Не спират протестите в Техеран и други градове на Иран ВИДЕО

9 Януари, 2026 06:32, обновена 9 Януари, 2026 06:36 1 260 33

Демонстрантите настояват за свалянето на режима на върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей и завръщането на принц Реза Пахлави, син на последния шах на Иран, свален през 1979 г.

Огромни тълпи с протестиращи са се събрали в четвъртък вечерта в иранската столица и в други градове на Ислямската република, показват видеа от демонстрациите, предаде Би Би Си.

Мирните протести в Техеран и във втория по големина град Машхад не са били разпръснати от силите за сигурност, става ясно от кадрите, проверени от британската медия. След публикуването им е имало спиране на интернета в цялата страна, съобщава организацията за наблюдение на онлайн пространството "НетБлокс".

Във видеата могат да се чуят призиви за свалянето на режима на върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей. Демонстрантите също така искат завръщането на принц Реза Пахлави, син на последния шах на Иран, който беше свален от власт през 1979 г. По-рано Пахлави призова поддръжниците си да излязат по улиците.

Това беше 12-ият пореден ден с безредици в Ислямската република, които бяха породени от срива на иранската валута. Според организации за човешките права демонстрации вече са се разраснали и се провеждат в над 100 града във всички 31 провинции в страната.

Според наблюдатели загиналите протестиращи са над 40, а иранските власти съобщават за смъртта на шестима служители на силите за сигурност. Над 2200 демонстранти са били арестувани досега, припомня Би Би Си.


  • 1 Фен

    11 4 Отговор
    И тия ги налазиха тик-токърите....

    06:38 09.01.2026

  • 2 Т Живков

    14 5 Отговор
    И за брадатите комунисти има място на хеликоптера на бай Дрончо

    06:41 09.01.2026

  • 3 Виктория Нюланд

    10 3 Отговор
    дръжте се идвам с корабийките

    Коментиран от #5

    06:41 09.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Путине, Путине...

    9 8 Отговор

    До коментар #3 от "Виктория Нюланд":

    Пращай Захарова и Соловьов в Иран.. Курабийки да раздават, че Аятолаха си заминава

    Коментиран от #21

    06:44 09.01.2026

  • 6 Аятолаха

    8 3 Отговор
    Са окопава дълбоко. Чака СВО по американски.

    06:45 09.01.2026

  • 7 Няколко Ирански Самолета

    14 7 Отговор
    Пълни със злато и Долари
    Вече са пристигнали в Мускалието

    Хаменей и компания
    Ще бягат със 300 .

    Неизбежно е

    Коментиран от #30

    06:45 09.01.2026

  • 8 Путине, Путине...

    9 5 Отговор
    Готвят Майдан и в Иран.....помагай на тюрбаните докато е време

    06:46 09.01.2026

  • 9 Владимир Путин, президент

    13 11 Отговор
    В нефт до колене, гладен ходи !!!
    Що е то ? 🎅🎅🎅
    Призовавам гладния, онеправдан, окраден руски народ да се събуди и да последва примера на иранските си роднини. На оружие братья, излезте по площадите и потърсете сметка на виновните за Четири Года унижение в Украйна, на виновните за 2млн жертви, разрушения и престъпления. После пак гласувайте за мен, вечния президент 🎅🎅🎅

    Коментиран от #26

    06:47 09.01.2026

  • 10 Путине, Путине...

    9 4 Отговор
    Не проспивай Майдана в Иран, че ша береш ядове.

    Коментиран от #11

    06:48 09.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    14 4 Отговор

    До коментар #10 от "Путине, Путине...":

    Какво мога да направя ?
    Да накарам Маша да изрази силно безпокойство и дълбока загриженост ? Не думаю, че някой вече ни взима насериозно. Мы проиграли абсолютно навсякъде и във всичко. Это пипeц 🎅🎅🎅

    06:53 09.01.2026

  • 12 Хммм

    9 13 Отговор
    Започна Майдан и в Иран. Всичко върви по един и същи сценарий във всички страни. Както прецакаха нас така ще изиграят и тях. Ще ги налази демокрацията. Както ни налази нас и ни затвори 4 атомни реактора, закри хиляди заводи, разпродаде рафинерии и летища и т.н. От държава станахме територия без армия, икономика, енергетика, селско стопанство, медицина и т.н. Същото ги чака и тях.

    Коментиран от #28, #29

    06:55 09.01.2026

  • 13 Някой

    8 7 Отговор
    САЩ имат силни традиции в цветните революции. Тук Израел също има пръст.
    На тамошните умно-крадиви трябва да им се наложат репите.

    Коментиран от #15

    06:56 09.01.2026

  • 14 Соросоиден обратен

    11 9 Отговор
    Раздавам напечатани хартийки без покритие на алчни хора от цял свят, за да приемат сатанинската вяра и безнравственост и рушат всички морални и етични ценности.

    06:57 09.01.2026

  • 15 Къде го путин

    8 3 Отговор

    До коментар #13 от "Някой":

    Да защити своя приятел Аятолаха......изгуби са тоя човек, като карнетките.

    Коментиран от #27

    07:06 09.01.2026

  • 16 Путине, Путине...

    7 1 Отговор
    Да не изкарат и Аятолаха по долни гащи.....

    07:07 09.01.2026

  • 17 доминото

    7 0 Отговор
    Нобел за мир на венецуелски опозиционер - дама в изгнание.
    Акция във Венецуела. Сигнал за сила и успех.
    Ирнаски Майдан....
    Какво следва?

    07:09 09.01.2026

  • 18 Майдан в Иран

    6 0 Отговор
    Путин да помага на Аятолаха докато е време, че и него ша го приберат по долни путури.

    07:14 09.01.2026

  • 19 Що за глупости?

    5 5 Отговор
    Ясно е че това са жълтопаветни "протести" изопачавани отвън като "всенародни". Израелското лоби в САЩ иска да прави нова цветна революция.

    07:18 09.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Американците са по

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Путине, Путине...":

    курабийките.Това е патент на Нюланд.

    Коментиран от #32

    07:25 09.01.2026

  • 22 Механик

    4 1 Отговор
    Световна декомунизация!

    07:32 09.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Дайджест

    6 2 Отговор
    Ид1отът Путлер за една година загуби Сирия, Венецуела сега губи и Иран.Тръмп пленява танкерите му!Ид1отът засмука тиня и в Украйна.

    07:37 09.01.2026

  • 25 Иранците ли!

    5 3 Отговор
    Иранците са древен народ, който не е за подценяване, те са интелигентни, въпреи ограниченията на исляма.Както е тръгнало,скоро аятоласите ще си обират крушите и ще потеглят към Империята на злото. Много скоро ще кажем на иранския народ: Добре дошли в Свободния свят! бг.

    07:38 09.01.2026

  • 26 ежко

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":

    Що?Някой като Елцин ли ще слагате начело?Руснаците му ядоха попарата!

    Коментиран от #31

    07:39 09.01.2026

  • 27 Путин

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Къде го путин":

    Не познавам Аятолаха.

    07:39 09.01.2026

  • 28 Една мисъл не ми дава мира

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хммм":

    Защо всичко, което си пожелаят русофилите никога не се случва?!

    07:43 09.01.2026

  • 29 Адрес 4000

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хммм":

    Е как един и същи сценарий
    Нали Тръмп е на власт във ФАЩ
    Хегсет всекидневно обявява че се бори срещу глобалистите
    Кой го прави тоя Майдан
    Кой Плаща
    Не ми казвайте Израел
    И не на последно място
    Кви тиктокъри в Иран бе глисти едноклетъчни

    07:43 09.01.2026

  • 30 А пък Тупан Орбан напролет пада от власт

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Няколко Ирански Самолета":

    изпратил е цялата си фамилия в САЩ баранар с покъщнината.

    07:47 09.01.2026

  • 31 Руснак

    3 1 Отговор

    До коментар #26 от "ежко":

    А сега защо сме по-зле от Папуа Нова Гвинея?Да отварям ли водката?

    07:49 09.01.2026

  • 32 Путине, Путине...

    2 2 Отговор

    До коментар #21 от "Американците са по":

    Пращай Захарова и Соловьов за курабийки в Иран, че и там им готвят Майдан....да не го проспиш пак.

    07:54 09.01.2026

  • 33 Бай Араб

    2 0 Отговор
    Ето протести,които не са платени,реални протести .

    08:02 09.01.2026

