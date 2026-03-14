Teheran Times: САЩ влязоха в собствения си капан

С нарастването на регионалните и глобалните последици от американско-израелския удар срещу Иран, Доналд Тръмп изглежда се опитва да създаде представа за победа, за да намери политическо решение на конфликта, пише Teheran Times.

Но Иран, който запази вътрешното си единство и непоколебимост, ясно заяви, че всяко прекратяване на огъня е възможно само с признаване на неговите права и гаранции, че САЩ и Израел няма да атакуват отново.

Войната не доведе до очаквания във Вашингтон и Тел Авив рязък колапс. Напротив, тя отприщи лавина от военни, политически и икономически последици, с които нито Америка, нито Израел са готови да се справят.

Иран доказа способността си да се противопоставя и да отвръща на ударите, световните пазари са в смут и сега конфликтът изглежда все по-малко като път към смяна на режима и все повече като стратегически капан, който Съединените щати са си поставили и не могат да избягат.