Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Хамилтън: Mercedes се откъсват напред, но беше забавно

15 Март, 2026 16:59 591 1

  • формула 1-
  • люис хамилтън-
  • спорт-
  • гранд при на китай

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън записа първия си подиум с Ferrari, след като днес завърши трети в Гран При на Китай.

„Първо, искам да поздравя Кими, много съм щастлив за него, за мен е чест да споделя този момент с него – заяви британецът. – Той зае моето място в един страхотен тим, поздравления и за Mercedes. В момента Mercedes се откъсват напред, а ние имаме много работа, за да се борим с тях.

„Беше много забавно, направихме страхотен старт. Не успях да задържа тези момчета зад мен, но това едно от най-забавните състезания, тъй като бяхме в битката, от много време не се бях забавлявал така.

„Битката с Шарл в края също беше страхотна, гума до гума, страхотна битка, много честна, всички искаме да е така. В един момент дори се докоснахме, но съвсем леко, няма проблеми.

„Огромно благодаря на всички във Ferrari за това, че стигнахме дотук. Все още не сме на позицията, която искаме, искаме да сме пред всички наши съперници. Но имаме страхотна основа и на пълна газ продължаваме напред.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега Ферари ще страда

    1 0 Отговор
    Най-отвратителното нещо е ге......й шоколади-тублерони

    17:45 15.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове