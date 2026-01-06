Новини
Времето днес, прогноза за вторник, 6 януари: Вятърът се усилва, облачността остава значителна

6 Януари, 2026 03:00 576 0

Максималните температури ще бъдат в интервала от 2° до 19°, в София - около 15°

Снимка: БНТ
През нощта на места ще превалява, предимно от дъжд. В крайните северозападни райони дъждът ще е примесен със сняг и ще има условия за поледици.

Вятърът в по-голямата част от страната ще бъде умерен, само в западната половина от Дунавската равнина ще е почти тихо и мъгливо. Минималните температури ще бъдат от 0° в северозападните райони до 12° в югоизточните, в София – около 5°.

През деня вятърът отново ще се усили. Предупреждение за опасно силен южен вятър с пориви със скорост до около 90 км/ч е обявен в източната половина от страната и на север от планините.

Облачността ще се задържи значителна. На места, главно в Дунавската равнина, ще има превалявания от дъжд, но видимостта ще се подобри. Максималните температури ще бъдат в интервала от 2° до 19°, в София - около 15°.

В планините ще преобладава облачно време. На места ще има валежи от сняг, под 1800 метра – от дъжд. Ще духа силен и бурен югозападен вятър.

В сряда температурите ще останат почти без промяна - близки до 0° в северозападните райони, където ще се задържи с условията за поледици и необичайно високи в източната половина от страната, където ще продължи да духа временно силен южен вятър. Ще бъде облачно и мъгливо, на места с валежи, предимно от дъжд.

В четвъртък валежи ще има в почти цялата страна, на места значителни, а в Югоизточна България - с гръмотевична дейност. Със силен вятър от северозапад ще нахлува по-студен въздух и до вечерта в много райони дъждът ще премине в сняг. След временно спиране в петък, в събота отново се очакват валежи.

Източник: bntnews.bg


България
