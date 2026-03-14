Четирима загинали и 15 ранени в предградие на Киев след мощна руска атака

Най-малко четирима души са загинали, а 15 са ранени при масиран нощен ракетно-дронов удар на Русия срещу райони около Киев, съобщиха украинските власти, цитирани от Би Би Си и news.bg.
Ръководителят на Киевската областна военна администрация Микола Калашник заяви, че сред ранените има трима души в тежко състояние, а двама се намират в операционна. По думите му руските ракети и дронове са повредили около 30 обекта в четири района на областта.
Според данни на полицията на Украйна във Вишгородския район е повреден склад и товарен автомобил, като един човек е загинал и двама са хоспитализирани. В Бровари са нанесени щети по складови помещения, общежитие, оранжерия, два частни дома и пощенски клон, като там са загинали трима души и осем са ранени. В Обуховския район е повредена покривната конструкция на жилищна сграда и асансьорна шахта, а в Белоцерковския район е засегната стопанска постройка.
В резултат на ударите е пострадала и енергийна инфраструктура. Енергийната компания ДТЕК съобщи за аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и Киевска област.
Поради прекъсванията на електричеството временно беше спряно движението на част от тролейбусните линии в украинската столица. По-късно градските власти съобщиха, че транспортът е възстановен, след като електрозахранването в засегнатите участъци е било възстановено.
В нефтопреработвателния завод „Афипски“ в Северски район на Краснодарски край е избухнал пожар поради падащи отломки от дрон, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.
По предварителна информация няма жертви, но са се запалили технически инсталации. Освен това, според оперативната група, трима души са ранени при атаката с дронове в пристанище "Кавказ" в Темрюк. Технически плавателен съд също е повреден, а в комплекса за акостиране е възникнал локализиран пожар, който е потушен.
По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон е била отблъсната в града. Началникът на Северски район Алексей Чеверев заяви, че системите за противовъздушна отбрана са в експлоатация.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
До коментар #1 от "Оня с коня":Зеленски е герой, защитава родината си. А вие блълващи змии и гущери знаете ли какво е това родина ?
До коментар #9 от "Лука":Зеленясалия мухлясал бандерски герой,взе в гушата си над триста млрда урсулски пари и сега чека още сто млрда от болнио юръп и добре че е орбанчо та ги спря,оти и тия щяха да потънат в пазвата му..шмъркач комиков за четери года и толкоз млрди,не можа да си върне поне един блок от запорожкио аец..хи хи
До коментар #9 от "Лука":Зелен съсел герой, два дена не е стоял в родината, а обикаля като цветарка по евроурсуляка. Прибира се само да се снима пред някоя табела на която предстои да бъде сменен надписа.
До коментар #7 от "Карго 200":Говорят друго..масва е приготвила още половин дузина авиони всеки е пълен с над хиляда бандерски чаркоятьци,но зеления мухал не приема каргото с полегналите хлопци,оти чака от дъртио джендър урсуль сто млрда за да плати комисионната на близките за погибшите бандерци
До коментар #1 от "Оня с коня":Как ги бият бе ти знаеш ли че руснаците свършиха ракетите преди 2 години?
ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.
Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата
07:19 14.03.2026
Бързо Зеленски да връща изпратените тесни специалисти по въпроса, в помощ на САЩ!
Не ,че Тръмп ги иска,де...?!
07:31 14.03.2026
До коментар #10 от "егати..":Не пишете нищо за родината ,а пак бълвате змии и гущери !
32 Лука
До коментар #20 от "МЪКЪ МЪКЪ":Ми няма само тюфлеци затрупани !
33 Пръч
До коментар #23 от "стоян георгиев- стъки":По време на своето царуване Вовата друго освен да удри, друго не прави, вследствие на което душите руски черни душмански отлитат!
До коментар #22 от "Хи их хи":Здравейте рашисти още ли пиете!
До коментар #42 от "анонимен":Дмитри е руснак. Той си купи имението на Уил Смит в Палм Бийч, Флорида, за да го събори и да си построи по-хубаво на неговото място.
До коментар #30 от "Лука":Оди у твойта родина да кушьашь със черпако оджлътото напеефдскио
До коментар #34 от "Лука":Смотана бгбандерко,колко още млрда трябва да положать урсулците в гушата на зеления мухал..та тоо шмъркаш комик вече четвърта година не може да си върне поне един блок от запорожката аец хи хи
На зилената нашмъркана марионетка с мръсния потник, Едноличния Световен Лидер де и резнааа алиментите
54 Казанлъшкия
До коментар #41 от "анонимен":Русия започна да ни определя като вражеска държава поради факта,че ние я определихме за такава и й наложихме също санкции като всички други в ЕС. Така че дай да видим първопричината. Да би нарекат приятели ли като им налагаме санкции?
10:41 14.03.2026
До коментар #41 от "анонимен":пишеш анонимни глупости.
Украинците унищожиха завода за ракети.
Руснаците могат да мятат само лопати, нямат перални и ракети.
До коментар #23 от "стоян георгиев- стъки":дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣
До коментар #57 от "Просто":Ти си по анонимен от него! И ник нямаш, освен ако "прoсто" ти е името!
До коментар #47 от "Опааа":Мощно в задното ти огромно отверстие!
До коментар #37 от "анонимен":Прав си!!!👍👍👍
