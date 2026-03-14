Neue Zurcher Zeitung: Не е нужно Иран да спечели военно, а да оцелее достатъчно дълго

14 Март, 2026 09:50, обновена 14 Март, 2026 09:57 806 14

Тръмп лиши човека, най-близък до прагматизма в Техеран, от вътрешнополитическа подкрепа

Neue Zurcher Zeitung: Не е нужно Иран да спечели военно, а да оцелее достатъчно дълго - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тръмп многократно е заявявал, че венецуелският сценарий би бил „идеален“ за Иран, пише Neue Zurcher Zeitung (Швейцария). Но венецуелският модел се основава на една ключова предпоставка.

Той изисква наследник, който трябва да притежава институционалния авторитет и вътрешната легитимност, за да понесе политическите разходи за сделка с Вашингтон. Повече от десет дни след началото на операция „Епична ярост“ тази предпоставка се разпада.

Иран не е нужно да спечели войната военно. Трябва само да оцелее достатъчно дълго, за да се натрупат политическите и икономическите разходи за регионалната нестабилност. Резултатите вече са видими. През последната седмица трафикът на танкери през Ормузко море, който транспортира около една пета от световния петрол, е спаднал с 90%.

Международното летище Дубай, най-натовареното в света, е практически затворено. Цените на самолетното гориво в Европа са се повишили със 72%, приближавайки се до пика си от 2022 г. Катар е спрял производството на втечнен природен газ (LNG). Всяка допълнителна седмица на нестабилност увеличава натиска върху съюзниците на САЩ и Републиканската партия, която е изправена пред покачващи се цени на горивата преди междинните избори.

Междувременно вътрешнополитическата структура на Иран е все по-неспособна да намери партньор за преговори. Когато президентът Пезешкиан се извини на съседните държави от Персийския залив за военни атаки, хардлайнерите бързо го спряха, а Тръмп продължи, като отпразнува „унизителната капитулация“ на Иран в предаването Truth Social. По този начин той лиши човека, най-близък до прагматизма в Техеран, от вътрешнополитическа подкрепа.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп

    3 5 Отговор
    Путин ми нареди да станем "многоходови" в Иран

    Коментиран от #7

    09:58 14.03.2026

  • 2 Без армия и нефтени Приходи Иран може

    4 9 Отговор
    Да оцелее само Подземн с надгробен камък

    Коментиран от #12

    09:58 14.03.2026

  • 3 Българин

    10 0 Отговор
    Тези откриха топлата вода. Ясно е, че Иран не се стреми да спечели военно, а да оцелее. И го прави много добре.

    09:58 14.03.2026

  • 4 Тръмп е човек на Путлер

    2 3 Отговор
    Тръмп нападна Иран, за да убие Европа и САЩ.

    Коментиран от #8

    09:59 14.03.2026

  • 5 Пустиня(к)

    7 0 Отговор
    Що, бе, я па би се израдвал да спечелат и военно. Кво му е лошото?

    09:59 14.03.2026

  • 6 Тониран са Победители

    1 5 Отговор
    Изтребителите им се реят свободно във небето
    Айтолаха им се показва всеки ден по телевизията и на концерти

    09:59 14.03.2026

  • 7 666

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тръмп":

    Трябваше да ти нареди да си инжектираш белина.

    09:59 14.03.2026

  • 8 Козячетата

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тръмп е човек на Путлер":

    сме човечета на Оземпика с ниското чело.

    10:01 14.03.2026

  • 9 Бум

    8 0 Отговор
    Експлозия разтърси еврейско училище в Амстердам, съобщава AD.

    Инцидентът е станал в нощта на 14 март. Все още няма данни за жертви. На мястото вече са пристигнали правоохранителни органи и пожарникари. Порталът NOS съобщава, че експлозията е причинила ограничени материални щети.

    На свой ред кметът на Амстердам Фемке Халсема нарече инцидента целенасочена атака срещу еврейската общност.

    10:01 14.03.2026

  • 10 Отряд 1

    1 1 Отговор
    Абе това колко пъти ще го републикувате?

    10:03 14.03.2026

  • 11 пешо

    4 0 Отговор
    да тръмп е тъпанар

    10:10 14.03.2026

  • 12 Иран

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без армия и нефтени Приходи Иран може":

    Докато в България в последните 29 години политиците се спукаха на крадат, а населението да гледа зомби-реалити шоа по телевизията, в Иран много в имате ли изследваха САЩ и се подготвяха за “войната срещу дяволът” …

    Иран не е България, момко!

    10:15 14.03.2026

  • 13 бармалей

    0 0 Отговор
    ,, ЕПИЧНА ЯРОСТ " - ще да е епична , след време - легендарна , догодина - митична !!!
    Що за глупави имена се кръщават всички начинания ............. аз бих кръстил начинанието - ЕКОЛОГИЧНА БУРЯ или накратко ЕКО 8 в бранша с петрол !!!

    10:18 14.03.2026

  • 14 Факт

    0 0 Отговор
    Само за две седмици камиларски бой - от първа армия по рекламите, до последна дупка на кавала.

    10:20 14.03.2026

