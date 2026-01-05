Под охрана и отбрана! Сикрет Сървис планира безпрецедентно увеличение на персонала

Сикрет Сървис започна една от най-амбициозните кампании за набиране на персонал в историята си, като целта е да бъдат наети хиляди агенти и офицери, съобщи в. "Вашингтон пост". Мярката цели да облекчи натоварването на служителите и да подготви агенцията за редица ключови събития през 2028 г., включително президентските избори в САЩ и Летните олимпийски игри, пише БТА.



Ръководството на службата съобщи, че планира да наеме около 4000 нови служители до 2028 г. Плановете за назначения са свързани с нарастващите опасения от недостиг на персонал, загуба на опитни агенти и постоянно високия темп на работа. Допълнителните назначения ще компенсират очакваните пенсионирания и ще увеличат числеността на агенцията с около 20%, като за първи път тя ще надхвърли 10 000 души.



Сикрет Сървис възнамерява да увеличи броя на специалните агенти от около 3500 на приблизително 5000. Предвижда се и разширяване на униформената дивизия до около 2000 служители, както и наемане на допълнителен помощен персонал. Процесът ще бъде управляван от заместник-директора Матю Куин.



Агенцията се сблъсква със значителни предизвикателства, сред които недостиг на квалифицирани кандидати, силна конкуренция от други правоохранителни органи, както и трудности при наемането и обучението, посочват бивши служители на Сикрет Сървис пред "Вашингтон пост".



По-голямата численост на персонала би позволила на службата да разчита по-малко на подкрепа от други агенции при охраната на високорискови събития, както и да упражнява по-строг контрол върху мерките за сигурност. Недостатъчната координация с партньорски структури беше посочена като фактор за сериозен пробив през 2024 г., когато беше извършен опита за покушение срещу Доналд Тръмп по време на предизборна кампания в Бътлър, Пенсилвания, отбелязва изданието.



Ръководството на Сикрет Сървис съобщава, че вече е съкратило срока за наемане на нов персонал и търси допълнителни начини за ускоряване на процеса. Натискът върху агенцията се очаква да нараства с приближаването на 2028 г., когато освен президентските избори ще се проведат и Летните олимпийски игри в Лос Анджелис. Ръководството подчертава, че въпреки ускоряването на процедурите стандартите за подбор няма да бъдат занижавани, а разследващата дейност ще остане ключов елемент от мисията на службата.

