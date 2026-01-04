Новини
Свят »
САЩ »
CNN: Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес вече са в център за задържане в Бруклин ВИДЕО

CNN: Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес вече са в център за задържане в Бруклин ВИДЕО

4 Януари, 2026 04:33, обновена 4 Януари, 2026 04:42 577 8

  • сащ-
  • николас мадуро-
  • венецуела-
  • президент-
  • съд

Венецуелският лидер може да се яви в съда в Ню Йорк на 5 януари, съобщи NBC News

CNN: Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес вече са в център за задържане в Бруклин ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските власти са прехвърлили венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк, съобщава CNN.

Самолетът, превозващ Мадуро и Флорес, е кацнал във военновъздушната база на Националната гвардия „Стюарт“ в Ню Йорк около 16:30 ч. местно време.

След това венецуелският лидер и съпругата му са били отведени в Манхатън в Администрацията за борба с наркотиците на САЩ, а след това в центъра за задържане.

Американските власти са използвали хеликоптери и автомобили, за да транспортират Мадуро и Флорес в Ню Йорк.

Според NBC News, Мадуро може да се яви в съда в Ню Йорк на 5 януари.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тест

    4 7 Отговор
    Сащ нападна за около месец нигерия, венецуела, палестина, судан, сирия. Но руснаците са терористи.

    Коментиран от #6, #8

    04:43 04.01.2026

  • 2 Хахахях

    4 4 Отговор
    Това е демокрацията, която всички искат. Спиш си и те отвличат. Защо не го направиха с Мексико и картелите , които обявиха за терористи? Защо не го направиха с “лудия” от Северна Корея? Нападаме само когато има замесен петрол, НА ВИ ДЕМОКРАЦИЯ!

    Коментиран от #3

    04:45 04.01.2026

  • 3 оня с коня

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахях":

    Не е верно че Демокрацията е по същество Нападение на други държави само за Петрол- Руската Демокрация е много по-изобретателна от Американската,защото те нападат Украйна заради Безкрайната Житница,баснословните Донбаски залежи от въглища и несметните Редки подземни изкопаеми .

    Коментиран от #7

    04:55 04.01.2026

  • 4 ООН

    4 5 Отговор
    Какъв е смисълът от тази организация вече не е много ясно. Всъщност, централата и се намира в САЩ и те решават на кого да дадат виза за да присъства на заседанията. Международното право е един абстрактен термин,който всеки интерпретира по своему. В бизнеса печели по-инициативния и по-агресивния, затова САЩ контролират всичко на глобално ниво. В момента Китай и Русия изглеждат като глупаци, гледащи отстрани играта на майстора. Арабите също. Петролът на Венецуела е новото оръжие на САЩ.

    04:57 04.01.2026

  • 5 Тест

    1 5 Отговор
    И иран нападнаха и сега с протестите там прават същото като във венецуела

    04:59 04.01.2026

  • 6 Абсолютно прав си😂

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тест":

    Раша е терорист и империалист номер 1 ,а САЩ са като хирурзи в операции по свалянето на деспотични режими...

    04:59 04.01.2026

  • 7 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    Оня с коня, заинтересувай се малко и разбери какво е петродолар, когато през 1970 американците заменят това долара да е подкрепен от злато с това да е подкрепен само от това петрола да се търгува само в долари. Погубват валутата си, за да може всяка държава да зависи от долара и да могат да печатат колкото искат долари, защото всяка държава зависи от това колко долари има за да може да търгува петрол. Искаш петрол- трябва да в в долари. Ако загубят петрола долара става 0. Ние се продадохме и си загубихме Българския Лев , който беше по силен и рубла, йена, дирхам, който държеше ниво спрямо лира,франк и евро. Сега официално сме си едни удавници, Да бъдат живи и здрави твойте деца, ще връщат чужди пари!

    05:06 04.01.2026

  • 8 Руснаците ,преди всичко друго

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тест":

    са HEМОЖАЧИ😂 като вас русофилите и едва след това са терористи и империалисти.

    05:08 04.01.2026