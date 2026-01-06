Претоварване на системата създаде проблеми с отпускането на лекарства в аптеките

Сигнали от пациенти за проблеми при получаването на лекарства по здравна каса през днешния ден. Оказа се, че в първия работен ден на Новата година системата се претовари и от сутринта започна да блокира.

Аптеките временно не можеха да отпускат някои лекарства. Проблемът беше в цялата страна, основно в сутрешните и следобедните часове в понеделник.

Според председателя на фармацефтичната колегия в Югозападна България затруднения при вземането на лекарства по здравна каса са възможни и в следващите дни.

Константин Качулев - председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград: "В един момент започнаха някакви ъпдейти на Здравната каса и системата започна да блокира още в началото на работния ден, а тогава се струпват най-много хора. Спираше, не можеха да се отварят електронните книжки, някои рецепти забиваха, имаше проблеми. Когато дойде моментът около пенсиите, така наречения период между 5 и 10 число, винаги има натоварване в аптеките. Така, че очаквам до края на седмицата да има затруднения."