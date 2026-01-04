CNN: Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес вече са в център за задържане в Бруклин ВИДЕО

Американските власти са прехвърлили венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес в център за задържане в Бруклин, Ню Йорк, съобщава CNN.
Самолетът, превозващ Мадуро и Флорес, е кацнал във военновъздушната база на Националната гвардия „Стюарт“ в Ню Йорк около 16:30 ч. местно време.
След това венецуелският лидер и съпругата му са били отведени в Манхатън в Администрацията за борба с наркотиците на САЩ, а след това в центъра за задържане.
Американските власти са използвали хеликоптери и автомобили, за да транспортират Мадуро и Флорес в Ню Йорк.
Според NBC News, Мадуро може да се яви в съда в Ню Йорк на 5 януари.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тест
Коментиран от #6, #8
04:43 04.01.2026
2 Хахахях
Коментиран от #3
04:45 04.01.2026
3 оня с коня
До коментар #2 от "Хахахях":Не е верно че Демокрацията е по същество Нападение на други държави само за Петрол- Руската Демокрация е много по-изобретателна от Американската,защото те нападат Украйна заради Безкрайната Житница,баснословните Донбаски залежи от въглища и несметните Редки подземни изкопаеми .
Коментиран от #7
04:55 04.01.2026
4 ООН
04:57 04.01.2026
5 Тест
04:59 04.01.2026
6 Абсолютно прав си😂
До коментар #1 от "Тест":Раша е терорист и империалист номер 1 ,а САЩ са като хирурзи в операции по свалянето на деспотични режими...
04:59 04.01.2026
7 Хахахаха
До коментар #3 от "оня с коня":Оня с коня, заинтересувай се малко и разбери какво е петродолар, когато през 1970 американците заменят това долара да е подкрепен от злато с това да е подкрепен само от това петрола да се търгува само в долари. Погубват валутата си, за да може всяка държава да зависи от долара и да могат да печатат колкото искат долари, защото всяка държава зависи от това колко долари има за да може да търгува петрол. Искаш петрол- трябва да в в долари. Ако загубят петрола долара става 0. Ние се продадохме и си загубихме Българския Лев , който беше по силен и рубла, йена, дирхам, който държеше ниво спрямо лира,франк и евро. Сега официално сме си едни удавници, Да бъдат живи и здрави твойте деца, ще връщат чужди пари!
05:06 04.01.2026
8 Руснаците ,преди всичко друго
До коментар #1 от "Тест":са HEМОЖАЧИ😂 като вас русофилите и едва след това са терористи и империалисти.
05:08 04.01.2026