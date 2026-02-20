Новини
ИТН ще изреже петроханския тумор: Стоил Цицелков падна, ред е на Янкулов и на Христанов

ИТН ще изреже петроханския тумор: Стоил Цицелков падна, ред е на Янкулов и на Христанов

20 Февруари, 2026 13:09

  • тошко йорданов-
  • итн-
  • стоил цицелков-
  • андрей янкулов-
  • христанов

Ние няма да си затворим очите пред истината и фактите такива, каквито са, закани се зам.-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов

ИТН ще изреже петроханския тумор: Стоил Цицелков падна, ред е на Янкулов и на Христанов - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Парламентарната група на "Има такъв народ" приветства оставката на вицепремиера за честните избори Стоил Цицелков. "Оставката се случи благодарение на ИТН. ИТН ще изреже петроханския тумор, наречен служебен кабинет в момента. Ние няма да си затворим очите пред истината и фактите такива, каквито са", закани се зам.-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов пред журналисти в Народното събрание, цитиран от news.bg.

Той посочи, че следващите след Цицелков, ще са служебните министри на правосъдието - Андрей Янкулов и Иван Христанов. "Ще продължаваме да режем докрай. Цицелков падна, ред е на Янкулов и на Христанов", продължи със заканите си Балабанов.

Според него за първи път от много време има реална опозицията във формацията на Слави Трифонов.

Станислав Балабанов определи като "пълен абсурд" идеята на служебното правителство на Андрей Гюров да иска да създаде министерство на честните избори. Въпреки че Стоил Цицелков подаде оставка, от ИТН твърдят, че не ги е страх от това да има честни избори, както и от това, че е възможно да отидат на съд заради обиди.

Според Балабанов служебното правителство е тяснопартиен кабинет. "Да се готви Янкулов, защото темата с Петрохан ще продължава и докато има министри, които са били част от НПО, покривателствали педофилски секти, няма да се спрем. Резултатът е 1:0 в полза на "Има такъв народ"", отсече народният представител.

Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов запита защо да няма "Министерство на петроханските хижари". "Стоил Цицелков е един наркоман и алкохолик. Аз казах само един факт, че е бил съден. Бил ли е съден - бил е и то за 1.5 промила алкохол в кръвта", продължи Йорданов с обидите спрямо вицепремиера за честните избори.

Той смята, че служебното правителство може да направи и "Министерство на розовото фламинго", начело на което да сложат приятел на Андрей Гюров.

Тошко Йорданов обвини и президента Илияна Йотова затова, че и тя носи отговорност за служебното правителство, в което Гюров е представил кабинет с "неприятни и неприемливи личности". "Ние имаме кабинет на ПП-ДБ и НПО организации, които не трябва да се показват на светло", критикува председателят на парламентарната група на ИТН.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 145 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 а вие капОти

    198 14 Отговор
    кога ще изчезнете с 200?

    Коментиран от #202

    13:11 20.02.2026

  • 3 Делю Хайдутин

    79 12 Отговор
    Когато паднат камбанките на коча

    13:12 20.02.2026

  • 4 Азз

    152 13 Отговор
    Тез на са у ред

    13:12 20.02.2026

  • 5 Азз

    147 11 Отговор
    У забележете кои точно министри нападат! Не е случайно

    Коментиран от #50

    13:13 20.02.2026

  • 6 честен ционист

    32 68 Отговор
    Христанов и той ли е петухан?

    13:13 20.02.2026

  • 7 Данко Харсъзина

    29 138 Отговор
    ИТН ще минат 5%. Благодарение на Ламите-идиоти.

    Коментиран от #10, #27

    13:14 20.02.2026

  • 8 Сила

    157 12 Отговор
    Гнусното провинциално човеченце , гадното малко ямболско мъжленце ...със син СИБИЛ Д Е Б И Л ...

    Коментиран от #14

    13:14 20.02.2026

  • 9 хихи

    29 106 Отговор
    Не съм фен на Тошко Африкански и ИТН, но от къде е първия милион на Христанов???
    Все пак Джут Кредит око 2000-та година не се прави с въшки!??

    Коментиран от #15, #24, #68, #72, #175

    13:15 20.02.2026

  • 10 честен ционист

    43 27 Отговор

    До коментар #7 от "Данко Харсъзина":

    За сметка на тях Костя може да изпадне окончателно.

    Коментиран от #23

    13:15 20.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 66666666666

    125 13 Отговор
    Тоя чалгар е завършил наркоманската гимназия за древни езици в модерно предградие. 100 процента наркомани. Да му се направи проба дали не е шмъркан.

    13:16 20.02.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хихи

    16 11 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    ти с минуса имаш ли обяснение? и не ми пробутвай версия за ябълката...

    13:16 20.02.2026

  • 16 Данко Харсъзина

    24 43 Отговор
    Зулусите атакуват. Ламите реват.

    13:17 20.02.2026

  • 17 Коста

    47 7 Отговор
    ДП не е Двойно Проникване, а наш дългогодишен народен представител.
    Питам се - има ли до п етата на ИТН, човечета от ДП?

    13:17 20.02.2026

  • 18 Тоше

    123 9 Отговор
    Прасето много ти е навило пружини те, ама пак сте на борсата след изборите! Къдее ви крие после не знам?

    Коментиран от #185

    13:18 20.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ловеца на пляс пляс

    34 4 Отговор
    абе ...баш СИБИЛА си е ...дава

    13:19 20.02.2026

  • 21 Шут

    84 5 Отговор
    на шутчето злобно !

    13:19 20.02.2026

  • 22 Независим

    113 7 Отговор
    Е тия доказаха че наистина няма такива гнусляци като тия смешници.

    13:19 20.02.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Историк

    106 9 Отговор
    Опростачването на народа започна с Ку ку и чалгарите!
    Никога повече депутати!

    13:20 20.02.2026

  • 26 ИТН

    16 85 Отговор
    ще прескочат трапа!

    Коментиран от #33

    13:22 20.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 За петрохан

    22 2 Отговор
    Питайте глиган, който има акъл де те другите са ми ясни😀

    13:23 20.02.2026

  • 29 Че и се

    42 1 Отговор
    възпроизвело със Сибил и му избрало турско женско име .

    Коментиран от #32, #51

    13:23 20.02.2026

  • 30 Ура,,Ура

    64 5 Отговор
    "Вола рие и хвърля на гърба си" Но къде толкова акъл при зулусите.

    13:24 20.02.2026

  • 31 Данко Харсъзина

    36 9 Отговор
    Зулусите атакуват първи. След тях копейки и мечове. Шишко с боздугана дебне в засада. Лекси Фльорцата изпадна от каруцата. За сега. Козилата мишкува. Гочоолу, Дочоолу и Данко Харсъзина пасти да ядат. Ще напиша книга.

    13:24 20.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Оооо

    22 3 Отговор

    До коментар #26 от "ИТН":

    Много погребално звучиш, драги.

    13:25 20.02.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Майна

    9 7 Отговор
    Прав си
    Въпреки, че и ти си от купените..

    Но за това си прав!!!

    13:26 20.02.2026

  • 37 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    50 7 Отговор
    тея дебили няма ли кой да ги изрежи с големият

    13:27 20.02.2026

  • 38 Хи хи

    28 5 Отговор
    ИТН бяха създадени да прецакат ГЕРБ! Вече има ново създание!

    13:27 20.02.2026

  • 39 баджо иван

    22 3 Отговор
    другия палячо мноооо го сърби главата

    13:27 20.02.2026

  • 40 Марче

    20 2 Отговор
    Скоро май не ти е чесан терлика.

    13:27 20.02.2026

  • 41 ккк

    51 6 Отговор
    оставете ги да си лаят остана им има нема месец и малко и никой няма да ги брои за живи

    13:28 20.02.2026

  • 42 Обективен

    69 9 Отговор
    ИТН изпълни задачите, поставени от мафията: първо да разпилее енергията на протестите от 2020, после да събори кабинета Петков, и накрая да вкарат в управлението хора на Пеевски. Вече са почти безполезни и мафията им отрежда последната функция – тази на парцала, който, както е известно, леке не хваща.

    13:28 20.02.2026

  • 43 Смешник

    61 5 Отговор
    Итн ще престане да съществува след изборите

    13:29 20.02.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ИТН

    11 16 Отговор
    подкрепиха Радев за президент...

    13:30 20.02.2026

  • 46 Дориана

    11 13 Отговор
    Недей така, Тошко, десет години сътрудничих на Слави, колеги сме

    Коментиран от #183

    13:30 20.02.2026

  • 47 искрица логика

    15 50 Отговор
    Най-после някой да каже, че царят е гол. Добър ход на ИТН.

    13:31 20.02.2026

  • 48 Демократ

    35 23 Отговор
    Дъртата баба Надя Нейнски от нашия пенсионерски клуб , дето ще обявява война на Русия ще си я кътате ли ?.

    13:31 20.02.2026

  • 49 Нико

    29 5 Отговор
    Пътник!

    13:31 20.02.2026

  • 50 Сигурен съм

    16 18 Отговор

    До коментар #5 от "Азз":

    че ще има продължение на атаките до изборите и ще започнат да излизат компромати, много компромати и ще става все по-интересно за тези които обичат момчета вместо момичета. А и няма да е само това А и много други неща.

    13:31 20.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Някой

    24 5 Отговор
    Пуякоглигански и африкански са ми любимци!

    13:32 20.02.2026

  • 53 БарекОфф

    39 7 Отговор
    Абе Тошко. Ти си перманентно със поне 2.0 промила.
    Радвай се че няма дрегер на входа на Народното Събрание.

    13:32 20.02.2026

  • 54 Пришълеца

    15 2 Отговор
    ще довърши чегъртането!

    13:32 20.02.2026

  • 55 Бялата Златка

    32 3 Отговор
    евтина ку..р..ва

    13:32 20.02.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 безистена

    34 5 Отговор
    ти да видиш жена му какъв вълк е - ако я пуснат в Карпатите и мечките ще избягат за вълците да не говорим

    13:33 20.02.2026

  • 58 Дориана

    8 24 Отговор
    Тоше, Тошкоо, моля те , пощади Радко, пред инфаркт е...
    Отиде му реномето! Моля те, Тошко, закъде съм ако не си показвам " красотата" , ой.., горката аз

    Коментиран от #187

    13:33 20.02.2026

  • 59 вижда се

    39 6 Отговор
    Когато змията знае , че умира хапе най-много !!

    13:34 20.02.2026

  • 60 Хмм

    22 8 Отговор
    кой каквото прави на себе си го прави, точно ПП-ДБ решиха парламентът да работи по време на служебното правителство, преди се разпускаше и партиите се готвеха за избори, но пуста алчност да не се откажат от депутатските заплати - сега всеки ден ще се занимават с тях, а тошкото като опозиция да не се окажеш на прицел, Радостин също, ето за един ден свалиха цицелков, а снимката с ламата само за няколко часа беше разпространена от всички медии

    13:35 20.02.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Признайте си

    17 1 Отговор
    кои гласувахте при победата на ИТН?!

    13:35 20.02.2026

  • 63 Баш Майстора

    13 21 Отговор
    Лама Цицелко да не се гръмне в някой кемпер?

    13:36 20.02.2026

  • 64 Йотовица

    9 24 Отговор
    Издаде Рундю, че мечтае за Партия Петрохан и Джуган.

    13:37 20.02.2026

  • 65 Тити на Кака

    11 24 Отговор
    Петроханърите тръпнат от страх след тия люти закани на Юнак Тошко!
    Партия Подкрепяме Педо,илите сплотява редиците си за отразяване на тежки удар!
    😂😂😂

    13:37 20.02.2026

  • 66 Цеката

    31 5 Отговор
    Вие сте много Гнусни

    13:38 20.02.2026

  • 67 Ззз

    40 8 Отговор
    На тия гнycни чалгapи по време на така нареченото им управление гласчетата им не можеха да се чуят, сега по пет изказвания на ден колкото да залъжат някой заблуден на им гласува да цоцат субсидия.

    13:38 20.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Социолог

    20 7 Отговор
    Да се преброим, ИТН ще влезнат ли?

    13:39 20.02.2026

  • 70 ДА ЗНАЕ КЪСИЯ

    39 4 Отговор
    ПО ГОЛЕМ ТУМ ОР ОТ ЧАЛГАРИТЕ МАЙ НЕМА.....!!!

    13:39 20.02.2026

  • 71 Реално

    36 9 Отговор
    ИТН са на тумора метастазите. Страх ги е от Гюров да не започне да реже до здраво. Ако Гюров има малко себеуважение трябва точно това да направи. Гроздан е на прицел и тумора пищи

    13:39 20.02.2026

  • 72 Пешо

    22 4 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    А на Тошко откъде са?

    13:39 20.02.2026

  • 73 Точно така !

    14 23 Отговор
    Да се изреже петроханския тумор

    13:40 20.02.2026

  • 74 ППаразит

    7 17 Отговор
    Ако Тошко продължава така ще се оплача на Лама

    13:40 20.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Няма петрохански тумор

    16 16 Отговор
    Има атлантически тумор! Петроханският е само разсейка

    Коментиран от #79

    13:42 20.02.2026

  • 77 Казуар

    23 11 Отговор
    Туморът на чалгарите повече няма да бъде в парламента.

    13:43 20.02.2026

  • 78 Андрей Янкулов и Иван Христанов

    20 23 Отговор
    Са от петруханските извратеняци. Чиба тумори

    13:43 20.02.2026

  • 79 Има тумор

    10 10 Отговор

    До коментар #76 от "Няма петрохански тумор":

    на путин!

    13:43 20.02.2026

  • 80 ВРЪЩАЙ

    17 7 Отговор
    ПАРИТЕ!

    13:44 20.02.2026

  • 81 ще се изреже

    22 1 Отговор
    Ама може и да се застреля ....мидааа. с по два куршума даже

    13:45 20.02.2026

  • 82 Бай този

    25 5 Отговор
    ИТН се самоизряза

    13:46 20.02.2026

  • 83 атлантическия тумор!

    10 7 Отговор
    ще изреже...

    13:46 20.02.2026

  • 84 Наглост на Джебчията

    28 17 Отговор
    Какъв "тумор", какви пет лева бълнува болният ти мозък бе, Клептоман мърсен, нагъл, противен и отвратителен с тази грозна брадавица на мутрата до дългия ти нос? Какъв тумор?! Че има ли по-голям тумор в парламента и въобще в политическия живот на България от вас бе, Джебчия Балабанов, дето пребъркваш джобовете на хората и каквото намериш после го размахваш по телевизиите?! Тумарът сте вие, бе Клептомане Балабане, вие - отвартителните и долни чалгари, мразени и презирани от цял един народ! И което е много страшно, вие сте тежък злокачествен тумор, при това - скоротечен и поради тази причина откакто сте в парламента, той не може да порсъществува повече от година! И метастазите ви са смъртоносни! Да, Клептомане Балабане, вие, чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество сте опасният тумор на България! Само че, хората ви отрязаха, нали?! Чалгарският тумор е отрязан, българи! Чалгарската сбирщина днес падна на 0,2% електорална подкрепа! Пак добер, че чалгарските метастази са проникнали само в марионетките на Тиквата и на Прасето, а останалите депутати са се отървали, понеже са имунизирани с омразата си към Хаджи Тошко Африкански и Джебчията Балабана с дебелия з....к! Гоасподи, какви наглеци! Господи, какви отвартителни наглеци! Те , които са огромният тумор в снагата на държавата ни, да наричат други "тумор"! Само че, на следващите избори, Клептомане, Вечна ви памет. и многая лета.....

    Коментиран от #89

    13:46 20.02.2026

  • 85 Мяра

    10 22 Отговор
    даваше на ИТН 3,5%,те спечелиха 7!

    13:47 20.02.2026

  • 86 Ако

    12 10 Отговор
    имаше партия на Путин, щеше да спечели 66,6%!

    13:48 20.02.2026

  • 87 Ауууууу Йотова ....

    11 18 Отговор
    петрохански тумор, наречен служебен кабинет ...

    13:48 20.02.2026

  • 88 Тоше,

    20 3 Отговор
    пази се от лама Цицелка, че си падала по африкански маймуни.

    13:50 20.02.2026

  • 89 Дориана

    6 14 Отговор

    До коментар #84 от "Наглост на Джебчията":

    Добре го наплю, ааа! Ще причини инфаркт на Радко, пък бяхме колеги..

    Коментиран от #181

    13:51 20.02.2026

  • 90 Този

    22 8 Отговор
    Това означава, че ИТН искат Сарафово и цялата банда да останат на власт. Кой може да сравнява Сарафов с Янкулов. Янкулов е на светлинни години от всички мушмороци от Сарафов до ИТН.

    Коментиран от #171

    13:53 20.02.2026

  • 91 Тошко Африкански

    19 5 Отговор
    Нашият плешив лидер ич не употребява.

    13:55 20.02.2026

  • 92 Данко Харсъзина

    11 9 Отговор
    Зулусите с дълги копия и щитове, боядисани с цветовете на войната, със злоба и ярост, атакуват първи. Следва леката кавалерия от мечове и копейки. След тях е тежката пехота на Шишко въоръжена до зъби. Ламите вместо отбрана, пеят мантри и се молят на Буда, като междувременно се закачат с Главния прокурор, който ще ги вкара в кауша за тази дребна пакост. Йтова на колене се моли на Господ Бог Исус Христос. Радев се е скрил в кухнята на тъщата, а Доган както обикновено е пиян. Агите покрай него са на джамия и се молят на аллах. Комунягите след конгреса никакви ги няма, а великаните станаха толкова малки, че никой не ги забелязва. На края Бойко ще погребе труповете, ще поеме руля на държавицата, и ще надтъпи мир и любов.
    Сюжетът на книгата полека лека започва да се избистря в главата ми.

    13:57 20.02.2026

  • 93 Не, не е паднал!

    15 13 Отговор
    Не, гном мръсен, долен, нечистоплътен и до погнуса отвратителен, не! Цицелков съвсем не е паднал, той сам, доброволно си подаде оставката, докато ви осъди! Ясно ли ти е, нищожество мръсно с ръст 152 см.? Само че, вие вече паднахте и паднахте на бунището, където ви изхвърли целокупният български народ! Само ако знае колко е гаден, долен, портивен и мразен от хораат, Клептомана Балабана с грозната брадавица на мутрата доесга да се е гръмнал! Нищо, Господ ще го гръмне, сигурен да е! Както и гнома Африкански, който имал рак на простата!

    Коментиран от #111

    14:01 20.02.2026

  • 94 Силиций

    3 4 Отговор
    що ли го прочетох първоначално "...Петроградският тумор..." ?!

    14:01 20.02.2026

  • 95 Тетко

    20 4 Отговор
    Тия чалгари се взеха много на сериозно.Каквото и да правите на каквито и де правите ще гледате следващия парламент през крив макарон.

    14:02 20.02.2026

  • 96 Абе

    18 4 Отговор
    Защо и Христанов да не спре соларният парк на синчето ли бе от-е-ко и чалкарски б-к-ук

    14:02 20.02.2026

  • 97 и така натаък

    19 4 Отговор
    Добре, че и ние ще изрежем итн-чалгарския тумор.

    14:03 20.02.2026

  • 98 Хасан

    18 2 Отговор
    Иди при Шиши да ти изреже кожичката на ...

    14:03 20.02.2026

  • 99 Мнение

    15 3 Отговор
    Какъв уникален продажник.

    14:05 20.02.2026

  • 100 Няма как, 92 - и банкянски теляк!

    10 3 Отговор
    Няма как един труп да погребва други трупове! Боко тикваат, банкянският селяндур и свиреп СИКаджийски престъпник от поземния свят отдавна е труп, а много скоро "Магнитски" ще го нитика още два метра по-надолу!

    14:07 20.02.2026

  • 101 Иван

    15 3 Отговор
    Тодоре, Христанов е много по-умен от цялата пасмина ИТН, барабар с най-личния чалгар. Ти си много ниско ниво.

    14:07 20.02.2026

  • 102 тошко африкански

    17 4 Отговор
    маймуната да каже как отрочето му от клетник като него изведнъж стана крупен бизнесмен???

    14:09 20.02.2026

  • 103 Бай Цицелко

    18 1 Отговор
    Подгониха един за марихуана, а това, че повечето политици за на тежка дрога, никой не се интересува

    Коментиран от #115

    14:09 20.02.2026

  • 104 тошко африкански

    17 4 Отговор
    , 4% няма да видите никога повече.Единствено ще ти отрежат дървото от което вдигаш шум.

    14:10 20.02.2026

  • 105 Град Козлодуй

    17 3 Отговор
    А Вас Народа ще Ви изреже от Политиката!Нещастници!

    14:10 20.02.2026

  • 106 След некой месец...

    15 3 Отговор
    ИТН...НТТ...Няма такъв Тошко!

    14:12 20.02.2026

  • 107 Има Таквиз Нещ-ци

    16 4 Отговор
    Шиши и Боко млъкнаха и затова Тошко говори от тяхно име.

    14:13 20.02.2026

  • 108 Тервел

    11 5 Отговор
    Днес падна Дубайско-делянския тумор Кошлукофф браво на ИТН

    14:14 20.02.2026

  • 109 ХАРЕСВАТ МИ.

    8 15 Отговор
    ИТН СТАНАХА СЕРИОЗНА ПАРТИЯ И СА В ПЪТИ ПО-ДОБРИ ОТ ПП-ТАТА.

    Коментиран от #112, #118

    14:14 20.02.2026

  • 110 Още веднъж

    8 14 Отговор
    Огромни благодарности на ИТН, че ги свалихте тези. Ако и сега успеете ще гласувам за вас.

    14:16 20.02.2026

  • 111 Да те питам

    11 8 Отговор

    До коментар #93 от "Не, не е паднал!":

    Как обясняваш,брифинга на Гюров,заобиколен от активисти на ПП .Нали уж БИЛ НЕУТРАЛЕН?! И защо,когато някой говори с факти,тези започват да говорят за намерения.И как министър работи про боно.И вярно ли е,че Цицелков и майка му правят "бизнес с избори".И защо решиха,че опозицията спи,а хората са будали.

    Коментиран от #122

    14:17 20.02.2026

  • 112 Чалготеков

    4 2 Отговор

    До коментар #109 от "ХАРЕСВАТ МИ.":

    Сериозна, сериозна ... колко пък да са сериозна?

    14:17 20.02.2026

  • 113 боклук

    8 11 Отговор
    Е ми....! Имат основание да се възбуждат! Защото Гюро се оказа Мека Мара! Ако бе премиер на място, щеше да им покаже среден пръст, Цицелков да стои на инат, да им каже, че тяхното извратено шоу е опростачило последните поколения български деца, а ако не слушат какво им се казва, да дойде Тръмп с хеликоптера и задигне тях и Копейкин за назидание на всички, които се надяват България да се озове в Азия!

    14:17 20.02.2026

  • 114 Странно

    9 6 Отговор
    Другите партии си мълчат, а вие даже казахте кога и как са го хванали с алкохол Цицелков. Е какъв е тоя зор след като отпадате от изборите. Освен да очаквате номера с Величие.

    Коментиран от #117

    14:17 20.02.2026

  • 115 Дилъра

    6 7 Отговор

    До коментар #103 от "Бай Цицелко":

    Този един е бил на марихуана преди 10 години. Сега се е замогнал, покрай честните избори и е минал на бело.

    14:18 20.02.2026

  • 116 Тервел

    9 2 Отговор
    Не е зле да се направи проверка от всички институции по какъв начин синчето на Тошко взе лиценз за енергийна фирма и този лиценз да бъде отнет. Също така и детайлна и обстойна проверка на тези космически доходи от авторски права декларирани от малкото рунтаво чалгарче .

    14:19 20.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Точно така

    5 6 Отговор

    До коментар #109 от "ХАРЕСВАТ МИ.":

    Харесва ми тяхнато директно говорене.Другите от куртоазия,хъкат,мъкат и нищо не казват,а чакат да се обърне колата,а после да търсят пътища,образно казано.

    14:20 20.02.2026

  • 119 Господи

    7 2 Отговор
    Вересиите,вересиитееее

    14:20 20.02.2026

  • 120 Куцото Добиче

    7 8 Отговор
    "Песен за Лена", ми е една от любимите !

    Коментиран от #157

    14:21 20.02.2026

  • 121 САМИ СИ ГО

    5 1 Отговор
    Намествате. ПОСЛЕ ЩЕ ДОЙДАТ ПО ГАДНИ И ЩЕ ВИ Е 1% НА ИЗБОРИТЕ. ТОВА БЕШЕ КАПАН ПРИМАМКА. ТРЪПкОТО СИ Е ТРЪПкО. ИМАТЕ ОТ КОЙ КОЙ И ТОЙ ДА СЕ УЧИТЕ.

    14:23 20.02.2026

  • 122 СВД

    9 6 Отговор

    До коментар #111 от "Да те питам":

    Защото виждам Циелков, виждам и Тошко Ю.! Поне от хора разбирам! Предпочитам съсед като Цицелков, а примата от Недодялско, окръг Динко Вълев хич да го не срещна, ще живея поне два пъти повече!

    Коментиран от #134

    14:23 20.02.2026

  • 123 Боруна Лом

    13 2 Отговор
    Кинта и 20 с големи комплекси.Това е карикатурата Тошко Африкански.Сбогом чалгопитеци.НС-нанайси на кукуво лято-през крив макарон.

    14:24 20.02.2026

  • 124 Мая

    13 2 Отговор
    А, хубавото Наде ще остане за да излижете Костов

    14:27 20.02.2026

  • 125 Последно сбогом Тодоре

    14 2 Отговор
    И на чалгарската партия. Колкото и да се пените, ще ви забравим след 2 месеца

    14:27 20.02.2026

  • 126 Минувач

    13 2 Отговор
    ИТН водят задгробен политически живот

    14:27 20.02.2026

  • 127 Време е

    14 3 Отговор
    Злобната зулуска маймуна до кога ще му дават думата! Да отива при сакатия Зулус и да си плачат!

    14:28 20.02.2026

  • 128 боклук

    9 10 Отговор
    Мразят Цицелков не заради Гана, а за да не им пречи да си напазаруват необходимия %, както предния път! Вече са започнали да вербуват електората под различни форми и ще успеят, ако по време на кампанията водещите им офицери не ги изкомандват, вместо за загубената кауза ИТН, да насочат усилия и пари за някой друг актуален политически ,,играч"!

    14:29 20.02.2026

  • 129 ЧЕРНАТА КАМЕРИЕРКА ЖЕРТВА НА ЦИЦЕЛКОВ

    5 3 Отговор
    ПАРТИЯТА НА ЗУЛУСИТЕ ИЛИ ПАРТИЯ ПЕТРОХАН, КОЯ ДА ИЗБЕРА?

    14:30 20.02.2026

  • 130 ИВАН

    9 5 Отговор
    ПРОТИВЕН ЧАЛГАР, ТИ, И ВСИЧКИ ОТ ВАШЕТО ИТН ВОГЛАВЕ СЪС СЕЛЯНЧЕТО СЛАВЧО, ЖАЛКИ ОТРЕПКИ .....

    14:30 20.02.2026

  • 131 Пино

    9 2 Отговор
    Този път ще го ду хаш

    14:31 20.02.2026

  • 132 Защо

    8 2 Отговор
    А защо не зарежите и НАДЕЖДА-та,Шматката,Запрената деменция,изКормения,че и Гюро начело?
    Кажи бе шебек -африкански?
    Само друсаш клона на дървото преди да тупнеш на...земята...

    14:32 20.02.2026

  • 133 Българин.

    5 9 Отговор
    ПеПЕРАСтИте и ДеБерастите са голямо зло за българския народ!

    14:34 20.02.2026

  • 134 Да те питам

    3 5 Отговор

    До коментар #122 от "СВД":

    Защо не си схванал темата? Какво лошо има,да кажат,че Цицелков НЕ е бил подходящ за министър.Виж за твой съсед,за хапване,пийване може,но не и за министър.Пък и "плаши гаргите" със закани.Ами да ги проучват.Как ще се борят точно с корупцията,с опит,какъв точно опит имал бил.

    14:34 20.02.2026

  • 135 Последния Софиянец

    12 3 Отговор
    Тошо- политически трупове сте с джебчията Бала Банов и оня сакатия ви гуру.

    14:34 20.02.2026

  • 136 Тошко

    8 4 Отговор
    А за Надежда защо мълчите? Тя е като Цола Драгойчева, но си траете!

    14:36 20.02.2026

  • 137 Камион

    8 2 Отговор
    Който тръгва да отмъщава, трбва първо да изкопе два гроба, НЕуважаеми чегъртачи!

    14:39 20.02.2026

  • 138 анонимен

    10 3 Отговор
    Гербаджийските ку...р---в...и Итн и Възраждане в един глас.

    14:40 20.02.2026

  • 139 Мокой

    4 2 Отговор
    Завистта, простотията, омразата, дребнавостта, алчността на политиците, които са част от народа, т. е. от всички нас, ще довършат България!

    14:40 20.02.2026

  • 140 Петрохан

    6 9 Отговор
    Похвално! Има още-Янкулов, Дечев, Игнатов. Абе, всички са от Петрохан.

    Коментиран от #143

    14:43 20.02.2026

  • 141 СВД

    9 1 Отговор
    Те вече са се отказали от парламент! Единствената им цел е да не позволят и ПП да влязат! Такава задача им е поставила мафията! Грухчо Балабанов - Ново начало! Тошко от Серенгети - Герб! Двамата заедно - Спасител Ради! Два мандата нищо не свършил като президент, сега ще ги почва!!?

    14:43 20.02.2026

  • 142 Слвчп

    13 1 Отговор
    Този тумор ИТН трябва да се изреже завинаги от политиката в България. Това са най-гнусните мършляци.

    Коментиран от #156

    14:43 20.02.2026

  • 143 боклук

    9 6 Отговор

    До коментар #140 от "Петрохан":

    По добре от Петро хан, отколкото от Нови хан!

    Коментиран от #150

    14:44 20.02.2026

  • 144 Ауууу

    4 2 Отговор
    Игра на думи е заглавието на тези кретени, че има примитиви които са ги вкарали в НС

    14:45 20.02.2026

  • 145 Абе какво

    8 2 Отговор
    Им става на такива като ги прегърне едрото момче! Почват да се изживяват на съдници

    14:46 20.02.2026

  • 146 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    11 3 Отговор
    ТОШКО
    ЗАЩО СИНА ТИ ИМА ПЕРАЛНЯ С ТУРЧИНА
    ТЮТКОГЛУ ОТ ТУРЦИЯ ?

    14:47 20.02.2026

  • 147 Сектантска

    5 4 Отговор
    Сергей-прекрасно руско име-унищожи науката в България. Дядо Сорос-той е неговият колос

    Коментиран от #151

    14:47 20.02.2026

  • 148 Пешо

    7 2 Отговор
    Като в песента на вашия лидер.Още малко и ИТН ще са паднали.

    14:48 20.02.2026

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 До:"боклук"

    7 1 Отговор

    До коментар #143 от "боклук":

    Правилно си се наименовал.

    14:49 20.02.2026

  • 151 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 3 Отговор

    До коментар #147 от "Сектантска":

    И СЕРГЕЙ ФОТОВОЛТАИКОВИЧ И ДЖОРДЖИ СОРОС СА ОТ СЕКТАТА НА ЦИОНИСТИТЕ :)

    14:49 20.02.2026

  • 152 Тронец

    11 4 Отговор
    Тодоре не само си запъртък а и смърдиш.Ходи се окъпи бе чалгар гнусен и мазен.

    14:49 20.02.2026

  • 153 тц, тц, тц

    10 3 Отговор
    Тошко се е развихрил и ръси в несвяст отрова и заплахи. Разбирам го. Той вече се виждаше в мечтите си влиятелен политик, а то какво стана - ни политик, ни шоумен, ни сценарист, ни нищо. И Сибилчо, ако не прехвърли на тате част от бизнеса с ел.енергия от соларите, какво точно ще прави Тошко през остатъка от жалкия си живот? М? Влезте му в положението, проявете разбиране, Тошко е капитулирал като човек и докрая на живота си ще среща единствено презрителни погледи.

    Коментиран от #161

    14:50 20.02.2026

  • 154 Ламев

    4 6 Отговор
    Повечето са лама. На 19.04.26. ПП-ДБ ще вземат 6,34%. Похвално.

    14:51 20.02.2026

  • 155 Данко Харсъзина

    7 3 Отговор
    Зулусите са зли и свирепи племена, людоеди. Педофилите не знаят с кого си имат работа. Шака Зулу още не се е появил на бойното поле.

    14:52 20.02.2026

  • 156 Госあ

    1 5 Отговор

    До коментар #142 от "Слвчп":

    Аве така е, ама в случая са прави 😂

    14:53 20.02.2026

  • 157 Салам Петрохан

    4 2 Отговор

    До коментар #120 от "Куцото Добиче":

    Вече ще Песен за лама,
    това е нашата драма.

    14:55 20.02.2026

  • 158 изчени бе ..................

    6 1 Отговор
    вие се самоирязахте от НС, а и тумор на тумор око не вади

    14:56 20.02.2026

  • 159 Жалки чалгари!

    10 4 Отговор
    Вие сте метастази на Мафията на двете Прасета!

    14:56 20.02.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Кака ти Тити

    5 1 Отговор

    До коментар #153 от "тц, тц, тц":

    Не само е капитулирал......скоро ще катапултира от политиката! Мазен смърдящ запъртък!

    14:57 20.02.2026

  • 162 Филев

    5 3 Отговор
    Педофили и туркофили,
    Еднакво са гнили

    14:57 20.02.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Публикувате тошевите

    7 2 Отговор
    мръсотии, а триете коментари, което означава, че харесвате поведението на маймуните от 7/8 ТВ. Позор

    15:01 20.02.2026

  • 165 Промна

    5 3 Отговор

    До коментар #163 от "Промяна":

    РЕЧЕГУРОТО БУДАНА ДОСКОРОШНАТАСИ ПАТЕРИЦА ТОШКОАФРИКАНСКИ ИБАЛАБАНБЕЙ КЛЕПТОМАНАДАВАЙ ТОШЕАЗ СЪМС ТЕБ.БУДАИ СЕКТАТАГЕРБ Е СТЕБ

    15:02 20.02.2026

  • 166 Анонимен

    4 3 Отговор
    Изрязването на тумора не е шега работа.Дълбоко е забит в нашата родна политика от години.Със задружни усилия ще се поведе поход,за да изпълни обещанията за изрязването му.Сговорна дружина планина повдига.

    15:02 20.02.2026

  • 167 Иван

    9 3 Отговор
    Последни напъни на члгарския плужек Тошко африкански.
    От коя гора учндолския "красавец" изкопа тоя плужек, та вече повече от 30 г. тия чалгари тровят българския ефир.
    Хубавото е, че малко им остава. Още 2 месеца и ... чао, чао ,,,, чалгари мръсни !

    15:03 20.02.2026

  • 168 Чакам!

    9 3 Отговор
    ИТН да изчегърта първо ГЕРБ и и шопара ,а после другите .Жалко че нямат много време защото са аут

    Коментиран от #178

    15:05 20.02.2026

  • 169 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Шака Зулу ще се появи на бойното поле поле с главата на Филип Станев набучена на копие и със смразяващ боен вик. Шкембе Войвода точи ножовете и събира харамии за вътрешния министър.

    15:06 20.02.2026

  • 170 Цвете

    8 3 Отговор
    АБЕ, ТИ НЕ СЕ СПРЯ. КАКВО ТИ БЪРКА ХРИСТАНОВ, ЧЕ ЖЕЛАЕ ДА СЛОЖИ РЕД НА ГРАНИЦАТА, ОСОБЕНО МЕЖДУ " ПАРКИНГА " НА РУСЕ. ТАКИ, ПОЛУЧИ ЛИ МИЛИОНИТЕ? ВСИЧКИ, КОИТО ОТПАДАТЕ НА СЛЕДВАЩИТЕ ИЗБОРИ, СТЕ СЕ АКТОВИРАЛИ ДА МЪРСИТЕ НОВОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЮРОВ, ЗАЩО? ПОДМОЛНА ЛИЧНОСТ СИ.РАЗКАЖИ ,КАК УРЕДИ СИБИЛ НА ТАЗИ СЛУЖБИЦА? 🙄👎🤔👎🤡

    Коментиран от #173

    15:08 20.02.2026

  • 171 Промяна

    3 6 Отговор

    До коментар #90 от "Този":

    ЯНКУРЖВ ХАХАХА СОРОСНИ ХАХАХА НПО ХАХАХА ПЕТРОХАНЦИ НАТИСКАЛИ САРАФОВ ДА СКРИЕ ПЕТРОХАНЦИ ВЪН СОРОСНИ СЪД ЗАТВОР ЗА ВАС НАЗНАЧЕНИ СТЕ

    15:13 20.02.2026

  • 172 Гейбачев

    5 2 Отговор
    простачев, катерички рунтавелки пети и мити

    15:14 20.02.2026

  • 173 Промяна

    4 6 Отговор

    До коментар #170 от "Цвете":

    ХРИСТАНОВ СЕЛЯКЪТ ОТ ПЛЕВЕН ВЪН НАЗНАЧЕН СИ НИКОЙ НЕ ТЕ Е ИЗБИРАЛ ПЕТРОХАНСКИ НАВЛЕК

    15:15 20.02.2026

  • 174 Вуду култ

    5 3 Отговор
    Туморът е в МВР и ДАНС, не е по хижите и по мексиканските будисти.

    15:17 20.02.2026

  • 175 Започне ли някоя

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    "каквида" с "НЕ СЪМ ФЕН" означава само едно, че е ЗАКЛЕТ ФЕН ! Кой те пита фен ли си или не си, гузен не гонен бяга ? Не бил фен, ха ха ха смешко, а на кого си фен на карлуковската група ли ?

    15:19 20.02.2026

  • 176 Кой е Тате?

    3 1 Отговор
    Решение N° 1701
    от 01.10.2019 г.
    Р Е Ш Е Н И Е № 2-1701/ 01.10.2019 г.

    Съдържател на явочна квартира "Роман" Иван Стоилов Цицелков. Иначе казано - тати!

    15:21 20.02.2026

  • 177 Дориана

    3 6 Отговор
    Слави Трифонов и предателските му депутати вече са изрязани като тумор от Парламента, падат на 1 % и субсидията им отпада. Финансов срив за ИТН. Хората ги мразят., те мислят , че дъжд вали.

    Коментиран от #180

    15:23 20.02.2026

  • 178 Промяна

    2 4 Отговор

    До коментар #168 от "Чакам!":

    168 ТИ САМ СЕ ИЗЧЕГЪРТАЙ ЗАЕДНО С ПЕТРОХАНЦИ ВЪН ИЗВРАТЕНЯЦИ ГНУСНИ

    15:24 20.02.2026

  • 179 ГЕРБ И ППДБ

    4 2 Отговор
    ще се сринат на тези избори!

    Напълно заслужено!

    15:25 20.02.2026

  • 180 Промяна

    4 4 Отговор

    До коментар #177 от "Дориана":

    НИЩООООООО НИКОЙ СИ БОЛЕН МОЗЪК СИ МРАЗИШ ВСИЧКО И ВСЕКИ НИЩОТОООО НИКОЙ СИ ГАДНО И НЕПРИЯТНО НИЩООООО СИ ОТ ОМРАЗА КЪМ ВСИЧКИСИ СЕ РАЗБОЛЯЛО

    15:26 20.02.2026

  • 181 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #89 от "Дориана":

    Толкова ли си тъп, та не можеш да си измислиш свое име та използваш името на друг опонент. Простотията и тъпотията ходят по Земята. Коментарите ти нямат никакъв смисъл.

    15:26 20.02.2026

  • 182 Цицолков

    2 4 Отговор
    и той дете на ДС!

    ТО ДРУГИ НЯМА В ППДБ

    15:27 20.02.2026

  • 183 Дориана

    1 3 Отговор

    До коментар #46 от "Дориана":

    Ей, ти защо използваш чуждо име от тъпотия ли или нямаш мозък да си измислиш свое име .Използваш моето име от простотия и тъпотия.

    15:28 20.02.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Тоше":

    После са живи докато слушат, и с успешен бизнес там, където всеки друг се проваля!

    15:31 20.02.2026

  • 186 Промяна

    3 3 Отговор
    ГЕРБИ БОЙКОТИКВАТА ПРИКЛЮЧИХА.ПАТЕРИЦИТЕ ИТНИБСП ТОЖЕ

    15:31 20.02.2026

  • 187 Дориана

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Дориана":

    Абе , ти без мозък ли си, защо използваш чуждо име , а не си в състояние да си измислиш свое име. Много тъпи и безсмислени коментари пишеш. Над 1 милиона гласоподаватели ще има за Румен Радев , който е на светлинни години от такива като теб без интелект и образование. Пеевски ги прибира такива малограмотни като теб.

    15:33 20.02.2026

  • 188 Гост

    5 0 Отговор
    тошко долният баклюк. И тоя минава за човек

    15:35 20.02.2026

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Старшина Боташ

    2 4 Отговор
    Болшевишката ватнишка бедняшка общност трие и мучи ...цицелковци няма да ни спрете

    Да живее генерал Луков!

    Коментиран от #193, #194

    15:37 20.02.2026

  • 191 Апостол Апостолов

    4 1 Отговор
    Цялото проклятие МИРИЗЛИВИ ЧАЛГАРИ потъва, цялото, заедно ще завлече и други подобни нищожества, тумори в развитието на България. НЕЩАСТНИЦИ ПОДЛИ И ЗАВИСИМИ.

    15:39 20.02.2026

  • 192 Рогулвт

    4 1 Отговор
    ИТН не искат честни избори. Екзекуциите в Петрохан са извършени от службите. Чалгата вън от политиката.

    15:41 20.02.2026

  • 193 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #190 от "Старшина Боташ":

    АМИТОЙ УМРЯБЕ.КАКЩЕ ЖИВЕЕХА ХАХА.ТОЛКОВАСТЕ ПРОСТИ ЛУКОВИГЛАВИ.ЧЕИЗА ГУЛАШНЕ СТАВАТЕ

    15:42 20.02.2026

  • 194 Историк

    4 1 Отговор

    До коментар #190 от "Старшина Боташ":

    Иван Буруджиев-ако не знаеш кой е-всеки ден по студиата кисне щерка му.Цял доцент е.Та тоя неин баща-изпрати фашиста Луков в небитието!Там където му е мястото!

    15:45 20.02.2026

  • 195 Първо

    1 2 Отговор
    Теа ва да коништисаш хамид хамид внимавай че като се ядоса вади ножа за отваряне на пликове отдясно на бюрото

    15:45 20.02.2026

  • 196 Хиропрактор Цвоко

    5 1 Отговор
    Спокойно чалгари, на 10.04.26г българския народ ще ви изреже от властта. Туморите сте вие,изхождане,руди гела и ивелин измамника. Евтини далавераджии.

    15:53 20.02.2026

  • 197 Ха ха ха

    6 1 Отговор
    Тези смешници са се взели прекалено на сериозно... Някакви паразити, които през целия си жалък живот, са заработвали на база инфантилни подигравки и опити за изнудване чрез поливане с помия, са си въобразили, че ще се "дървят" на Иван Христанов?!?... Лузъри! Не са му нито на интелекта; нито на парите (изработени с интелект, чрез предоставяне на качествена финансова услуга, за разлика от мумията); нито на образованието; още по-малко пък, на смелостта.

    16:00 20.02.2026

  • 198 Дориана

    4 2 Отговор
    "Влюбена" съм в тоя красавчик недорасъл т.нар.Тошко подлогата.Той може да е нисичък,но за сметка е титан на умствената мисъл.Даже си е бил поръчал дървена платформичка за следващото НС,да не стои на пръсти,че Бала Клептоманов му казал.че е като балерината на Тиквата.Такава карикатура няма!

    16:09 20.02.2026

  • 199 Шива Тиквоний

    2 1 Отговор
    Чалгарите- айде за ръчичка с БСП-арите и Гелосаните и усвет.Парламент-в някой от мокрите ви сънища и в някой друг живот.

    16:12 20.02.2026

  • 200 183

    0 1 Отговор
    Присти хора,не знам имат ли и основно образование,но то си е за тях колкото пъти излязат на улицата ще бъдат бичувани

    16:14 20.02.2026

  • 201 Тошко Интриганта

    1 2 Отговор
    Айде стига вече с тази истерия Петрохан!
    Прекалихте вече!
    Омръзнахте на българите с крясъците, истериите, клеветите!!
    ИТН са вулгарни, нахални и арогантни машеници!
    България има нужда от спокойно управление и ингелигетни политици, а не вулгарни крясльовци!

    Коментиран от #214

    16:18 20.02.2026

  • 202 НТН отива при НДСВ и Патриотите

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "а вие капОти":

    а вие капОти
    19214ОТГОВОР
    кога ще изчезнете с 200?
    .-;-
    Айде да не е с 200, ама за се махат.
    нали щеше да чегъртат Мачото от Банкя!

    16:18 20.02.2026

  • 203 Военен/медицински език

    1 0 Отговор
    Фрази като „ще изреже тумора“, „ще режем докрай“ използват:
    метафора на болест
    образ на хирургическа интервенция
    Това създава усещане за „спасителна операция срещу зло“.
    Този тип език:
    демонизира опонента
    мобилизира твърдите поддръжници
    поляризира обществото

    16:22 20.02.2026

  • 204 Персонални атаки

    1 0 Отговор
    Използват се директни лични квалификации („наркоман“, „алкохолик“ и др.).
    Това е класическа ad hominem стратегия – атакуваш човека, не политическата позиция.
    В краткосрочен план:
    генерира медийно внимание
    активира емоционална подкрепа
    В дългосрочен план:
    подкопава институционалния авторитет
    нормализира агресивния тон в политиката

    16:23 20.02.2026

  • 205 Омръзна ми от мераци

    1 0 Отговор
    ИТН ще изреже петроханския тумор: Стоил Цицелков падна, ред е на Янкулов и на Христанов
    -;-
    Тия чегъртаха ГЕРбБ, нали!

    16:24 20.02.2026

  • 206 Делегитимиране на институции

    1 0 Отговор
    Твърдения за „тяснопартиен кабинет“, „НПО кабинет“ и др. целят:
    да представят служебното правителство като нелегитимно
    да внушат задкулисие
    Това е типична стратегия на опозиционна мобилизация.

    16:24 20.02.2026

  • 207 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 208 ИТН са „маргинална формация"

    1 0 Отговор
    Защо подобна реторика се използва точно от партии като ИТН? Няколко политологични фактора: Антисистемен профил. Слави Трифонов изгради партията си върху антиелитна и антисистемна линия. Конфронтацията е част от бранда.
    Борба за електорат на ръба на бариерата. Когато партия е около 4%: умерен тон не носи медийно внимание; острият език мобилизира твърдите ядра.
    Медийна логика. Силните изказвания гарантират: заглавия; цитиране; вирусно разпространение.

    16:26 20.02.2026

  • 209 Дестабилизация ли е това?

    1 1 Отговор
    Но когато има системно персонализиране и делегитимиране на институции, това може да ерозира доверието в самата система.
    Опасността не е в това, че има конфликт.
    Опасността е, когато: политическият дебат се измества от политики към обиди; обществото се разделя на „чисти“ и „тумори“
    Тогава реториката започва да влияе на стабилността повече от самите действия.

    16:27 20.02.2026

  • 210 Законът

    1 0 Отговор
    Ако оцидно или клеветническо изказване е направено от парламентарната трибуна
    в рамките на парламентарната дейност,
    те не носят наказателна отговорност за него.
    Но ако изказването е: ; пред медии; извън пленарна зала; в интервю; тогава защитата може да не важи в същата степен.

    16:30 20.02.2026

  • 211 Хмм

    1 2 Отговор
    с всички глупости, които вършат ПП-ДБ ще вкарат отново кукувците в парламента, те няма да се спрат, ппарламентът до изборите ще е цирк

    16:47 20.02.2026

  • 212 Народа

    1 0 Отговор
    Ние пък се разрграничихме от цялото ИТН.

    16:49 20.02.2026

  • 213 ИТН са лицемери без Морал!

    1 0 Отговор
    Случаят с Тезджан Сабри е поредният пример как хора с политически протекции внезапно се оказват „изнесени“ бизнесмени с тежки въпроси около себе си. Ако твърденията за неизплатени заплати, изчезнали публични средства и съдебни проблеми във Великобритания са верни, това е не просто личен скандал, а морален провал.
    Още по-притеснително е, че подобна фигура е била издигана и защитавана от Има такъв народ. Къде беше политическата преценка? Кой носи отговорност за кадруването? Лесно е днес да се „разграничиш“, но доверието и позициите не се дават случайно.
    И когато имена като Тошко Йорданов и Слави Трифонов стоят редом до подобни кандидати, обществото има право да пита: това ли е стандартът за морал и почтеност в политиката? Разграничаването след скандала не изтрива отговорността за първоначалния избор.

    16:52 20.02.2026

  • 214 Ами

    1 1 Отговор

    До коментар #201 от "Тошко Интриганта":

    не ви ли е жал за 15-годишния Алекс, по него няма барутни частици, той е убит - на един от клиповете той си играе с кучетата на снежни топки, после се вози на някакво колело и това до тъмно, явно не му се влизаше при възрастните, 50-годишните, дето могат да му бъдат дядовци, зарязан от баща си, Калушев е приятел на баща му, можел е да го взема на гмуркания и влизане в пещери, но да се връща в семейството си

    Коментиран от #216

    16:53 20.02.2026

  • 215 ИТН са политическата илюзия

    1 0 Отговор
    Историята около Тезджан Сабри (ИТН)мирише не просто на личен провал, а на системен проблем – политиката като временен трамплин за хора със съмнителна репутация. Ако един човек може да бъде областен координатор, кандидат-депутат и публично лице на партия, а после да излезе с обвинения за неплатени заплати и съдебни проблеми в чужбина, това говори за пълен кадрови банкрут.
    Има такъв народ отново демонстрира познатия модел – първо силни думи за морал и „нов стандарт“, после тихо разграничаване, когато гръмне скандалът. Политическата отговорност не е бутон „delete“ – не можеш да се снимаш, да издигаш и да даваш доверие, а след това да се правиш, че този човек никога не е бил част от теб.
    А когато фигури като Тошко Йорданов и Слави Трифонов стоят зад подобни назначения, въпросът вече не е личен, а политически. Ако претендираш, че си алтернатива на статуквото, но допускаш подобни кадри, ти не си промяна – ти си продължение на същия модел.

    16:54 20.02.2026

  • 216 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #214 от "Ами":

    Аз пък виждам на кадрите един щастлив младеж, нито е травмиран, нито подтиснат. Той си играе със снега, той е бил щастлив сред природата. Няма нито едно доказателство за никаква педофилия.
    Само някакъв наркоман, който се "сетил" чак след 5 г. да се "оплаче". Да го тестват на детектор на лъжата. Прилича ми на оная Пламенка от Варна, дето я притиснаха да лъжесвидетелства срещу кмета на Върна!!

    Коментиран от #217

    16:58 20.02.2026

  • 217 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #216 от "Мнение":

    има в кемпера, според експертизата нмерена е в телата на Николай и Алекс, няма дете което да е щастливо, че родителите са го зарязали

    17:04 20.02.2026

