.2022

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Даката

    32 13 Отговор

    До коментар #7 от "Епа":

    Не за дъщерята на императора, а за дъщерята на сестрата на императора...племенницата.
    Това не им пречи да имат претенции, нахалството е безгранично.
    Романови са монголи татари.
    По късно се омешват с германци.
    От 1917 ги управляват болшевишки юдеи. Първата им работа е била да разстрелят романовите

    08:49 21.02.2022

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Госあ

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Идва от най старата съществуваща цивилизация - Китай.

    09:44 21.02.2022

  • 13 Хаха

    17 47 Отговор

    До коментар #2 от "ТттТ":

    От векове англичани, французи, датчани, шведи, германци, поляци, казаци и българи са спасявали русията. Нагледен пример е Битката при Шипка. Ако българите не бяха спрели турците, то сега Петербург щеше да се казва Хамилденбург.

    12:22 21.02.2022

  • 14 смок поглъща жаба

    25 38 Отговор

    До коментар #2 от "ТттТ":

    Това,което ще се случи тепърва.Китай ще ги погълне и икономичесли и политически и териториално.Хи-Хи!Иначе,види се,че в историята са имали късмет.Когато са във война с Швеция,Дания мори шведите от запад(тогава Норвегия е датска),когато литовците им запалили Москва,татарите от Крим ги спасили,когато трети Райх ги прегази,Великобритания и САЩ могъщо с храна,оражие,транспотрни стрдства и танкове и с ВТОРИ ФРОНТ им помогнаха(АКО НЕ БЕХА ТЕ и Втори фронт....нЯмаше да я има сега Рус,или ако й имаше кой знае колко ли малка дхржавица би била,наред с поне още 100 държаци.

    13:01 21.02.2022

  • 15 Помяра

    6 21 Отговор
    Романови са били руски ц гани

    13:28 21.02.2022

  • 16 Татуиран Татар

    16 2 Отговор

    До коментар #7 от "Епа":

    Ви виждал ли си Татар бе? Те говорят на турски и се приемат за турци.

    Коментиран от #17, #18

    13:30 21.02.2022

  • 17 генчо

    15 12 Отговор

    До коментар #16 от "Татуиран Татар":

    турския език както татарскя и чувашкия че и прабългарския е от Тюрската езикова фамилия това не ги прави турци от република търция че да се самоопределят на турци.

    14:12 21.02.2022

  • 18 Епа

    25 4 Отговор

    До коментар #16 от "Татуиран Татар":

    Татари няма има Вложки Българи, същите като тези на Аспарух, ама на по-големия му брат Котраг. До ден днешен в Казан знаят кой е последния наследник от руда Дуло. Османската държава датира от 1299, Вложка България от 660 някъде, но през 918 приемат Исляма, и все пак са наследници на Прабългарите. Татари няма, само в Крим е имало Монголски Татари, не и в Казан

    22:01 21.02.2022

  • 19 ССС

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "ТттТ":

    Европа е васална на САЩ след ВСВ!!! Цяла Европа е виновна за войната, САЩ също, но с нея си изиграва картите за Световен лидер!!!
    За Русия, скитите са държали тази територия, на север е Скитско море, след това е Тартария най голямото държава на Земята, след това е Русия!!! Великите сили(тези които колонизират Азия) в началото на 19 век я заличават от Историята на Земята!!!

    13:18 22.02.2022

  • 20 ССС

    6 5 Отговор

    До коментар #8 от "Ю.кортес":

    Не татари,а тартари ,татари е на руски!!!Скития,по късно Тартария, най голямата на юг Индия на север Океана,на изток Тихи океан,запад Източна Европа(Източна Украйна)!!!

    13:27 22.02.2022

  • 21 Реалистът

    10 2 Отговор
    Излиза че българите сме и траки и татари че у още доста други древни народи

    22:12 22.02.2022

  • 22 Владо шофьора

    12 22 Отговор
    Преди 4 века явно поляци и шведи не са си свършили добре работата. Та сега цялата Цивилизация да сърбаме попарата на Кремълския шумашедший карлик. Нищо той сегодня окончателно се наака. Милост този път към Империята на Злото, руссийката няма да има.

    22:34 22.02.2022

  • 23 Оня

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "ТттТ":

    Че кой откачен ще ходи да превзема степи бе умник ,това да не ти е България благословена с красота и климат ,земя древна колкото човечеството .
    Народите които са я обитавали и преди нас са водели безброй битки .
    Кой луд освен Хитлер би нападнал този 10 месечен лед

    21:22 26.02.2022

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    1 5 Отговор
    Е туй е момента кога татароменгяните земат власта од киевските Рюриковичи и превръщат Русия у Ромсiа!

    04:38 21.02.2026

  • 25 Последния Софиянец

    4 10 Отговор
    Блатарите са роби от как ги има, такива ще са до като ги има, копейките им тоже.

    04:55 21.02.2026

  • 26 Госあ

    8 8 Отговор
    Романови са германци, а робите монголи, ботокса е живия пример, ръст 1.5м, квадратна глава и ъси криви крачета.

    05:00 21.02.2026

  • 27 Историчар

    4 1 Отговор
    Пак от македонския учебник по история сте скалъпили нещо.

    05:33 21.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ

    5 5 Отговор
    УЛЯНОВ и БРОНЩАЙН

    Са ликвидирали ЦАРСКА РУСИЯ.

    ЕВРЕИТЕ ПУТЕРАСТИ

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ

    ЩЕ затрият РУСКАТА КОЧИНА.

    Неизбежно е .

    07:02 21.02.2026

  • 30 Сила

    3 0 Отговор
    От прочетеното разбираш , че не е имало руснаци по това време ....поляци , шведи , украинци , датчани , турци и някакви неясни самозванци с азиатски произход ...!!?

    08:34 21.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания