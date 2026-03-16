Как Google Translate вкара в ареста елитен руски агент?

Google Translate вкара в ареста служител на Център 795, който се състои от елитни части от ГРУ и ФСБ и беше създаден след началото на войната на Русия в Украйна през 2022 г.

Insider публикува ново разследване на Христо Грозев, Роман Доброхотов, Майкъл Вайс, Фиделиус Шмид и Николай Антониадис (цялото разследване може да прочетете тук), което разказва как Денис Алимов - 42-годишен руски ветеран от елитното специално звено "Алфа" на ФСБ, а от 2023 година - оперативен служител в Център 795, е задържан в Колумбия на 24 февруари 2026 г., защото се е свързал с нает от него убиец, използвайки Google Translate.

Той е задържан на летище Елдорадо в Богота сутринта на 24 февруари, след като е издирван с червен бюлетин на Интерпол, активиран по искане на федералните прокурори в Южния окръг на Ню Йорк. Алимов е обвинен в организиране на опит за убийство на двама видни чеченски дисиденти, базирани в Европа, като е предложил награда от 1,5 милиона долара за всяка от главите им.

В разследването се уточнява, че Център 795 е дирекция за убийства в Русия, проектирана, според изтекли документи на руското разузнаване, да бъде невъзможна за откриване, но все пак е разкрита не чрез години търпеливо контраразузнаване, не чрез дезертьор, а защото двама мъже са говорели на различни езици и са се възползвали от услугите на Google Translate.

ФБР е следяло Алимов повече от година - отчасти чрез четене на съобщения, превеждани чрез Google Translate, които той си е разменял с един от евентуалните му чуждестранни наемни убийци.

Според съдебното обвинение на Алимов е наел Дарко Дурович, който е говорил сръбски е живеел в САЩ. Текстът в обвинителния акт предполага, че и двете основни цели произхождат от "република" в рамките на Русия, термин, който се прилага за няколко региона, сред които е и Чечения. Федералните прокурори твърдят, че Алимов е вербувал Дурович като свой основен полеви актив за операцията.

През 2024 година Алимов е предал на Дурович авансово плащане от 60 000 долара и обещал още 1,5 милиона долара за всяка цел, успешно "депортирана в Русия". Освен това на Дурович му е обяснено, че ако операцията успее и бъдат идентифицирани други цели, трето лице, издирвано "живо или мъртво", може да донесе награда, надхвърляща 10 милиона долара.

Загубени в превода

Център 795 е проектиран, със значителни институционални разходи, да бъде "изолиран" - запечатан срещу вида електронно проникване, което е компрометирало предишни руски разузнавателни операции. Командирите му са взели предпазни мерки: криптирани приложения за съобщения, псевдонимни самоличности, разделени комуникации. Това, което не са взели предвид, е езиковата несъвместимост на собствените им оперативни работници.

Денис Алимов е говорил руски, а Дурович - сръбски. Нито един от двамата не владеел родния език на другия на ниво, достатъчно за оперативна комуникация. За да изгладят този пропуск, двамата са решили да използват Google Translate, като са превеждали сръбските полеви доклади на Дурович на руски за неговия координатор и руските инструкции на Алимов обратно на сръбски за неговия агент.

Самите съобщения са били предадени чрез криптирани приложения, които двамата са смятали за сигурни. Но Google работи чрез сървъри в САЩ, които попадат изцяло в обсега на заповед за наблюдение на ФБР. Така следователите са успели да получат достъп до лог файловете на тези преводи директно от доставчика на услуги, като са получили достъп до съдържанието на целия оперативен комуникационен поток в реално време в чист текс между Алимов и Дурович.

По-късно източник, близък до разследването, отбелязва, че това е било дори по-добро от подслушване, защото съобщенията са пристигнали транскрибирани.

Например, на 28 ноември 2024 г., във връзка с един от техните "проекти", Дурович изпраща съобщение на Алимов, в което пише: "в момента не мога да потвърдя местоположението в Ню Йорк, защото съм в Черна гора. Ще се върна в Ню Йорк около 20 декември и ще се опитам да го намеря в Ню Йорк... [Той] се опитва да създаде впечатление, че винаги е в ЕС, за да прикрие следите си, но в действителност е в САЩ през повечето време. Това е информацията, която получих от моите контакти."

Отделен "проект", пише Дурович на Алимов на 19 декември, се отнася до жертва, която прекарва времето си в "бяла вила, близо до морето... заобиколена от бяла ограда/стена, а на портата има някакъв ислямски знак". Проблемът е бил да се намери коя вила е това, тъй като е имало няколко, съответстващи на това описание. "Вярвам, че скоро ще го намерим, не може да се движи през цялото време. Ще се отпусне и ще падне в капана в даден момент."

Дурович също така е потърсил помощ от неназован съучастник, базиран в Съединените щати. В навечерието на Коледа през 2024 г. той им изпратил съобщение: "Имам хора, които биха платили много пари, за да бъде арестуван този човек и други като него и да им бъдат предадени. Засега имам 3 или повече души, които се издирват за арест... За всеки човек получаваме 1,5 милиона щатски долара. Нуждаем се от сътрудник, който няма да иска много, но ще ни предостави тази информация и след като потвърдя местоположението (ще го проверя сам), ще получим парите." Потенциалният подизпълнител поискал от Алимов възстановим аванс, за да финансира "ловен екип".

Според заместващото обвинение на САЩ срещу него Алимов е предоставил на Дурович пакет с техническа разузнавателна информация, включващ IP адреси и европейски телефонни номера, използвани преди това от една от тези цели.

Използването на Google Translate не е единственият оперативен провал на Дурович. Той е направил две пътувания до Русия през юли и октомври 2024 г., опитвайки се да прикрие дестинацията си, като е резервирал мними почивки в Турция, докато е продължавал до Москва със свързващи полети под истинското си име. Всеки път, когато се е връщал в Съединените щати, е бил разпитван от специални агенти на ФБР, които са имали достъп до данните на авиокомпанията му. Той категорично отричал да е посещавал Русия. ФБР обаче, продължавайки да го наблюдава и да чете виртуалния му дневник в Google Translate - го арестува през март 2025 г.