Готови са промените в наредбата за топлоснабдяване

14 Март, 2026 10:20 1 059 27

Министерството на енергетиката публикува новите текстове за обществено обсъждане

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерството на енергетиката публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяване, чиято основна цел е да запълни правния вакуум при отчитане на енергията за сградна инсталация, след като старата формула бе отменена от съда. Активната работа по изработване на нов начин за отчитане е в резултат на заявения ангажимент от страна на служебния министър Трайчо Трайков още в първите дни след назначаването му да бъде намерено бързо и ефективно решение на забавения казус.
„След като миналата година съдът на ЕС е отменил формулата за сградната инсталация, изработихме вариант, който да отчита както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите – по един балансиран, прозрачен и справедлив начин“, заяви министър Трайков. По думите му остава в сила и досега действащата възможност етажната собственост сама да избере за сградна инсталация конкретен процент между нормативно определените граници от 20 до 40%.

В наредбата е предвиден прецизен механизъм за определяне на количеството топлинна енергия за сградна инсталация, базиран на обективни фактори, характерни при потреблението в конкретната сграда и публично достъпни, проверими данни. Той отчита: обща инсталирана мощност на всички отоплителни тела, времеви период, през който е осигурявано топлоснабдяване към сградата, вида на вътрешната отоплителна инсталация, принадлежността на сградата към съответен клас на енергопотребление, температурата на въздуха в сградата, външната температура за съответното населено място и данните за съответната климатична зона, в която то се намира.
С цел максимално добра информираност е предвидено топлопреносното предприятие да предоставя на потребителите ежемесечно информация за всяка от стойностите, които участват при определянето на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация. Подробното посочване на отделните компоненти има за цел да внесе яснота в метода на достигане до конкретните стойности на потребление на този вид енергия и да повиши прозрачността в стойността на задълженията на крайния клиент.
С цел да не се увеличава административната тежест на гражданите, информацията за принадлежността на сградата към съответния клас на енергопотребление ще се получава служебно чрез регистъра, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

„Търсим устойчиво решение по тази значима за много хора тема. Без участието на потребителите няма как да се реши проблема, затова очаквам хората да бъдат активни в обсъждането“, призова министър Трайчо Трайков.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    20 1 Отговор
    На бас, че новата формула е направена да плащаме повече.

    10:22 14.03.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    13 1 Отговор
    Тоя мишок не беше ли кандидат за президент по едно време?🤣🤣🤣

    10:23 14.03.2026

  • 3 Гост

    17 1 Отговор
    Щом в новата формула се отчита температурата на околната среда, ще има яко нагаждане. Върви докажи, че не били средно -15, а били -5.
    А един градус разлика може да ти коства много пари.

    10:24 14.03.2026

  • 4 Бай той Толстой

    13 2 Отговор
    Надписват сметките яко.Писле по половин година имат да връщат.Безлихвено кредитиране Спрял съм ги!И топлата вода.

    10:24 14.03.2026

  • 5 очилат бръмбар

    13 1 Отговор
    тоз с фурмите от гроб
    що ни го кордисвате всеки ден

    10:25 14.03.2026

  • 6 Гост

    16 2 Отговор
    Само твърда ценова ставка на единица по топломер е справедлива. Както е с тока и с водата.
    Докато топломерите са уреди за дялово разпределение, всичко ще е нагаждане и закръгляване нагоре.

    10:26 14.03.2026

  • 7 Този е способен

    12 1 Отговор
    да спря изцяло и завинаги парното в София и в същото време да накара шопите да плащат тройни цени за парно.

    10:26 14.03.2026

  • 8 оня с питон.я

    15 0 Отговор
    Трайчо Фашиста пълни касичката на ппдб - ортаците на Плешо.

    10:28 14.03.2026

  • 9 Гост

    11 1 Отговор
    И с новата формула ли пак ни разпределяте всичката енергия, похарчена от ГАЗката? Барабар със загубите по трасето.

    10:28 14.03.2026

  • 10 Търсим устойчиво решение

    12 2 Отговор
    щом търсите
    то е много просто
    понофикация да не се оправда че едни тръби дето минават ме греели въпреки
    че не пускам поно
    а що трябва да плащам и за заморничавия под мен че не се грее на ток

    просто е
    както водата и тока на отчетена консумация от топломерите
    който иска да му е топло с поно ще си плаща масрафа
    който не пуска поно не плаща

    аман тез връмбари сучат и въртят десетилетия тази тема

    10:30 14.03.2026

  • 11 оня с коня

    14 0 Отговор
    Дядо Тодор ви каза че това което е построено през "лошия" социализъм вие не можете даже и боядиса.

    10:41 14.03.2026

  • 12 само питам

    10 0 Отговор
    ДО КОГА?

    Софийските жълтопаветни о-трепки се топлят за сметка на бг данъкоплатците.

    10:41 14.03.2026

  • 13 Казанлъшкия

    14 2 Отговор
    Никаква формула не би била справедлива. Справедливо е да няма във фактурата "сградна инсталация" след като тръбите минават през частната ми собственост и не ми плащат наем. Те не плащат - аз не им дължа.

    10:44 14.03.2026

  • 14 Отвратителни

    11 0 Отговор
    Този и съпругата му са извършили много долни финансови престъпения. Вместо да са в затвора, те са отново във властта.

    10:50 14.03.2026

  • 15 Отговори бе, Трайчо!

    6 0 Отговор
    Вчера от трибуната на Парламента един депутат на "Възраждане" изнесе потресаващи, убийсдтвени и страховити факти и доказателства за чудовищна корупция в АЕЦ "Козлодуй", злоупотреби и корупция за стотици милиоин! "Директърът" на централата слушаше и гледаше като напикан, но за съжаление, по същия начин гледаше и "служебният енергиен министър" Трайчо! Да, но той беше на посещение в централата и каза, че всичко е наред! Ти ЧИИ интереси защитаваш бе, Трайчо?! Защото вчера те хванаха по бели гащи и се окааз, че си лъжец! Или веднага уволнявай всички висши кадри в АЕЦ, защото са престъпници от най-висока класа и крадци на милиоин, веднага уволнявай всички лакеи на ТИКвата и на Прасето, свързани с енергетиката, или заминавай на дивана при сакатия да му сменяш памперсите! Понеже той и чалгарската му жалка сбирщина са патерицата на Тиквата и на Прасето! И да знаеш, Трайчо, че ние въобще няма да те "тряем", ами ще те изметем от служебното правителство!

    Коментиран от #16, #17

    10:53 14.03.2026

  • 16 и какво от това че един казал,друг рекъл

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Отговори бе, Трайчо!":

    и какво от това? колко човека вече са във затвора?

    николко ли? значи всичко е наред , може да продължат със кражбите

    10:58 14.03.2026

  • 17 ако бяхме китайци

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Отговори бе, Трайчо!":

    ако бяхме като китайците тия вече щяха да са на стадиона изправени публично и да се самозастрелят със два патрона като ламята от петрохан се гръмнала два пъти за по-сигурно

    10:59 14.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Зевзек

    3 0 Отговор
    Тоя защо не си купи термoметър, да си го нaвpe oтзaд и да ни каже каква температура му показва термометърът след нoщните сладoсти!

    11:13 14.03.2026

  • 20 Файърфлай

    2 1 Отговор
    Ремонти на скапаните тръби трябват,не 100 наредби и формули.А ремонти няма,защото пари няма.А пари няма ,защото ги крадат.Правилните фирми.На терен ,където се върши нещо, обикновено "на пожар" се виждат само 5-6 бурундийци с лопати.Трайчо, естествено,го няма.Той управлява !

    11:25 14.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Файърфлай

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "оня с коня":

    Конски,да гръмне,ама не гърми! ВВЕР-ите не гърмят.Руснака ги е измислил.Е, някой идиот -политик,като замени дефектирал детайл с дървен,може да изтече радиация.Но не и да гръмне.Наздраве с първите 100 за деня!

    Коментиран от #27

    11:51 14.03.2026

  • 23 Жотем

    1 0 Отговор
    Какъв Убавец,а в действителност не внушава Доверие....

    този и онзи-сипаничавия са с увредени алели

    11:57 14.03.2026

  • 24 Тези с тръбите може да си направят

    3 0 Отговор
    Радиатор от алуминиево фолио за готвене и да изстудяват водата на другите

    12:02 14.03.2026

  • 25 Хаха

    1 0 Отговор
    Трайчо вечният кмет министър пак
    Ще работи в полза на олигарсите и посолствата и срещу народа!

    12:02 14.03.2026

  • 26 оня с коня

    0 1 Отговор
    дано вече гръмне тоя АЕЦ че да затрие тоя продажен български ген

    12:04 14.03.2026

  • 27 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Файърфлай":

    сипвам си една ракия и се надявам все пак да гръмнее пустия му АЕЦ

    че това племе азиатско и продажно да се ликвиидира скоро

    12:07 14.03.2026

