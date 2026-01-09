Не спират протестите в Техеран и други градове на Иран ВИДЕО

Огромни тълпи с протестиращи са се събрали в четвъртък вечерта в иранската столица и в други градове на Ислямската република, показват видеа от демонстрациите, предаде Би Би Си.

Мирните протести в Техеран и във втория по големина град Машхад не са били разпръснати от силите за сигурност, става ясно от кадрите, проверени от британската медия. След публикуването им е имало спиране на интернета в цялата страна, съобщава организацията за наблюдение на онлайн пространството "НетБлокс".



Във видеата могат да се чуят призиви за свалянето на режима на върховния лидер на Иран - аятолах Али Хаменей. Демонстрантите също така искат завръщането на принц Реза Пахлави, син на последния шах на Иран, който беше свален от власт през 1979 г. По-рано Пахлави призова поддръжниците си да излязат по улиците.



Това беше 12-ият пореден ден с безредици в Ислямската република, които бяха породени от срива на иранската валута. Според организации за човешките права демонстрации вече са се разраснали и се провеждат в над 100 града във всички 31 провинции в страната.



Според наблюдатели загиналите протестиращи са над 40, а иранските власти съобщават за смъртта на шестима служители на силите за сигурност. Над 2200 демонстранти са били арестувани досега, припомня Би Би Си.