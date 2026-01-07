Синът на Зидан пише история пред погледа на баща си

Когато Лука Зидан избра да играе за Алжир, страната на баща му, той едва ли си е представял, че нещата ще се развият толкова добре и толкова бързо. Само за няколко месеца вратарят си спечели статут на титулярен вратар и един от героите на Алжир на Купата на африканските нации.

Турнирът доказва стойността на Лука между гредите. В четири изиграни мача досега той не е допуснал нито един гол, въпреки че последният, мачът от осминафиналите срещу ДР Конго, отиде в продължения.

Това означава, че Зидан е натрупал 390 минути в турнира, без да допусне гол. Той е първият алжирски вратар, който запазва мрежата си чиста в първите си два мача от турнира след Мохамед Ханишед през 1996 г. В

Лука, който има мачове за националните отбори на Франция от 16 до 20 години, избра да играе за Алжир заради възможността да участва в Купата на африканските нации. Той бързо се утвърди първи избор, след като бе предпочетен пред Антони Мандреа от Кан и Усама Бенбот от Алжир.

Освен това, той има подкрепата на баща си Зинедин от трибуните, което придава още по-голямо значение на цялата добра работа, която върши в турнира в Мароко.