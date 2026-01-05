Новини
Колумбийският президент: Не продаваме наркотици! Готов съм да защитя страната

5 Януари, 2026 20:55

  • колумбия-
  • венецуела-
  • наркотици-
  • доналд тръмп-
  • густаво петро

Тези думи последваха заплахи от Доналд Тръмп, който според "Ройтерс" и няколко медии е заплашил колумбийското правителство с военни действия

Колумбийският президент: Не продаваме наркотици! Готов съм да защитя страната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че е готов да хване оръжие, за да защити страната си, след като бившият президент на САЩ Доналд Тръмп отправи заплахи за възможни военни действия срещу колумбийското правителство.

Тези думи последваха заплахи от Доналд Тръмп, който според "Ройтерс" и няколко медии е заплашил колумбийското правителство с военни действия.

Тръмп твърди, че колумбийският лидер е замесен в контрабанда на наркотици в Съединените щати.

В публикация в социалните мрежи в понеделник сутринта Петро заяви, че няма да отговори директно на Тръмп, докато не се увери, че преводът на коментарите му е точен.

Президентът на Колумбия отрече обвиненията в незаконност и трафик на наркотици и заяви, че се е заклел "никога повече да не докосва оръжие", но ще го вземе в ръце в името на родината си.


Колумбия
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Оценка 4.7 от 15 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    19 3 Отговор
    НЕ ДРЕМИ КАТО МАДУРО,А СЕ ОБГРАДИ С ВЕРНИ ВОЕННИ ОТ ЗЕНИТНО РАКЕТНИ ВОЙСКИ! И ОГЪН ПЪРВИ!

    Коментиран от #7, #8, #11, #19, #40

    20:57 05.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Бийк

    8 3 Отговор
    Another one will bite the dust
    дет се вика

    20:59 05.01.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    22 5 Отговор
    Ама и да продавате лошо няма бе, Густаво! Те що купуват?
    Докато те купуват винаги ще има кой да продава! Така че гледайте си кока и правете бизнес - вие петрол нямате, че да те е страх ;)

    Коментиран от #15, #18

    21:00 05.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    12 2 Отговор
    Ех , дей са Козилата , да ни изкара някоя мъдра като Лекса Фльорц , за да ни обясни международното положение !!! Да видим ние колко са умни младите и красивите от паветата!!!

    Коментиран от #10

    21:02 05.01.2026

  • 7 аz CВО Победа 80

    11 7 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Да вика В.Путин да го пази.Като Мадуро.🤣🤣🤣

    21:02 05.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Шмид

    17 1 Отговор
    От кога тоя рижия Доналд Тръмп стана "бившият президент на САЩ " хахаха

    21:03 05.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Адрес 4000

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Абе само да попитам
    Мaдyрко нямаше ли Москалско ПВО
    Кво се случи с него
    Само питам
    Не се заяждам

    Коментиран от #22, #23

    21:03 05.01.2026

  • 12 Ганчев

    10 4 Отговор
    Следващите са този и кубинеца.Това е важно да се знае.

    21:04 05.01.2026

  • 13 А навън пак силен дъжд запръска

    2 0 Отговор
    ник Механик дедовият ми изтръска.

    Коментиран от #21

    21:05 05.01.2026

  • 14 Абе истината

    13 1 Отговор
    За саш изобщо не е важна. Важно е, в каквото те те обвиняват. И ще те съдят в саш по техните закони, без изобщо да си техен гражданин. Хазарска "справедливост " е това...

    21:05 05.01.2026

  • 15 Мимоза Графинята

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Ми чи
    Така си началник
    Това е като корупцията
    Докато даваш и корумпираните ще взимат....

    21:06 05.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Красимир Петров

    5 6 Отговор
    Тръмп ще види сметката и на този

    21:06 05.01.2026

  • 18 Тодор

    10 2 Отговор

    До коментар #4 от "ДрайвингПлежър":

    Имат злато и изумруди в Колумбия и още една хич не маловажна стока - кафе, а то всяка година си покачва цената и става още по ценно.
    На Дончо това му стига да гепи и Колумбия.

    21:06 05.01.2026

  • 19 Европеец

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Прав си, ама то и бай Мадуро така говореше, ама неговите го предадоха.... Свобода за суверения президент Мадуро, долу фалшивите краварския обвинения.... А тоя колумбиеца да купува билет до Москва, че ако лудия го подхване няма да има сигурност за него освен в Москва...

    21:07 05.01.2026

  • 20 Пич

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Копейкотрошач":

    Помощ ! Помощ ! Този ме заплашва с убийство ! Моля редакторите да предадат данните му в прокуратурата !

    Коментиран от #28

    21:07 05.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Подкупили бяха

    16 3 Отговор

    До коментар #11 от "Адрес 4000":

    Генералите на армията му. Същото направиха и с армията на Ирак, когато унищогиха Ирак.
    Направо е смешно, вертолети летят над територията им и нито един изстрел? То даже сляп да си, може да стреляш на слука. Ама нито един изстрел? Все едно, че не е имало там армия... Всичко е подкупено и договорено, преди това.

    Коментиран от #25

    21:09 05.01.2026

  • 23 Боруна Лом

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Адрес 4000":

    ПРОСТО ИМ КУПИХА ВСИЧКИ МИНИСТРИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ВОЕННИЯТ! КАТО НАШ ПЕТЪР СТОЯНОВ С ГОРНА БАНЯ!

    Коментиран от #29

    21:10 05.01.2026

  • 24 минувач 🚗

    7 2 Отговор
    Латинска Америка се слави най-вече с търговия на дрога , но Щатите , видите ли , чак сега разбрали , горките . Живи да ги ожали човек ...

    21:11 05.01.2026

  • 25 Адрес 4000

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Подкупили бяха":

    А договорено викаш...
    В Аляска може би
    Ние от коя страна на салфетката сме
    Да правя ли питка

    21:12 05.01.2026

  • 26 бившият президент на САЩ Доналд Тръмп

    5 2 Отговор
    отправи заплахи че към писарите че ако пак му кажат
    че е бивш
    ще има наказания като с мъдъро

    Коментиран от #38, #39

    21:13 05.01.2026

  • 27 Данко Харсъзина

    5 2 Отговор
    Мадуро го предадоха неговите хора. Както нашите комуняги предадоха бай Тошо.

    Коментиран от #32

    21:14 05.01.2026

  • 28 Редактор

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Пич":

    Оплачи се на арменският поп.

    Коментиран от #33

    21:15 05.01.2026

  • 29 Адрес 4000

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Боруна Лом":

    Брех да му се не види
    Много умни тез Мериканци бе ,че и плащачи
    Що и руснаците не направиха така 2022 ,ами се занимават вече 4 год с Украйнето

    21:15 05.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 кмета

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Данко Харсъзина":

    Данко ти не подозираш колко си прав!От 4-ти километър ли пишеш?

    21:17 05.01.2026

  • 33 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Редактор":

    Ами облечи се като поп , сложи си и килимяфка , и ела да ти се оплача ! Ще усетиш какво е разкаяние.....

    21:18 05.01.2026

  • 34 Уса

    2 0 Отговор
    Колумбииския шоколад е най-качествен

    21:22 05.01.2026

  • 35 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    И на мен комшия та ми обясняваше че не Аресва жената но знаел че не не е щастлива с мен и ми обеща че ще е ощастливи за моя сметка

    21:24 05.01.2026

  • 36 Факти, грамотни ли сте?

    3 1 Отговор
    На 10 реда има 5 грешки в граматиката и превода....

    21:25 05.01.2026

  • 37 Цървул

    2 0 Отговор
    Дали си със шапка или без шапка , няма значение .

    21:25 05.01.2026

  • 38 ТРЪМП ПОДЛУДЯВА

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "бившият президент на САЩ Доналд Тръмп":

    ТРЪМП ИСКА ДА ПОСТАВИ РЪКА И ДА УПРАВЛЯВА НАРКО ПОТОКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО, ИСКА ДА НАПРАВИ РОБИ ЦЯЛА ЛАТИНСКА АМЕРИКА? ИСКА ВСИЧКИТЕ ИМ ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ГОРИТЕ, ЗЕМЯТА!

    21:28 05.01.2026

  • 39 Луди ни управляват

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "бившият президент на САЩ Доналд Тръмп":

    Тръмп иска да завладее Канада, ГРЕНЛАНДИЯ, латинска Америка и ако може целия свят.

    21:30 05.01.2026

  • 40 Омбре

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Боруна Лом":

    Над 4 млн. на масов протест в подкрепа на Мадуро. Сигурно има трески за дялане, но не беше това начина да се свали.

    21:30 05.01.2026

  • 41 Колумбийски мандраджия

    2 0 Отговор
    Така е! От години вече правим само кашкавал от мляко на лами!

    21:36 05.01.2026

  • 42 пловдив

    2 1 Отговор
    Цяла Латинска и Южна Америка- събирайте се срещу боклуци и помнетеВеликия Ернесто Че Гевара, също убит от цру!

    21:39 05.01.2026

  • 43 Инж1

    4 0 Отговор
    Ха-ха-ха!!! Явно тоновете бял прах падат от Марс!!!!

    21:44 05.01.2026

  • 44 брокер

    0 0 Отговор
    И този си купи къща на Рубльовке.

    22:02 05.01.2026

  • 45 Ел Кондор паса

    0 0 Отговор
    Пиетро да се маха и никога повече да не заплашва съседите си. Иначе готина държава и хора. Имат качествена армия и много боен опит.

    22:05 05.01.2026