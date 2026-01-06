Новини
6 януари 1848 г. Роден е геният Христо Ботев

6 януари 1848 г. Роден е геният Христо Ботев

6 Януари, 2026 03:13 5 198 49

  • христо ботев-
  • поет-
  • революционер-
  • априлско въстание

През лятото на 1868 г. Ботев се записва в четата на Жельо Войвода

6 януари 1848 г. Роден е геният Христо Ботев - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Христо Ботев е роден на 6 януари 1848 г. в Калофер в семейството на Ботьо Петков и Иванка Ботева. От 1854 до 1858 г. той учи в Карлово, където баща му е учител. По-късно се завръща в Калофер, продължава учението си при своя баща и през юни 1863 г. завършва калоферското трикласно училище. През октомври същата година с помощта на Найден Геров заминава за Русия и се записва като частен ученик във Втора Одеска гимназия.

Това припомня регионална библиотека "Любен Каравелов" - Русе.

Там се запознава с руската литература и попада под силното влияние на Александър Херцен, Николай Чернишевски, Николай Добролюбов и др. Тогава прави и първите си поетични опити. През септември 1865 г. е изключен от гимназията, поради липса на интерес към учебната програма, но в същото време чете много книги и натрупва знания. По това време се свързва с руските революционни среди. През октомври и декември 1866 г. е учител в бесарабското село Задунаевка.

Поради заболяване на баща му, през януари 1867 г. му се налага да се завърне в Калофер.

По това време на 15 април във вестник „Гайда“, редактиран от Петко Р. Славейков, е публикувано първото стихотворение на Христо Ботев — „Майце си“. Заради произнесената от него пламенна реч на 11 май в чест на славянските просветители, братята Кирил и Методий, той е принуден да напусне Калофер и през октомври 1867 г. пристига в Румъния, като живее в Букурещ, Браила, Александрия, Измаил и Галац. Работи в Браила като словослагател при Димитър Паничков, където се печата в. „Дунавска зора“.

Попаднал в средата на българската революционна емиграция, той се сближава с Хаджи Димитър и Стефан Караджа.

През лятото на 1868 г. Ботев се записва в четата на Жельо Войвода.

Тогава написва стихотворението си „На прощаване“. По различни причини четата се разпада и не преминава Дунава. През септември същата година той постъпва в букурещкото медицинско училище, но поради липса на средства e принуден скоро да се раздели и с него.

Изпаднал в крайно тежко положение, Ботев прекарва зимата в една запустяла вятърна мелница край града.

Тук живее заедно с Васил Левски

и остава възхитен от способността на Апостола да преодолява лишенията, на които по това време бил изложен и той. През февруари 1869 г. постъпва като учител в Александрия, а през август същата година заминава като учител в Измаил, където преподава до май 1871. През следващите години се мести и живее в различни градове. В Галац установява контакт с руския революционер Н. Ф. Меледин и чрез него поддържа връзки с революционните кръжоци в Одеса. В края на април 1871 г. Ботев е задържан в продължение на два месеца във Фокшанския затвор (във връзка с разкриване дейността на Н. Ф. Меледин) и след излизането му на свобода се установява отново в Букурещ.

На 10 юни 1871 г. издава първия си вестник „Дума на българските емигранти“. През октомври същата година участва в годишното събрание на Българското книжовно дружество. През април 1872 г. е арестуван за конспиративна революционна дейност и отново е изпратен във Фокшанския затвор, но освободен вследствие застъпничеството на Левски и Каравелов. Започва работа като печатар при Любен Каравелов.

Публикува свои материали във в. „Свобода“, който си сменя името на „Независимост“, а по-късно Ботев работи като сътрудник и съредактор на революционния орган. На 1 май 1873 г. издава сатиричния вестник „Будилник“. Следващата година става учител в българското училище в Букурещ. Започва активната му дейност като журналист и под негова редакция започва да излиза новият орган на революционната партия — в. „Знаме“ (8 декември 1874 г.). През 1875 г. издава преводите „За славянското произхождение на дунавските българи“ от Д. Иловайски и „Кремуций Корд“ от Н. Костомаров.

През септември същата година съвместно със Стефан Стамболов издава стихосбирката „Песни и стихотворения от Ботьова и Стамболова“ и „Стенен календар за 1876 година“ със стихотворението „Обесването на Васил Левски“. На 5 май издава вестник „Нова България“, а след удара, нанесен на Вътрешната революционна организация, след обесването на Васил Левски и колебанията на Каравелов, начело на БРЦК застава Христо Ботев.

Малко след избухването на въстанието в Босна и Херцеговина през 1875 г.

БРЦК под ръководството на Ботев започва подготовката на въстание и в България. За тази цел Ботев е изпратен в Русия, за да събира средства и оръжие за въстанието и да доведе оттам войводата Филип Тотю. Преждевременното избухване на въстанието и неговият неуспех довеждат до сериозни разногласия в БРЦК. В резултат на това в края на 1875 г. Ботев подава оставка, но не се отказва от революционната си дейност. След създаването на Гюргевския революционен комитет, Ботев установява контакт и с неговите членове.

През май 1876 г. той започва редактирането на последния свой вестник „Нова България“, от който успява да издаде само един брой.

През май 1876 г., вследствие новината за Априлското въстание, Ботев започва дейност за организиране на чета и става неин войвода. От Гюргево се качва с част от четата на кораба „Радецки“ на 16 май и един ден по-късно заставят капитана Дагоберт Енглендер да спре на българския бряг. От Козлодуй четата на Ботев се отправя към Балкана, минавайки през десетина села. Много малко българи обаче се присъединяват към четниците, въпреки предварителните очаквания. Четата води няколко боя с преследващите я османски потери.

На 2 юни 1876 г. е последният тежък бой — привечер след сражението куршум пронизва Ботев.

МОЯТА МОЛИТВА

Христо Ботев

„Благословен Бог наш...“

О, мой боже, правий боже!
Не ти, що си в небесата,
а ти, що си в мене, боже -
мен в сърцето и в душата...

Не ти, комуто се кланят
калугери и попове
и комуто свещи палят
православните скотове;

не ти, който си направил
от кал мъжът и жената,
а човекът си оставил
роб да бъде на земята;

не ти, който си помазал
царе, папи, патриарси,
а в неволя си зарязал
мойте братя сиромаси;

не ти, който учиш робът
да търпи и да се моли
и храниш го дор до гробът
само със надежди голи;

не ти, боже, на лъжците,
на безчестните тирани,
не ти, идол на глупците,
на човешките душмани!

А ти, боже, на разумът,
защитниче на робите,
на когото щат празнуват
денят скоро народите!

Вдъхни всекиму, о, боже!
любов жива за свобода -
да се бори кой как може
с душманите на народа.

Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!

Не оставяй да изстине
буйно сърце на чужбина,
и гласът ми да премине
тихо като през пустиня!...


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Град Козлодуй

    26 3 Отговор
    Поклон Велик Поет и Революционер

    03:31 06.01.2025

  • 5 Никой

    7 15 Отговор
    За разлика от съвременна Турция имаме 2-ма космонавти - в Космоса, 2 АЕЦ-а, това-онова. Прогресът ни е забележителен, в сравнение с феодалната Турция. Всичко е мир и любов сега - но ориенталската ни психика щеше да ни гнети.

    При земетресение имаме 1 срутен блок на 50 години земетресения, в Турция не останаха сгради - ползват морски пясък и т.н.

    03:39 06.01.2025

  • 6 Никой

    4 13 Отговор

    До коментар #4 от "Мен ме кефи Вапцаров.":

    Олиото е 2,60 сега - но навремето е било скъпо - бедността на буржоазна България е очевидна - 1 болница на цяла София.

    Асфалт не е имало. СССР се придвижва с бързи темпове към успехите си. Вапцаров е бил бунтар, каквото и да е - но бедността е гадно нещо.

    Да няма централно парно е глупаво.

    Коментиран от #10, #15

    03:42 06.01.2025

  • 7 Ботев

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Не мога да разбера едно.":

    Учил в Русия,не на зарад.юувличол се по революционните дела още там.

    Коментиран от #13, #22

    03:45 06.01.2025

  • 8 Факт

    17 5 Отговор
    Смисъла на живота му бил да се бие с турците, а накрая е убит от своите.

    Коментиран от #28, #31

    03:48 06.01.2025

  • 9 Вапцаров

    10 16 Отговор

    До коментар #4 от "Мен ме кефи Вапцаров.":

    е бил платен руски комунистически агент.Нямал е пари човека ,огняр- кво да прави,продал се...Между другото,на фона на дивия капитализъм тогава в България,Комунизма е бил нещо Интригуващо,особенно ако не си живял в него и не са те заточвали в Сибир...А Ботев пише всичко това,щото и в Русия е Феодализъм все още и в Турция,та вижда робите и съдбите им навсякъде....Ако е знаел,че ще бъдат феодални комунистически Роби чак до 2024 та ....

    03:51 06.01.2025

  • 11 Мдаа

    7 4 Отговор
    Не ти, комуто се кланят
    калугери и попове
    и комуто свещи палят
    православните скотове;
    БПЦ що мълчи 200 години а не вземе ясна позиция относно автора на стихотворението?Даже лицемерно праща митрополити на честванията във Варца.

    Коментиран от #38

    03:54 06.01.2025

  • 12 А може

    3 3 Отговор

    До коментар #10 от "Щом те интересува дали олиото":

    и двете...Винаги има трети вариант.Да си сложи финансов борд.,по подобие на Валутния борд - намаля Разходите,увеличава Приходите .Разликата инвестира....Печалбата от инвестираната Разлика Реинвестира....и т.н.

    Коментиран от #14

    03:58 06.01.2025

  • 15 Какъв СССР

    16 0 Отговор

    До коментар #6 от "Никой":

    по времето на Ботев бе...Ти съвсем си изперкал.В Русия е Монархия .Тогава Революционери са Декабристите - висши военни.от Царската армия - военни от висшата класа на Русия ,които искат да премахнат крепостничеството и Феодализма с Буржоазна революция...Царя обаче ги праща естествено и тях в Сибир...Но все пак премахва феодализма по- късно и за това е цар Освободител....Това вижда Ботев .Това са Революционните му Идеи - освобождаване на Роба...

    04:09 06.01.2025

  • 16 Естествено !!

    13 4 Отговор

    До коментар #14 от "Сигурно си роден след 1999-та.":

    1989 та година комунистическия Преврат в България е по сценарий на руския Окупатор,който вижда до къде води Плановата икономика ,като я сравняват с Пазарната на Запада.Обаче,как да има Пазарна икономика без Частна собственост върху средствата за производство,което е в основата на Комунизма???Ми много лесно бе...Те управляват,ТЕ ще приватизират...Силовите структури са си техни...И става Феодален капитализъм...Грабежа е повсеместен и Безнаказан !!!Както в Русия,така и в България,без Закон за Лустрация....и т.н.

    04:20 06.01.2025

  • 19 Да ти обясня защо..

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Бе мога да разбера едно.":

    Защото руската царска армия нахлува за война с Турция през Дунава ,като се връща от Полша.Полша тогава е Окупирана от руснаците и въстават,за да се Освободят.Руската армия обаче размазва разбунтувалите се поляци с хиляди жертви....След победата над Турция царя ги праща към Кавказ и там Окупират всички народи и до днес.....

    Коментиран от #20, #30, #47

    04:34 06.01.2025

  • 21 Факт

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бе мога да разбера едно.":

    Ботев е бил увлечен от комунистическите идеи, написал е Символ-верою на българската комуна и по спомените на Иван Вазов го е убеждавал да стане като него комунист
    -"Изповядвам единий светъл комунизъм, поправител недъзите на обществото. Вярвам в единната обща сила на человечески род на земното кълбо, за да твори добро. И в единний комунистически ред на обществото, спасител на сички народи от вековни тегла и мъки чрез братски труд, свобода и равенство...”

    Коментиран от #32

    04:59 06.01.2025

  • 28 Вальо

    4 9 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Най-големият терорист,пияндур,крадец,29 пъти е задържан от Румънската полиция

    07:20 06.01.2025

  • 29 Факт

    8 0 Отговор
    Преди да коментира Ботев, Човек първо трябва да осмисли своя живот.

    08:03 06.01.2025

  • 30 Няма какво да ми обясняваш

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Да ти обясня защо..":

    "Тълкуваш" събитията както дяволът чете Евангелието. Враждата между Русия и Полша е толкова стара, колкото е времето от както съществуват. Ту едните ту другите са доминирали, с различни успехи и подчинявали другите. Колкото до Кавказ, грузинските и арменските владетели от над 100години са молели руските царе да ги приемат в състава на Руската империя, за да не бъдат заличени от Турската империя. В Кавказ турците след като го превземат, насила насаждат исляма. Останалите християнски Грузия, Армения и Алания(Осетия) е било въпрос на време да последват съдбата на другите кавказки народи. Така че всеки е прав от своята гледна точка. По - силният печели и налага своите правила. Тежко и горко на победения. Така че скачай на розовото си пони и отивай при мекокиткестите си съмишленици, гевроатлантици, там да се успивате с лъжвите си пропаганди.

    Коментиран от #45

    08:05 06.01.2025

  • 32 Мдааааа

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факт":

    Само дето не е знаел как ще стане, т.е. как ще промени човешката природа

    08:55 06.01.2025

  • 33 Иванчо l-ви

    4 0 Отговор
    Тази статия трябва да стой на първо място в сайта днес.

    Коментиран от #34

    10:29 06.01.2025

  • 34 Роман Радионович Разколников

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Иванчо l-ви":

    Вмето нея виждаме:
    ГЕРБ, БСП, ДБ, БАЙДЪН, МИГРАНТИ🤮

    10:31 06.01.2025

  • 35 Стършел

    0 0 Отговор
    В ,Политическа зима" Ботев описва действителноста на Европа от времето Му, та чак до Днес!

    11:11 06.01.2025

  • 36 Почитател

    5 0 Отговор
    Светла му памет.

    11:18 06.01.2025

  • 37 уйко калеко

    6 2 Отговор
    Родните евро-атлантици да прочетат няколко БОТЕВИ СТИХОТВОРЕНИЯ И ТОГАВА ДА ПИШАТ РОБСТВО ЛИ Е БИЛО , ОСМАНСКО ПРИСЪСТВИЕ ИЛИ ВЛАДИЧЕСТВО.

    12:04 06.01.2025

  • 38 Роза

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "Мдаа":

    Ами православните отци мълчат,защото Ботев е голям поет и революционер и не могат да говорят против него!А това,което пише в стихотворението,те си знаят ,че е истина и предпочитат да си мълчат!

    13:11 06.01.2025

  • 39 Неподписан

    4 1 Отговор
    Трябва да бъде създадено 100% българско 100% държавно предприятие което да замени Дънди Прешъс а добиваното злато и сребро да се съхраняват в съкровищницата на Република България не да се превозват до англия където са другите български скъпоценности!Преди две години Република Румъния осъди и изгони канадската фирма добиваща в страната и по този начин богатствата на Румъния остават в ръцете на народа на държавата

    Коментиран от #41

    19:33 06.01.2025

  • 40 БББ

    2 0 Отговор
    Такива чувства изпитах,кога влизах и в родното си село Осен до Вратца. Хр Ботев . Цитат от Записки по Българските въстания на Захари Стоянов.

    14:58 26.05.2025

  • 41 ПЪРВО ТРЯА ДА СА ,,ОПРАВЯТ,,

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Неподписан":

    душманите на НАРОДА....

    03:33 06.01.2026

  • 42 Червената шапчица

    0 1 Отговор
    Нов стил, стар стил... Тинтири -минтири е всичко у нас.... Роден е на 6 януари 1848 година (25 декември 1847 година стар стил) в Калофер.... Роден е геният Христо Ботев

    03:49 06.01.2026

  • 43 Уса

    0 0 Отговор
    И по онова време е имало много пдрс чиито наследници отново предадоха България европдрс

    03:53 06.01.2026

  • 44 Поклон пред паметта на Ботев и Левски

    2 0 Отговор
    Баща ми който е роден на същата дата ни напусна в зората на демокрацията поради недомислие на управниците. Така става.

    04:10 06.01.2026

  • 45 Глупости говориш за Полша

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Няма какво да ми обясняваш":

    Полша и Украйна са верни сателити на Русия. Разликата е че поляците са католици. Имат едни и същи навици и манталитет и много си приличат. Омразата им е по политически причини , но иначе доста си приличат.

    04:26 06.01.2026

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ОТ ОСВОБОЖДАНИЕТО ДО ДНЕС ЧОРБАДЖИИИТЕ НИКОГА НЕ СА ОБИЧАЛИ СВЕТИ ХРИСТО ОТ КАЛОФЕР
    ......
    Б.Р. ЧОРБАДЖИЯ - БЪЛГАРСКА ДУМА ПРОИЗХОЖДАЩА ОТ ДУМАТА ЧОРБАДЖИ - ПОЛКОВНИКА НА ЕНИЧАРСКИ ПОЛК - БУКВАЛНО МУТРАТА КОЯТО РАЗДАВА ЧОРБАТА :)
    .... НАРОДА ОТДАВНА Е НАРИЧАЛ УТРЕПКИТЕ ЕНИЧАРИ :)

    04:26 06.01.2026

  • 47 Полша не е "окопирана" от Русия

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Да ти обясня защо..":

    Тя е част от Руската империя двеста години както и Финландия. Наистина много ви лъжат сорросоидните "историци" лъжци.

    04:33 06.01.2026

  • 48 И България е била велика

    2 0 Отговор
    Но е превзета от турците и поробена и до днес от тях , въпреки опитите на Русия да я освободи. Не можеш да освободиш само поробен народ недостоен за свобода.

    04:37 06.01.2026

  • 49 Ботев и Левски и Бенковски и Волов

    2 0 Отговор
    Са загинали напразно защото българския народ не заслужава саможертвата им. Край.

    04:39 06.01.2026

