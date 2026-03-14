The Atlantic: Тръмп си постави непостижими цели в Иран и ситуацията излезе от контрол

Малко въпроси на външната политика са били проучени толкова задълбочено през последните 20 години, колкото потенциалните последици от американските удари срещу Иран, пише The Atlantic.

Именно благодарение на години анализ и подготовка за потенциална атака срещу Иран, първите дни на войната бяха, до голяма степен, блестяща демонстрация на американската мощ.

Но същите тези проучвания ясно посочиха и рисковете: покачващите се цени на петрола, разпространението на насилието в Близкия изток и загубата на цивилни животи – както очевидно се случи с ракетния удар на САЩ близо до иранско начално училище. Когато предишните президенти се отдръпнаха от перспективата за война с Иран, те не просто избягваха трудни избори – те бяха спрени от ясното разбиране колко лесно този конфликт може да излезе извън контрол. И никой не бива да се изненадва, че това очакване сега се сбъдва.

Провъзгласявайки непостижими цели – безусловна капитулация и смяна на режима – за цели на своята война, Тръмп даде възможност на противника си да маскира оцеляването като победа. И се лиши от всякаква очевидна спирка в това, което наскоро нарече „кратка екскурзия“.