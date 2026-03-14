Der Spiegel: Америка заложи на насилието, без да има план за Иран. Доводите на Тръмп за операцията са потресаващи

Войната с Иран не е просто поредната „война в Близкия изток“, пише Der Spiegel. Това е най-новият пример за това как светът излиза извън контрол.
От началото на годината Тръмп нанесе един удар след друг: отвличането на венецуелския президент, заплахите за анексиране на Гренландия, петролната блокада на Куба, която изтощава страната, и сега войната срещу Иран.
Във всички тези случаи насилието се използва открито като политически инструмент. И не от Русия, не от Китай, а от Съединените щати – страна, на чиято защита разчита голяма част от Европа от 1945 г. Войната, която трябваше да демонстрира американската сила, разкри в рамките на няколко дни как тя ранява цял регион и как последствията ѝ се простират чак до Европа.
Само за няколко дни администрацията на Тръмп предложи потресаващ брой променящи се оправдания за влизане във войната.
Първо, ставаше дума за ядрената програма на Иран. След това за освобождаването на иранския народ. След това за смяната на режима. След това отново беше повдигната темата за „свещена война“ срещу ислямизма.
В един момент Тръмп дори заяви, че би се съгласил с недемократичен религиозен владетел в Техеран, ако е „добър“ към САЩ и Израел.
Ако отговорът на въпроса за целта на войната се променя в зависимост от деня от седмицата, това не е стратегическа несигурност. Това е липса на план. И това не е единственият, или може би дори основният проблем.
Експертите смятат, че тази война противоречи на международното право. Въпреки това, война, която нарушава международното право, но има ясна цел, може поне да приключи. Война без ясна цел рискува да ескалира. Точно това се случва сега.
1 Сащисано янки
10:09 14.03.2026
2 ДУБРУ ЮТРО
10:09 14.03.2026
3 Благодарение на един толуп
Коментиран от #14
10:10 14.03.2026
4 Евгени от Алфапласт
10:10 14.03.2026
5 Само питам
Коментиран от #6
10:12 14.03.2026
6 Пригожин
До коментар #5 от "Само питам":Не всеки може Киев за два дня.
Коментиран от #7, #15
10:13 14.03.2026
7 Факт
До коментар #6 от "Пригожин":Киев за 72ч е израз на ген. Марк Мили. Дори не знаеш кого цитираш, но ще пуснеш една бюлетина за Кирчо.
10:16 14.03.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Възмутен
Ха ха ха че коя от краварските войни по света е съответствала на международното право - разликата с предишните войни е че си измисляха поводи а целта винаги е била една и съща - помня как размахваха едно шишенче с прах за пране когато оправдаваха нападението над Ирак, за нападението над Либия даже и правдоподобно обяснение нямаше. За нападението над Афганистан беше "борба с тероризма" ама пропуснаха да кажат че именно те създадоха талибаните и именно те обучиха Осама бин Ладен.
10:17 14.03.2026
10 Минаващ
10:17 14.03.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:17 14.03.2026
12 Синя София
10:17 14.03.2026
13 Експерт
Това дава пример на всички!!!!
10:18 14.03.2026
14 Хохо Бохо
До коментар #3 от "Благодарение на един толуп":Техеран за три дейс нали бе гейс? Ватенките на третия ден бяха я Буча въпреки помощта на колективните нацисти. Кажи кога кравешки крак ще стъпи в земите на персите?
10:19 14.03.2026
15 Помнещ
До коментар #6 от "Пригожин":Не всеки може да напише нещо умно - къде по лесно е да повтаряте една и съща лъжлива опорка. Иначе като попиташ тези които я повтарят не могат да кажат кой от управляващите в РФ е казал нещо такова.
10:19 14.03.2026
16 Механик
Много консервирано месо ще потече към САЩ.
10:21 14.03.2026