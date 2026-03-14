Четирима загинали и 15 ранени в предградие на Киев след мощна руска атака

Най-малко четирима души са загинали, а 15 са ранени при масиран нощен ракетно-дронов удар на Русия срещу райони около Киев, съобщиха украинските власти, цитирани от Би Би Си и news.bg.

Ръководителят на Киевската областна военна администрация Микола Калашник заяви, че сред ранените има трима души в тежко състояние, а двама се намират в операционна. По думите му руските ракети и дронове са повредили около 30 обекта в четири района на областта.

Според данни на полицията на Украйна във Вишгородския район е повреден склад и товарен автомобил, като един човек е загинал и двама са хоспитализирани. В Бровари са нанесени щети по складови помещения, общежитие, оранжерия, два частни дома и пощенски клон, като там са загинали трима души и осем са ранени. В Обуховския район е повредена покривната конструкция на жилищна сграда и асансьорна шахта, а в Белоцерковския район е засегната стопанска постройка.

В резултат на ударите е пострадала и енергийна инфраструктура. Енергийната компания ДТЕК съобщи за аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и Киевска област.

Поради прекъсванията на електричеството временно беше спряно движението на част от тролейбусните линии в украинската столица. По-късно градските власти съобщиха, че транспортът е възстановен, след като електрозахранването в засегнатите участъци е било възстановено.

В нефтопреработвателния завод „Афипски“ в Северски район на Краснодарски край е избухнал пожар поради падащи отломки от дрон, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.

По предварителна информация няма жертви, но са се запалили технически инсталации. Освен това, според оперативната група, трима души са ранени при атаката с дронове в пристанище "Кавказ" в Темрюк. Технически плавателен съд също е повреден, а в комплекса за акостиране е възникнал локализиран пожар, който е потушен.

По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон е била отблъсната в града. Началникът на Северски район Алексей Чеверев заяви, че системите за противовъздушна отбрана са в експлоатация.