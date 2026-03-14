Готови са промените в наредбата за топлоснабдяване

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяване, чиято основна цел е да запълни правния вакуум при отчитане на енергията за сградна инсталация, след като старата формула бе отменена от съда. Активната работа по изработване на нов начин за отчитане е в резултат на заявения ангажимент от страна на служебния министър Трайчо Трайков още в първите дни след назначаването му да бъде намерено бързо и ефективно решение на забавения казус.
„След като миналата година съдът на ЕС е отменил формулата за сградната инсталация, изработихме вариант, който да отчита както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите – по един балансиран, прозрачен и справедлив начин“, заяви министър Трайков. По думите му остава в сила и досега действащата възможност етажната собственост сама да избере за сградна инсталация конкретен процент между нормативно определените граници от 20 до 40%.
В наредбата е предвиден прецизен механизъм за определяне на количеството топлинна енергия за сградна инсталация, базиран на обективни фактори, характерни при потреблението в конкретната сграда и публично достъпни, проверими данни. Той отчита: обща инсталирана мощност на всички отоплителни тела, времеви период, през който е осигурявано топлоснабдяване към сградата, вида на вътрешната отоплителна инсталация, принадлежността на сградата към съответен клас на енергопотребление, температурата на въздуха в сградата, външната температура за съответното населено място и данните за съответната климатична зона, в която то се намира.
С цел максимално добра информираност е предвидено топлопреносното предприятие да предоставя на потребителите ежемесечно информация за всяка от стойностите, които участват при определянето на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация. Подробното посочване на отделните компоненти има за цел да внесе яснота в метода на достигане до конкретните стойности на потребление на този вид енергия и да повиши прозрачността в стойността на задълженията на крайния клиент.
С цел да не се увеличава административната тежест на гражданите, информацията за принадлежността на сградата към съответния клас на енергопотребление ще се получава служебно чрез регистъра, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.
„Търсим устойчиво решение по тази значима за много хора тема. Без участието на потребителите няма как да се реши проблема, затова очаквам хората да бъдат активни в обсъждането“, призова министър Трайчо Трайков.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Гост
А един градус разлика може да ти коства много пари.
що ни го кордисвате всеки ден
Докато топломерите са уреди за дялово разпределение, всичко ще е нагаждане и закръгляване нагоре.
10 Търсим устойчиво решение
то е много просто
понофикация да не се оправда че едни тръби дето минават ме греели въпреки
че не пускам поно
а що трябва да плащам и за заморничавия под мен че не се грее на ток
просто е
както водата и тока на отчетена консумация от топломерите
който иска да му е топло с поно ще си плаща масрафа
който не пуска поно не плаща
аман тез връмбари сучат и въртят десетилетия тази тема
10:30 14.03.2026
12 само питам
Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.
10:41 14.03.2026
15 Отговори бе, Трайчо!
Коментиран от #16, #17
16 и какво от това че един казал,друг рекъл
До коментар #15 от "Отговори бе, Трайчо!":и какво от това? колко човека вече са във затвора?
николко ли? значи всичко е наред , може да продължат със кражбите
17 ако бяхме китайци
До коментар #15 от "Отговори бе, Трайчо!":ако бяхме като китайците тия вече щяха да са на стадиона изправени публично и да се самозастрелят със два патрона като ламята от петрохан се гръмнала два пъти за по-сигурно
18 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Файърфлай
До коментар #21 от "оня с коня":Конски,да гръмне,ама не гърми! ВВЕР-ите не гърмят.Руснака ги е измислил.Е, някой идиот -политик,като замени дефектирал детайл с дървен,може да изтече радиация.Но не и да гръмне.Наздраве с първите 100 за деня!
23 Жотем
този и онзи-сипаничавия са с увредени алели
11:57 14.03.2026
Ще работи в полза на олигарсите и посолствата и срещу народа!
27 оня с коня
До коментар #22 от "Файърфлай":сипвам си една ракия и се надявам все пак да гръмнее пустия му АЕЦ
че това племе азиатско и продажно да се ликвиидира скоро
12:07 14.03.2026