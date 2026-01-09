Не спират протестите в Техеран и други градове на Иран ВИДЕО

Огромни тълпи с протестиращи са се събрали в четвъртък вечерта в иранската столица и в други градове на Ислямската република, показват видеа от демонстрациите, предаде Би Би Си.
Мирните протести в Техеран и във втория по големина град Машхад не са били разпръснати от силите за сигурност, става ясно от кадрите, проверени от британската медия. След публикуването им е имало спиране на интернета в цялата страна, съобщава организацията за наблюдение на онлайн пространството "НетБлокс".
Във видеата могат да се чуят призиви за свалянето на режима на върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей. Демонстрантите също така искат завръщането на принц Реза Пахлави, син на последния шах на Иран, който беше свален от власт през 1979 г. По-рано Пахлави призова поддръжниците си да излязат по улиците.
Това беше 12-ият пореден ден с безредици в Ислямската република, които бяха породени от срива на иранската валута. Според организации за човешките права демонстрации вече са се разраснали и се провеждат в над 100 града във всички 31 провинции в страната.
Според наблюдатели загиналите протестиращи са над 40, а иранските власти съобщават за смъртта на шестима служители на силите за сигурност. Над 2200 демонстранти са били арестувани досега, припомня Би Би Си.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
06:38 09.01.2026
2 Т Живков
06:41 09.01.2026
3 Виктория Нюланд
Коментиран от #5
06:41 09.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Путине, Путине...
До коментар #3 от "Виктория Нюланд":Пращай Захарова и Соловьов в Иран.. Курабийки да раздават, че Аятолаха си заминава
Коментиран от #21
06:44 09.01.2026
6 Аятолаха
06:45 09.01.2026
7 Няколко Ирански Самолета
Вече са пристигнали в Мускалието
Хаменей и компания
Ще бягат със 300 .
Неизбежно е
Коментиран от #30
06:45 09.01.2026
8 Путине, Путине...
06:46 09.01.2026
9 Владимир Путин, президент
Що е то ? 🎅🎅🎅
Призовавам гладния, онеправдан, окраден руски народ да се събуди и да последва примера на иранските си роднини. На оружие братья, излезте по площадите и потърсете сметка на виновните за Четири Года унижение в Украйна, на виновните за 2млн жертви, разрушения и престъпления. После пак гласувайте за мен, вечния президент 🎅🎅🎅
Коментиран от #26
06:47 09.01.2026
10 Путине, Путине...
Коментиран от #11
06:48 09.01.2026
11 Владимир Путин, президент
До коментар #10 от "Путине, Путине...":Какво мога да направя ?
Да накарам Маша да изрази силно безпокойство и дълбока загриженост ? Не думаю, че някой вече ни взима насериозно. Мы проиграли абсолютно навсякъде и във всичко. Это пипeц 🎅🎅🎅
06:53 09.01.2026
12 Хммм
Коментиран от #28, #29
06:55 09.01.2026
13 Някой
На тамошните умно-крадиви трябва да им се наложат репите.
Коментиран от #15
06:56 09.01.2026
14 Соросоиден обратен
06:57 09.01.2026
15 Къде го путин
До коментар #13 от "Някой":Да защити своя приятел Аятолаха......изгуби са тоя човек, като карнетките.
Коментиран от #27
07:06 09.01.2026
16 Путине, Путине...
07:07 09.01.2026
17 доминото
Акция във Венецуела. Сигнал за сила и успех.
Ирнаски Майдан....
Какво следва?
07:09 09.01.2026
18 Майдан в Иран
07:14 09.01.2026
19 Що за глупости?
07:18 09.01.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Американците са по
До коментар #5 от "Путине, Путине...":курабийките.Това е патент на Нюланд.
Коментиран от #32
07:25 09.01.2026
22 Механик
07:32 09.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Дайджест
07:37 09.01.2026
25 Иранците ли!
07:38 09.01.2026
26 ежко
До коментар #9 от "Владимир Путин, президент":Що?Някой като Елцин ли ще слагате начело?Руснаците му ядоха попарата!
Коментиран от #31
07:39 09.01.2026
27 Путин
До коментар #15 от "Къде го путин":Не познавам Аятолаха.
07:39 09.01.2026
28 Една мисъл не ми дава мира
До коментар #12 от "Хммм":Защо всичко, което си пожелаят русофилите никога не се случва?!
07:43 09.01.2026
29 Адрес 4000
До коментар #12 от "Хммм":Е как един и същи сценарий
Нали Тръмп е на власт във ФАЩ
Хегсет всекидневно обявява че се бори срещу глобалистите
Кой го прави тоя Майдан
Кой Плаща
Не ми казвайте Израел
И не на последно място
Кви тиктокъри в Иран бе глисти едноклетъчни
07:43 09.01.2026
30 А пък Тупан Орбан напролет пада от власт
До коментар #7 от "Няколко Ирански Самолета":изпратил е цялата си фамилия в САЩ баранар с покъщнината.
07:47 09.01.2026
31 Руснак
До коментар #26 от "ежко":А сега защо сме по-зле от Папуа Нова Гвинея?Да отварям ли водката?
07:49 09.01.2026
32 Путине, Путине...
До коментар #21 от "Американците са по":Пращай Захарова и Соловьов за курабийки в Иран, че и там им готвят Майдан....да не го проспиш пак.
07:54 09.01.2026
33 Бай Араб
08:02 09.01.2026