Въздушна опасност! Москва затвори две летища заради заплаха от дронове

Полетите отново бяха временно спрени на московските летища Домодедово и Жуковски заради съображения за сигурността, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация), цитирана от Би Би Си.
В изявление агенцията посочи, че са въведени ограничения за влизане и излизане на самолети от двете летища. Подобни мерки обикновено се прилагат при заплаха или атаки с дронове срещу района на столицата.
Малко по-късно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили два дрона, които са летели към града. Няма информация за пострадали или материални щети.
Ден по-рано Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила над 40 дрона, насочени към Москва. На този фон руски медии информираха за значителни закъснения и смущения в полетите по време на новогодишните празници, свързани с въведените ограничения по летищата.
Москва и околните региони периодично стават обект на атаки с дронове, което води до временно спиране на въздушния трафик и засилени мерки за сигурност на ключови транспортни обекти.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #2, #8
18:56 05.01.2026
2 Сетих се като рече Тексас
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Копейките щяха да правят Тексаска Народна Република.
Коментиран от #15
18:58 05.01.2026
3 Българин
18:58 05.01.2026
4 Руснаците вземат мерки да не
Толкова ли е трудна да се разбере, че Мадуро беше предаден от своите! Тръмп ще даде управлението на Венецуела на военните и изобщо няма да се опре на опозицията. Така американците легитимираха и стария елит у нас да ни управлява! Не бъдете наивни и прости!
Коментиран от #12, #14
18:58 05.01.2026
5 Украйна вече произвежда по
Коментиран от #9, #29
19:01 05.01.2026
6 Руските много ги е страх
Коментиран от #13
19:01 05.01.2026
7 Владимир Путин, президент
От тази година затягаме яко коланите, Шойгу пътува до Корея да попива опит. Казва ориз с трици много xopошо засища гладен стомах. Пабеда за нами, да здравствует Путин 🎅🎅🎅
Коментиран от #10
19:05 05.01.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бай Дончо го направи по лесен начин.... Руският президент Владимир Путин го прави по трудния начин.....
19:08 05.01.2026
9 Браво 404
До коментар #5 от "Украйна вече произвежда по":И получава по 1200 дрона на ден във вид на мощни взривове.
Коментиран от #25
19:09 05.01.2026
10 с два пръста чело от село
До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":откъде ви събрах само такива мало умни елфчета
Коментиран от #28
19:10 05.01.2026
11 Kaлпазанин
19:12 05.01.2026
12 Ти нещо се шегуваш
До коментар #4 от "Руснаците вземат мерки да не":А защо не смеят да влязат в руското въздушно пространство.
Всичко е договорка до сфери на влияние.
Срещнаха се двамата в Аляска и се разбраха.
Анализирай какво целият Европейски съюз усеща вътрешно в момента защото никой не се е съгласувал с тях за венесуела. Те бяха в шах.....
Коментиран от #18, #23
19:12 05.01.2026
13 Хаха
До коментар #6 от "Руските много ги е страх":Троле, много си поетичен.
19:13 05.01.2026
14 Тръмп не е многоходов като Путлер
До коментар #4 от "Руснаците вземат мерки да не":Аятолаха кети тази вечер за Москва с покъщината си.
19:14 05.01.2026
15 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА
До коментар #2 от "Сетих се като рече Тексас":До насс.и.ране!
19:14 05.01.2026
16 Александър Коц от Русия
Коментиран от #17, #21, #22, #26
19:16 05.01.2026
17 Путин
До коментар #16 от "Александър Коц от Русия":Не можем купейка. Сорос и каза да сме "многоходови".
19:19 05.01.2026
18 Троле,
До коментар #12 от "Ти нещо се шегуваш":На кой не му пука за един бандит-комунист и престъпник като Мадуро.Камо ли Европа.Давай сега с опрките от руската пропаганда как всичко е било договорено😃,как Мадуро бил предаден от своите🤣 Всеки ще каже нещо от кумова срама,а Мадуро е с доживотна.
19:21 05.01.2026
19 Блекаут
Викат му.... Пут Кинов МИР !!
19:21 05.01.2026
20 Копейка
19:27 05.01.2026
21 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА
До коментар #16 от "Александър Коц от Русия":Неумен троле, какво "ще" използват калните пияници викаш,някъв нов без аналогов мусор Бадемник или Страгалник ???!!! 🤣🤣🤣🤣
19:28 05.01.2026
22 Тее..Ба у мало Умнико Забав
До коментар #16 от "Александър Коц от Русия":АааааааХахахаха
Тия БЕЗ АНАЛОГОВИ ОРЪЖИЯ на монгольяк педофила дека Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ,...ги видееме.... АааааааХахахаха
Видееме как едни чаршафи със пикапи го наритаха от СИРИЯ за 3 ДНЯ!
Как за 5 ДНИ една Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ а ху ЙЛО педофила и в момента си ги връща! Как наритаха монгольята от Киевска ОБЛАСТ,от ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ХАРКОВ,...как Педофило 12 години превзема Селото ПОКРОВСК и ДОНБАС...
АааааааХахахаха
И те така
19:30 05.01.2026
23 стоян
До коментар #12 от "Ти нещо се шегуваш":До 12 ком - казваш Тръмп и путин в Аляска се разбрали - нищо подобно Тръмп покани путин да му види колко му е акъла на живо и се чуди защо путин е толкова тъп че още четвърта година в Домбас воюва
Коментиран от #27, #30
19:34 05.01.2026
24 Руснак с яхта
19:36 05.01.2026
25 Време е и, да научим пак
До коментар #9 от "Браво 404":колко са българите в Одеса и одеска област.
19:36 05.01.2026
26 стоян
До коментар #16 от "Александър Коц от Русия":До 16 ком - забравил си да напишеш накрая -дззъц
19:37 05.01.2026
27 Руснак с яхта
До коментар #23 от "стоян":И така изби над милион украинци.
19:37 05.01.2026
28 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "с два пръста чело от село":"...с два пръста чело от село..."
В Русия всички сме два пръста узкочели и едновежди !!!
Аз съм с най-малко узкото чело и с две вежди - затова съм Президент 🎅
19:38 05.01.2026
29 И къде ги произвежда?
До коментар #5 от "Украйна вече произвежда по":В малоБритания ли?
И докога? Че на британанците им писна!
19:40 05.01.2026
30 Ти си мисли как кани урси
До коментар #23 от "стоян":и останалите евро гей джендъри. Или по-точно тях те не кани ми му се я вяват на килимчето да молят......
19:41 05.01.2026
31 В Днепропетровск Американски завод
20:13 05.01.2026