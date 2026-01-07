На 84 в щатски затвор издъхна бившият служител на ЦРУ Олдрич Еймс, предал 10 американски агенти на Москва

Бившият служител на Централното разузнавателно управление Олдрич Еймс, осъден на доживотен затвор за шпионаж за Москва, почина в американски затвор.
Това става от информация в онлайн базата данни на Федералното бюро на затворите към Министерството на правосъдието на САЩ.
В нея Еймс е отбелязан като „Починал на 5 януари 2026 г.“. Причината за смъртта не е посочена, но е посочено, че Еймс е бил на 84 години. Той е излежавал присъдата си в затвор в Мериленд.
Според обвинителния акт Еймс е сътрудничил на съветското, а по-късно и на руското външно разузнаване в продължение на 10 години. Според данни на САЩ той е предал повече от 10 агенти на ЦРУ, работещи в руски държавни агенции и отбранителната индустрия. През 1994 г. е осъден на доживотен затвор от американски съд.
4 Жалко за човека
05:21 07.01.2026
Претрепали са човека - то като нашите - Диктатори в България.
Навремето имаше някакви шпиони.
05:33 07.01.2026
8 Маринов
Шпионажът е професия. Като всички други, но малко по специфична. Едни работят за тръпката, други - за пари. Трети - по идейни съображения. Обикновено нещата са комбинирани. Всички осъзнават риска и въпреки всичко работят. В случая с Еймс целите са били точно да се разкриват шпиони на САЩ срещу СССР и Русия и са били постигнати. С цената на доживотен затвор. Такъв е случаят с Филби, който беше сменен след присъдата и живя и почина в СССР.
След разпадане на СССР и Варшавския договор в шпионажът настъпиха някои видими промени. Значително нарастна броят на т.н. самоинициативи и, които се предлагат на западните служби. Последните получиха непосредствен достъп до тайните на бившия източен блок, без да са им необходими шпиони. Още при влизането в демокрацията и при подготовката за влизане в НАТО, в тези страни се направиха сериозни трансформации в разузнавателните служби. Примерно българското военно разузнаване ликвидира цялата си агентурна мрежа в съседните Турция и Гърция, което беше публично казано. На тяхната тук не е пипната. Български политици не се крият в контактите си с турски дипломати в и извън посолството на Турция. Тези НПО включително и в България са форма за реализиране на чужди проекти, включително и за заплащане на дейността, която е вид противодържавна.
Темата е голяма и по нея може да се напише десертация. Не като тази на Боко как се разгъва маркуч през баир.
05:49 07.01.2026
9 Джаската
05:56 07.01.2026