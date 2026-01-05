Новини
Убити и ранени в Иран: идва ли краят на режима този път?

5 Януари, 2026 21:26 1 165 31

  • иран-
  • израел-
  • аятолах али хаменей-
  • масуд пезешкиан

Гневът се натрупва от няколко годините, особено след смъртта на 22-годишната Джина Махса Амини през 2022 г. в полицейски арест, която предизвика демонстрации в цялата страна под надслова "Жена. Живот. Свобода”

Убити и ранени в Иран: идва ли краят на режима този път? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Протестите в цял Иран не стихват. Десетки загинаха, а стотици са ранени. Този път режимът е истински разклатен. Има ли шанс иранците да постигнат истинска промяна?

Правозащитни организации съобщават, че най-малко 19 души са били убити и стотици са ранени при продължаващите протести в Иран . Властите в Техеран са използвали и оръжия, за да спират протестиращите, съобщават още правозащитниците. Над 500 души са били арестувани. Иранското правителство не дава никаква официална информация за безредиците и загиналите.

По информация на свидетели в центъра на Техеран демонстрантите игнорирали призива на полицията да се разпръснат, след което органите на реда използвали полицейски палки срещу събралото се множество, включително срещу много млади жени. Някои от протестиращите били извлачени от тълпата и прибрани в бусове , други избягали и се скрили в близките магазини.

Как започнаха протестите в Иран

Демонстрациите започнаха преди Нова година и в началото бяха насочени срещу икономическата политика на Иран. В самото начало протестите тръгнаха от столицата Техеран, но бързо се разпространиха из цялата страна. Сривът на риала доведе до задълбочаване на икономическата криза в Иран. Цените на месото, ориза и други основни продукти се повишиха. Страната се бори с годишна инфлация от около 40% .

Скоро демонстрантите започнаха да скандират и антиправителствени лозунги. Гневът се натрупва от няколко годините, особено след смъртта на 22-годишната Джина Махса Амини през 2022 г. в полицейски арест, която предизвика демонстрации в цялата страна под надслова "Жена. Живот. Свобода”.

Какво обединява протестите тогава и сега

Както протестите от 2022 г., така и днешните разкриват дълбок разрив между иранската държава и общество, пише изданието Foreign Policy. Първите разрушиха моралния авторитет на режима. Вторите заплашват икономическите му основи. Дали протестите ще се превърнат в продължение на 2022 г. или ще затихнат под натиска на репресиите, засега не е ясно. Ясно е, че основните сили, които подхранват недоволството, не са изчезнали. Напротив - те само са увеличили властта си . Въпросът вече не е дали промяната е възможна, а дали условията най-накрая ще позволят тя да се запази, пише американското издание.

Няколко важни неща обаче са се променили от 2022 г. насам. На първо място т.нар. "Ос на съпротивата” на Иран - мрежата от подкрепяни от режима в Техеран групировки, както и близките съюзници на аятолаха като Башар Асад в Сирия, са или критично отслабени или изобщо не са фактор вече. Подкрепата, на която Ислямската република можеше да разчита преди няколко години е само сянка на някогашната си мощ. В същото време през 2025 г. САЩ атакуваха ядрените обекти на Иран съвместно с Израел и сега Доналд Тръмп вече заплашва Техеран, че ще предприеме действия, ако още протестиращи пострадат.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 4.1 от 9 гласа.
Оценка 4.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Края

    20 7 Отговор
    Идва краят на еврейския режим в ЕС и ФАЩ. И "свободните" му медии

    Коментиран от #3, #8, #19

    21:27 05.01.2026

  • 2 ФАКТ

    21 3 Отговор
    Нимой не чете елементарна платена западна пропаганда. Гуните си времето

    Коментиран от #23

    21:28 05.01.2026

  • 3 Боже

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Края":

    Да пюоставят Мъдуро, бакшиша и Аяролаха да продават в юани и да клатят петродолара ли?

    Коментиран от #4, #7

    21:29 05.01.2026

  • 4 Ред на номерата

    8 14 Отговор

    До коментар #3 от "Боже":

    Първо Мъдурко, след това Аятолаха и накрая таксиджията Пуслер дето мълчи като партизанин напоследък

    Коментиран от #11, #14

    21:30 05.01.2026

  • 5 оня с питон.я

    12 2 Отговор
    Всеки, който не се подчинява на САЩ е диктатор, има режим и така нататък.

    21:32 05.01.2026

  • 6 На ив

    9 2 Отговор
    ни. ци с мерак и никакъв шанс да се случи.
    Като вашата победа в Украйна.

    21:33 05.01.2026

  • 7 Сорос

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Боже":

    Путлер гледа в бункера и още по-мощно надува памперса

    21:33 05.01.2026

  • 8 Адрес 4000

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Края":

    Абе аятолаха ще разбере що се трупа техника в ЮК

    21:34 05.01.2026

  • 9 А кога ще дойде края

    16 1 Отговор
    На диктатурата на урсулете? Неизбирани тормозят 500 милиона европейци. И ни хвърлят във война... Жестока цензура... Убиват неудобните..
    Йорг Хайдер, Андреас Ноак, проф. д-р. Арне Буркхард и много други жертви на евро диктатурата...

    21:34 05.01.2026

  • 10 Дримон

    7 2 Отговор
    Само в мечтите на ДВ ще сгънат тия за които са ДВ като дюлгерски метър!

    21:34 05.01.2026

  • 11 Мимоза Графинята

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "Ред на номерата":

    Абе тия са лесни
    Основния проблем
    Са жълтурите чайници

    21:35 05.01.2026

  • 12 Своих не брасаем

    5 6 Отговор
    За година Путин изгуби Сирия, Венецуела сега губи и Иран.

    21:35 05.01.2026

  • 13 Ташаков

    2 4 Отговор
    Ай ся бг копейките ще риват за другите диктатори ама нещат да одат да живеяттам

    Коментиран от #15

    21:37 05.01.2026

  • 14 Да поизбессим викам стотина комунета

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ред на номерата":

    По случай влизането в еврозоната .

    21:37 05.01.2026

  • 15 Механик

    2 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ташаков":

    Тръмп започна световна декомунизация.

    21:37 05.01.2026

  • 17 Неее

    3 1 Отговор
    Тоя път е края на ЕС а за Иран има време

    21:38 05.01.2026

  • 19 Бай Иван

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Края":

    Нема да си жив да видиш.

    Коментиран от #21

    21:39 05.01.2026

  • 20 Немски Л@Y-НОМЕТ

    2 3 Отговор
    Днес хартиено евро,а утре - цифрово.Само по този начин българите ще повярват в задгробния живот.

    21:39 05.01.2026

  • 21 Що бе

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "Бай Иван":

    Ти ще илядиш ли?

    21:40 05.01.2026

  • 22 Ирана

    0 1 Отговор
    Няма да стане такова нещо САЩ и западът няма да позволят.
    Не им изнася.
    Иран им трябва цял и такъв какъвто са го направили.
    Винаги им е помагал когато им потрябва.

    21:40 05.01.2026

  • 23 Европеец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Видях заГлаВието и автора и се отказах да чета.... А коментара ти е точен.... Не си струва да коментирам пропаганда....

    Коментиран от #24

    21:41 05.01.2026

  • 24 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #23 от "Европеец":

    Го прочете. ХИ хи.

    Коментиран от #26, #28

    21:43 05.01.2026

  • 25 Владимир Путин, президент

    5 0 Отговор
    Въпроса е когда ще дойде конеца на моя 26-годишен Путински режим, довел узкочелия pyccкий народ до просяшка тояга ?

    21:47 05.01.2026

  • 28 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ама":

    Само заглавието и автора..... Да четат соросите .....

    21:50 05.01.2026

  • 29 Удри

    2 2 Отговор
    Колективният запад трябва да играе твърдо срещу Китай и марионетките им Русия и Иран. Ливан падна, Газа падна, Сирия падна, Венецуела падна. Сега идва редът на Иран. Руснаците е ясно, че засмукаха тиня в Украйна.

    21:51 05.01.2026

  • 30 Mими Кучева🐕‍🦺

    0 1 Отговор
    Иде свабадата,скоро в Иран ще изгрее либералната демокрация и ще има Прайд в Техеран!🌈🌈🌈🛴🛴🛴🥳🤣🖕

    21:54 05.01.2026

  • 31 батко Ви

    0 0 Отговор
    Убити и ранени в Иран: идва ли краят на режима този път? Това е супер гут за ЕС и най-вече за България. Ще дойдат милиони бежанци, кой от кой по-образовани, все хубави хора. От своя страна ние пък ще им осигурим закрила, обгрижване, интеграция, финансиране и каквото още там се сетите. Ей на и как се подреждат нещата - влегнахме в ойрозоната, съответно се отприщват едни милиарди от гаранционния фонд на валутния ни борд, сухи готови пари за нашите ирански приятели. И не на последно място ще помогнем на нашите европейски партньори, които здраво са я закъсали с финансите, просто ще поемем и техните задължения по този казус. Човешко е... А по този случай пуснете си една уникална иранска песен -Mohsen Namjoo - Zolf زلف

    22:02 05.01.2026

