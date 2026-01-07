На 84 в щатски затвор издъхна бившият служител на ЦРУ Олдрич Еймс, предал 10 американски агенти на Москва

Бившият служител на Централното разузнавателно управление Олдрич Еймс, осъден на доживотен затвор за шпионаж за Москва, почина в американски затвор.

Това става от информация в онлайн базата данни на Федералното бюро на затворите към Министерството на правосъдието на САЩ.

В нея Еймс е отбелязан като „Починал на 5 януари 2026 г.“. Причината за смъртта не е посочена, но е посочено, че Еймс е бил на 84 години. Той е излежавал присъдата си в затвор в Мериленд.

Според обвинителния акт Еймс е сътрудничил на съветското, а по-късно и на руското външно разузнаване в продължение на 10 години. Според данни на САЩ той е предал повече от 10 агенти на ЦРУ, работещи в руски държавни агенции и отбранителната индустрия. През 1994 г. е осъден на доживотен затвор от американски съд.