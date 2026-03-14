Lada Niva получава нова емблема

АвтоВАЗ предприе стъпки за модернизиране на визуалната идентичност на своята най-популярна икона срегистрирането на ново лого за Niva. Руският автомобилен производител дава сигнал за отклонение от класическото „курсивно“ наследство към по-изчистена и съвременна естетика. Новият дизайн се отличава с прав, вертикален шрифт, като донякъде изненадващо запазва латиницата, вместо да премине към кирилица.

Тази актуализация на брандинга съвпада с най-значителната механична ревизия, която линията „Niva“ е претърпяла от десетилетия насам. Анализатори от бранша предполагат, че тази заявка за патент е нещо повече от обикновена смяна на шрифта. Регистрацията в „Роспатент“ обхваща необичайно широк спектър от категории, което сочи към изграждането на стратегически нов сегмент около името Niva.

Нарастват спекулациите, че АвтоВАЗ може да превърне Niva в своя собствена подмарка, подобно на това какво Ford направи с Bronco. Това би позволило на компанията да предлага на пазара здрави, ориентирани към офроуда автомобили и оборудване за активен начин на живот под отличителна, премиум идентичност.

Патентът изрично включва права за радиоуправляеми коли, комплекти за модели и аксесоари. Макар АвтоВАЗ да не произвежда играчки сама, заявката им позволява да лицензират марката Niva на производители, като същевременно блокират законно фалшивите „немаркови“ реплики.

Визуалното обновяване идва точно когато Lada Niva Legend и Niva Travel получават най-желаното подобрение: мощност. Започвайки в края на 2025-та, уважаваният 1,7-литров двигател (потомък на архитектурата на Fiat от 70-те години) се пенсионира. На негово място идва 8-клапановият 1,8-литров двигател VAZ-11184. Макар 90 к.с. и 153 Нм въртящ момент да изглеждат скромни по световни стандарти, те осигуряват значително ускорение за лекото шаси на Niva, подобрявайки както управляемостта по магистрала, така и способността за бавно движение при ниски обороти.

Моделите от 2026 година преминават към унифицирана архитектура на шасито, като споделят компоненти на окачването и спирачните системи (доставяни частично от Lada Vesta), за да се опрости поддръжката и да се намалят производствените разходи.

Въпреки модернизацията, Niva остава един от малкото автомобили на световния пазар, който все още дава предимство на механичната простота и екстремната офроуд геометрия пред цифровата сложност.