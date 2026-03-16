Как Google Translate вкара в ареста елитен руски агент?

16 Март, 2026 20:23 1 669 34

Според заместващото обвинение на САЩ срещу него Алимов е предоставил на Дурович пакет с техническа разузнавателна информация, включващ IP адреси и европейски телефонни номера, използвани преди това от една от тези цели

Google Translate вкара в ареста служител на Център 795, който се състои от елитни части от ГРУ и ФСБ и беше създаден след началото на войната на Русия в Украйна през 2022 г.

Insider публикува ново разследване на Христо Грозев, Роман Доброхотов, Майкъл Вайс, Фиделиус Шмид и Николай Антониадис (цялото разследване може да прочетете тук), което разказва как Денис Алимов - 42-годишен руски ветеран от елитното специално звено "Алфа" на ФСБ, а от 2023 година - оперативен служител в Център 795, е задържан в Колумбия на 24 февруари 2026 г., защото се е свързал с нает от него убиец, използвайки Google Translate.

Той е задържан на летище Елдорадо в Богота сутринта на 24 февруари, след като е издирван с червен бюлетин на Интерпол, активиран по искане на федералните прокурори в Южния окръг на Ню Йорк. Алимов е обвинен в организиране на опит за убийство на двама видни чеченски дисиденти, базирани в Европа, като е предложил награда от 1,5 милиона долара за всяка от главите им.

В разследването се уточнява, че Център 795 е дирекция за убийства в Русия, проектирана, според изтекли документи на руското разузнаване, да бъде невъзможна за откриване, но все пак е разкрита не чрез години търпеливо контраразузнаване, не чрез дезертьор, а защото двама мъже са говорели на различни езици и са се възползвали от услугите на Google Translate.

ФБР е следяло Алимов повече от година - отчасти чрез четене на съобщения, превеждани чрез Google Translate, които той си е разменял с един от евентуалните му чуждестранни наемни убийци.

Според съдебното обвинение на Алимов е наел Дарко Дурович, който е говорил сръбски е живеел в САЩ. Текстът в обвинителния акт предполага, че и двете основни цели произхождат от "република" в рамките на Русия, термин, който се прилага за няколко региона, сред които е и Чечения. Федералните прокурори твърдят, че Алимов е вербувал Дурович като свой основен полеви актив за операцията.

През 2024 година Алимов е предал на Дурович авансово плащане от 60 000 долара и обещал още 1,5 милиона долара за всяка цел, успешно "депортирана в Русия". Освен това на Дурович му е обяснено, че ако операцията успее и бъдат идентифицирани други цели, трето лице, издирвано "живо или мъртво", може да донесе награда, надхвърляща 10 милиона долара.

Загубени в превода

Център 795 е проектиран, със значителни институционални разходи, да бъде "изолиран" - запечатан срещу вида електронно проникване, което е компрометирало предишни руски разузнавателни операции. Командирите му са взели предпазни мерки: криптирани приложения за съобщения, псевдонимни самоличности, разделени комуникации. Това, което не са взели предвид, е езиковата несъвместимост на собствените им оперативни работници.

Денис Алимов е говорил руски, а Дурович - сръбски. Нито един от двамата не владеел родния език на другия на ниво, достатъчно за оперативна комуникация. За да изгладят този пропуск, двамата са решили да използват Google Translate, като са превеждали сръбските полеви доклади на Дурович на руски за неговия координатор и руските инструкции на Алимов обратно на сръбски за неговия агент.

Самите съобщения са били предадени чрез криптирани приложения, които двамата са смятали за сигурни. Но Google работи чрез сървъри в САЩ, които попадат изцяло в обсега на заповед за наблюдение на ФБР. Така следователите са успели да получат достъп до лог файловете на тези преводи директно от доставчика на услуги, като са получили достъп до съдържанието на целия оперативен комуникационен поток в реално време в чист текс между Алимов и Дурович.

По-късно източник, близък до разследването, отбелязва, че това е било дори по-добро от подслушване, защото съобщенията са пристигнали транскрибирани.

Например, на 28 ноември 2024 г., във връзка с един от техните "проекти", Дурович изпраща съобщение на Алимов, в което пише: "в момента не мога да потвърдя местоположението в Ню Йорк, защото съм в Черна гора. Ще се върна в Ню Йорк около 20 декември и ще се опитам да го намеря в Ню Йорк... [Той] се опитва да създаде впечатление, че винаги е в ЕС, за да прикрие следите си, но в действителност е в САЩ през повечето време. Това е информацията, която получих от моите контакти."

Отделен "проект", пише Дурович на Алимов на 19 декември, се отнася до жертва, която прекарва времето си в "бяла вила, близо до морето... заобиколена от бяла ограда/стена, а на портата има някакъв ислямски знак". Проблемът е бил да се намери коя вила е това, тъй като е имало няколко, съответстващи на това описание. "Вярвам, че скоро ще го намерим, не може да се движи през цялото време. Ще се отпусне и ще падне в капана в даден момент."

Дурович също така е потърсил помощ от неназован съучастник, базиран в Съединените щати. В навечерието на Коледа през 2024 г. той им изпратил съобщение: "Имам хора, които биха платили много пари, за да бъде арестуван този човек и други като него и да им бъдат предадени. Засега имам 3 или повече души, които се издирват за арест... За всеки човек получаваме 1,5 милиона щатски долара. Нуждаем се от сътрудник, който няма да иска много, но ще ни предостави тази информация и след като потвърдя местоположението (ще го проверя сам), ще получим парите." Потенциалният подизпълнител поискал от Алимов възстановим аванс, за да финансира "ловен екип".

Според заместващото обвинение на САЩ срещу него Алимов е предоставил на Дурович пакет с техническа разузнавателна информация, включващ IP адреси и европейски телефонни номера, използвани преди това от една от тези цели.

Използването на Google Translate не е единственият оперативен провал на Дурович. Той е направил две пътувания до Русия през юли и октомври 2024 г., опитвайки се да прикрие дестинацията си, като е резервирал мними почивки в Турция, докато е продължавал до Москва със свързващи полети под истинското си име. Всеки път, когато се е връщал в Съединените щати, е бил разпитван от специални агенти на ФБР, които са имали достъп до данните на авиокомпанията му. Той категорично отричал да е посещавал Русия. ФБР обаче, продължавайки да го наблюдава и да чете виртуалния му дневник в Google Translate - го арестува през март 2025 г.


  • 1 604

    7 2 Отговор
    до ся кълнах на транслатора и нищуууу. анъъъъъъъъ

    20:25 16.03.2026

  • 2 Оранжевата крава

    4 6 Отговор
    шип не плава уже в биг локва
    памагите плеасе

    20:26 16.03.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    13 11 Отговор
    Pycнак дypaк ☝️😁

    Коментиран от #14

    20:27 16.03.2026

  • 4 Ко каза, ко?

    18 7 Отговор
    Пропагандата става все по-зле.

    Коментиран от #32

    20:27 16.03.2026

  • 5 Гост

    21 8 Отговор
    До Х. Грозев и спрях да чета. Няма смисъл, пак громи КГБ защото го преследват. А те даже не подозират, че съществува

    20:27 16.03.2026

  • 6 ало писарите кога ще чуем от вас

    11 4 Отговор
    органите вкараха в ареста елитен чекмеджар или обществен поръчкар?

    Коментиран от #27

    20:29 16.03.2026

  • 7 Лена

    7 6 Отговор
    Добре му се е случило на va тата

    20:29 16.03.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    7 6 Отговор
    догодина от мьрсулъ, еСС и 404 няма да има и помен

    ще са само приказки, с които
    ще плашат непослушните деца

    Коментиран от #10

    20:29 16.03.2026

  • 9 Глупости на търкалета

    8 5 Отговор
    От нашия боклук - хр. гр.з.в.

    20:30 16.03.2026

  • 10 Чували сме

    8 5 Отговор

    До коментар #8 от "кой мy дpeмe":

    Навремето и от гнилия запад немаше да остава и помен.А то сесерето взе че се разпадна

    20:33 16.03.2026

  • 11 Ташаков

    9 6 Отговор
    Абе копеи 5та година ривете и се каните а днеска,а утре и едно НИЩО.Атомни бомби ще хвърляте, лешници ще хвърляте и НИЩО

    20:33 16.03.2026

  • 12 Щик Найн

    4 4 Отговор
    Разбрахме, че лубянковската Балалайка е арестувана. А с малоумния сърбеж какво става?

    20:34 16.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Кирострото

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Безсловесен емотикон „☝️😁“-просто няма думи!

    20:45 16.03.2026

  • 15 Ами

    8 6 Отговор
    Разследване на Христо Грозев :)
    Вие шегувате ли се?
    Кой му вярва на тоя?

    20:46 16.03.2026

  • 16 6135

    1 3 Отговор
    Днес Гугъл преводачът май е още махмурлия...

    20:46 16.03.2026

  • 17 име

    6 5 Отговор
    Наскоро се чудех какъв разледващ журналист е христо грозев. И току що разбрах, разследва съдържанието на носните си кухини и пише статии на тази база.

    20:47 16.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Исторически факти

    4 4 Отговор
    Супер гранде тъпотия

    20:50 16.03.2026

  • 20 джеймс грозев

    5 5 Отговор
    И така - сюжетът за следващия Джеймс Бонд вече е ясен. В главната роля носителят на "Оскар" Христо Грозев, сакралната българска жертва, тормозена от всички дюнерджийки, чистачки, фризьорки и продавачки на вестници в Австрия, България и Бангладеш.
    Дългата ръка на ГРУ го търси в световния мрак, за да го ликвидира, но Джеймс Грозев надхитрява всички руснаци и дава разтърсващи интервюта как искат да го ликвидират, заличат, унищожат, да го заразят с дизентерия и да му сложат повече люто в дюнера и така цяла една вечер той да не може да разбива сървъри на ГРУ заради дълъг престой в тоалетната.
    Грозев, Джеймс Грозев успява да разгадае всички коварни планове на руснаците - от това да наемат член на "Ал-Кайда" да го похити до опита да му пратят трансексуална кол-гърла, която да го обезчести и да му провали поредната вечеря на свещи с Юлия Навалная.
    Не човек, а супермен.
    Не просто журналист, а носител на "Оскар".
    Като всички нас, но сияещ в своето самотно величие...
    Но сега сериозно.
    Смятам, че Христо Грозев трябва да дава интервюта през ден. Той е най-големият разрушител на мита за "руската опасност". Токсичният му перманентен пиар е като атомна бомба. Само си представете - той твърди, че от 2019 година дългите пипала на Кремъл искат да го:
    1. Ликвидират
    2. Отвлекат
    3. Да му откраднат техниката
    4. Да го убият
    И по всички пунктове - греда. Нашият Бонд не просто оцелява, но и настървено дава интервюта. Тези глупави руснаци наемат дюнерджийки и шофьори

    20:52 16.03.2026

  • 21 Зеления път

    6 5 Отговор
    "Нашия" Христо Грозев изпрква паралелно със Зеленото. Двамата са тотал щета.. абсолютно неадекватни.

    Коментиран от #26

    20:53 16.03.2026

  • 22 Ти да видиш

    7 1 Отговор
    Значи всички приложения на Гугъл са направени цру да следят и шпионират хората, благодаря че ни открехнахте, за да не ги ползваме. Ционистите детеубийци са готови на всичко за да оцелеят и да наложат волята си на богоизбрани над простосмъртните.
    Не ползвайте краварски и еврейски приложения. Вайбър също вече е еврейски ако не знаете и преди време изтече информация че огромни количества терабайтове чатове се обработват от тях с цел компромати и шпионаж.

    21:01 16.03.2026

  • 23 6135

    7 3 Отговор
    Иначе статията е ... Ох майко!
    Ползвали Гугъл за превод от руски на сръбски.
    Утре ще напишат и че са хванали български шпионин, който е завербувал македонски гражданин ползвайки Гугъл преводач.

    21:09 16.03.2026

  • 24 НЕМОЖАЧи.ру

    5 7 Отговор
    И тия тръгнали световния ред да сменят 🤩🤡🍌🍌

    21:10 16.03.2026

  • 25 ПРОГРЕСИВЕН АГЕНТ😎

    4 0 Отговор
    А НА НАШТЕ МУНДИРИ В ЛИСТИТЕ МУНДИРА
    ТРАНСЛЕТЕ НЕ ИМ ТРЯБВА..руския им е роден

    21:13 16.03.2026

  • 26 Гамбит

    3 6 Отговор

    До коментар #21 от "Зеления път":

    Изперкалите са в бункера на ботокса. Тези които казват факти не са изперкали колкото и да не ти харесва. А и никой не се интересува от мнението ти.

    21:15 16.03.2026

  • 27 Мнение

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "ало писарите кога ще чуем от вас":

    Или ппдб-ейски педохар?!

    Няма да чуем, щото те (епщайновците) и техните списвачи имат само една цел:
    Да очернят Русия в очите на българите, докато същите епщайновци си атакуват Иран и Венецуела безнаказано?!

    Пр.пагандата стана толкова м.лоумна, че вече и те самите списвачи не са сигурни, дали Путин е лошия в тая ситуация?!

    Коментиран от #29

    21:19 16.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Тиква

    3 1 Отговор
    Прекрасен сценарий,за филм със Том Круз,Оскар.

    21:39 16.03.2026

  • 32 някой си

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ко каза, ко?":

    за 2 цента толкова 🤣

    21:44 16.03.2026

  • 33 Дзак

    0 0 Отговор
    Така са хванали и Провокатора от факти.бг!

    21:50 16.03.2026

  • 34 Анонимен

    0 0 Отговор
    Двата езика имат сходна граматика, както и много общи корени на думите. Не е ясно защо би им бил необходим Гугъл преводач.

    21:57 16.03.2026