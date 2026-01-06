Новини
Здраве »
Лекарства и Ваксини »
Претоварване на системата създаде проблеми с отпускането на лекарства в аптеките

Претоварване на системата създаде проблеми с отпускането на лекарства в аптеките

6 Януари, 2026 04:44, обновена 6 Януари, 2026 03:51 429 0

  • лекарства-
  • блакиране-
  • здравна система

Затрудненията не са изключени и през следващите дни

Претоварване на системата създаде проблеми с отпускането на лекарства в аптеките - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Сигнали от пациенти за проблеми при получаването на лекарства по здравна каса през днешния ден. Оказа се, че в първия работен ден на Новата година системата се претовари и от сутринта започна да блокира.

Аптеките временно не можеха да отпускат някои лекарства. Проблемът беше в цялата страна, основно в сутрешните и следобедните часове в понеделник.

Според председателя на фармацефтичната колегия в Югозападна България затруднения при вземането на лекарства по здравна каса са възможни и в следващите дни.

Константин Качулев - председател на Регионалната фармацевтична колегия в Благоевград: "В един момент започнаха някакви ъпдейти на Здравната каса и системата започна да блокира още в началото на работния ден, а тогава се струпват най-много хора. Спираше, не можеха да се отварят електронните книжки, някои рецепти забиваха, имаше проблеми. Когато дойде моментът около пенсиите, така наречения период между 5 и 10 число, винаги има натоварване в аптеките. Така, че очаквам до края на седмицата да има затруднения."


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ