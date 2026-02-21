21 февруари 1613 г. Ето как Романови стават царска династия

Демократични практики поставят началото на имперската руска династия – Романови.
На 21 февруари 1613 г. след продължителни спорове и издигане на различни кандидатури Земският събор обявява Михаил Фьодорович Романов за цар на Русия.
След отблъскването на полските войски от Москва през 1613 г. в града е свикан Земски събор. Новият цар Михаил Романов е на 16 години и живее в Ипатиевския манастир в Кострома.
В първите години от управлението си той се намира под влиянието на майка си, тъй като баща му е в плен в Жечпосполита.
Основен проблем пред Русия в началото на управлението на Михаил са продължаващите войни с Швеция и Жечпосполита. На 17 февруари 1617 г. той успява да сключи с Швеция Столбовския договор. Според него Русия си връща контролирания от шведите Новгород, но трябва да изплати парични компенсации и да се откаже от излаза си на Балтийско море и крепостта Шлиселбург.
През 1617 г. полският престолонаследник Владислав, който през 1610 г. е избран за руски цар и все още поддържа претенциите си, организира голям поход срещу Москва, в който се включват и много украински казаци, водени от хетмана Конашевич-Сагайдачни. През есента на 1618 г. той наближава Москва, но не успява да превземе града и на 1 декември е сключено Деулинското примирие. Според него Жечпосполита запазва Смоленск, Новгород Северски и Чернигов. Двете страни разменят и пленниците си, като в Москва се завръща митрополит Филарет. На следващата година той е избран за патриарх и практически управлява страната до смъртта си през 1633 г.
През 1632 г. цар Михаил прави опит да си върне Смоленск и подновява войната с Жечпосполита. След като руската армия е разбита, примирието е подновено. През остатъка от управлението си царят се стреми към поддържане на мира. Когато през 1637 г. донските казаци превземат османската крепост Азов, той отказва да ги подкрепи и през 1642 г. те са принудени да изоставят града.
Цар Михаил страда от прогресивно заболяване на крака, като в края на живота си вече не може да ходи. През цялото си управление той оставя държавните дела на своите съветници. Той се жени два пъти, първо през 1624 г. за княгиня Мария Долгорукова, която умира 4 месеца по-късно, а след това за Евдокия Стрешньова. От втората си съпруга Михаил Романов има 10 деца, от които две доживяват до зряла възраст - наследникът му Алексей и дъщеря му Ирина. Михаил провежда продължителни преговори, с цел да ожени дъщеря си за Валдемар, син на датския крал. Принцът дори пристига в Москва, но след като отказва да приеме православието бракът пропада и той остава задържан в Русия до смъртта на царя.
Царят умира на 13 юли 1645 г.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
04:41 21.02.2022
2 ТттТ
Коментиран от #13, #14, #19, #23
04:53 21.02.2022
3 Биби Долапчиев
05:19 21.02.2022
4 Е тва е руската мечка😂😂😂😂
06:10 21.02.2022
5 Пламен
Коментиран от #7
07:09 21.02.2022
6 Малко предистория
08:03 21.02.2022
7 Епа
До коментар #5 от "Пламен":Татарите са Българи бре - Вложи Българи. Хазарта болшевики са ги нарекли Татари. Предната династия на Рюрикович също са Българи. Наследството на Източната Римска империя идва от Иван Василевич 3 женен за дъщерята на последния Византийски Император
Коментиран от #8, #9, #10, #16
08:22 21.02.2022
8 Ю.кортес
До коментар #7 от "Епа":То,ако е за византийски принцеси, ние имаме десет.
Фамилията ,,романов,, е избрана за да претендира за ,,третия Рим,,
Герба на русия е копие на византийския герб, азбуката е нашата, всичко им е крадено.
Коментиран от #20
08:38 21.02.2022
10 Даката
До коментар #7 от "Епа":Не за дъщерята на императора, а за дъщерята на сестрата на императора...племенницата.
Това не им пречи да имат претенции, нахалството е безгранично.
Романови са монголи татари.
По късно се омешват с германци.
От 1917 ги управляват болшевишки юдеи. Първата им работа е била да разстрелят романовите
08:49 21.02.2022
12 Госあ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Идва от най старата съществуваща цивилизация - Китай.
09:44 21.02.2022
13 Хаха
До коментар #2 от "ТттТ":От векове англичани, французи, датчани, шведи, германци, поляци, казаци и българи са спасявали русията. Нагледен пример е Битката при Шипка. Ако българите не бяха спрели турците, то сега Петербург щеше да се казва Хамилденбург.
12:22 21.02.2022
14 смок поглъща жаба
До коментар #2 от "ТттТ":Това,което ще се случи тепърва.Китай ще ги погълне и икономичесли и политически и териториално.Хи-Хи!Иначе,види се,че в историята са имали късмет.Когато са във война с Швеция,Дания мори шведите от запад(тогава Норвегия е датска),когато литовците им запалили Москва,татарите от Крим ги спасили,когато трети Райх ги прегази,Великобритания и САЩ могъщо с храна,оражие,транспотрни стрдства и танкове и с ВТОРИ ФРОНТ им помогнаха(АКО НЕ БЕХА ТЕ и Втори фронт....нЯмаше да я има сега Рус,или ако й имаше кой знае колко ли малка дхржавица би била,наред с поне още 100 държаци.
13:01 21.02.2022
15 Помяра
13:28 21.02.2022
16 Татуиран Татар
До коментар #7 от "Епа":Ви виждал ли си Татар бе? Те говорят на турски и се приемат за турци.
Коментиран от #17, #18
13:30 21.02.2022
17 генчо
До коментар #16 от "Татуиран Татар":турския език както татарскя и чувашкия че и прабългарския е от Тюрската езикова фамилия това не ги прави турци от република търция че да се самоопределят на турци.
14:12 21.02.2022
18 Епа
До коментар #16 от "Татуиран Татар":Татари няма има Вложки Българи, същите като тези на Аспарух, ама на по-големия му брат Котраг. До ден днешен в Казан знаят кой е последния наследник от руда Дуло. Османската държава датира от 1299, Вложка България от 660 някъде, но през 918 приемат Исляма, и все пак са наследници на Прабългарите. Татари няма, само в Крим е имало Монголски Татари, не и в Казан
22:01 21.02.2022
19 ССС
До коментар #2 от "ТттТ":Европа е васална на САЩ след ВСВ!!! Цяла Европа е виновна за войната, САЩ също, но с нея си изиграва картите за Световен лидер!!!
За Русия, скитите са държали тази територия, на север е Скитско море, след това е Тартария най голямото държава на Земята, след това е Русия!!! Великите сили(тези които колонизират Азия) в началото на 19 век я заличават от Историята на Земята!!!
13:18 22.02.2022
20 ССС
До коментар #8 от "Ю.кортес":Не татари,а тартари ,татари е на руски!!!Скития,по късно Тартария, най голямата на юг Индия на север Океана,на изток Тихи океан,запад Източна Европа(Източна Украйна)!!!
13:27 22.02.2022
21 Реалистът
22:12 22.02.2022
22 Владо шофьора
22:34 22.02.2022
23 Оня
До коментар #2 от "ТттТ":Че кой откачен ще ходи да превзема степи бе умник ,това да не ти е България благословена с красота и климат ,земя древна колкото човечеството .
Народите които са я обитавали и преди нас са водели безброй битки .
Кой луд освен Хитлер би нападнал този 10 месечен лед
21:22 26.02.2022
24 Архимандрисандрит Бибиян
04:38 21.02.2026
25 Последния Софиянец
04:55 21.02.2026
26 Госあ
05:00 21.02.2026
27 Историчар
05:33 21.02.2026
29 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ
Са ликвидирали ЦАРСКА РУСИЯ.
ЕВРЕИТЕ ПУТЕРАСТИ
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ
ЩЕ затрият РУСКАТА КОЧИНА.
Неизбежно е .
07:02 21.02.2026
30 Сила
08:34 21.02.2026