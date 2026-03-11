Интернет блокаж! Мерките в Русия ще продължат, докато е необходимо

Русия въвежда нови ограничения върху достъпа до интернет и популярни приложения за съобщения, като властите обясняват мерките с необходимостта от борба с престъпността и засилване на сигурността на фона на продължаващата война с Украйна, предава Франс прес.
През последните дни руските власти разпоредиха ограничения върху работата на приложенията WhatsApp и Telegram, след поредица от подобни мерки срещу интернет услуги в страната. Според официалната позиция целта е да се противодейства на престъпна дейност и саботажи, като паралелно се насърчава използването на държавно подкрепеното руско приложение "Макс".
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ограниченията ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо. "Те ще останат в сила, докато са нужни допълнителни мерки за гарантиране на безопасността на нашите граждани", каза той на редовния брифинг в Москва.
Песков обвини Украйна, че използва "все по-сложни методи за атаки", и заяви, че са необходими по-технологично напреднали средства за противодействие. Руските служби за сигурност многократно са твърдели, че приложението Telegram се използва за набиране на хора за саботажни действия в Русия.
Потребители в страната обаче съобщават за сериозни затруднения. Жители на Москва и други региони казват, че интернет връзката е станала по-бавна, а съобщенията се доставят със значително закъснение.
"Имам проблеми с приложенията за съобщения и не мога да се свържа с близките си", казва студент от Москва пред агенция Франс прес. Други потребители съобщават, че съобщенията понякога пристигат едва след половин час.
Журналисти на агенцията са регистрирали смущения в мобилния интернет и в западните руски области Орел и Тула. Жители на Москва също съобщават, че WhatsApp не работи, а Telegram се зарежда много бавно.
Бизнесът също усеща последствията. Служител на петролната компания Лукойл заяви, че ограниченията затрудняват работата му, защото не може да комуникира с клиенти и е принуден да търси безжични мрежи, когато е възможно.
Технологичният блог "Код Дурова" съобщи, че през последната седмица в Москва се наблюдават периодични локални сривове на интернет услугите, като понякога връзката изчезва едновременно при всички оператори в цели квартали.
Според източници на блога и телевизия РБК ограниченията може да са свързани с тестове на т.нар. "бял списък" - система, при която по време на интернет ограничения остават достъпни само избрани сайтове и приложения.
В този списък попадат основно правителствени услуги, сайтове на държавни институции, банки и държавни медии. Списъкът се обновява периодично и беше въведен през миналата есен.
Критиците на Кремъл и правозащитни организации смятат, че ограниченията са част от усилията на властите да засилят наблюдението върху интернет и да затруднят комуникацията на руснаците с хора извън страната. Кремъл от своя страна заявява, че ще анализира проблемите, които мерките създават за бизнеса, и ще предложи решения за тяхното ограничаване.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бесен - Язовец
Коментиран от #19, #22
16:34 11.03.2026
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО ПУСНАХ 5-6 ПОСТА ЗА ДАЛАВЕРИТЕ
НА СЕМЕЙСТВО ХАЗАР СТАНИШЕВИ СЪС
ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ :)
16:34 11.03.2026
3 Гост
Коментиран от #6, #17
16:35 11.03.2026
4 Пълна трагедия
16:36 11.03.2026
5 Отец Дионисий
16:37 11.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #3 от "Гост":ЯНДЕКС
И ПРЕЗ ЯНДЕКС ВЛИЗАШ :)
... ..
Коментиран от #18
16:38 11.03.2026
7 Българин
Коментиран от #14
16:39 11.03.2026
8 !!!?
16:39 11.03.2026
9 Русия-Северна Корея
Коментиран от #21, #30
16:40 11.03.2026
10 иде
16:45 11.03.2026
11 Тервел
Коментиран от #25
16:45 11.03.2026
12 Московия -Тюpьмa народов
Ще вземат да се светнат, че 25 години ги управлява пълен и д и о т !
16:45 11.03.2026
13 "Паника сред руските Z-блогъри:
Коментиран от #23
16:46 11.03.2026
14 Смях в залата
До коментар #7 от "Българин":Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.
😁
16:47 11.03.2026
15 Да си копейка е Божие наказание
16:48 11.03.2026
16 Tётя Мyтpaфановна
16:48 11.03.2026
17 Хахахаха
До коментар #3 от "Гост":Можеш да прочетеш Риа новости, като си хванеш влака за масква.
Коментиран от #20
16:48 11.03.2026
18 Гост
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Не е въпросът, да лъжем системата.
Важното е, че когато коментираш сламката в окото на ближния си, добре е за забелязаваш гредата в собственото си око. Така поне казва Христос, не аз!
16:48 11.03.2026
19 Пора
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":Едни въже си купи.
16:51 11.03.2026
20 Гост
До коментар #17 от "Хахахаха":И влак вече не мога да хвана, миналата година ЕС забрани екскурзиите в Москва. Явно нещо много тайно се случва там, за което не се полага да сме запознати. Не знам какво е...но е забранено, факт!
Коментиран от #26, #29
16:51 11.03.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 русофоб
До коментар #1 от "Бесен - Язовец":где интернет копейки?
16:52 11.03.2026
23 Салавьов и той така вика
До коментар #13 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":Ще ни избият и ще ни разграбят.
16:53 11.03.2026
24 Архимандрисандрит Бибиян
16:57 11.03.2026
25 Смърфиета
До коментар #11 от "Тервел":Разбира ти главата. Аз не знам кой гений си кръщава децата с имена, които не са му ясни.
16:57 11.03.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Хмхмхмхмх
17:00 11.03.2026
28 Ех този лош и гнил Запад
-;-
Най-добре е рашистите да се обединят със северните корейци - никакви Интернет и западни валути!
Егати докъде се докара маркс-ленинизъма!
17:01 11.03.2026
29 Ганчев
До коментар #20 от "Гост":Лесно.Истанбул, аеогара,Москва.
17:01 11.03.2026
30 Василев
До коментар #9 от "Русия-Северна Корея":Жалко за обикновените хора в Русия! Много жалко! Унижиха и продължават да ги унижават по всякакъв начин. Наредиха ги до нещастниците от Северна Корея. Ако имате Инстаграм може да видите там публикации колко много страдат от войната, от бедността и затова, че цяла Европа ги ненавижда . Младите руснаци са шокирани от ситуацията и не приемат политиката на Путин.Но за най- малкото несъгласие с режима има арести.Например, когато тук имаше големи протести и правителството подаде оставка , питаха не е ли стреляно по хората.Винаги страда обикновения човек, независимо дали е руснак или българин.
17:02 11.03.2026
31 Владо
17:03 11.03.2026