Times of Israel: Протестиращите през януари иранци сега са се сгушили у дома под тътена на бомбите

Въпреки цялата си сложност и глобални последици, войната с Иран се свежда до един въпрос: кой може да издържи най-дълго в нея, пише Times of Israel.

Покачващите се цени на петрола разкриват основното оръжие на Иран и най-уязвимата точка на Съединените щати в тази кампания - ударът върху световната икономика.

Рязкото покачване на цените на бензина вече удари портфейлите на потребителите и разтърси финансовите пазари, докато международните пътувания и въздушният транспорт са под сериозна заплаха.

От друга страна, Иран е принуден да търпи практически непрекъснати американско-израелски въздушни удари, срещу които няма защита.

Досега Ислямската република успява да запази управлението и единството на своето ръководство и армия.

Иранското общество, което през януари все още кипеше от гняв, сега е сгушено у дома, опитвайки се да оцелее след бруталните бомбардировки.

Правоохранителните органи патрулират ежедневно по улиците, за да предотвратят по-нататъшни антиправителствени протести.