Новини
Спорт »
Световен футбол »
ФИФА възнамерява да увеличи броя на участниците на Световно клубно първенство

ФИФА възнамерява да увеличи броя на участниците на Световно клубно първенство

14 Март, 2026 10:28 504 4

УЕФА е готова да блокира всеки опит на Инфантино да разшири надпреварата, независимо дали става въпрос за повече отбори, или за провеждане на състезанието на всеки две години

ФИФА възнамерява да увеличи броя на участниците на Световно клубно първенство - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джани Инфантино има намерение да увеличи броя на участниците на Световно клубно първенство, както и честотата на провеждане на турнира, твърди "Таймс".

Според изданието, УЕФА е готова да блокира всеки опит на Инфантино да разшири надпреварата, независимо дали става въпрос за повече отбори, или за провеждане на състезанието на всеки две години.

От европейската футболна централа изразяват недоволство от евентуалното увеличение на броя на представителите на Стария континент.

В миналогодишното издание на турнира взеха участие 12 европейски отбора. Победител стана Челси, който надигра Пари Сен Жермен с 3:0 във финала.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот

    2 0 Отговор
    Бойкот на Мондиала ‘26

    Една минута няма да гледам кой да е мач !!!

    10:32 14.03.2026

  • 2 Леля Гошо

    2 0 Отговор
    Най добре да участват 144 отбора, разделени в 24 групи по 6 отбора, като първите три от всяка група се класират директно, а останалите три играят баражи

    Коментиран от #4

    10:46 14.03.2026

  • 3 Да, да

    1 0 Отговор
    Да включи бистришките тигри и "Гигант" Белене!

    11:11 14.03.2026

  • 4 Ъхъ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Леля Гошо":

    Дори и тогава на Подуяне1914, ще им трябва уайлд карт!

    11:44 14.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове