София иска да придобие емблематични сгради, парк „Врана“ и терени за детски градини и училища

11 Март, 2026 12:38 731 14

  • васил терзиев-
  • кмет-
  • софия-
  • имоти-
  • община-
  • депо за отпадъци

Предвижда се извършването на редица дейности, необходими за поддържане на парковата територия, която е с площ около 100 000 кв. м.

София иска да придобие емблематични сгради, парк „Врана“ и терени за детски градини и училища - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Столичният общински съвет ще разгледа шест доклада от кмета на София Васил Терзиев и от председателя на градския парламент Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне на имоти от държавата към Столичната община. Имотите са свързани с емблематични столични сгради, терени за изграждане на детски градини и училища, парк и терен за нуждите на управлението на отпадъците, изброи dariknews.bg.

„Много от тези имоти са част от историята и паметта на София, но и от нейното бъдеще. Нашата задача е да им дадем шанс за нов живот – като пространства за образование, култура, обществена памет и работа в полза на хората. Когато градът има ясна визия за развитието си, държавата и общината трябва да действат заедно, за да я реализират,“ заяви кметът на София Васил Терзиев.

Предложените имоти

Столичната община предлага да придобие безвъзмездно от държавата следните имоти:

Сградата на бившия Нотариат – бул. „Патриарх Евтимий“ № 2, паметник на културата, построена в края на XIX век и използвана десетилетия като нотариат.

Сградата на ул. „Георги С. Раковски“ № 134 – известна като бившата централа на СДС, предложена за използване от дирекциите „Образование“ и „Спорт и младежки дейности“ на Столична община

Имотът на бул. „Сливница“ № 235 – две исторически сгради от 1909 г. и 1935 г., паметници на културата, свързани с обществено-политическата история на София

Парк „Врана“ – парк-музей с площ около 100 000 кв. м, паметник на градинско-парковото изкуство, създаден в началото на XX век и развиван с над 800 растителни вида

Терен в район „Нови Искър“, местност „Църния дол“ – имот с площ 217 056 кв. м, бивша кариера за глина, предложен за рекултивация и използване като площадка за земни маси и строителни отпадъци

Общо 9 държавни имота, подходящи за изграждане на детски градини, ясли и училища:

4 имота в район „Витоша“

1 имот в район „Лозенец“

3 имота в район „Младост“

1 имот в район „Овча купел“

Кметът предлага Столичната община да придобие безвъзмездно от държавата имот – публична държавна собственост, намиращ се на бул. „Патриарх Евтимий“ № 2. Става дума за емблематичната сграда на бившия Нотариат, която е паметник на културата. Въпреки значението ѝ, от години продължава сагата около нейното стопанисване и възстановяване.

Към момента имотът и сградата са публична държавна собственост и са предоставени безвъзмездно за управление на Министерството на културата, но не се използват. Целта на придобиването от Столичната община е възстановяване и реставрация на знаковата сграда и използването ѝ за дейности в сферите на образованието, културата и изкуствата.

Сградата се състои от две основни свързани части, построени в различни периоди – първата през 1899 г., а втората през 40-те години на ХХ век. Първата сграда е изградена по проект на арх. Петко Момчилов като еднофамилна жилищна сграда на инж. Михаил Момчилов. В периода 1938 – 1944 г. сградата е собственост на германската легация, като тогава е изградена и втората част откъм ул. „Граф Игнатиев“. От 1945 г. сградата функционира като търговско представителство на СССР, а от началото на 80-те години на ХХ век до 1997 г. се използва като нотариат.

Столична община предлага да придобие от държавата и сградата на ул. „Георги С. Раковски“ № 134. След решение на общинския съвет ще бъде предприета процедура за безвъзмездно прехвърляне на имота, който е публична държавна собственост.

Сградата е известна като бившата централа на СДС и е едно от емблематичните места на демократичния преход в България. Предложението на кмета Васил Терзиев предвижда тя да бъде използвана за нуждите на общинската администрация, като в нея ще бъдат настанени дирекциите „Образование“ и „Спорт и младежки дейности“ към направление „Образование, спорт и младежки дейности“ във връзка с новата структура на Столична община.

В момента двете дирекции се намират в различни сгради – дирекция „Образование“ е разположена в наета сграда на бул. „Ломско шосе“ № 2А, а дирекция „Спорт и младежки дейности“ се помещава в сградата на Столична библиотека на пл. „Петко Р. Славейков“. Разположението им на различни места затруднява координацията и работата между отделите. Събирането на двете дирекции в една административна сграда в центъра на София ще подобри работния процес и предоставянето на административни услуги, както и реализирането на съвместни инициативи, свързани с образованието, спорта и развитието на децата и младежите в столицата.

Друго предложение, което общинските съветници трябва да разгледат в четвъртък, е на председателя на СОС Цветомир Петров за безвъзмездно прехвърляне от държавата към Столичната община на имот на бул. „Сливница“ № 235.

Там се намират две сгради, свързани с културния облик и историческата идентичност на столицата. Те са построени съответно през 1909 г. и 1935 г. и също са паметници на културата. Сред мотивите за придобиването е необходимостта от тяхното съхраняване като част от усилията на местната власт за опазване на културно-историческото наследство на града.

Освен архитектурната си стойност, обектът има и значима историческа роля, свързана с определени периоди от обществено-политическото развитие на България през XX век. В общественото пространство сградата се свързва с времето на тоталитаризма и репресивните структури от миналото, което ѝ придава характер на място на памет и историческо осмисляне. В този смисъл обектът е потенциално свързан с историческата памет и утвърждаването на демократичните ценности.

Парк „Врана“

Столична община желае отново да стопанисва парк „Врана“, като придобие собствеността върху него. Територията, която е паметник на градинско-парковото изкуство, ще бъде достъпна за гражданите и ще функционира като естествен природонаучен музей, отворен за столичани и гостите на града, чрез определяне на съответен ред, дни и часове за посещение.

Предвижда се извършването на редица дейности, необходими за поддържане на парковата територия, която е с площ около 100 000 кв. м.

Парк „Врана“ е държавна собственост с предоставени права на управление на областния управител на област София. Историческият парк-музей се стопанисваше от Столичната община от 2012 г. до 2023 г., когато след съдебно решение общината се оттегли и паркът бе предоставен на държавата.

Създаден в началото на миналия век от цар Фердинанд I, вдъхновен от европейските пейзажни паркове, парк „Врана“ е развиван с над 800 растителни вида, множество редки дървета и езеро с водни лилии.

Девет имота за изграждане на детски градини и училища

С решение на Столичния общински съвет се предлага общината да придобие безвъзмездно от държавата девет имота, подходящи за развитие на образователна инфраструктура.

Имотите се намират в различни райони на София – четири в район „Витоша“, един в „Лозенец“, три в „Младост“ и един в „Овча купел“. След необходимите градоустройствени процедури в тях могат да бъдат изградени нови детски градини, ясли и училища.

Инициативата е част от усилията на Столична община за разширяване на образователната инфраструктура, осигуряване на повече места в детските градини и създаване на условия за задължително предучилищно образование за 4-годишните, както и за въвеждане на едносменен режим в училищата.

Безвъзмездното прехвърляне на имотите може да стане с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, след като Столичният общински съвет даде съгласие общината да ги придобие.

Терен за депо на земни маси и строителни отпадъци

Столична община предприема действия за придобиване на държавен имот в район „Нови Искър“, местност „Църния дол“, с цел рекултивация на терена и използването му като площадка за депониране на земни маси и строителни отпадъци.

Имотът е с площ 217 056 кв. м и представлява техногенно нарушен терен – бивша кариера за добив на глина, използвана в миналото от разположения в близост Държавен керамичен завод. Съгласно действащия Общ устройствен план на Столична община територията е предназначена за техническо укрепване на подобни нарушени терени.

В резултат на дългогодишната експлоатация релефът на терена е нарушен и е оформен дълбок котлован, който при интензивни валежи се пълни с вода. Проверка е установила, че сградите на бившия керамичен завод са разрушени, а теренът от години се използва за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, основно строителни.

Предвижда се след придобиването на имота да бъде реализиран проект за рекултивация и привеждане на терена в състояние, близко до естествената околна среда, както и създаване на регламентирано депо за земни маси и строителни отпадъци. Целта е да се прекрати нерегламентираното замърсяване на района и да се осигури контролирано управление на този вид отпадъци в София.

За да реализира важни проекти – обществени пространства, училища и други обекти от обществен интерес – общината трябва да разполага с необходимите терени. Затова придобиването на имоти, които могат да послужат за развитието на града, е важна стъпка, за да се ускори реализирането на тези решения в полза на София.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най некадърният кмет в историята!

    17 5 Отговор
    София е заприличала на цигански катун!

    12:41 11.03.2026

  • 2 Софето маза на постсъветска

    10 3 Отговор
    панелна кочинка!

    12:43 11.03.2026

  • 3 Образовай се

    6 2 Отговор
    Имаш граматическа грешка.

    12:43 11.03.2026

  • 4 Лена

    15 3 Отговор
    Може да придобиете също Петрохан училището във усоица Космос

    12:44 11.03.2026

  • 5 Сичкото селян

    10 4 Отговор
    тука се домъкна, затова няма детски градини!

    12:45 11.03.2026

  • 6 бла бла

    14 0 Отговор
    А на бас, че после ще има някаква заменка с "инвеститор" и няма да има детски градини точно там.

    12:47 11.03.2026

  • 7 Направете Централна баня SPA

    8 0 Отговор
    бе идиоти, както е в Будапеща и Прага!

    12:47 11.03.2026

  • 8 Тротоарите са като бомбардирани

    8 0 Отговор
    И улиците също!

    12:49 11.03.2026

  • 9 Милиционер от ДС

    9 0 Отговор
    Милиционерите искат да кльопнат каквото е останало от баницата!

    12:51 11.03.2026

  • 10 Минувач

    1 8 Отговор
    може да не е цъфнала и вързала, но София изглежда много по-добре отколкото по времето на Бойко и Фандъкова.

    13:21 11.03.2026

  • 11 Веска

    4 0 Отговор
    Педроханка да си гледа профилната снимка.
    p. S Пак я търсят, за нещо. За какво ли?

    13:29 11.03.2026

  • 12 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    Защо ще придобивате парк Врана и сградите в него с възмездна сделка. Нека дъртия лумпен Симеон ги подари на общината. И без това Тодор Живков се грижеше за този имот безплатно в полза на фашистката фамилия Кобурггота.

    13:31 11.03.2026

  • 13 Смърфиета

    4 0 Отговор
    Може би е забравил, че няма нов бюджет. Или се надява аверите му, да му дадат повече пъри като дойдат на власт, когато се раззелени и започне да пее кукувицата.

    13:43 11.03.2026

  • 14 Медуня

    2 0 Отговор
    бягай да караш ски на петрохан бе фунатнелко...

    13:54 11.03.2026

