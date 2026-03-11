Ива Екимова показа новия мъж до себе си (СНИМКИ)

Пиарката Ива Екимова благодари за пожеланията, които е получила за рождения си ден, като към посланието си добави няколко снимки от почивката си. Най-изненадващ обаче беше кадър на мъжа, за когото обяви наскоро, че е влюбена пред Мон Дьо.

"Отнасям се с изключително внимание към всяко благопожелание!

Гледам на тях, като на наричания за сбъдване и благодаря за всички, които получих!

Вярвам, че са записани в една вселенска книга, от която всеки ден си взимам по едно, което да ми носи светлина, надежда и радост!

Благодаря ви! Нека пребъдват! ", написа тя към кадрите.

През изминалия уикенд Ива Екимова разкри, че вече има нов мъж в живота ѝ - години след смъртта на съпруга ѝ Дими Димов.

"Срещнах любовта.“, сподели тя. Историята звучи почти като от романтична комедия. Двамата се срещат пред асансьор. Следват още няколко "случайни“ срещи, докато накрая Ива решава да поеме инициативата. "На третата уж случайна среща му казах: "Това не е случайно. Нека си организираме истинска среща“. Срещата се случва в една от най-горещите софийски вечери.

Разходката започва в 18:30, при почти 40 градуса жега, и завършва… седем часа по-късно. "Нямам какво повече да кажа.“

Мъжът няма нищо общо с родния шоубизнес и дори не е българин, но Ива Екимова предпочита да запази подробностите за себе си. Голямата ѝ любов си остава Дими от "Сленг“, който загива трагично през 2008 г. Тогава тя е едва на 33 години, а дъщеря им Дара – на шест.