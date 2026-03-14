Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Украйна »
  Тема: Украйна

Четирима загинали и 15 ранени в предградие на Киев след мощна руска атака

14 Март, 2026 03:51, обновена 14 Март, 2026 10:18 3 523 63

  • украйна-
  • русия-
  • атаки-
  • война

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко четирима души са загинали, а 15 са ранени при масиран нощен ракетно-дронов удар на Русия срещу райони около Киев, съобщиха украинските власти, цитирани от Би Би Си и news.bg.

Ръководителят на Киевската областна военна администрация Микола Калашник заяви, че сред ранените има трима души в тежко състояние, а двама се намират в операционна. По думите му руските ракети и дронове са повредили около 30 обекта в четири района на областта.

Според данни на полицията на Украйна във Вишгородския район е повреден склад и товарен автомобил, като един човек е загинал и двама са хоспитализирани. В Бровари са нанесени щети по складови помещения, общежитие, оранжерия, два частни дома и пощенски клон, като там са загинали трима души и осем са ранени. В Обуховския район е повредена покривната конструкция на жилищна сграда и асансьорна шахта, а в Белоцерковския район е засегната стопанска постройка.

В резултат на ударите е пострадала и енергийна инфраструктура. Енергийната компания ДТЕК съобщи за аварийни прекъсвания на електрозахранването в Киев и Киевска област.

Поради прекъсванията на електричеството временно беше спряно движението на част от тролейбусните линии в украинската столица. По-късно градските власти съобщиха, че транспортът е възстановен, след като електрозахранването в засегнатите участъци е било възстановено.

В нефтопреработвателния завод „Афипски“ в Северски район на Краснодарски край е избухнал пожар поради падащи отломки от дрон, съобщи пресслужбата на регионалната оперативна група.

По предварителна информация няма жертви, но са се запалили технически инсталации. Освен това, според оперативната група, трима души са ранени при атаката с дронове в пристанище "Кавказ" в Темрюк. Технически плавателен съд също е повреден, а в комплекса за акостиране е възникнал локализиран пожар, който е потушен.

По-рано кметът на Новоросийск Андрей Кравченко съобщи, че атака с дрон е била отблъсната в града. Началникът на Северски район Алексей Чеверев заяви, че системите за противовъздушна отбрана са в експлоатация.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оня с коня

    64 16 Отговор
    Урките отново в немилост ......Бият ги както циганин не си бие кучето , но те територии нямали да отстъпват ....Ха-ха , наближава времето и това да видим . На бой трудно се устоява .

    Коментиран от #9, #14

    04:16 14.03.2026

  • 2 Движуха

    40 6 Отговор
    Страхотно!

    04:17 14.03.2026

  • 3 оня с коня

    62 14 Отговор
    Отново Мощен РУСКИ юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    04:17 14.03.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Аха

    33 13 Отговор
    Значи ВСУ поразили нефтопреработвателен завод, в който е възникнал пожар от паднали отломки от дрон.... Дообре!

    04:58 14.03.2026

  • 6 ОНЯ С ДРОНЯ

    9 42 Отговор
    Удриии Удрии

    Искаме да гледаме как хвърчи навсякъде

    Руската Мърша .

    05:49 14.03.2026

  • 7 Карго 200

    12 40 Отговор
    Всички наши момчета по къси панталони,с които загубихме връзка в района на Глуляйполе,Александровка и Запорожие станаха трофей на AFU. Обширните,равни полета в Южна Украйна са пълни с ловци на MTR. Но руските тетки ще получат достойно обещетение. Торба с дърва в края на отоплителния сезон.

    Коментиран от #12, #18

    06:00 14.03.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    10 33 Отговор
    Руската събота в пълния си блясък.....
    А още вчера официално наредих рускато МО да осигури няква защита за важните обекти. Комай да са свършили гумите или пък Брянск, Белгород, Краснодар не са важни обекти. В крайна сметка там живеят някви си роднини на украинците, те да си ги пазат, таварищи.....☝️😁

    06:25 14.03.2026

  • 9 Лука

    10 53 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Зеленски е герой, защитава родината си. А вие блълващи змии и гущери знаете ли какво е това родина ?

    Коментиран от #10, #11

    06:25 14.03.2026

  • 10 егати..

    46 6 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    Зеленясалия мухлясал бандерски герой,взе в гушата си над триста млрда урсулски пари и сега чека още сто млрда от болнио юръп и добре че е орбанчо та ги спря,оти и тия щяха да потънат в пазвата му..шмъркач комиков за четери года и толкоз млрди,не можа да си върне поне един блок от запорожкио аец..хи хи

    Коментиран от #30

    06:51 14.03.2026

  • 11 Лука от комлука

    51 6 Отговор

    До коментар #9 от "Лука":

    Зелен съсел герой, два дена не е стоял в родината, а обикаля като цветарка по евроурсуляка. Прибира се само да се снима пред някоя табела на която предстои да бъде сменен надписа.

    06:57 14.03.2026

  • 12 а фактите..

    27 4 Отговор

    До коментар #7 от "Карго 200":

    Говорят друго..масва е приготвила още половин дузина авиони всеки е пълен с над хиляда бандерски чаркоятьци,но зеления мухал не приема каргото с полегналите хлопци,оти чака от дъртио джендър урсуль сто млрда за да плати комисионната на близките за погибшите бандерци

    06:59 14.03.2026

  • 13 Володимир Зеленски, президент

    8 26 Отговор
    Брянск, Белгород, Курск, Волгоград и Новоросийск да се готвят. Ято розафи Фламинго прелитат на север в родните си гнезда ☝️

    07:02 14.03.2026

  • 14 ????

    25 3 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    Как ги бият бе ти знаеш ли че руснаците свършиха ракетите преди 2 години?

    07:15 14.03.2026

  • 15 Непра

    36 4 Отговор
    След като са убили 1-2 души цивилни значи, че руснаците са се целили ТОЧКОВО и унищожили украински склад за оръжие, командни центрове, съсредочение на укр ракетни установки или натрупване на наемници и натовци.

    ВСУ се крият ПОДЛО зад или около цивилни обекти и жилищни райони. После пропагандата фалшиво заявява и неоснователно тръби за съпътващите цивилни жертви.

    Защото, сами знаете, украински военен персонал не остана за зануляване. Личният й състав го събират насила в микробуси от улицата

    07:19 14.03.2026

  • 16 Злоба

    7 3 Отговор
    Супер готино.

    07:22 14.03.2026

  • 17 Еййй

    11 1 Отговор
    Алкаш нещастен, още 15 пъти я пусни най-отгоре тая простотия!

    07:24 14.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Призив!

    20 1 Отговор
    ,,Десетки дронове и различни видове крилати ракети бяха насочени към столицата Киев..."
    Бързо Зеленски да връща изпратените тесни специалисти по въпроса, в помощ на САЩ!
    Не ,че Тръмп ги иска,де...?!

    07:31 14.03.2026

  • 20 МЪКЪ МЪКЪ

    18 3 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци?

    Коментиран от #32

    07:39 14.03.2026

  • 21 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    19 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    07:40 14.03.2026

  • 22 Хи их хи

    18 3 Отговор
    Добро утро бандерки! Как спахте, успяхте ли всички да се събудите?

    Коментиран от #34

    07:41 14.03.2026

  • 23 стоян георгиев- стъки

    13 3 Отговор
    Уудрий Вова да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #33, #60

    07:51 14.03.2026

  • 24 Урсул фон дер Бандер

    8 3 Отговор
    Кличко докладва на Зелен Съсел : 200дрона, 5 ракети, 2 гугутки и 3 консерви Русенско варено...всичко бе свалено.

    08:36 14.03.2026

  • 25 А ГДЕ

    9 3 Отговор
    МърсУлата ?А где Кая Калас постната балтийска шпрота ?

    08:48 14.03.2026

  • 26 Британците обстрелват Русия

    7 5 Отговор
    с ракети и дронове, а укранците после го отнасят! Това са им британските номера!
    Нагличани!

    08:57 14.03.2026

  • 27 анонимен

    3 14 Отговор
    Трябва много ясно да разбираме, че Путин в собствените си представи е възглавил "кръстоносен поход" срещу международната система на света, за нейната промяна. Това е и опит да върнат Русия в миналото, когато човешкият живот не струваше нищо, когато насилието на държавата срещу гражданите беше нормално нещо.Това, което се опитва да направи Путин е да издигне насилието не просто в култ, а да го направи нещо напълно допустимо, инструмент, който може да се използва за постигане на собствените цели.

    09:26 14.03.2026

  • 28 анонимен

    3 14 Отговор
    Войната в украйна НЕ Е заради украйна.Тя е за да се запази робството на стадото в русия в което то се намира вече 4 или 5 века,от създаването на русия.Управниците на русия са превърнали хората там в едно безмисловно стадо от двуноги.Чрез геноцид и мизерия.Унищожаването на режима ше освободи хората в русия и те отново ше станат човеци.И нема да бъдат животните в които режима ги е превърнал.Не идиота адолфио изби 56 ПЕДЕСЕ ИШЕСТ МИЛИОНА души.Изби ги варварския еврейски комунистически режим в кремъл.Защо като мръсна дума се използва фашизъм след като има по-мръсна дума-еврейски комунизъм,който с КРАЖБАТА която е неговата основа превръща хората в животни.И кой измисли и осъществи комунизмата?Измисли го евреина карло марксов а напрактика го осъществиха евреите ротшилдови чрез своите марионетки евреите в русия-уляноф и къмпани.След като ротшилдови са платили метежа 1917,през 1918г съвсем "случайно" от 316 тартори во главе с улянскийй и ДЖУГАшвилев САМО 18 не са джуги.

    09:29 14.03.2026

  • 29 анонимен

    4 12 Отговор
    Това брутално нападение срещу невинни хора, които мирно пазаруват, ясно показва: тази руска агресивна война е атака срещу международното право, срещу човечеството. Умишлените атаки срещу цивилни са военни престъпления. Всички командири, извършители и съучастници в тези зверства ще бъдат подведени под отговорност. Тези брутални руски атаки подчертават колко е важно да продължим да подкрепяме народа на Украйна, докато защитава своята територия.

    09:31 14.03.2026

  • 30 Лука

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "егати..":

    Не пишете нищо за родината ,а пак бълвате змии и гущери !

    Коментиран от #45

    09:32 14.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Лука

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "МЪКЪ МЪКЪ":

    Ми няма само тюфлеци затрупани !

    09:35 14.03.2026

  • 33 Пръч

    5 6 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев- стъки":

    По време на своето царуване Вовата друго освен да удри, друго не прави, вследствие на което душите руски черни душмански отлитат!

    09:36 14.03.2026

  • 34 Лука

    6 9 Отговор

    До коментар #22 от "Хи их хи":

    Здравейте рашисти още ли пиете!

    Коментиран от #48

    09:37 14.03.2026

  • 35 анонимен

    3 15 Отговор
    Мир може да има незабавно, ако Путин престане да тероризира украинците и изтегли войските си от Украйна. ЕС приветства всяко сериозно намерение за постигане на мир, никой не иска мир повече от украинците и европейците. Но за това е необходимо да се разговаря с нападнатия.

    09:46 14.03.2026

  • 36 анонимен

    2 10 Отговор
    Кремълките гниди ЗАПЛАШВАТ целия Свят. Това могат единствено. Щото то с москвичи и лади, при това "сделани" не могат на никого да дадат каквото и да било. Руската култура, с която се тупат в опиянчените гърди Е приключила още със създаването на тази ненормална, алчна държава слез Първата световна. Е, предшественикът й Имперска русия е също толкова алчна и ненаситна, при все, че и тогава е била най-голямата държава.

    09:47 14.03.2026

  • 37 анонимен

    3 11 Отговор
    Всъщност Русия се оказа най-големият производител на русофоби в световен мащаб. Скоро думата русофобия ще превърне в еквивалент на добродетели като благоприличие, честност и човечност. Защото просто е невъзможно да си достоен и честен човек и да не си русофоб, знаейки за всички престъпления на този „народ“.

    Коментиран от #63

    09:48 14.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 анонимен

    3 11 Отговор
    Русия иска да се намеси във вътрешните работи на много европейски страни, за да пренасочи вниманието им към вътрешни конфликти и финансира ултрарадикални движения - крайнодесни и крайнолеви партии. Русия има изключително активно влияние чрез информационното пространство, опитвайки се да пропагандира идеята, че за дадена държава - би било много по-удобно да бъде неутрална и да намали помощта за Украйна. Тези два инструмента присъстват в различни държави, в цяла Континентална Европа ”. Според Подоляк е възможно методите на Москва да включват дори политически убийства в страни, които иска да дестабилизира. Масови протести, където ще има насилие, общество, доминирано от престъпни групировки, финансиране на политически убийства или държавни преврати, корупция на икономическите или политически елити в различни страни”.Нацистите са в московия.

    09:55 14.03.2026

  • 41 анонимен

    4 13 Отговор
    Определено Русия с атаките си по християнски братски народ ще бъде намразена от целия свят! Путин надмина и Хитлер! Аз като българин се срамувам за неадекватните коментари на руските проксита в българските сайтове! Ами ако тази война беше в България, как щяхме да се чувстваме? Да не забравяме, че Русия ни определи като вражеска държава! След съединението на България 1885г. Русия накара Сърбия да ни нападне. Тогава българската армия удържа бляскава победа. Украйна трябва да победи защото има подкрепата на целия свят и защитава земята си!

    Коментиран от #54, #57

    09:55 14.03.2026

  • 42 анонимен

    3 12 Отговор
    По-голямо нещастие от това да си руснак вече няма. Да си руснак вече е нарицателно, равносилно на изрод - за съжаление тази е прозаичната констатация, властваща в света.

    Коментиран от #44

    09:57 14.03.2026

  • 43 Бандеровец

    8 1 Отговор
    Нямам вода да си умия очите.

    10:02 14.03.2026

  • 44 Рублевка

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "анонимен":

    Дмитри е руснак. Той си купи имението на Уил Смит в Палм Бийч, Флорида, за да го събори и да си построи по-хубаво на неговото място.

    10:05 14.03.2026

  • 45 а бе..

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Лука":

    Оди у твойта родина да кушьашь със черпако оджлътото напеефдскио

    10:19 14.03.2026

  • 46 Еййй

    4 1 Отговор
    Алкаш нещастен, още 15 пъти я пусни най-отгоре тая простотия!

    10:21 14.03.2026

  • 47 Опааа

    12 2 Отговор
    Мощно Вова! Слава! 🇷🇺

    Коментиран от #62

    10:22 14.03.2026

  • 48 а ма..

    7 2 Отговор

    До коментар #34 от "Лука":

    Смотана бгбандерко,колко още млрда трябва да положать урсулците в гушата на зеления мухал..та тоо шмъркаш комик вече четвърта година не може да си върне поне един блок от запорожката аец хи хи

    10:25 14.03.2026

  • 49 Пустиня(к)

    7 1 Отговор
    Доколко имам спомени, неква "перемога" требваше да има март месец. Ма не помна за таа година ли беше.

    10:28 14.03.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 анонимен Лука

    4 3 Отговор
    Хи хи хи
    На зилената нашмъркана марионетка с мръсния потник, Едноличния Световен Лидер де и резнааа алиментите

    10:34 14.03.2026

  • 52 Казанлъшкия

    2 3 Отговор
    И едните, и другите си бият по цивилни.

    10:39 14.03.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Казанлъшкия

    7 3 Отговор

    До коментар #41 от "анонимен":

    Русия започна да ни определя като вражеска държава поради факта,че ние я определихме за такава и й наложихме също санкции като всички други в ЕС. Така че дай да видим първопричината. Да би нарекат приятели ли като им налагаме санкции?

    10:41 14.03.2026

  • 55 Вова бункерчето

    4 5 Отговор
    Огън, служба не остана! Жъ са пенсионирвам или жъ умиргам! След мен и потоп! Младежите да го дyфат на фронте! Язе жъ чекам у бункерчето! Изтрепаф 1 млн и още толкоз че утепам, за да са класирам за музея!

    10:53 14.03.2026

  • 56 Артилерист

    7 3 Отговор
    Руските войски засега ОТГОВАРЯТ на терористичните атаки на киевската хунта, но все повече стават гласовете, които настояват за превантивни удари. Ако например се срине летището в Староконстантинов, където се базират част от укросамолетите, атакували мирните жители на Брянск, това нападение можеше да не се случи. Укротерористите нагло признават, че цивилните в Брянск са нападнати заради свален във въздушен бой техен полковник. Но задачата на руското разузнаване, ракетни войски и авиация за ликвидиране на остатъците от укроавиацията е поставена и тя ще бъде изпълнена в най-скоро време. Също както 17-та гвардейска АРТИЛЕРИЙСКА бригада громи противника пред фронта на руските войски които наближават Константиновка...

    10:56 14.03.2026

  • 57 Просто

    2 3 Отговор

    До коментар #41 от "анонимен":

    пишеш анонимни глупости.

    Коментиран от #61

    11:02 14.03.2026

  • 58 хаха 🤣

    4 2 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣 Със спиране на тока и парното , няма да стане, учи се от САЩ и Излаел как се прави 🤣

    11:09 14.03.2026

  • 59 Нов

    6 2 Отговор
    Тази информация е лъжа.
    Украинците унищожиха завода за ракети.
    Руснаците могат да мятат само лопати, нямат перални и ракети.

    11:09 14.03.2026

  • 60 хаха 🤣

    2 4 Отговор

    До коментар #23 от "стоян георгиев- стъки":

    дядо Вовчик вече е старчок, в права линия не може да ходи сам 🤣 Какво да удря, най-много да си удари главата като падне 🤣

    11:12 14.03.2026

  • 61 Пръчат

    3 0 Отговор

    До коментар #57 от "Просто":

    Ти си по анонимен от него! И ник нямаш, освен ако "прoсто" ти е името!

    11:15 14.03.2026

  • 62 Тираджия

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Опааа":

    Мощно в задното ти огромно отверстие!

    11:30 14.03.2026

  • 63 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "анонимен":

    Прав си!!!👍👍👍

    11:34 14.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания