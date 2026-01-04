Новини
Свят »
САЩ »
Шефът на Пентагона: Вече ние определяме правилата във Венецуела, нямаше нужда да уведомяваме Конгреса

Шефът на Пентагона: Вече ние определяме правилата във Венецуела, нямаше нужда да уведомяваме Конгреса

4 Януари, 2026 04:58, обновена 4 Януари, 2026 05:07 1 446 37

  • пентагон-
  • венецуела-
  • сащ-
  • пийт хегсет

Американската армия е готова за пълномащабна операция в страната, заяви Пийт Хегсет

Шефът на Пентагона: Вече ние определяме правилата във Венецуела, нямаше нужда да уведомяваме Конгреса - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет не изключи възможността за пълномащабна операция във Венецуела, предаде CBS.

В отговор на въпрос на телевизията за това как САЩ планират да управляват Венецуела, Хегсет заяви, че Вашингтон ще „определи правилата“. „В крайна сметка ние ще контролираме какво ще се случи след това“, подчерта той. На въпроса дали това означава, че САЩ могат да започнат пълномащабна операция във Венецуела, ръководителят на Пентагона заяви, че "американските военни са готови“.

Той беше попитан и дали администрацията на Тръмп възнамерява да уведоми Конгреса в случай на по-нататъшни военни действия във Венецуела. Хегсет отбеляза, че операцията по залавянето на Николас Мадуро е проведена от Пентагона с подкрепа на Министерството на правосъдието на САЩ.

„Държавният секретар Марко Рубио е прав, че няма нужда да се уведомява Конгресът предварително. Но ако има допълнителни операции или удължаване на тази операция, ние, разбира се, ще държим Конгреса информиран. Те са наши партньори и ние ще го направим“, каза Хегсет.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този е луд

    14 6 Отговор
    колкото Путин и Тръмп заедно!

    05:11 04.01.2026

  • 2 Ето така се прави Демокрация

    29 11 Отговор
    Американците ни дадоха чудесен пример за подражание. Тоталитаризмът се завръща на глобално ниво. Който има оръжия - той казва как ще станат нещата. Народите няма думата.

    Коментиран от #8

    05:15 04.01.2026

  • 3 Сащ са диктатура

    31 7 Отговор
    Правилата се определят от шайка военнопрестъпници, която не зачита американската конституция и международно право. Честита американска "свобода, демокрация" и милитаризъм!

    05:20 04.01.2026

  • 4 ежко

    23 8 Отговор
    Бандити в костюми!

    05:22 04.01.2026

  • 5 Българин

    3 21 Отговор
    На който не му харесва, да се оплаче на хелзинския комитет! А нормалните хора са доволни, че вече има ясен ред. САЩ ще си управляват задния си двор, както намерят за добре. По същия начин ще постъпят Китай и Русия, което ще гарантира стабилно и предвидимо управление.

    05:26 04.01.2026

  • 6 наркоман

    21 3 Отговор
    не че нещо, но да попитам кВо стана с трафика на наркотици.

    Коментиран от #28

    05:26 04.01.2026

  • 7 Гогата Чаушев

    14 21 Отговор
    САЩ предаде на "братушките" урок по професионализъм. Да си припомним 60 километровата колона от танкове която се бе запътила към Киев. Как бе разбита с дронове и принудена да отстъпва. Русофилите сега да си хвалят великите "братушки" колкото искат.

    Коментиран от #13, #22

    05:28 04.01.2026

  • 8 Абсолютно прав сте!

    22 14 Отговор

    До коментар #2 от "Ето така се прави Демокрация":

    САЩ действа по примера на Путлер и Раша , но в пъти по-ефективно...😂

    Коментиран от #12

    05:29 04.01.2026

  • 9 Сащ са диктатура

    16 7 Отговор
    Правилата се определят от шайка военнопрестъпници, която не зачита американската конституция и международно право. Честита американска "свобода, демокрация" и милитаризъм!

    05:31 04.01.2026

  • 10 Орбан Тъпана

    2 6 Отговор
    Мирът си има Име.

    ДОНАЛД ТРЪМП.

    Със Президентът ТРЪМП

    Ще се върнем към

    НОРМАЛНОСТА.

    05:33 04.01.2026

  • 11 Ранбо

    5 9 Отговор
    Американците като видят цените на бензиностанциите, подкрепата за Тръмп ще скочи от 70% на 90%! А находищата на мед, литий, фосфати ще захранят американските компании с прктически безплани суровини, правейки ги недостижими на световния пазар.
    А всички сороски ще риват по разни фалшиви телевизии, колко недемократично и нехуманитарно е постъпил Тръмп, осигурявайки суровини за америкнците!

    Коментиран от #17

    05:38 04.01.2026

  • 12 Лост

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Абсолютно прав сте!":

    И нямат право да реват,ако Китай ги копира в Тайван.

    05:41 04.01.2026

  • 13 Абе

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гогата Чаушев":

    Ти нормален ли си да се радваш на кражбата на чужди ресурси?! И на бандатизма на шайка военнопрестъпници...

    Коментиран от #15

    05:44 04.01.2026

  • 14 Тръмп върви по Примера

    4 9 Отговор
    На Путин.

    Обаче се справя много по добре

    От КГБ Пропадняка.

    05:46 04.01.2026

  • 15 Раша какво

    6 6 Отговор

    До коментар #13 от "Абе":

    прави в Украйна?

    Коментиран от #23, #30

    05:48 04.01.2026

  • 16 РУСОФИЛКИТЕ

    3 8 Отговор
    Реват и плачат .

    Направо е наслада да ги гледаш

    Как се гърчат .

    А до оня ден всички

    Се радваха на Агент Краснов.

    05:49 04.01.2026

  • 17 Сащ са диктатура

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ранбо":

    Тръмп е международна мутра. Амер хегемония се крепеше на кражби и преврати, но това не им помогна да не задлъжнеят с 39 трилиона. Империята си отива и нищо не може да я спаси.

    Коментиран от #19

    05:51 04.01.2026

  • 18 Готов за бой

    0 4 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    05:59 04.01.2026

  • 19 Българин

    3 7 Отговор

    До коментар #17 от "Сащ са диктатура":

    39 трлн могат да ги напечатат в рамките на една минута. Толкоз са задлъжнели. А поемането на контрола над най-големите петролни находища, гарантира бъдещето на петро долара. Все пак Венецуала има повече петрол от Саудитска Арабия, Русия и Канада, взети заедно. Отделно всички суровини в Америка, плюголемите находища в бившата окаина, за които и Путин каза, че са за щатските компании.
    Тръмп се доказа като най-успешният американски президент в историята!

    06:00 04.01.2026

  • 20 Кирил

    5 2 Отговор
    По силният определя законите

    Коментиран от #31, #32

    06:00 04.01.2026

  • 21 дядото

    4 1 Отговор
    какво пък,имаме си работа с най-великата "демокрация"

    06:02 04.01.2026

  • 22 Дио

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Гогата Чаушев":

    Ти мани колоната.Минало свършено ама милиони избити укри +десетки хиляди наемници.Даже и труповете не искат да си събират.

    06:04 04.01.2026

  • 23 Булава

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "Раша какво":

    Търси майка ти

    06:04 04.01.2026

  • 24 Америка е безаналогова СИЛА И МОЩ

    5 5 Отговор
    Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет не изключи възможността за пълномащабна операция във Венецуела и въобще не мисли да се съобразява със заплахите на “хартиения тигър“ и руският диктатор Путин, който преди дни предупреди Тръмп и САЩ да внимават с Венецуела, защото Мадуро му бил „като брат“....!
    Кремъл от години поддържа военен контингент във Венецуела. Мадуро е охраняван от гардове на Росгвардия, а руски военни експерти обучават местни военни пилоти и екипажи на ПВО-системите С-300, които да свалят американски самолети.

    А пък зам.-председателят на Руския комитет за отбрана и бивш президент Дмитрий Медведев, се още повече изхвърли и заплаши преди дни Вашингтон, че „ако посегне на Мадуро и Венецуела, директно ще се сблъска с руската военна мощ“ и че Мадуро разполага с руски ракети, които могат да поразят цели на територията на САЩ...!!!

    Коментиран от #25, #34

    06:15 04.01.2026

  • 25 Где Мадуро?

    7 3 Отговор

    До коментар #24 от "Америка е безаналогова СИЛА И МОЩ":

    Много ѝ помогнаха руските ракети😁

    06:24 04.01.2026

  • 26 Гук

    0 2 Отговор
    Радвам се.

    06:27 04.01.2026

  • 27 Оценка

    19 3 Отговор
    Естествено САЩ и Русия са агресори,но вижте каква потресаваща разлика има в двете СВО ...!

    Едната светкавична с минимално количество жертви,а другата вече 4 години с брутални,варварски бомбардировки и стотици хиляди убити...

    06:29 04.01.2026

  • 28 Еее, как какво?!

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "наркоман":

    В страната ни трябвало да се чувства остър наркотичен глад!🤔

    06:29 04.01.2026

  • 29 Ето, вече открито

    5 5 Отговор
    Това е сащиянската им демокрация.
    Направиха подобно и в Киев. Смениха правителството с насилствен преврат и пак ТЕ започнаха да управляват. Те заповядаха да започне тражданската война против руското население, понеже поставиха на власт само хазари.
    И сега пак те преговарят с Русия. Защо те, ако укра наистина е "незалежна"? Защо трябва вместо укра, за тях да преговарят други на хиляди км от тях?
    Защото де факто те я бяха превзели. Те управляват там заедно с британците и ангажираха целият запад да е на тяхна страна. А сега Венецуела... А после Канада и Гренландия?

    06:30 04.01.2026

  • 30 Абе укра

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Раша какво":

    Не е държава. Всичко хам, като почнеш от ресурсите и свършиш с построеното от СССР е руско. Докато Венецуела няма нищо общо със сащ. Те просто са обикновени бандити. Идват с оръжие и вземат всичко там, което НЕ е тяхно. Това е разликата.

    06:35 04.01.2026

  • 31 Ми кажи си го

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Кирил":

    Действа в света закона на джунглата. Няма никаква цивилизация. Който има по-силна армия и оръжия, той може да рекетира другите или да ги премахне...
    Евала, най-после и официално го доживяхме.

    06:39 04.01.2026

  • 32 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #20 от "Кирил":

    Аз мислех, че запада живее в демокрация и справедливост ! ха ха ха ха ха

    06:42 04.01.2026

  • 33 Сащ са диктатура

    3 0 Отговор
    Бандитът е отчаян, всичко, което прави, завлича империята към дъното. Справка укрия: загубена прокси война, разпадащо се НАТО и ЕС, дедоларизация, огромно технологично изоставане във военната сфера и ядрената енергетика. Лошо време да си р!

    06:46 04.01.2026

  • 34 Абе това намирисва

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Америка е безаналогова СИЛА И МОЩ":

    На сделка? Подлагват Мадуро да се предаде, обещават му "някакъв театър съд" и ще го пуснат с богатствата си да живее добре...
    Но това просто е лъжа. И той ще свърши като Милошевич, като Садам Хюсеин.... Ще го осъдят истински по АМЕРИКАНСКИТЕ закони, а той НЕ е сащиянец. Но мафията си има техни "закони" по които те съдят и чужденците. Виктор Бут, руснак също беше съден в сащ, макар.че не е гражданин на сащ и "нарушенията" му не бяха на територията на сащ. Ама кой го интересува? Мафията винаги диктува правилата. Еми, честито еврозона. 😀

    06:50 04.01.2026

  • 35 Брей, какви герои

    2 0 Отговор
    голям го вадят за пред публиката, но всички знаят какви са тръмпаци.
    А рижавото както я кара няма да доживее края на мандата.

    06:51 04.01.2026

  • 36 Е, сега вече

    3 0 Отговор
    И Тайван ще падне в тигана, в менюто. И цял.снят просто ще признае "закона на джунглата"!
    Когато искат да те ограбят, или се смееш, като урсула, понеже си слаб или се правиш на герой, докато ти съсипват страната и народа. Така и така си жертва.

    07:01 04.01.2026

  • 37 Анонимен

    1 0 Отговор
    Тези мутри ли са демократичните сили?

    07:13 04.01.2026