Lada Niva получава нова емблема

14 Март, 2026 10:30 908 15

Анализатори смятат, че моделът ще се отдели в нов бранд

Галин Ганев Автор във Fakti.bg

АвтоВАЗ предприе стъпки за модернизиране на визуалната идентичност на своята най-популярна икона срегистрирането на ново лого за Niva. Руският автомобилен производител дава сигнал за отклонение от класическото „курсивно“ наследство към по-изчистена и съвременна естетика. Новият дизайн се отличава с прав, вертикален шрифт, като донякъде изненадващо запазва латиницата, вместо да премине към кирилица.

Тази актуализация на брандинга съвпада с най-значителната механична ревизия, която линията „Niva“ е претърпяла от десетилетия насам. Анализатори от бранша предполагат, че тази заявка за патент е нещо повече от обикновена смяна на шрифта. Регистрацията в „Роспатент“ обхваща необичайно широк спектър от категории, което сочи към изграждането на стратегически нов сегмент около името Niva.

Нарастват спекулациите, че АвтоВАЗ може да превърне Niva в своя собствена подмарка, подобно на това какво Ford направи с Bronco. Това би позволило на компанията да предлага на пазара здрави, ориентирани към офроуда автомобили и оборудване за активен начин на живот под отличителна, премиум идентичност.

Патентът изрично включва права за радиоуправляеми коли, комплекти за модели и аксесоари. Макар АвтоВАЗ да не произвежда играчки сама, заявката им позволява да лицензират марката Niva на производители, като същевременно блокират законно фалшивите „немаркови“ реплики.

Визуалното обновяване идва точно когато Lada Niva Legend и Niva Travel получават най-желаното подобрение: мощност. Започвайки в края на 2025-та, уважаваният 1,7-литров двигател (потомък на архитектурата на Fiat от 70-те години) се пенсионира. На негово място идва 8-клапановият 1,8-литров двигател VAZ-11184. Макар 90 к.с. и 153 Нм въртящ момент да изглеждат скромни по световни стандарти, те осигуряват значително ускорение за лекото шаси на Niva, подобрявайки както управляемостта по магистрала, така и способността за бавно движение при ниски обороти.

Моделите от 2026 година преминават към унифицирана архитектура на шасито, като споделят компоненти на окачването и спирачните системи (доставяни частично от Lada Vesta), за да се опрости поддръжката и да се намалят производствените разходи.

Въпреки модернизацията, Niva остава един от малкото автомобили на световния пазар, който все още дава предимство на механичната простота и екстремната офроуд геометрия пред цифровата сложност.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян

    9 8 Отговор
    Явно единствения проблем вече е решен за Лада- сменили са емблемата защото на китайските москвичи затворили завода - рузнаците нямат пари за коли

    10:39 14.03.2026

  • 2 Дизайнер

    16 1 Отговор
    Когато статията е за актуализиране на лого/емблема, елементарното логическо мислене изисква то/тя да има присъствие като изображение в статията. Да не говорим, че уважаващите себе си и читателите дописници, при сравнението показват и предишни версии. А може би очаквам прекалено много от този сайт...🤔

    10:46 14.03.2026

  • 3 Пич

    14 11 Отговор
    За ужас на паветниците, това е от автомобилите, които ще служат безпроблемно 30+ години на собственика си! Няма китайски таблети и излишна електроника - има здрава механика!!! С двигател по добър от на Дачия, и по ниска цена!!!

    Коментиран от #4, #12

    10:50 14.03.2026

  • 4 ичке

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    тебе колко те ползуват преди да изтърве окачването?

    Коментиран от #5

    10:51 14.03.2026

  • 5 Защо

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "ичке":

    Се интересуваш, като си с импотенция?!

    10:53 14.03.2026

  • 6 Голем смех

    6 3 Отговор
    А кога ще получи нов модел ? :) хахахахххаха

    Коментиран от #7

    11:18 14.03.2026

  • 7 Другаря инженер

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "Голем смех":

    Съвършенството няма нужда от подобрения !

    11:20 14.03.2026

  • 8 Васил

    4 2 Отговор
    Как ще ги стигнат Китайците????

    11:21 14.03.2026

  • 9 Фори

    5 5 Отговор
    Освен нова емблема, Лада е получила и нова манивела.

    11:35 14.03.2026

  • 10 Коко

    3 3 Отговор
    Много добра машина минава от всякъде.Но е за истински мъже не за драскачите тук които от нищо не разбират и само глупости пишат.

    Коментиран от #13, #15

    11:37 14.03.2026

  • 11 Другаря Румен Гечев

    2 1 Отговор
    Вижте щом прочета, че нещо е сдялано и интереса ми към него приключва.

    11:41 14.03.2026

  • 12 Хеми значи бензин

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Малоумник няма по големи трошляци от всякакви буханки ниви и тн недоразумения.

    Коментиран от #14

    11:45 14.03.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    Вярно е . Кач пара тази машина? Ако ми е по джоба веднага я купувам. Единствената нова кола, която съм имал е била Лада, и ако имам такава ще ми е последната в живота.

    11:51 14.03.2026

  • 14 Пилот на Ферари

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хеми значи бензин":

    Ало разбирачите , защо не вземете вие да произведете нещо бе ? Ама даже каручки за магарете не можете !!
    Сал едни чушкопеци само !!

    11:57 14.03.2026

  • 15 Ко ко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Коко":

    Карай си я, тя и буля сигур е 200 кила, ама си я харесваш. щот си истински маж

    12:01 14.03.2026