Експлозия в еврейско училище в Амстердам ВИДЕО

14 Март, 2026 11:20, обновена 14 Март, 2026 10:23

Няма данни за пострадали

Експлозия нанесе рано тази сутрин щети на еврейско училище в Амстердам. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност, предаде нидерландската информационна агенция АНП.

Взривът в училището, намиращо се в престижен жилищен район в южната част на Амстердам, е причинил само ограничени щети, заяви Халсема в съобщение за медиите. Тя отбеляза, че полицията и пожарната са пристигнали бързо на мястото на инцидента.

Няма данни за пострадали.

"Това е малодушен акт на агресия срещу еврейската общност. Евреите в Амстердам все по-често се сблъскват с антисемитизъм. Това е недопустимо", заяви Халсема.

Мерките за сигурност в синагогите и еврейските институции в нидерландската столица вече бяха засилени след палеж, извършен през нощта срещу петък в синагога в центъра на град Ротердам.

В понеделник експлозия причини пожар в синагога в град Лиеж в Белгия.

Опасенията от възможни нападения срещу еврейските общности по света се засилиха след американските и израелските удари срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран, отбелязва Ройтерс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо поп

    42 3 Отговор
    Добра новина. Да даде Господ да се множат! Амин!

    10:25 14.03.2026

  • 2 Хохо Бохо

    54 3 Отговор
    Нацизмът в Европа и бясната русофобия пак ше доведе до антисемитизъм. Убийството на деца в девическо училище също не помага

    Коментиран от #8

    10:28 14.03.2026

  • 3 хехе

    55 4 Отговор
    това е в отговор за избитите ученички в училището в Иран

    Коментиран от #12, #15

    10:28 14.03.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    53 2 Отговор
    Това е само началото на бомбения купон в ЕС-райха.

    Коментиран от #10

    10:28 14.03.2026

  • 5 Д-р Ментал

    61 0 Отговор
    Тепърва предстоят атентати. САЩ и Израел се самозабравиха….

    10:28 14.03.2026

  • 6 Ротердам

    6 15 Отговор
    Ами Холандия да действа !!!!

    Има нарушени международни закони!!!


    Не да праща военни кораби, и самолети …

    Ако Европа не си отвори очите - Европа ще бъде обезлюдена!

    10:30 14.03.2026

  • 7 Пенсионерка

    40 1 Отговор
    Агресията поражда агресия. Може бе засега само предупреждават… Леки поражения, без жертви. Но напомниха веднага, че те са там. И гражданите с еврейски и американски произход са под заплаха.Страдам за бъдещето на моите внуци и на връстниците им. От мен се искаше да се трудя и да съзидавам. Е, не велики неща, но и дребните добрини имат значение. Война не мога да спра….

    10:32 14.03.2026

  • 8 Дива леорда

    33 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хохо Бохо":

    За съжяление . Но ние имаме една поговорка каквото повикало такова се обадило. Иили каквото посееш това ще ожънеш

    10:32 14.03.2026

  • 9 Евродебил

    29 3 Отговор
    Дай Боже следващия опит да е по успешен.За да се възцари мир на планетата тази кръвожадни сган трябва да изчезне.

    10:34 14.03.2026

  • 10 оня с питон.я

    23 3 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    За еврорайха не знам, но в българско Конго с тея самолети цистерни много скоро.

    10:34 14.03.2026

  • 11 Соваж бейби

    4 40 Отговор
    Само това могат ислямистите и да светят като новогодишна заря с жилетка или в самолет .Да тормозят и Европа ,няма ли най после да ги изгонват принудително челмите се прибира в държавата си там да се правят на велики срещу Израел ако им стиска .

    10:35 14.03.2026

  • 12 това е

    42 3 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    несиметричен отговор. Еврейското училище е било взривено през нощта, когато в него няма деца. Иранското беше взривено докато беше пълно с деца и учители. Първото е предупреждения, второто е тероризъм.

    10:36 14.03.2026

  • 13 П. Петков

    38 1 Отговор
    Евреите и крварските им подлоги тепърва ще ядат дървото.

    10:37 14.03.2026

  • 14 ПОЧНА СЕ

    34 2 Отговор
    КОГАТО ЗЛО МИСЛИШ ,ЗЛО НАМИРАШ. ЕВРЕИН ТОВА НЕ ГО МИСЛИ С КАБАЛИСТИЧНАТА СИ ТИКВА.

    Коментиран от #16

    10:37 14.03.2026

  • 15 Тцъ

    14 4 Отговор

    До коментар #3 от "хехе":

    Това е акция на CIA целяща да въвлече още страни във войната на САЩ и Израел. Очаквам и други такива!

    10:39 14.03.2026

  • 16 Факт

    2 24 Отговор

    До коментар #14 от "ПОЧНА СЕ":

    Каква вина имат ученици от училище на 5000 км от лудите политици?
    Не давайте воля на омразата! Не ставайте като онези, срещу които се борите!

    Коментиран от #19, #26, #38, #39

    10:40 14.03.2026

  • 17 Миндич

    23 1 Отговор
    Бих препоръчал на всеки комуто системата на еврозомбиране не е поразиха да прочете трактат(бих казал труд) на германския философ, клерик и реформатор Мартин Лутер "За еврейте и техните лъжи"(на немски: Von den Juden und ihren Lügen).желателно е този трактат да е настолно четиво на всеки подрастващ.

    Коментиран от #18, #24

    10:40 14.03.2026

  • 18 Миндич

    16 1 Отговор

    До коментар #17 от "Миндич":

    ...Даже бих казал,че трябва да се изучава в училищата.

    10:42 14.03.2026

  • 19 А каква бе вината

    27 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    На онези 170 невинни дечица в Иран. Аман от тъпа и неадекватна хуманност.

    10:43 14.03.2026

  • 20 руzoфил

    11 4 Отговор
    прекрасно

    10:43 14.03.2026

  • 21 Хаирлия да е !

    16 2 Отговор
    Следващият път да не е по време на шабат !

    10:45 14.03.2026

  • 22 боклук

    7 4 Отговор
    Който не притежава Томахок, прибягва до атентати! Но, защо по училището, Боже мой! Нима няма посланици и пряко замесени политици...!? Хвърли му една ператка пред магнолията и ще започне да вразумява!!!

    Коментиран от #27, #31, #44

    10:45 14.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Фюрера

    10 0 Отговор

    До коментар #17 от "Миндич":

    Е бил за нобелова награда за мир още преди 80 години е знаел какъв рак са били ционистите жалко че не ни е спасил напълно САМО тъпия български народ е тръгнал да ги спасява затова сега са изкупили всички минерални извори на концентрация и са в управлението на финансите и даржавата фамилия Щайн

    Коментиран от #37

    10:48 14.03.2026

  • 25 Софиянец

    10 2 Отговор
    Да се готви синегогата в София, все пак на 200-300 метра е джамията 😂😂😂

    10:49 14.03.2026

  • 26 ама

    17 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    децата не са пострадали. Даже ще се радват на неочаквана ваканция. За разлика от иранските дечица, които ги събираха на части. Никога няма да забравя иранецът, който държеше детската ръчичка, която беше намерил между руините. За такава болка се налага възмездие по всички човешки и Божии закони.

    10:50 14.03.2026

  • 27 Какви трябва да са последиците

    14 2 Отговор

    До коментар #22 от "боклук":

    за този който притежава Томахоук и избива 170 деца с него ?

    10:50 14.03.2026

  • 28 Учуден

    13 2 Отговор
    "Евреите в Амстердам все по-често се сблъскват с антисемитизъм"

    А защо ли евреите не само в Амстердам се сблъскват с антисемитизъм - щото са мирни и тихи и са много дружелюбни и цял свят ги харесва или защото избиват деца и провеждат геноцид над палестинците.

    Зад половината войни по света тъкмо те са виновни.

    10:51 14.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Българин

    11 1 Отговор
    А "Джералд Форд" где?

    Коментиран от #36

    10:51 14.03.2026

  • 31 Соваж бейби

    5 9 Отговор

    До коментар #22 от "боклук":

    Те само това могат ,трябва да има още малко такива неща че да им дойде на акъла в Европа да ги гонят нямат място тук!Тези диваци убиват хора само заради една карикатура и учители ,невинни хора в християнска църква какво правят в Европа и от какъв режим уж бяга ?

    Коментиран от #51

    10:51 14.03.2026

  • 32 Да,бе

    14 2 Отговор
    Ако беше око за око нямаше да има оцелели,а не да няма пострадали...Много ги жалят иранците,но не трябва.

    10:51 14.03.2026

  • 33 гост

    12 2 Отговор
    Ционистките зайчарници са легитимна цел.

    10:52 14.03.2026

  • 34 хубаво е да

    14 1 Отговор
    се изгонят в израел,и там да си останат.Прокълнати паразити.

    Коментиран от #40

    10:52 14.03.2026

  • 35 Баш Хайдутин и действащ комунист

    7 0 Отговор
    МОСАД

    10:53 14.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Миндич

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Фюрера":

    Мен повече ме тревожат тези еврей който управляват и са заграбили всичко имащо цена в САЩ,ЕВРОПА и Русия(слагам и Украйна при РРусияЦионистите в голямата си част поне са събрани на едно место в пустинята.

    10:55 14.03.2026

  • 38 Борец

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    "Не давайте воля на омразата! Не ставайте като онези, срещу които се борите!"

    Е така де ама онези срещу които се бориме са в добре защитени бункери и със солидна охрана - на тях нищо не можем да направим. Ти предлагаш реално нищо да не правим и да ги оставим да си избиват деца и цивилни. Тези които са поставили този взрив реално не са като тях и не са убили нито едно дете - това е просто предупреждение към тях.

    10:58 14.03.2026

  • 39 Факт е,

    12 1 Отговор

    До коментар #16 от "Факт":

    че при взривът в еврейското училище няма убити или ранени евреи. Но след като в статията фигурират думи като ,, еврейски институции” не си ли задаваш въпроси какви са тези институции в Нидерландия и защо малките еврейчета учат отделно от останалите деца в държавата?Те като затворена общност ли функционират в държавата или не?

    Коментиран от #41, #45

    10:59 14.03.2026

  • 40 По-точно

    8 1 Отговор

    До коментар #34 от "хубаво е да":

    хубаво е да ги изгонят в и3раел и там да ги гръмнат.

    11:00 14.03.2026

  • 41 Соваж бейби

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Факт е,":

    А онези пък нямат съботни училища как мислиш и в джемиите къде се събират да правят заговор за атентати в Европа нали по тези места!

    Коментиран от #52

    11:03 14.03.2026

  • 42 Според някои това е престъпление , но

    9 0 Отговор
    Според други не е а е нормално и логично следствие на многохилядните убийства на цивилни , жени и деца ,извършвани от евреите по света

    11:04 14.03.2026

  • 43 Без жертви

    9 1 Отговор
    А станистите из сраели избиха 170 момичета.

    11:05 14.03.2026

  • 44 Боко Престъпникът

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "боклук":

    Някакъв скрит подтекст ли долавям?

    11:05 14.03.2026

  • 45 Ака малките еврейчета

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "Факт е,":

    не учат отделно от останалите деца, как ще им втълпяват, че са избраният народ ???

    11:07 14.03.2026

  • 46 Хеми значи бензин

    0 9 Отговор
    Гнусни русофили сте всите

    Коментиран от #50

    11:09 14.03.2026

  • 47 нннн

    7 0 Отговор
    Телевизорът каза, че за България няма опасност.
    И....ти!

    11:11 14.03.2026

  • 48 няма по- прокълната

    11 0 Отговор
    нация от тези с големите носове.Според чат гпт-гонени от 5 континента,80 съвреммени държави,над 1000 документирани експулсации, хиляди преследвания ,стотици погроми още от времето на Вавилон, Мидия/Персия, Гърция и Рим .Измет на земята.

    11:13 14.03.2026

  • 49 Училището работи ли прес събота и неделя

    5 0 Отговор
    Някак ми звучи не особенно логично. Ако реши някой да пречинява щети и жертви, то той би го направил делничен ден.

    11:13 14.03.2026

  • 50 Тагаренко!

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Хеми значи бензин":

    Аааа...не така...!
    Аз не съм!
    Макар да съм завършил с отличие Съветската ,,Московска Военна Академия"...!

    11:15 14.03.2026

  • 51 ,,Едната карикатура”

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "Соваж бейби":

    беше цинична провокация срещу тяхната вяра. Не можеш да се подиграваш с културата и вярата на мюсюлманите по света без да очакваш последствия.В Европа сме забравили ценностите на христианството и затова карикатурата на Мохамед ти се струва невинна шегичка.

    11:15 14.03.2026

  • 52 Не отговаряш на зададените въпроси

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Соваж бейби":

    Какви са еврейските институции в Нидерландия, защо еврейски деца се обучават отделно от останалите и дали евреите живеят в затворени общности - това бяха въпросите.

    11:27 14.03.2026

  • 53 Голдсмит

    6 0 Отговор
    Фемке Халсем е мароканска ЕВРЕЙКА сефарадка (като Соломон ПУСИ) ,Лидия Шулева-Биджерано,Надежда Нейнски,Цветелина Бориславова,Радан Кънев

    Коментиран от #55

    11:35 14.03.2026

  • 54 Ерджан

    2 1 Отговор
    Работа на мосад .Да се изкарат жертви

    11:39 14.03.2026

  • 55 Разбиращ

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Голдсмит":

    Браво за коментара

    11:41 14.03.2026

  • 56 стара поговорка

    5 0 Отговор
    „Евреинът винаги ще разкаже какво му се е случило, но никога няма да каже защо.“

    11:44 14.03.2026

