Der Spiegel: Америка заложи на насилието, без да има план за Иран. Доводите на Тръмп за операцията са потресаващи

14 Март, 2026 09:58, обновена 14 Март, 2026 10:07 834 16

Ако отговорът на въпроса за целта на войната се променя в зависимост от деня от седмицата, това не е стратегическа несигурност

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната с Иран не е просто поредната „война в Близкия изток“, пише Der Spiegel. Това е най-новият пример за това как светът излиза извън контрол.

От началото на годината Тръмп нанесе един удар след друг: отвличането на венецуелския президент, заплахите за анексиране на Гренландия, петролната блокада на Куба, която изтощава страната, и сега войната срещу Иран.

Във всички тези случаи насилието се използва открито като политически инструмент. И не от Русия, не от Китай, а от Съединените щати – страна, на чиято защита разчита голяма част от Европа от 1945 г. Войната, която трябваше да демонстрира американската сила, разкри в рамките на няколко дни как тя ранява цял регион и как последствията ѝ се простират чак до Европа.

Само за няколко дни администрацията на Тръмп предложи потресаващ брой променящи се оправдания за влизане във войната.

Първо, ставаше дума за ядрената програма на Иран. След това за освобождаването на иранския народ. След това за смяната на режима. След това отново беше повдигната темата за „свещена война“ срещу ислямизма.

В един момент Тръмп дори заяви, че би се съгласил с недемократичен религиозен владетел в Техеран, ако е „добър“ към САЩ и Израел.

Ако отговорът на въпроса за целта на войната се променя в зависимост от деня от седмицата, това не е стратегическа несигурност. Това е липса на план. И това не е единственият, или може би дори основният проблем.

Експертите смятат, че тази война противоречи на международното право. Въпреки това, война, която нарушава международното право, но има ясна цел, може поне да приключи. Война без ясна цел рискува да ескалира. Точно това се случва сега.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сащисано янки

    19 0 Отговор
    Мислехме, че ще приключи за час и половина, като по филмите с Рамбо.

    10:09 14.03.2026

  • 2 ДУБРУ ЮТРО

    16 0 Отговор
    СЕГА ЛИ ГО РАЗБРАХТЕ ДЕБИЛИ ?!

    10:09 14.03.2026

  • 3 Благодарение на един толуп

    11 9 Отговор
    Ха-ха-ха, днес цял ден четем тук антиамериканска, долнопробна пропаганда.

    Коментиран от #14

    10:10 14.03.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    5 1 Отговор
    Ега ти снимката! Евалла!🤣

    10:10 14.03.2026

  • 5 Само питам

    11 0 Отговор
    Какво стана с Техеран за 3 дни?

    Коментиран от #6

    10:12 14.03.2026

  • 6 Пригожин

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Само питам":

    Не всеки може Киев за два дня.

    Коментиран от #7, #15

    10:13 14.03.2026

  • 7 Факт

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пригожин":

    Киев за 72ч е израз на ген. Марк Мили. Дори не знаеш кого цитираш, но ще пуснеш една бюлетина за Кирчо.

    10:16 14.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Възмутен

    4 0 Отговор
    "Експертите смятат, че тази война противоречи на международното право"

    Ха ха ха че коя от краварските войни по света е съответствала на международното право - разликата с предишните войни е че си измисляха поводи а целта винаги е била една и съща - помня как размахваха едно шишенче с прах за пране когато оправдаваха нападението над Ирак, за нападението над Либия даже и правдоподобно обяснение нямаше. За нападението над Афганистан беше "борба с тероризма" ама пропуснаха да кажат че именно те създадоха талибаните и именно те обучиха Осама бин Ладен.

    10:17 14.03.2026

  • 10 Минаващ

    3 0 Отговор
    И какво стана със световния ред, който Русия била нарушила атакувайки Украйна? Защо Европа не помага на нападната страна, тук явно се вижда кои са агросорите. Защо Европа си е затворила очите? Защо европейците трябва да страдаме заради бездушието на ръководството на ЕС и ЕК? За съжаление това ръководство дори не могат да се доближат до думата лидери.

    10:17 14.03.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 2 Отговор
    10:17 14.03.2026

  • 12 Синя София

    2 0 Отговор
    Когато президентът е идиот, следва че цялата нация е от идиоти, справка САЩ...

    10:17 14.03.2026

  • 13 Експерт

    2 0 Отговор
    Войната не само нарушава международното право, а рискува да остави непоправимо впечатление, че международното право не е в състояние да спре закононарушенията.

    Това дава пример на всички!!!!

    10:18 14.03.2026

  • 14 Хохо Бохо

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Благодарение на един толуп":

    Техеран за три дейс нали бе гейс? Ватенките на третия ден бяха я Буча въпреки помощта на колективните нацисти. Кажи кога кравешки крак ще стъпи в земите на персите?

    10:19 14.03.2026

  • 15 Помнещ

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Пригожин":

    Не всеки може да напише нещо умно - къде по лесно е да повтаряте една и съща лъжлива опорка. Иначе като попиташ тези които я повтарят не могат да кажат кой от управляващите в РФ е казал нещо такова.

    10:19 14.03.2026

  • 16 Механик

    1 0 Отговор
    На снимката виждам как няколко войника пренасят голяма цинкова консерва от ситно раздробено говеждо в ГМО-сос.
    Много консервирано месо ще потече към САЩ.

    10:21 14.03.2026