Интернет блокаж! Мерките в Русия ще продължат, докато е необходимо

11 Март, 2026 16:32 834 31

Руските служби за сигурност многократно са твърдели, че приложението Telegram се използва за набиране на хора за саботажни действия в Руската федерация

Интернет блокаж! Мерките в Русия ще продължат, докато е необходимо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия въвежда нови ограничения върху достъпа до интернет и популярни приложения за съобщения, като властите обясняват мерките с необходимостта от борба с престъпността и засилване на сигурността на фона на продължаващата война с Украйна, предава Франс прес.

През последните дни руските власти разпоредиха ограничения върху работата на приложенията WhatsApp и Telegram, след поредица от подобни мерки срещу интернет услуги в страната. Според официалната позиция целта е да се противодейства на престъпна дейност и саботажи, като паралелно се насърчава използването на държавно подкрепеното руско приложение "Макс".

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че ограниченията ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо. "Те ще останат в сила, докато са нужни допълнителни мерки за гарантиране на безопасността на нашите граждани", каза той на редовния брифинг в Москва.

Песков обвини Украйна, че използва "все по-сложни методи за атаки", и заяви, че са необходими по-технологично напреднали средства за противодействие. Руските служби за сигурност многократно са твърдели, че приложението Telegram се използва за набиране на хора за саботажни действия в Русия.

Потребители в страната обаче съобщават за сериозни затруднения. Жители на Москва и други региони казват, че интернет връзката е станала по-бавна, а съобщенията се доставят със значително закъснение.

"Имам проблеми с приложенията за съобщения и не мога да се свържа с близките си", казва студент от Москва пред агенция Франс прес. Други потребители съобщават, че съобщенията понякога пристигат едва след половин час.

Журналисти на агенцията са регистрирали смущения в мобилния интернет и в западните руски области Орел и Тула. Жители на Москва също съобщават, че WhatsApp не работи, а Telegram се зарежда много бавно.

Бизнесът също усеща последствията. Служител на петролната компания Лукойл заяви, че ограниченията затрудняват работата му, защото не може да комуникира с клиенти и е принуден да търси безжични мрежи, когато е възможно.

Технологичният блог "Код Дурова" съобщи, че през последната седмица в Москва се наблюдават периодични локални сривове на интернет услугите, като понякога връзката изчезва едновременно при всички оператори в цели квартали.

Според източници на блога и телевизия РБК ограниченията може да са свързани с тестове на т.нар. "бял списък" - система, при която по време на интернет ограничения остават достъпни само избрани сайтове и приложения.

В този списък попадат основно правителствени услуги, сайтове на държавни институции, банки и държавни медии. Списъкът се обновява периодично и беше въведен през миналата есен.

Критиците на Кремъл и правозащитни организации смятат, че ограниченията са част от усилията на властите да засилят наблюдението върху интернет и да затруднят комуникацията на руснаците с хора извън страната. Кремъл от своя страна заявява, че ще анализира проблемите, които мерките създават за бизнеса, и ще предложи решения за тяхното ограничаване.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бесен - Язовец

    10 12 Отговор
    Петат колона на Сорос не вирее в Русия само в колониите като България които нямат нац интереси, а само обслужват с колонялни режим интересите на господарите си. Боко, Румбата, Киро и тем подобни индивиди са колонялни назначения на Козяк.

    Коментиран от #19, #22

    16:34 11.03.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 4 Отговор
    ТОЙ И В ДИР БГ ИМА ИНТЕРНЕТ БЛОКАЖ
    КАТО ПУСНАХ 5-6 ПОСТА ЗА ДАЛАВЕРИТЕ
    НА СЕМЕЙСТВО ХАЗАР СТАНИШЕВИ СЪС
    ЗЕЛЕНАТА ЕНЕРГИЯ :)

    16:34 11.03.2026

  • 3 Гост

    7 6 Отговор
    Някой от борците за свобода на интернет, които ще се включат безусловно тук, може ли да даде акъл, как от България може човек да прочете РИА Новости? Ама без да инсталира петнадесет програми, просто така, да влезе, да прочете, щото нали така е редно и демократично?!

    Коментиран от #6, #17

    16:35 11.03.2026

  • 4 Пълна трагедия

    7 8 Отговор
    не стигаше фалита и унижението на Русия пред цял свят , ами сега се наредиха наравно със Северна Корея. голям срам, от 1 април в Русия официално са в пълно информационно затъмнение😂

    16:36 11.03.2026

  • 5 Отец Дионисий

    8 8 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    16:37 11.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    ЯНДЕКС
    И ПРЕЗ ЯНДЕКС ВЛИЗАШ :)
    ... ..

    Коментиран от #18

    16:38 11.03.2026

  • 7 Българин

    1 11 Отговор
    Държава, която не владее всички средства за пропаганда на територията си, не може да съществува! За това суверенния руски интеренет е без алтернатива. Русия винаги ще защити населението си от посегателствата на сатанистите!

    Коментиран от #14

    16:39 11.03.2026

  • 8 !!!?

    3 0 Отговор
    Есть Интернет есть проблем, Нет Интернет...проблема нет !!!?

    16:39 11.03.2026

  • 9 Русия-Северна Корея

    8 5 Отговор
    Вечна дружба!

    Коментиран от #21, #30

    16:40 11.03.2026

  • 10 иде

    7 5 Отговор
    нова революция у блатото!

    16:45 11.03.2026

  • 11 Тервел

    4 5 Отговор
    Време е да започнат да си отварят пак Лагерите ГУЛАГ. Просто на цялата планета няма такава идиотска държава като Русия.

    Коментиран от #25

    16:45 11.03.2026

  • 12 Московия -Тюpьмa народов

    7 6 Отговор
    На крепостниците не им трябва интернет !
    Ще вземат да се светнат, че 25 години ги управлява пълен и д и о т !

    16:45 11.03.2026

  • 13 "Паника сред руските Z-блогъри:

    4 5 Отговор
    Спират ни последната връзка с външния свят - Телеграм, готви се сделка да отстъпим в Украйна: Z-канал алармира. Готвят тайни споразумения, за да спрат войната, без Русия да е постигнала целта си."

    Коментиран от #23

    16:46 11.03.2026

  • 14 Смях в залата

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    Действащият агент на КГБ Владимир Гундяев, известен още и като "патриарх Кирил" призовал всички руснаци на молитва за спасение от "страховитите сатинисти Зеленски и Буданов". С Божията сила "демоните на тероризма" можело да бъдат "извадени" от човешкото тяло.

    😁

    16:47 11.03.2026

  • 15 Да си копейка е Божие наказание

    5 5 Отговор
    Мда.

    16:48 11.03.2026

  • 16 Tётя Мyтpaфановна

    4 4 Отговор
    За това копейките не се отзовават на поканата на др. Путин. Седят си в Европата, паразитират над социалната система и плюят по същата, като знаят, че никой нищо няма да им направи, защото е демокрация и има свобода на словото.

    16:48 11.03.2026

  • 17 Хахахаха

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Можеш да прочетеш Риа новости, като си хванеш влака за масква.

    Коментиран от #20

    16:48 11.03.2026

  • 18 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Не е въпросът, да лъжем системата.
    Важното е, че когато коментираш сламката в окото на ближния си, добре е за забелязаваш гредата в собственото си око. Така поне казва Христос, не аз!

    16:48 11.03.2026

  • 19 Пора

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    Едни въже си купи.

    16:51 11.03.2026

  • 20 Гост

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Хахахаха":

    И влак вече не мога да хвана, миналата година ЕС забрани екскурзиите в Москва. Явно нещо много тайно се случва там, за което не се полага да сме запознати. Не знам какво е...но е забранено, факт!

    Коментиран от #26, #29

    16:51 11.03.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 русофоб

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Бесен - Язовец":

    где интернет копейки?

    16:52 11.03.2026

  • 23 Салавьов и той така вика

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от ""Паника сред руските Z-блогъри:":

    Ще ни избият и ще ни разграбят.

    16:53 11.03.2026

  • 24 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    У Фатмакиа петроханите и савецките мюмюни с щурмова лопата да ги ринеш деа! Една хидра е нужна ,да ги направи на колони та да има зад какво колегите да работат небезпокойно!

    16:57 11.03.2026

  • 25 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Тервел":

    Разбира ти главата. Аз не знам кой гений си кръщава децата с имена, които не са му ясни.

    16:57 11.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хмхмхмхмх

    2 0 Отговор
    Руснаците защо се оплакват от уатсап- това НЕ Е руска операционна система, създателят й НЕ Е руски гражданин или руснак. Според гугъл, МЕТА- АМЕРИКАНСКА фирма, притежава правата над това приложение. Въпросът е за чий умните руснаци твърдят, че русия трябва да избомби сащ , НАТО и ЕС с ядрени ракети, а в същото време ползват АМЕРИКАНСКОТО приложежение уатсап все едно, че е руско, м... Ми да си направят руска такава програма и да не мрънкат... ЩОМ РУСИЯ ИСКА ДА БОМВИ С ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ НАТО, ЕС И САЩ, НЯМА ПРАВО ДА ПОЛЗВА УАТСАП, Да си направят руско- нали цялото земно кълбо било руско, те- господарите- владеели света, ми тогава що не са си направили руско приложение, а... На гол корем чифте пищови- това е пропагандата на руснаците. Ще се оправят само по 1 начин- пълна изолация от целия останал свят- огради, високи по 100 метра на държавните им граници и всеки , който иска да напусне концлагера русия, по 1 куршум в главата- щот са много умни и поради тази причина, сеят войни навсякъде п;о света, но не искат да носят последиците от отвратителното си поведение....Нали щяха да завадяват и България, след Украйна, а..

    17:00 11.03.2026

  • 28 Ех този лош и гнил Запад

    2 0 Отговор
    Руските служби за сигурност многократно са твърдели, че приложението Telegram се използва за набиране на хора за саботажни действия в Руската федерация
    -;-
    Най-добре е рашистите да се обединят със северните корейци - никакви Интернет и западни валути!

    Егати докъде се докара маркс-ленинизъма!

    17:01 11.03.2026

  • 29 Ганчев

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Лесно.Истанбул, аеогара,Москва.

    17:01 11.03.2026

  • 30 Василев

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Русия-Северна Корея":

    Жалко за обикновените хора в Русия! Много жалко! Унижиха и продължават да ги унижават по всякакъв начин. Наредиха ги до нещастниците от Северна Корея. Ако имате Инстаграм може да видите там публикации колко много страдат от войната, от бедността и затова, че цяла Европа ги ненавижда . Младите руснаци са шокирани от ситуацията и не приемат политиката на Путин.Но за най- малкото несъгласие с режима има арести.Например, когато тук имаше големи протести и правителството подаде оставка , питаха не е ли стреляно по хората.Винаги страда обикновения човек, независимо дали е руснак или българин.

    17:02 11.03.2026

  • 31 Владо

    0 0 Отговор
    Сбърканяци.

    17:03 11.03.2026

