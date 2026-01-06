Администрацията на Тръмп готви сделка за Гренландия

Администрацията на Тръмп разработва Споразумение за свободно асоцииране (COFA) за Гренландия, подобно на тези, които са в сила между Вашингтон и няколко тихоокеански островни държави, съобщава The Economist.

Подобни споразумения предоставят на американските военни изключителен достъп до териториалните води и въздушното пространство на тези страни в замяна на икономическа и финансова помощ от САЩ.

Дания, която контролира Гренландия като автономна територия, подчертава, че на острова вече функционира американска военна база. Въпреки че споразумението с Копенхаген не определя ограничения за броя на американските войски, значително разширяване на военното присъствие вероятно ще изисква одобрението на Дания, отбелязва изданието.

Съобщава се, че служители на американската администрация са се опитали да установят директни преговори с гренландското правителство, но досега те са били отхвърлени.

Politico по-рано съобщи за възможността Съединените щати да предприемат мерки, насочени към установяване на контрол над Гренландия в обозримо бъдеще. Според вестника, реализацията на подобен сценарий е вероятна в периода преди ноемврийските междинни избори в Съединените щати или в навечерието на честването на 250-годишнината от независимостта на страната, насрочено за 4 юли.