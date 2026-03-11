Новини
Любопитно »
Ива Екимова показа новия мъж до себе си (СНИМКИ)

Ива Екимова показа новия мъж до себе си (СНИМКИ)

11 Март, 2026 12:31 2 292 12

  • ива екимова-
  • нов мъж-
  • ново гадже-
  • рожден ден

Новият мъж до пиарката е чужденец и не е познат в светските среди

Ива Екимова показа новия мъж до себе си (СНИМКИ) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пиарката Ива Екимова благодари за пожеланията, които е получила за рождения си ден, като към посланието си добави няколко снимки от почивката си. Най-изненадващ обаче беше кадър на мъжа, за когото обяви наскоро, че е влюбена пред Мон Дьо.

"Отнасям се с изключително внимание към всяко благопожелание!

Гледам на тях, като на наричания за сбъдване и благодаря за всички, които получих!

Вярвам, че са записани в една вселенска книга, от която всеки ден си взимам по едно, което да ми носи светлина, надежда и радост!

Благодаря ви! Нека пребъдват! ", написа тя към кадрите.

През изминалия уикенд Ива Екимова разкри, че вече има нов мъж в живота ѝ - години след смъртта на съпруга ѝ Дими Димов.

"Срещнах любовта.“, сподели тя. Историята звучи почти като от романтична комедия. Двамата се срещат пред асансьор. Следват още няколко "случайни“ срещи, докато накрая Ива решава да поеме инициативата. "На третата уж случайна среща му казах: "Това не е случайно. Нека си организираме истинска среща“. Срещата се случва в една от най-горещите софийски вечери.

Разходката започва в 18:30, при почти 40 градуса жега, и завършва… седем часа по-късно. "Нямам какво повече да кажа.“

Мъжът няма нищо общо с родния шоубизнес и дори не е българин, но Ива Екимова предпочита да запази подробностите за себе си. Голямата ѝ любов си остава Дими от "Сленг“, който загива трагично през 2008 г. Тогава тя е едва на 33 години, а дъщеря им Дара – на шест.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 долни миндили

    22 0 Отговор
    Не ни интересуват

    12:36 11.03.2026

  • 2 Показа

    20 0 Отговор
    плешивата си глава .

    12:37 11.03.2026

  • 3 Това нещо

    25 1 Отговор
    не беше ли някога добичe на късмета в тъпото предаване на Къци?

    Коментиран от #12

    12:39 11.03.2026

  • 4 Лелите

    21 0 Отговор
    На 50 държат да се снимат с някое завоевание, че да не ги помислят за минало.

    12:41 11.03.2026

  • 5 Боруна Лом

    17 0 Отговор
    ЗАЩО НИ ЗАНИМАВАТЕ С ОШАВ!

    12:49 11.03.2026

  • 6 Леле...

    12 0 Отговор
    Тя беше хубава! Някога съм я пускал на тепавицата да извърти килима!

    12:52 11.03.2026

  • 7 Перон

    14 0 Отговор
    Ма стига сте ни тормозили с тая бе.Какво е,какво работи?Не ни интересува,но все ни я навирате.Нямали други новини?А,забравих.Ни сте ни информирали наскоро за ново гадже на Гришо.Що така бе.И за днес колко процента е вдигнал Радев.Отиват ли към 43%.Снощи една говореща глава обяви 110 депутати за Радев.Гарантирано.

    12:55 11.03.2026

  • 8 Оз. Ген.Румянцев

    6 0 Отговор
    По скоро да треска дъщеря и

    13:06 11.03.2026

  • 9 пфф

    5 0 Отговор
    Къде е , неможе го видим от голямото и блестящо чело

    13:10 11.03.2026

  • 10 Оооо

    3 0 Отговор
    Готини цайси...

    13:34 11.03.2026

  • 11 Тома

    4 0 Отговор
    Шантажа никога не остава на сухо.Винаги има една въртележка за тях

    13:37 11.03.2026

  • 12 беше

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Това нещо":

    В супер шоу Невада, Къци беше водещ

    13:56 11.03.2026