Times of Israel: Протестиращите през януари иранци сега са се сгушили у дома под тътена на бомбите

14 Март, 2026 09:43, обновена 14 Март, 2026 09:48

  • иран-
  • израел-
  • сащ-
  • война-
  • протести-
  • бомбардировки

Войната с Иран се свежда до един въпрос: кой може да издържи най-дълго в нея

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Въпреки цялата си сложност и глобални последици, войната с Иран се свежда до един въпрос: кой може да издържи най-дълго в нея, пише Times of Israel.

Покачващите се цени на петрола разкриват основното оръжие на Иран и най-уязвимата точка на Съединените щати в тази кампания - ударът върху световната икономика.

Рязкото покачване на цените на бензина вече удари портфейлите на потребителите и разтърси финансовите пазари, докато международните пътувания и въздушният транспорт са под сериозна заплаха.

От друга страна, Иран е принуден да търпи практически непрекъснати американско-израелски въздушни удари, срещу които няма защита.

Досега Ислямската република успява да запази управлението и единството на своето ръководство и армия.

Иранското общество, което през януари все още кипеше от гняв, сега е сгушено у дома, опитвайки се да оцелее след бруталните бомбардировки.

Правоохранителните органи патрулират ежедневно по улиците, за да предотвратят по-нататъшни антиправителствени протести.


  • 1 оня с коня

    1 7 Отговор
    важното е нафтата да й се покачва цената, останалото не ме вълнува

    Коментиран от #14

    09:51 14.03.2026

  • 2 Цитат

    2 11 Отговор
    Бенямин Нетаняху 12. 09 2025
    Иран Никога няма да има ЯО.

    Коментиран от #13

    09:51 14.03.2026

  • 3 Българин

    12 1 Отговор
    Евреите ги е яд, че режимът в Иран не падна.

    09:51 14.03.2026

  • 4 ЕВРЕИТЕ В ПАНИКАТА СИ

    17 1 Отговор
    КАКТО ВИНАГИ ПОЧНАХА ДА СИ СЪЧИНЯВАТ ТЪПОТИИ.ЯДОХА ПЕРДАХА И НАСТЪПИ ГРОБНА ТИШИНА.

    09:52 14.03.2026

  • 5 Тръмп

    1 4 Отговор
    Путин ми заповяда да сме многоходови в Иран.

    Коментиран от #12

    09:54 14.03.2026

  • 6 След американските Бомби следва

    1 9 Отговор
    Американският Ботуш

    Иначе фанатик терорист от дума не разбира

    09:55 14.03.2026

  • 7 Перо

    3 1 Отговор
    А в Израел сирените не спират!

    09:56 14.03.2026

  • 8 Факт

    6 1 Отговор
    За две седмици едни камилари превърнаха краварника от първа армия по рекламите, в последна дупка на кавала.

    09:56 14.03.2026

  • 9 Пепо

    8 0 Отговор
    По скоро дявола може да се насочи по пътя на добродетелите, отколкото евреите. Те са подли при несполука и нагли при сполука.

    Коментиран от #10

    09:56 14.03.2026

  • 10 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Пепо":

    Евреите са скромен и тих народ, но за жалост, днешен Израел е съставен предимно от фарисеи - племето, което отрича Иисус и спореше с него, когато той изгонил търговците от храма.
    Останалите единадесет племена са разпръснати по света и не са в добри отношения с фарисеите.

    10:01 14.03.2026

  • 11 Покажете истината

    1 0 Отговор
    Стига с тия лъжи, милиони са по улиците в Иран всеки ден и всяка вечер след 28 февруари. Вчера им беше дата, на която отбелязват съпричастността си с Палестина. Дайте кадрите, които еече обиколихя света как Пазешкиан, Арагчи и други ирански представители са сред народа, докато падат ционистки бомби в Техеран.

    10:05 14.03.2026

  • 12 Само, дето

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Тръмп":

    вие сте си интимно объркани и без бякой да ви каже.

    10:11 14.03.2026

  • 13 Само, че

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цитат":

    Някой май не осъзнава, че с рози война региона става подходяща цел за ЯО. Току виж, дошъл още по луд ам.президент, който разчита на ИИ вместо на разума си.

    10:15 14.03.2026

  • 14 Бългсрин

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Благодарим, че Герб и ПП вкараха еврото точно сега. Това беше най подходящия момент.

    10:16 14.03.2026

  • 15 Хмм

    2 0 Отговор
    по време на война хората се обединяват, загиват децата им, разрушават домовете им, въпреки ужасния режим, иранците продължават да са интелигентна нация, за разлика от Афганистан момичетата ходят научилище, учат в университети, жените работят

    10:19 14.03.2026

