Готови са промените в наредбата за топлоснабдяване

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяване, чиято основна цел е да запълни правния вакуум при отчитане на енергията за сградна инсталация, след като старата формула бе отменена от съда. Активната работа по изработване на нов начин за отчитане е в резултат на заявения ангажимент от страна на служебния министър Трайчо Трайков още в първите дни след назначаването му да бъде намерено бързо и ефективно решение на забавения казус.

„След като миналата година съдът на ЕС е отменил формулата за сградната инсталация, изработихме вариант, който да отчита както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите – по един балансиран, прозрачен и справедлив начин“, заяви министър Трайков. По думите му остава в сила и досега действащата възможност етажната собственост сама да избере за сградна инсталация конкретен процент между нормативно определените граници от 20 до 40%.



В наредбата е предвиден прецизен механизъм за определяне на количеството топлинна енергия за сградна инсталация, базиран на обективни фактори, характерни при потреблението в конкретната сграда и публично достъпни, проверими данни. Той отчита: обща инсталирана мощност на всички отоплителни тела, времеви период, през който е осигурявано топлоснабдяване към сградата, вида на вътрешната отоплителна инсталация, принадлежността на сградата към съответен клас на енергопотребление, температурата на въздуха в сградата, външната температура за съответното населено място и данните за съответната климатична зона, в която то се намира.

С цел максимално добра информираност е предвидено топлопреносното предприятие да предоставя на потребителите ежемесечно информация за всяка от стойностите, които участват при определянето на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация. Подробното посочване на отделните компоненти има за цел да внесе яснота в метода на достигане до конкретните стойности на потребление на този вид енергия и да повиши прозрачността в стойността на задълженията на крайния клиент.

С цел да не се увеличава административната тежест на гражданите, информацията за принадлежността на сградата към съответния клас на енергопотребление ще се получава служебно чрез регистъра, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

„Търсим устойчиво решение по тази значима за много хора тема. Без участието на потребителите няма как да се реши проблема, затова очаквам хората да бъдат активни в обсъждането“, призова министър Трайчо Трайков.