Под охрана и отбрана! Сикрет Сървис планира безпрецедентно увеличение на персонала

Сикрет Сървис започна една от най-амбициозните кампании за набиране на персонал в историята си, като целта е да бъдат наети хиляди агенти и офицери, съобщи в. "Вашингтон пост". Мярката цели да облекчи натоварването на служителите и да подготви агенцията за редица ключови събития през 2028 г., включително президентските избори в САЩ и Летните олимпийски игри, пише БТА.
Ръководството на службата съобщи, че планира да наеме около 4000 нови служители до 2028 г. Плановете за назначения са свързани с нарастващите опасения от недостиг на персонал, загуба на опитни агенти и постоянно високия темп на работа. Допълнителните назначения ще компенсират очакваните пенсионирания и ще увеличат числеността на агенцията с около 20%, като за първи път тя ще надхвърли 10 000 души.
Сикрет Сървис възнамерява да увеличи броя на специалните агенти от около 3500 на приблизително 5000. Предвижда се и разширяване на униформената дивизия до около 2000 служители, както и наемане на допълнителен помощен персонал. Процесът ще бъде управляван от заместник-директора Матю Куин.
Агенцията се сблъсква със значителни предизвикателства, сред които недостиг на квалифицирани кандидати, силна конкуренция от други правоохранителни органи, както и трудности при наемането и обучението, посочват бивши служители на Сикрет Сървис пред "Вашингтон пост".
По-голямата численост на персонала би позволила на службата да разчита по-малко на подкрепа от други агенции при охраната на високорискови събития, както и да упражнява по-строг контрол върху мерките за сигурност. Недостатъчната координация с партньорски структури беше посочена като фактор за сериозен пробив през 2024 г., когато беше извършен опита за покушение срещу Доналд Тръмп по време на предизборна кампания в Бътлър, Пенсилвания, отбелязва изданието.
Ръководството на Сикрет Сървис съобщава, че вече е съкратило срока за наемане на нов персонал и търси допълнителни начини за ускоряване на процеса. Натискът върху агенцията се очаква да нараства с приближаването на 2028 г., когато освен президентските избори ще се проведат и Летните олимпийски игри в Лос Анджелис. Ръководството подчертава, че въпреки ускоряването на процедурите стандартите за подбор няма да бъдат занижавани, а разследващата дейност ще остане ключов елемент от мисията на службата.
Под охрана и отбрана! Сикрет Сървис планира безпрецедентно увеличение на персонала
5 Януари, 2026 18:25 776 29
Ръководството на Сикрет Сървис съобщава, че вече е съкратило срока за наемане на нов персонал и търси допълнителни начини за ускоряване на процеса
Сикрет Сървис започна една от най-амбициозните кампании за набиране на персонал в историята си, като целта е да бъдат наети хиляди агенти и офицери, съобщи в. "Вашингтон пост". Мярката цели да облекчи натоварването на служителите и да подготви агенцията за редица ключови събития през 2028 г., включително президентските избори в САЩ и Летните олимпийски игри, пише БТА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВСИЧКИ АНГЛОСАКСОНЦИ
Коментиран от #17
18:26 05.01.2026
2 тежки времена идат за еврея
Коментиран от #8
18:30 05.01.2026
3 Мичиту
Коментиран от #14
18:30 05.01.2026
4 мейк ъмерика смешна агейн
Коментиран от #9
18:32 05.01.2026
5 Где Мадуро?
Коментиран от #7
18:33 05.01.2026
6 гръмовержецът💥
18:34 05.01.2026
7 где кокорча?
До коментар #5 от "Где Мадуро?":елфче мирчевско ппдб тръмпочи и агенткрасновци ли станахте за 30 миннути?
18:34 05.01.2026
8 КОПЕЙЗАЖ
До коментар #2 от "тежки времена идат за еврея":Едва ли за него ще дойдат тежки времена.но за тебе със сигурност ще дойдат. Подготвяй се!
Коментиран от #13
18:35 05.01.2026
9 Абе
До коментар #4 от "мейк ъмерика смешна агейн":И Мадуро се къпеше в народната любов.сПътлер е на 200 метра под земята.От любов.😁😁😁
Коментиран от #18
18:35 05.01.2026
10 китайски балон
18:36 05.01.2026
11 демократиченС найперист
18:36 05.01.2026
12 следващия отвлечен да не се окаже
18:36 05.01.2026
13 Викам така стотина комунета
До коментар #8 от "КОПЕЙЗАЖ":Да ги поизбессим викам малко.
Коментиран от #21
18:36 05.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 ФЕЙК
18:38 05.01.2026
16 ИВАН
18:42 05.01.2026
17 Хаха
До коментар #1 от "ВСИЧКИ АНГЛОСАКСОНЦИ":Троле, троле, ти май повече трпериш.
18:42 05.01.2026
18 Дон Корлеоне
До коментар #9 от "Абе":Хаяско ще бяга в Иран.
18:45 05.01.2026
19 Коментатори, анализатори и плява!
Коментиран от #26
18:47 05.01.2026
20 Боко, Шишо и лудия дядо Дончо
18:47 05.01.2026
21 КОПЕЙЗАЖ
До коментар #13 от "Викам така стотина комунета":Викай си колко искаш! От тебе нищо не зависи!!
18:48 05.01.2026
22 бай Мадуро
18:48 05.01.2026
23 Един за всички
Трябва всеки да е агент на сикрет сървис срещу фууд ваучери
Коментиран от #27
18:48 05.01.2026
24 СИКрет сърВИС
18:50 05.01.2026
25 Швейк
18:50 05.01.2026
26 Руският спецназ охраняващ Мадуро
До коментар #19 от "Коментатори, анализатори и плява!":е бил пиян по повод на речта на Путин за Нова гадина и на "превземането" на Гуляй поле ! Затова Путин си е направил тунел от бункерите до Китай, за да избяга, а не като Николай Втори да чака болшевиките да го убият по най позорен начин!
18:51 05.01.2026
27 Гладна мечка
До коментар #23 от "Един за всички":Хоро не играе
18:52 05.01.2026
28 Винкело
18:54 05.01.2026
29 Каубой 🤠
18:56 05.01.2026