Интернет блокаж! Мерките в Русия ще продължат, докато е необходимо

Русия въвежда нови ограничения върху достъпа до интернет и популярни приложения за съобщения, като властите обясняват мерките с необходимостта от борба с престъпността и засилване на сигурността на фона на продължаващата война с Украйна, предава Франс прес.

През последните дни руските власти разпоредиха ограничения върху работата на приложенията WhatsApp и Telegram, след поредица от подобни мерки срещу интернет услуги в страната. Според официалната позиция целта е да се противодейства на престъпна дейност и саботажи, като паралелно се насърчава използването на държавно подкрепеното руско приложение "Макс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ограниченията ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо. "Те ще останат в сила, докато са нужни допълнителни мерки за гарантиране на безопасността на нашите граждани", каза той на редовния брифинг в Москва.

Песков обвини Украйна, че използва "все по-сложни методи за атаки", и заяви, че са необходими по-технологично напреднали средства за противодействие. Руските служби за сигурност многократно са твърдели, че приложението Telegram се използва за набиране на хора за саботажни действия в Русия.

Потребители в страната обаче съобщават за сериозни затруднения. Жители на Москва и други региони казват, че интернет връзката е станала по-бавна, а съобщенията се доставят със значително закъснение.

"Имам проблеми с приложенията за съобщения и не мога да се свържа с близките си", казва студент от Москва пред агенция Франс прес. Други потребители съобщават, че съобщенията понякога пристигат едва след половин час.

Журналисти на агенцията са регистрирали смущения в мобилния интернет и в западните руски области Орел и Тула. Жители на Москва също съобщават, че WhatsApp не работи, а Telegram се зарежда много бавно.

Бизнесът също усеща последствията. Служител на петролната компания Лукойл заяви, че ограниченията затрудняват работата му, защото не може да комуникира с клиенти и е принуден да търси безжични мрежи, когато е възможно.

Технологичният блог "Код Дурова" съобщи, че през последната седмица в Москва се наблюдават периодични локални сривове на интернет услугите, като понякога връзката изчезва едновременно при всички оператори в цели квартали.

Според източници на блога и телевизия РБК ограниченията може да са свързани с тестове на т.нар. "бял списък" - система, при която по време на интернет ограничения остават достъпни само избрани сайтове и приложения.

В този списък попадат основно правителствени услуги, сайтове на държавни институции, банки и държавни медии. Списъкът се обновява периодично и беше въведен през миналата есен.

Критиците на Кремъл и правозащитни организации смятат, че ограниченията са част от усилията на властите да засилят наблюдението върху интернет и да затруднят комуникацията на руснаците с хора извън страната. Кремъл от своя страна заявява, че ще анализира проблемите, които мерките създават за бизнеса, и ще предложи решения за тяхното ограничаване.