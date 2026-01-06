Новини
Стрелба край президентския дворец в Каракас! ВИДЕО

6 Януари, 2026 03:53, обновена 6 Януари, 2026 04:51 946 3

  • дворец-
  • каракас-
  • президентство-
  • евакуация-
  • стрелба-
  • венецуела

Noticias Caracol съобщи за евакуация на правителствени институции в района

Стрелба край президентския дворец в Каракас! ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

За стрелба край президентския дворец във венецуелската столица Каракас предаде портала BNO News.

Обстоятелствата около инцидента са неясни.

Източници от радиостанция Noticias Caracol съобщават за евакуация на правителствени институции в района. Те също така съобщиха, че над района може да са прелетяли дронове, вероятно задействайки противовъздушната отбрана.

Според френската информационна агенция AFP, позовавайки се на правителствени източници, ситуацията е под контрол.

На 5 януари отвлеченият от САЩ президент на страната Николас Мадуро и съпругата му се явиха във федералния съд за Южния окръг на Ню Йорк. Американските власти ги обвиняват в участие в трафик на наркотици. Те пледираха невинни по обвиненията.

Тръмп заяви, че Съединените щати ще поемат временен контрол над Венецуела. Освен това, американският премиер изрази увереност, че Вашингтон ще получи компенсация от Каракас за американските петролни компании. Белият дом изтъкна, че тези компании ще осигурят средства за възстановяване на петролната инфраструктура на Венецуела.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 2 от 7 гласа.
  • 1 Лудия оранжев дъртак нали каза

    3 3 Отговор
    Делсита, ако не ме слушка, ще ѝ се случи нещо по-лошо от затвор.

    04:31 06.01.2026

  • 2 Тест

    1 1 Отговор
    Край с Венецуела. Ще я сринат със земята

    Коментиран от #3

    04:43 06.01.2026

  • 3 На чужд гроб ревеш

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тест":

    Не виждаш ли каква развалина е България?

    04:46 06.01.2026