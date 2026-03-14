Neue Zurcher Zeitung: Не е нужно Иран да спечели военно, а да оцелее достатъчно дълго

Тръмп многократно е заявявал, че венецуелският сценарий би бил „идеален“ за Иран, пише Neue Zurcher Zeitung (Швейцария). Но венецуелският модел се основава на една ключова предпоставка.
Той изисква наследник, който трябва да притежава институционалния авторитет и вътрешната легитимност, за да понесе политическите разходи за сделка с Вашингтон. Повече от десет дни след началото на операция „Епична ярост“ тази предпоставка се разпада.
Иран не е нужно да спечели войната военно. Трябва само да оцелее достатъчно дълго, за да се натрупат политическите и икономическите разходи за регионалната нестабилност. Резултатите вече са видими. През последната седмица трафикът на танкери през Ормузко море, който транспортира около една пета от световния петрол, е спаднал с 90%.
Международното летище Дубай, най-натовареното в света, е практически затворено. Цените на самолетното гориво в Европа са се повишили със 72%, приближавайки се до пика си от 2022 г. Катар е спрял производството на втечнен природен газ (LNG). Всяка допълнителна седмица на нестабилност увеличава натиска върху съюзниците на САЩ и Републиканската партия, която е изправена пред покачващи се цени на горивата преди междинните избори.
Междувременно вътрешнополитическата структура на Иран е все по-неспособна да намери партньор за преговори. Когато президентът Пезешкиан се извини на съседните държави от Персийския залив за военни атаки, хардлайнерите бързо го спряха, а Тръмп продължи, като отпразнува „унизителната капитулация“ на Иран в предаването Truth Social. По този начин той лиши човека, най-близък до прагматизма в Техеран, от вътрешнополитическа подкрепа.
Без армия и нефтени Приходи Иран може
Айтолаха им се показва всеки ден по телевизията и на концерти
9 Бум
Инцидентът е станал в нощта на 14 март. Все още няма данни за жертви. На мястото вече са пристигнали правоохранителни органи и пожарникари. Порталът NOS съобщава, че експлозията е причинила ограничени материални щети.
На свой ред кметът на Амстердам Фемке Халсема нарече инцидента целенасочена атака срещу еврейската общност.
Докато в България в последните 29 години политиците се спукаха на крадат, а населението да гледа зомби-реалити шоа по телевизията, в Иран много в имате ли изследваха САЩ и се подготвяха за "войната срещу дяволът" …
Иран не е България, момко!
Що за глупави имена се кръщават всички начинания ............. аз бих кръстил начинанието - ЕКОЛОГИЧНА БУРЯ или накратко ЕКО 8 в бранша с петрол !!!
