Новини
Свят »
САЩ »
The Atlantic: Тръмп си постави непостижими цели в Иран и ситуацията излезе от контрол

14 Март, 2026 09:28, обновена 14 Март, 2026 09:33

  • сащ-
  • иран-
  • тръмп-
  • война

Предишните президенти се отдръпнаха от перспективата за война с Техеран с ясно разбиране на опасностите

The Atlantic: Тръмп си постави непостижими цели в Иран и ситуацията излезе от контрол
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Малко въпроси на външната политика са били проучени толкова задълбочено през последните 20 години, колкото потенциалните последици от американските удари срещу Иран, пише The Atlantic.

Именно благодарение на години анализ и подготовка за потенциална атака срещу Иран, първите дни на войната бяха, до голяма степен, блестяща демонстрация на американската мощ.

Но същите тези проучвания ясно посочиха и рисковете: покачващите се цени на петрола, разпространението на насилието в Близкия изток и загубата на цивилни животи – както очевидно се случи с ракетния удар на САЩ близо до иранско начално училище. Когато предишните президенти се отдръпнаха от перспективата за война с Иран, те не просто избягваха трудни избори – те бяха спрени от ясното разбиране колко лесно този конфликт може да излезе извън контрол. И никой не бива да се изненадва, че това очакване сега се сбъдва.

Провъзгласявайки непостижими цели – безусловна капитулация и смяна на режима – за цели на своята война, Тръмп даде възможност на противника си да маскира оцеляването като победа. И се лиши от всякаква очевидна спирка в това, което наскоро нарече „кратка екскурзия“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !

    21 3 Отговор
    Агресията на САЩ, и Израел срещу ИРАН, с ненужни удари- като този по женско Училище в Минабе,където са убити 165 ученички,на 28.02.26,доведе до Светкавичен отговор на Иран,с тежки балистични ракети👌!Поразени са всички 27 американски бази,в Близкия Изток,(както се оказа,са и беззащитни).Ударен е голям възел за логистика в Аврвиджан в Кувейт,Летището в Дубай,вкл.Френска база в Абу Даби,бази в ОАЕ,в Йордания-немска база,базата в Доха Катар.Унищож.са Америк.бази в Ел-Риад-Сауд Арабия,Ербиле,и Виктория в Ирак.Ударена е и Натовска база в Кувейт с 310 итал.военни.Унищож.е друга Америк.база в Али Салейм в Кувейт.Поразен е Глав.Център на 5-ти Америк.Флот в Бахрейн.Поразени са америк.РЛС (=4 млрд $).Вкл. FPS-132.в Катар с обсег=5000км.Само там убитите америк.военни са=570. Изнасят се с вертолети.Има и видеа.Унищожена е америк.стратегич..ПРО с-ма "THAAD" в Йордания-показано и в репортаж на CNN.Поразени са Ком.пунктове в Йерусалим.Израелския Купол се оказа неефективен! Иран задейства следваща вълна обстрели с хиперзвукови "Fattah"със скорост=15М,и обсег=1400 км. а на 13.03. по воен.цели в Израел,с тежките"Khorramshahr-4" с 1,5 т.БЧ,с обсег =2600 км.КВО=до 10м.Убити са високопост.Амер.офицери в унищожения Център на ЦРУ в Дубай.Поразен е Ген.Щаба на Израелската армия,и Летище Бен-Гурион ,а също и Президенската канцелария на Бенямин Нетаняху.На 04.03 е ударен и Израелския Авио-Космическия Център.За 7 дни-иранските "Shahed-136" осигуриха =6 млрд.$ загуби на САЩ+ унищожен

    Коментиран от #33

    09:35 14.03.2026

  • 2 хехе

    22 1 Отговор
    Мошетата здраво го държат за макарите и затова рижия се надЕна на аятолашкия.

    09:37 14.03.2026

  • 3 Писач

    17 3 Отговор
    Едни пишат: "Тръмп размаза Иран", други "Тръмп не знае, какво прави", трети "Тръмп полудя".
    Ганев пише, каквото му налеят в чашката.

    Коментиран от #11

    09:37 14.03.2026

  • 4 Шлянк!

    14 3 Отговор
    Иранските въоръжени сили съобщиха за атаката срещу самолетоносача „Абрахам Линкълн“ и Пети флот на САЩ.
    Атаките са използвали ударни дронове, високоточни ракети и свръхтежки ракети.

    Техеран е извършил ракетни удари и удари с дронове срещу американския самолетоносач USS Abraham Lincoln и кораби от Пети флот на ВМС на САЩ, съобщи говорител на Централния щаб на иранските въоръжени сили Хатам ал-Анбия пред информационна агенция Fars на 13 март

    . „Цели в Израел, както и Пети флот на ВМС на САЩ и други бази на американската терористична армия бяха унищожени. Снощи американският самолетоносач USS Abraham Lincoln беше атакуван от ВМС на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и остава повреден, връщайки се към точката си на излитане “, се казва в доклада.

    Иран е атакувал и американската база Мувафак ал-Салти в Йордания и други бази в Манама и Ербил. Цели в Северен Израел, Кирят Шмона, Хадера и Хайфа също бяха ударени.

    Коментиран от #14

    09:38 14.03.2026

  • 5 Не така де!

    6 3 Отговор
    ,,...както очевидно се случи с ракетния удар на САЩ близо до иранско начално училище."
    Тръмп каза,че това е удар от...,, много неточните Ирански ракети"...!

    Коментиран от #35

    09:39 14.03.2026

  • 6 Механик

    17 2 Отговор
    Писъкът на розавите понита е впечатляващ. Таман си повярваха, че Тръмп е Капитан Америка, а не Агент Краснов и се оказа, че е гОла вОда и говореща глава.
    И сега понитата се чудят как отново да го правят Агент Краснов.
    Голем грЪч

    09:39 14.03.2026

  • 7 КОГАТО СЛУГУВАШ НА ЕВРЕИ

    16 2 Отговор
    ТРЯБВА ДА ТИ Е ЯСНО,ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО ГЪРМИШ.

    09:40 14.03.2026

  • 8 Факт

    15 1 Отговор
    Иранците думкат танкер след танкер в пролива. Пиле не смее да прехвръкне.
    Втори самолетоносач удрят.
    Колко Американски бази взривиха вече?
    Пореден позор за краварите.
    Искаха да покажат на света, че и те са сила, но само за две седмици камиларите ги превърнаха от първа армия по рекламите, в последна дупка на кавала.

    09:40 14.03.2026

  • 9 МБО

    2 4 Отговор
    На Путин СВО тече пета година. Ганев ни убеждава, че това е по план и всичко е в срок.

    Тръм бомби от две седмици само с два самолетоносача и е дал жертви колкото Путин за един щурм срещу украински хутор, обаче вече бил загубил.

    Не знам, в какъв свят живея вече. Явно всичко пишещо е на фентанил и раски гъби.

    Коментиран от #19

    09:41 14.03.2026

  • 10 Сталин

    7 2 Отговор
    “Our race is the Master Race. We are divine gods on this planet. We are as different from the inferior races as they are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.”

    -Menaheim Begin, 6th Prime Minister of Israel

    "Нашата раса е висша раса.Ние сме божествени богове на тази планета.Ние сме толкова различни от низшите раси ,колкото те са от насекомите.Всъщност ,в сравнение с нашата раса , другите раси са зверове и животни,в най добрия случай добитък.Другите раси считаме за човешки екскременти.Нашата съдба е да управляваме над низшите раси.Нашето земно царство ще бъде управлявано от нашия лидер с железен юмрук.Масите ще ни ближат краката и ще ни служат като роби."

    - Менахем Бегин,6-ти Министър Председател на Израел

    Коментиран от #12, #25

    09:41 14.03.2026

  • 11 Едно е сигурно!

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Писач":

    Че сме бъркали,като си мислихме,че от Бай Дън,няма по...- изкукуриг@л...!

    09:41 14.03.2026

  • 12 Сталин

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Само вижте арогантната и примитивна расистка идеология на кошерните плъхове

    09:42 14.03.2026

  • 13 Ъъъъ

    9 1 Отговор
    "The Atlantic: Тръмп си постави непостижими цели в Иран..."

    Глупости! Вие не разбирате.... Човека каза, че е напред с графика - нещо като петилетката за три години, вие сега говорите глупости.... Те даже вече го молят за сделка.... 😂

    П. С

    Иранците са изплющяли пет самолета-цистеени. Поне според WSJ.

    09:43 14.03.2026

  • 14 Механик

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Шлянк!":

    Най-готиното е, че за създаването на тия военни бази САЩ похарчи трилиони и се надяваше, чрез тях да респектира арабите, които освен че имат петрол за крадене са и върли врагове на евреите.
    Да ама за няколко дни и парите дадоха фира, и надеждата за спасение на евреите рухнаха в пепелища.
    И това е само началото на края на имислената разбойническа държава Израел.

    Коментиран от #26, #29

    09:44 14.03.2026

  • 15 Историк

    10 0 Отговор
    Недоразумението Тръмп показва на света как не трябва да се управлява САЩ ,която превърна в Тръмпландия и е заплаха за целия свят. Много бързо превърна света в опасно за живеене място и сега в ръцете на американците е спасението от него преди да е станало съвсем късно и нищо да няма значение. Тези,които го избраха ,носят цялата отговорност за тежкото положение. Злодеят в Кремъл в комбинация с този злодей водят към унищожение на всичко, създадено досега. Тероризмът е най-страшната заплаха.

    09:46 14.03.2026

  • 16 Тръмп е новият

    7 1 Отговор
    Горбачов. Западналите също падат, както и соц-системата се срина. Няма нищо вечно. Но, каква система ще имаме след това? Законът на джунглата? Цифров концлагер? Каквото си изберем. Важното е да не приемаме система, която ни се налага от психопати... Щом пак се започва от нулата значи ние ВСИЧКИ можем да си изберем новите ПРАВИЛА на живота.

    Коментиран от #24, #31

    09:46 14.03.2026

  • 17 ТОЗИ МУШМОРОК

    14 1 Отговор
    ЩЕШЕ ДА СПИРА ВОЙНАТА В УКРАЙНА ЗА 24 ЧАСА ДАЖЕ И НОБЕЛ ЗА МИР СИ ПОЖЕЛА. ПАЛЯЧОТО СТАНА ЗА СМЯХ С БРЪЩОЛЕВЕНЕТО СИ.ТУРБОТЪПАК.

    09:46 14.03.2026

  • 18 стоян

    1 4 Отговор
    Радвайте се другари путинисти -най после победихте империалистите в САЩ - кога ще е парада -че големи паради за победата правите да гледаме и ние

    09:46 14.03.2026

  • 19 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "МБО":

    Войната на Путин е за изтощаване на запада. Планирана е да е дълга. Затова никога не са казвали краен срок за нея, а само, че ще продължи до постигане на поставените цели.
    Излагацията на Тръмп беше за вдигане цената на петрола, за да има смисъл от скъпото изпомпване на венецуелският тежък петрол.
    Само пепедебеец не може да схване разликата

    09:49 14.03.2026

  • 20 Епичната ярост и гръмките

    11 0 Отговор
    приказки на евреите затихнаха в последната седмица .ЗАЩО ЛИ ?!Голем го вадиха ,а нещо се снишиха.

    09:49 14.03.2026

  • 21 604

    5 0 Отговор
    и тоя е същия боуклук като предните уса сатани!!! Утиди и нападна чуждата държава.....

    09:49 14.03.2026

  • 22 За жалост Трумп

    2 7 Отговор
    Унищожи иран
    50 години няма да могат да се въстановят

    09:51 14.03.2026

  • 23 Митьо Пищова

    5 0 Отговор
    Е, то да не е като да пълниш малолетни дечица.

    Коментиран от #37

    09:52 14.03.2026

  • 24 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Тръмп е новият":

    Тогава, не пазарувайте онлайн, не плащайте с карти, и не купувайте автономни коли с таблет и ъпдейти.

    Коментиран от #34

    09:53 14.03.2026

  • 25 Абе това си е

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сталин":

    Чист расизъм, в стил на германския? Нали и те бяха "най-визшата раса"? Ама едни бедни и одрипани руски селяни, с външни тоалетни, им показаха, къде зимуват раците!
    Расизмът е голяма заблуда. Води само до разрушителни войни и смъртта на милиони невинни хора...

    09:53 14.03.2026

  • 26 Смех с копейки

    0 2 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Иран вече ще произвежда само Аятоласи.

    09:53 14.03.2026

  • 27 Опааа

    6 0 Отговор
    Чичко Тръмп се оказа много прО ст! Върза се на глупостите на ционистите-фсшисти!

    Коментиран от #38

    09:53 14.03.2026

  • 28 Цомчо Плюнката

    2 0 Отговор
    Руският петрол пуска 3 пъти повече бензин.

    09:54 14.03.2026

  • 29 Валентин

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Дано си прав. Никога не съм бил против евреи или когото и да било, но последните 2-3 години се убедих, че тази терористична държава трябва да бъде унищожена

    09:55 14.03.2026

  • 30 Саймън каза

    0 4 Отговор
    Иран приключи.

    09:55 14.03.2026

  • 31 Мазню

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тръмп е новият":

    След като патакламата приключи, ще дойде Китай. Мазничко че изкупи на безценица кой от каквото е останало.

    09:56 14.03.2026

  • 32 АРМАГЕДОН

    2 0 Отговор
    Тръмп вдигна мирът от Земята. Повече няма да има мир на тази планета. Чак до Второто пришествие през 2370 година. 350 години, време времена и половин време - 100 плюс 200 плюс 50 години. 2300 години след краят на Вторият храм. Всяка една американска база заплашва Русия, не военно, а политически. Съществуването на американски бази, съществуването на НАТО и ЕС, е край на мирът с Русия. Мир с Русия може да има когато Русия не се използва за оправдание на американският колониализъм в Европа, оправдаване на съществуването на американски бази и на НАТО и на ЕС съществуването. Ирак използваха и Либия, за оправдаване на НАТО и базите в Европа. После Иран. Но не се получава много добре, оправдаването, и погнаха Русия. Ако руснаците имат ум, във всеки дОговор да пише за край на базите, за край на НАТО и на ЕС. Но и САЩ оправдава съществуването си с някакъв враг. Инак ще се разделят на 50 държави. Куба оправдава колониализмът в Латинска Америка, Северна Корея оправдава колониализмът на САЩ в Южна Корея и Япония, в Азия, сега и чрез Китай. Израел и САЩ са хищници и се хранят с война. Китай и Русия се хранят с мир. Хищникът се се увълчва ако покажеш страх, Русия показва страх, и до скоро Иран - но сега избраха да не бягат пред хищникът. ДА НЕ СЕ ОТСТЪПВА ПРЕД ХИЩНИКЪТ. ........... Руснаците с малко мисъл в главата очакват адекватност, и Русия да ликвидира цялата военна промишленост на Европа, и всички военни бази летища, и цялата енергийна структура. Поне да се говори

    09:56 14.03.2026

  • 33 Оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИРАН ПОПИЛЯ САЩ И ИЗРАЕЛ ! ФАКТ !":

    Направил си си труда да напишеш изчерпателно за всички ,агуби на САЩ и Израел,за пораженията в съседни Държави,за убити мер войници и т.н.,но това са само Факти които нямат никаква Стойност ако го няма Анализът им и ИЗВОДА,а той е че за всичко това Иран ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАКАЗАН Жестоко и Безпощадно!

    10:02 14.03.2026

  • 34 Има разлика

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Новите технологии - ДА. Но да не се използват за подтискане, контрол и унижение... Да не налагат едни, с помоща на техниката, техните идиотски желания за власт и величие над другите в обществото... И ножът е много полезен инструмент в кухнята, но е и оръжие. И колите са полезна техника, но в последните години накои умишлено мачкаха с тях масово хора на празници.
    Същото е и с онлайн бизнеса, ИИ и подобните. Важното е КАК ще ги използваме. А камери има вече и в тоалетните, нали? Биометрични снимки, "цифров сертификат за ваксинирани" овце, чип в кучета и котки, а и за хората вече са разработили... Това си е "каишка". И ако НЕ слушаш, ще те "дръпнат" да им се подчиниш...Това е лошото развитие!!! Ножът става оръжие...

    10:02 14.03.2026

  • 35 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Не така де!":

    Неееее,когато се доказа,че училището е ударено с томаховка,Тръмп каза,че иранците са откраднали американските томаховки и са ударили училището за да обвинят за това САЩ.

    10:05 14.03.2026

  • 36 Макс

    2 0 Отговор
    Като всеки нарцисист Тръмп мисли че е недостижим и едва ли не безсмъртен . Нека не се заблуждаваме , че е загрижен за режима в Иран , който е недемократичен и от който страдат много иранци . Всички тръмпови дела са вид сделки за пари и влияние .Той е абсолютния пример за примат, който напада за да разшири влиянието си и да задоволи собственото си его . В момента Тръмп жертва спокойствието ,здравето , живота и благосъстоянието на американците . Лошата новина е , че винаги европейците страдаме най-много от амбициите на световните лидери .

    10:05 14.03.2026

  • 37 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Митьо Пищова":

    Като Олимпиеца в групата за споделяне.

    10:06 14.03.2026

  • 38 Ама сигурно е

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Опааа":

    Пил мазно кафе при Епщайн и сега го държат на каишка? Ционистите са измислили този подход на подчинение... Иначе, как САЩ ще се подчини на израел, една изкуствена държава на по-малко от 100 години?

    Коментиран от #41

    10:09 14.03.2026

  • 39 Българин

    0 1 Отговор
    Тоя Атлантик се финансира изцяло с парите на сорос и се позлва само за либерална пропаганда!
    Но хората си научиха урока и вярват само на Президента Тръмп!

    10:16 14.03.2026

  • 40 За съжаление

    1 0 Отговор
    Отиват нещата към ядрена война!!!
    Фащ се ръководят от безумни деменции, които не им пука, че скоро така и така ще умрат. Ама и израел са същите. Тези двете образования (неприятно е да се нарекът държави) са много опасни, понеже за тях съществуват само и единствено на тази планета те и никой друг. Като нищо ще използват скоро атома, понеже се смятат за "велики и непобедими"! Но, това ще е краят на нашата цивилизация!!!

    10:17 14.03.2026

  • 41 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ама сигурно е":

    САЩ са колонизирана страна! Държиш ли валутата на една страна ,компромати не са ти и необходими.

    10:19 14.03.2026