Шефът на Пентагона: Вече ние определяме правилата във Венецуела, нямаше нужда да уведомяваме Конгреса

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет не изключи възможността за пълномащабна операция във Венецуела, предаде CBS.
В отговор на въпрос на телевизията за това как САЩ планират да управляват Венецуела, Хегсет заяви, че Вашингтон ще „определи правилата“. „В крайна сметка ние ще контролираме какво ще се случи след това“, подчерта той. На въпроса дали това означава, че САЩ могат да започнат пълномащабна операция във Венецуела, ръководителят на Пентагона заяви, че "американските военни са готови“.
Той беше попитан и дали администрацията на Тръмп възнамерява да уведоми Конгреса в случай на по-нататъшни военни действия във Венецуела. Хегсет отбеляза, че операцията по залавянето на Николас Мадуро е проведена от Пентагона с подкрепа на Министерството на правосъдието на САЩ.
„Държавният секретар Марко Рубио е прав, че няма нужда да се уведомява Конгресът предварително. Но ако има допълнителни операции или удължаване на тази операция, ние, разбира се, ще държим Конгреса информиран. Те са наши партньори и ние ще го направим“, каза Хегсет.
1 Този е луд
05:11 04.01.2026
2 Ето така се прави Демокрация
Коментиран от #8
05:15 04.01.2026
3 Сащ са диктатура
05:20 04.01.2026
4 ежко
05:22 04.01.2026
5 Българин
05:26 04.01.2026
6 наркоман
Коментиран от #28
05:26 04.01.2026
7 Гогата Чаушев
Коментиран от #13, #22
05:28 04.01.2026
8 Абсолютно прав сте!
До коментар #2 от "Ето така се прави Демокрация":САЩ действа по примера на Путлер и Раша , но в пъти по-ефективно...😂
Коментиран от #12
05:29 04.01.2026
9 Сащ са диктатура
05:31 04.01.2026
10 Орбан Тъпана
ДОНАЛД ТРЪМП.
Със Президентът ТРЪМП
Ще се върнем към
НОРМАЛНОСТА.
05:33 04.01.2026
11 Ранбо
А всички сороски ще риват по разни фалшиви телевизии, колко недемократично и нехуманитарно е постъпил Тръмп, осигурявайки суровини за америкнците!
Коментиран от #17
05:38 04.01.2026
12 Лост
До коментар #8 от "Абсолютно прав сте!":И нямат право да реват,ако Китай ги копира в Тайван.
05:41 04.01.2026
13 Абе
До коментар #7 от "Гогата Чаушев":Ти нормален ли си да се радваш на кражбата на чужди ресурси?! И на бандатизма на шайка военнопрестъпници...
Коментиран от #15
05:44 04.01.2026
14 Тръмп върви по Примера
Обаче се справя много по добре
От КГБ Пропадняка.
05:46 04.01.2026
15 Раша какво
До коментар #13 от "Абе":прави в Украйна?
Коментиран от #23, #30
05:48 04.01.2026
16 РУСОФИЛКИТЕ
Направо е наслада да ги гледаш
Как се гърчат .
А до оня ден всички
Се радваха на Агент Краснов.
05:49 04.01.2026
17 Сащ са диктатура
До коментар #11 от "Ранбо":Тръмп е международна мутра. Амер хегемония се крепеше на кражби и преврати, но това не им помогна да не задлъжнеят с 39 трилиона. Империята си отива и нищо не може да я спаси.
Коментиран от #19
05:51 04.01.2026
18 Готов за бой
05:59 04.01.2026
19 Българин
До коментар #17 от "Сащ са диктатура":39 трлн могат да ги напечатат в рамките на една минута. Толкоз са задлъжнели. А поемането на контрола над най-големите петролни находища, гарантира бъдещето на петро долара. Все пак Венецуала има повече петрол от Саудитска Арабия, Русия и Канада, взети заедно. Отделно всички суровини в Америка, плюголемите находища в бившата окаина, за които и Путин каза, че са за щатските компании.
Тръмп се доказа като най-успешният американски президент в историята!
06:00 04.01.2026
20 Кирил
Коментиран от #31, #32
06:00 04.01.2026
21 дядото
06:02 04.01.2026
22 Дио
До коментар #7 от "Гогата Чаушев":Ти мани колоната.Минало свършено ама милиони избити укри +десетки хиляди наемници.Даже и труповете не искат да си събират.
06:04 04.01.2026
23 Булава
До коментар #15 от "Раша какво":Търси майка ти
06:04 04.01.2026
24 Америка е безаналогова СИЛА И МОЩ
Кремъл от години поддържа военен контингент във Венецуела. Мадуро е охраняван от гардове на Росгвардия, а руски военни експерти обучават местни военни пилоти и екипажи на ПВО-системите С-300, които да свалят американски самолети.
А пък зам.-председателят на Руския комитет за отбрана и бивш президент Дмитрий Медведев, се още повече изхвърли и заплаши преди дни Вашингтон, че „ако посегне на Мадуро и Венецуела, директно ще се сблъска с руската военна мощ“ и че Мадуро разполага с руски ракети, които могат да поразят цели на територията на САЩ...!!!
Коментиран от #25, #34
06:15 04.01.2026
25 Где Мадуро?
До коментар #24 от "Америка е безаналогова СИЛА И МОЩ":Много ѝ помогнаха руските ракети😁
06:24 04.01.2026
26 Гук
06:27 04.01.2026
27 Оценка
Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...
06:29 04.01.2026
28 Еее, как какво?!
До коментар #6 от "наркоман":В страната ни трябвало да се чувства остър наркотичен глад!🤔
06:29 04.01.2026
29 Ето, вече открито
Направиха подобно и в Киев. Смениха правителството с насилствен преврат и пак ТЕ започнаха да управляват. Те заповядаха да започне тражданската война против руското население, понеже поставиха на власт само хазари.
И сега пак те преговарят с Русия. Защо те, ако укра наистина е "незалежна"? Защо трябва вместо укра, за тях да преговарят други на хиляди км от тях?
Защото де факто те я бяха превзели. Те управляват там заедно с британците и ангажираха целият запад да е на тяхна страна. А сега Венецуела... А после Канада и Гренландия?
06:30 04.01.2026
30 Абе укра
До коментар #15 от "Раша какво":Не е държава. Всичко хам, като почнеш от ресурсите и свършиш с построеното от СССР е руско. Докато Венецуела няма нищо общо със сащ. Те просто са обикновени бандити. Идват с оръжие и вземат всичко там, което НЕ е тяхно. Това е разликата.
06:35 04.01.2026
31 Ми кажи си го
До коментар #20 от "Кирил":Действа в света закона на джунглата. Няма никаква цивилизация. Който има по-силна армия и оръжия, той може да рекетира другите или да ги премахне...
Евала, най-после и официално го доживяхме.
06:39 04.01.2026
32 Госあ
До коментар #20 от "Кирил":Аз мислех, че запада живее в демокрация и справедливост ! ха ха ха ха ха
06:42 04.01.2026
33 Сащ са диктатура
06:46 04.01.2026
34 Абе това намирисва
До коментар #24 от "Америка е безаналогова СИЛА И МОЩ":На сделка? Подлагват Мадуро да се предаде, обещават му "някакъв театър съд" и ще го пуснат с богатствата си да живее добре...
Но това просто е лъжа. И той ще свърши като Милошевич, като Садам Хюсеин.... Ще го осъдят истински по АМЕРИКАНСКИТЕ закони, а той НЕ е сащиянец. Но мафията си има техни "закони" по които те съдят и чужденците. Виктор Бут, руснак също беше съден в сащ, макар.че не е гражданин на сащ и "нарушенията" му не бяха на територията на сащ. Ама кой го интересува? Мафията винаги диктува правилата. Еми, честито еврозона. 😀
06:50 04.01.2026
35 Брей, какви герои
А рижавото както я кара няма да доживее края на мандата.
06:51 04.01.2026
36 Е, сега вече
Когато искат да те ограбят, или се смееш, като урсула, понеже си слаб или се правиш на герой, докато ти съсипват страната и народа. Така и така си жертва.
07:01 04.01.2026
37 Анонимен
07:13 04.01.2026