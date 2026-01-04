Шефът на Пентагона: Вече ние определяме правилата във Венецуела, нямаше нужда да уведомяваме Конгреса

Министърът на отбраната на САЩ Пит Хегсет не изключи възможността за пълномащабна операция във Венецуела, предаде CBS.

В отговор на въпрос на телевизията за това как САЩ планират да управляват Венецуела, Хегсет заяви, че Вашингтон ще „определи правилата“. „В крайна сметка ние ще контролираме какво ще се случи след това“, подчерта той. На въпроса дали това означава, че САЩ могат да започнат пълномащабна операция във Венецуела, ръководителят на Пентагона заяви, че "американските военни са готови“.

Той беше попитан и дали администрацията на Тръмп възнамерява да уведоми Конгреса в случай на по-нататъшни военни действия във Венецуела. Хегсет отбеляза, че операцията по залавянето на Николас Мадуро е проведена от Пентагона с подкрепа на Министерството на правосъдието на САЩ.

„Държавният секретар Марко Рубио е прав, че няма нужда да се уведомява Конгресът предварително. Но ако има допълнителни операции или удължаване на тази операция, ние, разбира се, ще държим Конгреса информиран. Те са наши партньори и ние ще го направим“, каза Хегсет.