ИТН ще изреже петроханския тумор: Стоил Цицелков падна, ред е на Янкулов и на Христанов

Парламентарната група на "Има такъв народ" приветства оставката на вицепремиера за честните избори Стоил Цицелков. "Оставката се случи благодарение на ИТН. ИТН ще изреже петроханския тумор, наречен служебен кабинет в момента. Ние няма да си затворим очите пред истината и фактите такива, каквито са", закани се зам.-председателят на парламентарната група на ИТН Станислав Балабанов пред журналисти в Народното събрание, цитиран от news.bg.

Той посочи, че следващите след Цицелков, ще са служебните министри на правосъдието - Андрей Янкулов и Иван Христанов. "Ще продължаваме да режем докрай. Цицелков падна, ред е на Янкулов и на Христанов", продължи със заканите си Балабанов.

Според него за първи път от много време има реална опозицията във формацията на Слави Трифонов.

Станислав Балабанов определи като "пълен абсурд" идеята на служебното правителство на Андрей Гюров да иска да създаде министерство на честните избори. Въпреки че Стоил Цицелков подаде оставка, от ИТН твърдят, че не ги е страх от това да има честни избори, както и от това, че е възможно да отидат на съд заради обиди.

Според Балабанов служебното правителство е тяснопартиен кабинет. "Да се готви Янкулов, защото темата с Петрохан ще продължава и докато има министри, които са били част от НПО, покривателствали педофилски секти, няма да се спрем. Резултатът е 1:0 в полза на "Има такъв народ"", отсече народният представител.

Председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов запита защо да няма "Министерство на петроханските хижари". "Стоил Цицелков е един наркоман и алкохолик. Аз казах само един факт, че е бил съден. Бил ли е съден - бил е и то за 1.5 промила алкохол в кръвта", продължи Йорданов с обидите спрямо вицепремиера за честните избори.

Той смята, че служебното правителство може да направи и "Министерство на розовото фламинго", начело на което да сложат приятел на Андрей Гюров.

Тошко Йорданов обвини и президента Илияна Йотова затова, че и тя носи отговорност за служебното правителство, в което Гюров е представил кабинет с "неприятни и неприемливи личности". "Ние имаме кабинет на ПП-ДБ и НПО организации, които не трябва да се показват на светло", критикува председателят на парламентарната група на ИТН.