Експлозия в еврейско училище в Амстердам ВИДЕО

Експлозия нанесе рано тази сутрин щети на еврейско училище в Амстердам. Кметът на града Фемке Халсема определи случилото се като умишлено нападение срещу еврейската общност, предаде нидерландската информационна агенция АНП.
Взривът в училището, намиращо се в престижен жилищен район в южната част на Амстердам, е причинил само ограничени щети, заяви Халсема в съобщение за медиите. Тя отбеляза, че полицията и пожарната са пристигнали бързо на мястото на инцидента.
Няма данни за пострадали.
"Това е малодушен акт на агресия срещу еврейската общност. Евреите в Амстердам все по-често се сблъскват с антисемитизъм. Това е недопустимо", заяви Халсема.
Мерките за сигурност в синагогите и еврейските институции в нидерландската столица вече бяха засилени след палеж, извършен през нощта срещу петък в синагога в центъра на град Ротердам.
В понеделник експлозия причини пожар в синагога в град Лиеж в Белгия.
Опасенията от възможни нападения срещу еврейските общности по света се засилиха след американските и израелските удари срещу Иран и последвалите ответни действия на Техеран, отбелязва Ройтерс.
1 Дедо поп
10:25 14.03.2026
2 Хохо Бохо
10:28 14.03.2026
3 хехе
10:28 14.03.2026
4 Данко Харсъзина
10:28 14.03.2026
5 Д-р Ментал
6 Ротердам
Има нарушени международни закони!!!
Не да праща военни кораби, и самолети …
Ако Европа не си отвори очите - Европа ще бъде обезлюдена!
10:30 14.03.2026
7 Пенсионерка
10:32 14.03.2026
8 Дива леорда
До коментар #2 от "Хохо Бохо":За съжяление . Но ние имаме една поговорка каквото повикало такова се обадило. Иили каквото посееш това ще ожънеш
10:32 14.03.2026
9 Евродебил
10:34 14.03.2026
10 оня с питон.я
До коментар #4 от "Данко Харсъзина":За еврорайха не знам, но в българско Конго с тея самолети цистерни много скоро.
10:34 14.03.2026
11 Соваж бейби
10:35 14.03.2026
12 това е
До коментар #3 от "хехе":несиметричен отговор. Еврейското училище е било взривено през нощта, когато в него няма деца. Иранското беше взривено докато беше пълно с деца и учители. Първото е предупреждения, второто е тероризъм.
10:36 14.03.2026
13 П. Петков
10:37 14.03.2026
14 ПОЧНА СЕ
10:37 14.03.2026
15 Тцъ
До коментар #3 от "хехе":Това е акция на CIA целяща да въвлече още страни във войната на САЩ и Израел. Очаквам и други такива!
10:39 14.03.2026
16 Факт
До коментар #14 от "ПОЧНА СЕ":Каква вина имат ученици от училище на 5000 км от лудите политици?
Не давайте воля на омразата! Не ставайте като онези, срещу които се борите!
10:40 14.03.2026
17 Миндич
10:40 14.03.2026
18 Миндич
До коментар #17 от "Миндич":...Даже бих казал,че трябва да се изучава в училищата.
10:42 14.03.2026
19 А каква бе вината
До коментар #16 от "Факт":На онези 170 невинни дечица в Иран. Аман от тъпа и неадекватна хуманност.
10:43 14.03.2026
20 руzoфил
10:43 14.03.2026
21 Хаирлия да е !
10:45 14.03.2026
22 боклук
10:45 14.03.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Фюрера
До коментар #17 от "Миндич":Е бил за нобелова награда за мир още преди 80 години е знаел какъв рак са били ционистите жалко че не ни е спасил напълно САМО тъпия български народ е тръгнал да ги спасява затова сега са изкупили всички минерални извори на концентрация и са в управлението на финансите и даржавата фамилия Щайн
10:48 14.03.2026
25 Софиянец
10:49 14.03.2026
26 ама
До коментар #16 от "Факт":децата не са пострадали. Даже ще се радват на неочаквана ваканция. За разлика от иранските дечица, които ги събираха на части. Никога няма да забравя иранецът, който държеше детската ръчичка, която беше намерил между руините. За такава болка се налага възмездие по всички човешки и Божии закони.
10:50 14.03.2026
27 Какви трябва да са последиците
До коментар #22 от "боклук":за този който притежава Томахоук и избива 170 деца с него ?
10:50 14.03.2026
28 Учуден
А защо ли евреите не само в Амстердам се сблъскват с антисемитизъм - щото са мирни и тихи и са много дружелюбни и цял свят ги харесва или защото избиват деца и провеждат геноцид над палестинците.
Зад половината войни по света тъкмо те са виновни.
10:51 14.03.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Българин
10:51 14.03.2026
31 Соваж бейби
До коментар #22 от "боклук":Те само това могат ,трябва да има още малко такива неща че да им дойде на акъла в Европа да ги гонят нямат място тук!Тези диваци убиват хора само заради една карикатура и учители ,невинни хора в християнска църква какво правят в Европа и от какъв режим уж бяга ?
10:51 14.03.2026
32 Да,бе
10:51 14.03.2026
33 гост
10:52 14.03.2026
34 хубаво е да
10:52 14.03.2026
35 Баш Хайдутин и действащ комунист
10:53 14.03.2026
10:53 14.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Миндич
До коментар #24 от "Фюрера":Мен повече ме тревожат тези еврей който управляват и са заграбили всичко имащо цена в САЩ,ЕВРОПА и Русия(слагам и Украйна при РРусияЦионистите в голямата си част поне са събрани на едно место в пустинята.
10:55 14.03.2026
38 Борец
До коментар #16 от "Факт":"Не давайте воля на омразата! Не ставайте като онези, срещу които се борите!"
Е така де ама онези срещу които се бориме са в добре защитени бункери и със солидна охрана - на тях нищо не можем да направим. Ти предлагаш реално нищо да не правим и да ги оставим да си избиват деца и цивилни. Тези които са поставили този взрив реално не са като тях и не са убили нито едно дете - това е просто предупреждение към тях.
10:58 14.03.2026
39 Факт е,
До коментар #16 от "Факт":че при взривът в еврейското училище няма убити или ранени евреи. Но след като в статията фигурират думи като ,, еврейски институции” не си ли задаваш въпроси какви са тези институции в Нидерландия и защо малките еврейчета учат отделно от останалите деца в държавата?Те като затворена общност ли функционират в държавата или не?
10:59 14.03.2026
40 По-точно
До коментар #34 от "хубаво е да":хубаво е да ги изгонят в и3раел и там да ги гръмнат.
11:00 14.03.2026
41 Соваж бейби
До коментар #39 от "Факт е,":А онези пък нямат съботни училища как мислиш и в джемиите къде се събират да правят заговор за атентати в Европа нали по тези места!
11:03 14.03.2026
42 Според някои това е престъпление , но
11:04 14.03.2026
11:04 14.03.2026
43 Без жертви
11:05 14.03.2026
44 Боко Престъпникът
До коментар #22 от "боклук":Някакъв скрит подтекст ли долавям?
11:05 14.03.2026
45 Ака малките еврейчета
До коментар #39 от "Факт е,":не учат отделно от останалите деца, как ще им втълпяват, че са избраният народ ???
11:07 14.03.2026
46 Хеми значи бензин
11:09 14.03.2026
47 нннн
И....ти!
11:11 14.03.2026
48 няма по- прокълната
11:13 14.03.2026
49 Училището работи ли прес събота и неделя
11:13 14.03.2026
11:13 14.03.2026
50 Тагаренко!
До коментар #46 от "Хеми значи бензин":Аааа...не така...!
Аз не съм!
Макар да съм завършил с отличие Съветската ,,Московска Военна Академия"...!
11:15 14.03.2026
51 ,,Едната карикатура”
До коментар #31 от "Соваж бейби":беше цинична провокация срещу тяхната вяра. Не можеш да се подиграваш с културата и вярата на мюсюлманите по света без да очакваш последствия.В Европа сме забравили ценностите на христианството и затова карикатурата на Мохамед ти се струва невинна шегичка.
11:15 14.03.2026
52 Не отговаряш на зададените въпроси
До коментар #41 от "Соваж бейби":Какви са еврейските институции в Нидерландия, защо еврейски деца се обучават отделно от останалите и дали евреите живеят в затворени общности - това бяха въпросите.
11:27 14.03.2026
53 Голдсмит
11:35 14.03.2026
54 Ерджан
11:39 14.03.2026
55 Разбиращ
До коментар #53 от "Голдсмит":Браво за коментара
11:41 14.03.2026
56 стара поговорка
11:44 14.03.2026