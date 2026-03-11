Русия осъди удар на Украйна в Брянск и обвини Великобритания в нарушение на международното право

Министерството на външните работи на Русия осъди днес смъртоносния украински удар в град Брянск, като го определи като „терористична атака“ и обвини Великобритания, че е нарушила международното право чрез използването на британски ракети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
В изявлението се посочва, че нападението е имало за цел да дестабилизира мирния процес и да подхрани ескалация на конфликта.
Александър Богомаз, губернатор на Брянска област, съобщи, че при удара са загинали шестима цивилни, а 42 са ранени, без да уточни конкретната цел на нападението.
По-рано Украйна заяви, че е нанесла удар с ракети Storm Shadow по ключово предприятие за производство на ракетни компоненти в Брянск.
В изявлението си руското външно министерство отбелязва, че атаката съвпада с дипломатически сигнали от САЩ за напредък в преговорите за уреждане на украинската криза. „Използването на британски оръжия се случва на фона на активизацията на политическите усилия в тристранния формат Русия - САЩ - Украйна, с цел чрез провокация с цивилни жертви да се блокира мирният процес и да се стимулира ескалация на военните действия“, се посочва още в документа.
От Министерството подчертават, че подобна тактика не е новост и според тях се прилага от спонсорите на Киевския режим всеки път, когато се появява реална възможност за постигане на мир.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Британските псета
Коментиран от #28
16:38 11.03.2026
2 руската мечка
16:38 11.03.2026
3 Лоши украинци, ей!
Коментиран от #24
16:39 11.03.2026
4 койдазнай
Коментиран от #9
16:40 11.03.2026
5 Някой
А руснаците вместо да протестират и заклеймяват, да вземат да запретнат ръкави и да се хванат да шамарят. Както добре знаем, могат го.
Коментиран от #14
16:41 11.03.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АМИ " НАРОДНИЯ ФРОНТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА
АРМЕНСКАТА ОБЛАСТ АРЦКАХ"
ДА ВЗРИВИ ПЕТРОЛОПРОВОДА И ГАЗОПРОВОДА
ДЖЕЙХАН - БАКУ
НА БРИТИШ ПЕТРОЛИУМ:)
16:42 11.03.2026
7 Бесен - Язовец
16:44 11.03.2026
8 Бен Вафлек
16:45 11.03.2026
9 винаги има вой
До коментар #4 от "койдазнай":и за потопения руски кораб миналия дена, и за удара по пристанището , там 6 руски кораба пострадаха и за взривените 5-6 петролни рафинерии само 1 месец, миналата седмица взривен голям химически завод. А най-големия смях беше когато ВСУ гръмнаха завода за орешници и други ракети преди десетина дни . Путин каза че това било тероризъм хаха
16:45 11.03.2026
10 Трябва
16:48 11.03.2026
11 Нямат край руското
16:48 11.03.2026
12 Някой
16:49 11.03.2026
13 Някой
16:50 11.03.2026
14 Ами те вече 5-та
До коментар #5 от "Някой":година шамарят ама украинците не чуват. Руснаците хвърлят умиротворителни ракети и шахиди по Киев, Лвов, Харков, а им отвръщат с терористични удари по военни заводи, погреби, летища.
16:50 11.03.2026
15 !!!?
16:51 11.03.2026
16 Ищеца Путин
Коментиран от #19
16:51 11.03.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Инж1
16:53 11.03.2026
19 много Рашисти трябва да стигнат до Хага
До коментар #16 от "Ищеца Путин":Ищеца Путин
00ОТГОВОР
ще свидетелства ли в Хага?
-;-
Фюрера надали ще стигни до Хага, ама доста путлеристи трябва да бъдат съдени!
16:53 11.03.2026
20 Браво на бандерите
16:55 11.03.2026
21 Моджтаба
16:55 11.03.2026
22 Голям смях 😂
Коментиран от #26
16:56 11.03.2026
23 Бесен - Язовец
16:56 11.03.2026
24 Рашистите да са ти братя
До коментар #3 от "Лоши украинци, ей!":Лоши украинци, ей!
117ОТГОВОР
Какво толкова им сториха руснаците?
16:39 11.03.2026
-;-
Нали рашистите твърдяха че били братя със украинците.
ама инатите бандери не иска да си имат каквото и да било общо с пропадналите рашисти, пък били и братя!
16:57 11.03.2026
25 Христо
16:58 11.03.2026
26 путлеристите са били за мира на Земята
До коментар #22 от "Голям смях 😂":Голям смях 😂
01ОТГОВОР
Русия (и САЩ) са най-големите нарушители на международното право и нямат никакво основание да се позовават на него...
-;-
Добре че поне путлеристите са за мира на Земята и се надявам да опазят поредния Хилядолетен Четвърти Райх1
16:58 11.03.2026
27 Колко
17:00 11.03.2026
28 Верешагин
До коментар #1 от "Британските псета":Мисля, че беше той, известен художник. В негова картина са изобразени английските колонизатори как потушават бунт в Индия, привързвайки бунтовниците към дулата на оръдията. Какво се е променило днес? Тяхни ракети поразяват невинни граждани в Русия.
17:02 11.03.2026