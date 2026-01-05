Убити и ранени в Иран: идва ли краят на режима този път?

Протестите в цял Иран не стихват. Десетки загинаха, а стотици са ранени. Този път режимът е истински разклатен. Има ли шанс иранците да постигнат истинска промяна?
Правозащитни организации съобщават, че най-малко 19 души са били убити и стотици са ранени при продължаващите протести в Иран . Властите в Техеран са използвали и оръжия, за да спират протестиращите, съобщават още правозащитниците. Над 500 души са били арестувани. Иранското правителство не дава никаква официална информация за безредиците и загиналите.
По информация на свидетели в центъра на Техеран демонстрантите игнорирали призива на полицията да се разпръснат, след което органите на реда използвали полицейски палки срещу събралото се множество, включително срещу много млади жени. Някои от протестиращите били извлачени от тълпата и прибрани в бусове , други избягали и се скрили в близките магазини.
Как започнаха протестите в Иран
Демонстрациите започнаха преди Нова година и в началото бяха насочени срещу икономическата политика на Иран. В самото начало протестите тръгнаха от столицата Техеран, но бързо се разпространиха из цялата страна. Сривът на риала доведе до задълбочаване на икономическата криза в Иран. Цените на месото, ориза и други основни продукти се повишиха. Страната се бори с годишна инфлация от около 40% .
Скоро демонстрантите започнаха да скандират и антиправителствени лозунги. Гневът се натрупва от няколко годините, особено след смъртта на 22-годишната Джина Махса Амини през 2022 г. в полицейски арест, която предизвика демонстрации в цялата страна под надслова "Жена. Живот. Свобода”.
Какво обединява протестите тогава и сега
Както протестите от 2022 г., така и днешните разкриват дълбок разрив между иранската държава и общество, пише изданието Foreign Policy. Първите разрушиха моралния авторитет на режима. Вторите заплашват икономическите му основи. Дали протестите ще се превърнат в продължение на 2022 г. или ще затихнат под натиска на репресиите, засега не е ясно. Ясно е, че основните сили, които подхранват недоволството, не са изчезнали. Напротив - те само са увеличили властта си . Въпросът вече не е дали промяната е възможна, а дали условията най-накрая ще позволят тя да се запази, пише американското издание.
Няколко важни неща обаче са се променили от 2022 г. насам. На първо място т.нар. "Ос на съпротивата” на Иран - мрежата от подкрепяни от режима в Техеран групировки, както и близките съюзници на аятолаха като Башар Асад в Сирия, са или критично отслабени или изобщо не са фактор вече. Подкрепата, на която Ислямската република можеше да разчита преди няколко години е само сянка на някогашната си мощ. В същото време през 2025 г. САЩ атакуваха ядрените обекти на Иран съвместно с Израел и сега Доналд Тръмп вече заплашва Техеран, че ще предприеме действия, ако още протестиращи пострадат.
