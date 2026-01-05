Новини
Въздушна опасност! Москва затвори две летища заради заплаха от дронове
Въздушна опасност! Москва затвори две летища заради заплаха от дронове

5 Януари, 2026 18:55

Малко по-късно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили два дрона, които са летели към града

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Полетите отново бяха временно спрени на московските летища Домодедово и Жуковски заради съображения за сигурността, съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт на Русия (Росавиация), цитирана от Би Би Си.

В изявление агенцията посочи, че са въведени ограничения за влизане и излизане на самолети от двете летища. Подобни мерки обикновено се прилагат при заплаха или атаки с дронове срещу района на столицата.

Малко по-късно кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че системите за противовъздушна отбрана са унищожили два дрона, които са летели към града. Няма информация за пострадали или материални щети.

Ден по-рано Собянин съобщи, че руската противовъздушна отбрана е свалила над 40 дрона, насочени към Москва. На този фон руски медии информираха за значителни закъснения и смущения в полетите по време на новогодишните празници, свързани с въведените ограничения по летищата.

Москва и околните региони периодично стават обект на атаки с дронове, което води до временно спиране на въздушния трафик и засилени мерки за сигурност на ключови транспортни обекти.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 19 Отговор
    ако трябва да пиша сериозно , случката с Мадуро е абсолютно погазване на международното право , но САЩ са силните на века!!тва е правото на силния!РФ не са в тая графа-те са бледа сянка на СССР/ не може с икономика колкото Тексас да водиш пълномащабна война и да разчиташ на чеченци , които всъщност излязоха тарикати и само ги смучат финансово/ умните държави отдавна изоставиха колониите си.С тия пари за СВО които губят , щяха да изкупят Украина барабар с хората

    Коментиран от #2, #8

    18:56 05.01.2026

  • 2 Сетих се като рече Тексас

    16 14 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Копейките щяха да правят Тексаска Народна Република.

    Коментиран от #15

    18:58 05.01.2026

  • 3 Българин

    16 15 Отговор
    Слава на Украйна!

    18:58 05.01.2026

  • 4 Руснаците вземат мерки да не

    14 16 Отговор
    се окажат в положението на Мадуро! Путин защо мълчи, всички руски ПВО системи ръководени от руснаци в Каракас даже не гръмнаха веднъж! Коментатори, анализатори и плява!
    Толкова ли е трудна да се разбере, че Мадуро беше предаден от своите! Тръмп ще даде управлението на Венецуела на военните и изобщо няма да се опре на опозицията. Така американците легитимираха и стария елит у нас да ни управлява! Не бъдете наивни и прости!

    Коментиран от #12, #14

    18:58 05.01.2026

  • 5 Украйна вече произвежда по

    15 12 Отговор
    200 далекобойни дрона на ден! Панимайш?

    Коментиран от #9, #29

    19:01 05.01.2026

  • 6 Руските много ги е страх

    10 15 Отговор
    и затова отстъпват но винаги на запад към полската граница. А розовите понита са в екстаз в трето половата тоалетна

    Коментиран от #13

    19:01 05.01.2026

  • 7 Владимир Путин, президент

    14 11 Отговор
    Спакойно бе......все по плану !!!
    От тази година затягаме яко коланите, Шойгу пътува до Корея да попива опит. Казва ориз с трици много xopошо засища гладен стомах. Пабеда за нами, да здравствует Путин 🎅🎅🎅

    Коментиран от #10

    19:05 05.01.2026

  • 8 Европеец

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бай Дончо го направи по лесен начин.... Руският президент Владимир Путин го прави по трудния начин.....

    19:08 05.01.2026

  • 9 Браво 404

    8 10 Отговор

    До коментар #5 от "Украйна вече произвежда по":

    И получава по 1200 дрона на ден във вид на мощни взривове.

    Коментиран от #25

    19:09 05.01.2026

  • 10 с два пръста чело от село

    7 8 Отговор

    До коментар #7 от "Владимир Путин, президент":

    откъде ви събрах само такива мало умни елфчета

    Коментиран от #28

    19:10 05.01.2026

  • 11 Kaлпазанин

    9 9 Отговор
    Да затваря ,ама няма ток в укрия

    19:12 05.01.2026

  • 12 Ти нещо се шегуваш

    9 8 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците вземат мерки да не":

    А защо не смеят да влязат в руското въздушно пространство.
    Всичко е договорка до сфери на влияние.
    Срещнаха се двамата в Аляска и се разбраха.
    Анализирай какво целият Европейски съюз усеща вътрешно в момента защото никой не се е съгласувал с тях за венесуела. Те бяха в шах.....

    Коментиран от #18, #23

    19:12 05.01.2026

  • 13 Хаха

    10 3 Отговор

    До коментар #6 от "Руските много ги е страх":

    Троле, много си поетичен.

    19:13 05.01.2026

  • 14 Тръмп не е многоходов като Путлер

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Руснаците вземат мерки да не":

    Аятолаха кети тази вечер за Москва с покъщината си.

    19:14 05.01.2026

  • 15 УДРИ КОПЕЙКАТА С ЛОПАТАТА

    7 9 Отговор

    До коментар #2 от "Сетих се като рече Тексас":

    До насс.и.ране!

    19:14 05.01.2026

  • 16 Александър Коц от Русия

    9 10 Отговор
    Военен кореспондент на "Комсомолская правда" Александър Коц е изразил предположение какъв може да бъде отговорът на Русия към Украйна на атаката срещу резиденцията на Руския президент Владимир Путин е казал " Руската ракета „Орешник“ ще изглежда като невинни Новогодишни фойерверки." Русия може да отговори на Украйна с оръжия, каквито светът никога не е виждал досега и не знае за съществуването им. Котс е признал, че Руската федерация може да тества новите си оръжия, които според Путин все още не са използвани в атака срещу противник.

    Коментиран от #17, #21, #22, #26

    19:16 05.01.2026

  • 17 Путин

    4 7 Отговор

    До коментар #16 от "Александър Коц от Русия":

    Не можем купейка. Сорос и каза да сме "многоходови".

    19:19 05.01.2026

  • 18 Троле,

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "Ти нещо се шегуваш":

    На кой не му пука за един бандит-комунист и престъпник като Мадуро.Камо ли Европа.Давай сега с опрките от руската пропаганда как всичко е било договорено😃,как Мадуро бил предаден от своите🤣 Всеки ще каже нещо от кумова срама,а Мадуро е с доживотна.

    19:21 05.01.2026

  • 19 Блекаут

    7 8 Отговор
    1/ 3 от Москалбад НЕМА топло, нема НЕТ,..полети, Ток, ..беГзина е с купонье, а край контейнерите на Петьорачка , хиляди блатни монголья се млатят за просрочки!
    Викат му.... Пут Кинов МИР !!

    19:21 05.01.2026

  • 20 Копейка

    4 5 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    19:27 05.01.2026

  • 21 пРОСИЯ Е КОЧ.ИНА

    4 6 Отговор

    До коментар #16 от "Александър Коц от Русия":

    Неумен троле, какво "ще" използват калните пияници викаш,някъв нов без аналогов мусор Бадемник или Страгалник ???!!! 🤣🤣🤣🤣

    19:28 05.01.2026

  • 22 Тее..Ба у мало Умнико Забав

    6 5 Отговор

    До коментар #16 от "Александър Коц от Русия":

    АааааааХахахаха
    Тия БЕЗ АНАЛОГОВИ ОРЪЖИЯ на монгольяк педофила дека Избега по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ,...ги видееме.... АааааааХахахаха
    Видееме как едни чаршафи със пикапи го наритаха от СИРИЯ за 3 ДНЯ!
    Как за 5 ДНИ една Бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ а ху ЙЛО педофила и в момента си ги връща! Как наритаха монгольята от Киевска ОБЛАСТ,от ЧЕРНИГОВ, ХЕРСОН, СУМИ, ХАРКОВ,...как Педофило 12 години превзема Селото ПОКРОВСК и ДОНБАС...
    АааааааХахахаха
    И те така

    19:30 05.01.2026

  • 23 стоян

    4 4 Отговор

    До коментар #12 от "Ти нещо се шегуваш":

    До 12 ком - казваш Тръмп и путин в Аляска се разбрали - нищо подобно Тръмп покани путин да му види колко му е акъла на живо и се чуди защо путин е толкова тъп че още четвърта година в Домбас воюва

    Коментиран от #27, #30

    19:34 05.01.2026

  • 24 Руснак с яхта

    1 0 Отговор
    Ние по халифата Европа не ходим, но разтоварваме пари там, където вие не можете да отидете.

    19:36 05.01.2026

  • 25 Време е и, да научим пак

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Браво 404":

    колко са българите в Одеса и одеска област.

    19:36 05.01.2026

  • 26 стоян

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Александър Коц от Русия":

    До 16 ком - забравил си да напишеш накрая -дззъц

    19:37 05.01.2026

  • 27 Руснак с яхта

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "стоян":

    И така изби над милион украинци.

    19:37 05.01.2026

  • 28 Владимир Путин, президент

    2 5 Отговор

    До коментар #10 от "с два пръста чело от село":

    "...с два пръста чело от село..."

    В Русия всички сме два пръста узкочели и едновежди !!!
    Аз съм с най-малко узкото чело и с две вежди - затова съм Президент 🎅

    19:38 05.01.2026

  • 29 И къде ги произвежда?

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Украйна вече произвежда по":

    В малоБритания ли?
    И докога? Че на британанците им писна!

    19:40 05.01.2026

  • 30 Ти си мисли как кани урси

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "стоян":

    и останалите евро гей джендъри. Или по-точно тях те не кани ми му се я вяват на килимчето да молят......

    19:41 05.01.2026

  • 31 В Днепропетровск Американски завод

    1 0 Отговор
    Bunge е бил нападнат с дронове. Вследствие на нанесини повреди повече от 300 тона петрол са били разляти по пътищата, е съобщил кметът на града Филатов. Пожара още продължава и сега.

    20:13 05.01.2026

