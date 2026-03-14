ФИФА възнамерява да увеличи броя на участниците на Световно клубно първенство

Президентът на ФИФА Джани Инфантино има намерение да увеличи броя на участниците на Световно клубно първенство, както и честотата на провеждане на турнира, твърди "Таймс".
Според изданието, УЕФА е готова да блокира всеки опит на Инфантино да разшири надпреварата, независимо дали става въпрос за повече отбори, или за провеждане на състезанието на всеки две години.
От европейската футболна централа изразяват недоволство от евентуалното увеличение на броя на представителите на Стария континент.
В миналогодишното издание на турнира взеха участие 12 европейски отбора. Победител стана Челси, който надигра Пари Сен Жермен с 3:0 във финала.
UEFA will fight any move by FIFA president Gianni Infantino to expand Club World Cup after he said it could be more than 32 teams.— Martyn Ziegler (@martynziegler) March 13, 2026
Also - Chelsea owners' May 2027 deadline to pay tens of millions to Abramovichhttps://t.co/a3n4lPP6bg
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойкот
Една минута няма да гледам кой да е мач !!!
10:32 14.03.2026
2 Леля Гошо
Коментиран от #4
10:46 14.03.2026
3 Да, да
11:11 14.03.2026
4 Ъхъ
До коментар #2 от "Леля Гошо":Дори и тогава на Подуяне1914, ще им трябва уайлд карт!
11:44 14.03.2026