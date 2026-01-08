8 януари 1961: Французите гласуват за свободата на Алжир

На 8 януари 1961 година французите гласуват на референдум за предоставяне на независимост на Алжир.

Резултатът е категорично мнозинство от 75 %, които гласуват "за", припомня Би Би Си.

В Алжир малко по-малък процент - 69% - гласуваха в подкрепа. Повече от 40 % от избирателите се въздържаха в отговор на кампанията на бунтовническата групировка "Фронт за национално освобождение" (FLN), подкрепяща независимостта, за бойкотиране на гласуването.

"Фронтът за национално освобождение", ръководен от Бен Бела, води все по-ожесточена партизанска война срещу френските колонизатори от седем години, предизвиквайки политическа криза във Франция.

Френският президент Шарл дьо Гол беше избран отново на поста си преди три години с мандат да предотврати пренасянето на войната в Алжир във Франция.

Поразителен отговор

Резултатът от референдума беше приветстван от френския министър-председател Мишел Дебри като "ясен и точен отговор".

Генерал Дьо Гол беше информиран за резултатите по телефона в дома си в Коломбей-ле-Дьо-Еглиз и отбеляза, че "здравият разум" на хората е надделял.

Той беше заложил политическото си бъдеще на резултатите от референдума, като преди три дни заяви в обръщение към нацията, че това ще бъде въпрос между него и отделния гласоподавател.

По време на гласуването в Алжир цареше атмосфера на високо напрежение.

Сигурността беше най-висока в столицата Алжир, където патрулираха около 20 000 френски войници.

Насилие

В крайна сметка обаче гласуването премина сравнително мирно.

Имаше известно насилие - при един от най-тежките инциденти в южната част на страната бяха убити десет алжирци и ефрейтор от френската армия, когато по данни на официални лица бунтовническата партия "Фронт за национално освобождение" организира нападение над избирателна секция. Но като цяло властите изразиха облекчение, че не е имало по-лоши последици.

Алжир имаше най-многобройното население от бели заселници от всички френски африкански колонии, като един милион души от френски произход държаха властта над осем милиона алжирски мюсюлмани.

Мюсюлманското население имаше малко политическа или икономическа власт и малко законни права, а недоволството набираше сила и Париж беше принуден да разположи половин милион френски войници.

Френските заселници

Френските заселници в Алжир реагираха с възмущение на този най-ясен досега знак, че колонията се насочва към независимост.

Бившият военен командир в Алжир, генерал Раул Салан, основава Организацията на тайната армия (OAS). Тя се прослави като екстремистка организация на френските заселници, решени да се борят срещу движението за независимост.

Водена от Салан и група френски офицери, тя организира неуспешен преврат в Алжир през април 1961 г., както и няколко бомбени атентата във Франция и няколко опита за покушение срещу президента Шарл дьо Гол.

Салан беше заловен в Алжир през 1962 г. Лежа в затвора от 1962 до 1968 г.

След ареста му създадената от него Организация постепенно се разпада. Споразуменията от Евиан между френското правителство и Бен Бела от "Фронта за национално спасение" довеждат до независимостта на Алжир през юли 1962 г.

Френските власти оценяват, че осемте години на тероризъм и война, са отнели живота на 350 000 души, а алжирските източници посочват много по-висока цифра – 1,5 милиона.

През 1965 г. Дьо Гол е избран за президент за втори мандат, но подава оставка през 1969 г.

Умира от сърдечен удар на 9 ноември 1970 г. на 79-годишна възраст.