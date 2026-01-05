Въздушна опасност! Москва затвори две летища заради заплаха от дронове

Полетите отново бяха временно спрени на московските летища Домодедово и Жуковски заради съображения за сигурността, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация), цитирана от Би Би Си.

В изявление агенцията посочи, че са въведени ограничения за влизане и излизане на самолети от двете летища. Подобни мерки обикновено се прилагат при заплаха или атаки с дронове срещу района на столицата.

Малко по-късно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили два дрона, които са летели към града. Няма информация за пострадали или материални щети.

Ден по-рано Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила над 40 дрона, насочени към Москва. На този фон руски медии информираха за значителни закъснения и смущения в полетите по време на новогодишните празници, свързани с въведените ограничения по летищата.

Москва и околните региони периодично стават обект на атаки с дронове, което води до временно спиране на въздушния трафик и засилени мерки за сигурност на ключови транспортни обекти.