Администрацията на Тръмп готви сделка за Гренландия

Администрацията на Тръмп разработва Споразумение за свободно асоцииране (COFA) за Гренландия, подобно на тези, които са в сила между Вашингтон и няколко тихоокеански островни държави, съобщава The Economist.
Подобни споразумения предоставят на американските военни изключителен достъп до териториалните води и въздушното пространство на тези страни в замяна на икономическа и финансова помощ от САЩ.
Дания, която контролира Гренландия като автономна територия, подчертава, че на острова вече функционира американска военна база. Въпреки че споразумението с Копенхаген не определя ограничения за броя на американските войски, значително разширяване на военното присъствие вероятно ще изисква одобрението на Дания, отбелязва изданието.
Съобщава се, че служители на американската администрация са се опитали да установят директни преговори с гренландското правителство, но досега те са били отхвърлени.
Politico по-рано съобщи за възможността Съединените щати да предприемат мерки, насочени към установяване на контрол над Гренландия в обозримо бъдеще. Според вестника, реализацията на подобен сценарий е вероятна в периода преди ноемврийските междинни избори в Съединените щати или в навечерието на честването на 250-годишнината от независимостта на страната, насрочено за 4 юли.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #13, #15
05:56 06.01.2026
2 миротвореца
Коментиран от #5
05:57 06.01.2026
3 Вашето мнение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Дания са копейки и не са в ес? Паветните много се превъзбудиха последните дни. Еуфорията им идва в повече, в делириума си забравиха за агент краснов и той стана Тръмп.
Коментиран от #12
06:00 06.01.2026
4 Гост
Коментиран от #7
06:00 06.01.2026
5 Европеец
До коментар #2 от "миротвореца":Гренландия отече, въпросът е кога и дали с СВО или с парички...... Там са 50 000 население, лесно ще купи изборите улавия......
06:01 06.01.2026
6 Българин
06:01 06.01.2026
7 Вашето мнение
До коментар #4 от "Гост":Нека в тези дни, докато паветния е изпаднал в еуфория си спомним, че руснаците взеха от сащ Крим за 5 минути.
06:03 06.01.2026
8 Българин
Коментиран от #9
06:04 06.01.2026
9 Пророк от Таганрок
До коментар #8 от "Българин":Тръмп ще бъде отвлечен скоро и заточен в Сибир в колония 252.
06:06 06.01.2026
10 Чудя им се на тези гренландци, защо им
06:06 06.01.2026
11 Мнението ми
06:11 06.01.2026
12 Ъхъ
До коментар #3 от "Вашето мнение":Стига сделки, да отвлекат краля на Дания и да го принудят да подпише при някой честен нотариус!
06:13 06.01.2026
14 Владимир Путин, президент
С.А.Щ издигат гордото Американско знаме на Марс, обявява го за 52-ри американски щат, след Гренландия.
Русия пуска някакви кадри с руското знаме в центъра на Купянск.......
06:17 06.01.2026
15 Хахахаха
До коментар #1 от "Последния Софиянец":За тебе най големия
06:42 06.01.2026
16 Факт
06:59 06.01.2026
17 аааа...
07:09 06.01.2026