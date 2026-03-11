Русия осъди удар на Украйна в Брянск и обвини Великобритания в нарушение на международното право

Министерството на външните работи на Русия осъди днес смъртоносния украински удар в град Брянск, като го определи като „терористична атака“ и обвини Великобритания, че е нарушила международното право чрез използването на британски ракети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявлението се посочва, че нападението е имало за цел да дестабилизира мирния процес и да подхрани ескалация на конфликта.

Александър Богомаз, губернатор на Брянска област, съобщи, че при удара са загинали шестима цивилни, а 42 са ранени, без да уточни конкретната цел на нападението.

По-рано Украйна заяви, че е нанесла удар с ракети Storm Shadow по ключово предприятие за производство на ракетни компоненти в Брянск.

В изявлението си руското външно министерство отбелязва, че атаката съвпада с дипломатически сигнали от САЩ за напредък в преговорите за уреждане на украинската криза. „Използването на британски оръжия се случва на фона на активизацията на политическите усилия в тристранния формат Русия - САЩ - Украйна, с цел чрез провокация с цивилни жертви да се блокира мирният процес и да се стимулира ескалация на военните действия“, се посочва още в документа.

От Министерството подчертават, че подобна тактика не е новост и според тях се прилага от спонсорите на Киевския режим всеки път, когато се появява реална възможност за постигане на мир.