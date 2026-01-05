Колумбийският президент: Не продаваме наркотици! Готов съм да защитя страната

Колумбийският президент Густаво Петро заяви, че е готов да хване оръжие, за да защити страната си, след като бившият президент на САЩ Доналд Тръмп отправи заплахи за възможни военни действия срещу колумбийското правителство.

Тези думи последваха заплахи от Доналд Тръмп, който според "Ройтерс" и няколко медии е заплашил колумбийското правителство с военни действия.

Тръмп твърди, че колумбийският лидер е замесен в контрабанда на наркотици в Съединените щати.

В публикация в социалните мрежи в понеделник сутринта Петро заяви, че няма да отговори директно на Тръмп, докато не се увери, че преводът на коментарите му е точен.

Президентът на Колумбия отрече обвиненията в незаконност и трафик на наркотици и заяви, че се е заклел "никога повече да не докосва оръжие", но ще го вземе в ръце в името на родината си.