Русия осъди удар на Украйна в Брянск и обвини Великобритания в нарушение на международното право
Русия осъди удар на Украйна в Брянск и обвини Великобритания в нарушение на международното право

11 Март, 2026 16:35 835 28

Москва нарече нападението „терористична атака“ и заяви, че е насочено към провал на мирния процес

Русия осъди удар на Украйна в Брянск и обвини Великобритания в нарушение на международното право - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Русия осъди днес смъртоносния украински удар в град Брянск, като го определи като „терористична атака“ и обвини Великобритания, че е нарушила международното право чрез използването на британски ракети, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В изявлението се посочва, че нападението е имало за цел да дестабилизира мирния процес и да подхрани ескалация на конфликта.

Александър Богомаз, губернатор на Брянска област, съобщи, че при удара са загинали шестима цивилни, а 42 са ранени, без да уточни конкретната цел на нападението.

По-рано Украйна заяви, че е нанесла удар с ракети Storm Shadow по ключово предприятие за производство на ракетни компоненти в Брянск.

В изявлението си руското външно министерство отбелязва, че атаката съвпада с дипломатически сигнали от САЩ за напредък в преговорите за уреждане на украинската криза. „Използването на британски оръжия се случва на фона на активизацията на политическите усилия в тристранния формат Русия - САЩ - Украйна, с цел чрез провокация с цивилни жертви да се блокира мирният процес и да се стимулира ескалация на военните действия“, се посочва още в документа.

От Министерството подчертават, че подобна тактика не е новост и според тях се прилага от спонсорите на Киевския режим всеки път, когато се появява реална възможност за постигане на мир.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Британските псета

    19 14 Отговор
    пак решиха да провалят преговорите. И Зелю Наркомана ги слуша, защото е зависим. В противен случай- ФЮТ.

    Коментиран от #28

    16:38 11.03.2026

  • 2 руската мечка

    13 16 Отговор
    пак ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    16:38 11.03.2026

  • 3 Лоши украинци, ей!

    12 9 Отговор
    Какво толкова им сториха руснаците?

    Коментиран от #24

    16:39 11.03.2026

  • 4 койдазнай

    10 11 Отговор
    Една фабрика за радарни компоненти унищожиха и голям вой настана!

    Коментиран от #9

    16:40 11.03.2026

  • 5 Някой

    11 11 Отговор
    Че кой е казвал, че англосаксонец е длъжен да спазва "международното право"? Ние знаем, че то не важи за тях.
    А руснаците вместо да протестират и заклеймяват, да вземат да запретнат ръкави и да се хванат да шамарят. Както добре знаем, могат го.

    Коментиран от #14

    16:41 11.03.2026

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 5 Отговор
    НЕ РЕВЕТЕ В МОСКВА,
    АМИ " НАРОДНИЯ ФРОНТ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА
    АРМЕНСКАТА ОБЛАСТ АРЦКАХ"
    ДА ВЗРИВИ ПЕТРОЛОПРОВОДА И ГАЗОПРОВОДА
    ДЖЕЙХАН - БАКУ
    НА БРИТИШ ПЕТРОЛИУМ:)

    16:42 11.03.2026

  • 7 Бесен - Язовец

    8 8 Отговор
    Съвсем скоро англосакдонците от острова ше се къпят навътре в Атлантическия океан

    16:44 11.03.2026

  • 8 Бен Вафлек

    11 8 Отговор
    На война като на война. Заводче за военни компоненти е дало фира. Напълно в реда на нещата.

    16:45 11.03.2026

  • 9 винаги има вой

    10 6 Отговор

    До коментар #4 от "койдазнай":

    и за потопения руски кораб миналия дена, и за удара по пристанището , там 6 руски кораба пострадаха и за взривените 5-6 петролни рафинерии само 1 месец, миналата седмица взривен голям химически завод. А най-големия смях беше когато ВСУ гръмнаха завода за орешници и други ракети преди десетина дни . Путин каза че това било тероризъм хаха

    16:45 11.03.2026

  • 10 Трябва

    5 3 Отговор
    Проток между Шотландия и Ирландия.

    16:48 11.03.2026

  • 11 Нямат край руското

    6 6 Отговор
    БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:48 11.03.2026

  • 12 Някой

    6 4 Отговор
    Крайно време е руснаците да взривят малко оръжие на даващи такива извън Украйна. Може в международни води. Да обявят, че са санкционирани, от сенчестият флот и пренасят наркотици за Русия. Да имитират Тръмп.

    16:49 11.03.2026

  • 13 Някой

    4 0 Отговор
    Русия преди каза, че не продава оръжие на държави във военен конфликт. Може да е свързано с това.

    16:50 11.03.2026

  • 14 Ами те вече 5-та

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    година шамарят ама украинците не чуват. Руснаците хвърлят умиротворителни ракети и шахиди по Киев, Лвов, Харков, а им отвръщат с терористични удари по военни заводи, погреби, летища.

    16:50 11.03.2026

  • 15 !!!?

    5 4 Отговор
    Е нали съобщиха, че пияните мужици били прихванали ракетите...!!!

    16:51 11.03.2026

  • 16 Ищеца Путин

    5 4 Отговор
    ще свидетелства ли в Хага?

    Коментиран от #19

    16:51 11.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Инж1

    6 4 Отговор
    Смешен плач!!! Военнопрестъпниците обвиняват всички!!!! Но РККА е пълен провал в Украйна!¡!!!!

    16:53 11.03.2026

  • 19 много Рашисти трябва да стигнат до Хага

    4 4 Отговор

    До коментар #16 от "Ищеца Путин":

    Ищеца Путин
    00ОТГОВОР
    ще свидетелства ли в Хага?
    -;-
    Фюрера надали ще стигни до Хага, ама доста путлеристи трябва да бъдат съдени!

    16:53 11.03.2026

  • 20 Браво на бандерите

    3 3 Отговор
    Надявам с още и още Терористични атака над тъпите Путлеристи!

    16:55 11.03.2026

  • 21 Моджтаба

    2 2 Отговор
    Точно щях да подпиша в Женева с Тръмп и влезна Дмитриев!Не подписвай,бийте се,каза!Ние сме зад вас!

    16:55 11.03.2026

  • 22 Голям смях 😂

    6 2 Отговор
    Русия (и САЩ) са най-големите нарушители на международното право и нямат никакво основание да се позовават на него...

    Коментиран от #26

    16:56 11.03.2026

  • 23 Бесен - Язовец

    2 2 Отговор
    Острова на кръвосмешаните y.роди

    16:56 11.03.2026

  • 24 Рашистите да са ти братя

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Лоши украинци, ей!":

    Лоши украинци, ей!
    117ОТГОВОР
    Какво толкова им сториха руснаците?
    16:39 11.03.2026
    -;-
    Нали рашистите твърдяха че били братя със украинците.
    ама инатите бандери не иска да си имат каквото и да било общо с пропадналите рашисти, пък били и братя!

    16:57 11.03.2026

  • 25 Христо

    2 2 Отговор
    На една страна кинжал захвърлен,на друга орешник на две строшен!

    16:58 11.03.2026

  • 26 путлеристите са били за мира на Земята

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "Голям смях 😂":

    Голям смях 😂
    01ОТГОВОР
    Русия (и САЩ) са най-големите нарушители на международното право и нямат никакво основание да се позовават на него...
    -;-
    Добре че поне путлеристите са за мира на Земята и се надявам да опазят поредния Хилядолетен Четвърти Райх1

    16:58 11.03.2026

  • 27 Колко

    0 0 Отговор
    ирански инструктори са дали фира?

    17:00 11.03.2026

  • 28 Верешагин

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Британските псета":

    Мисля, че беше той, известен художник. В негова картина са изобразени английските колонизатори как потушават бунт в Индия, привързвайки бунтовниците към дулата на оръдията. Какво се е променило днес? Тяхни ракети поразяват невинни граждани в Русия.

    17:02 11.03.2026

