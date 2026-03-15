Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Разследват смъртта на млада жена след поставен хиалурон

Разследват смъртта на млада жена след поставен хиалурон

15 Март, 2026 16:42 1 482 20

Случаят е от Дупница

Разследват смъртта на млада жена след поставен хиалурон - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Софийската районна прокуратура проверява случай на починала млада жена след естетична процедура при лекар от Дупница, съобщиха за БНР от Областната дирекция на полицията в Кюстендил. Лекарят категорично отказа коментар пред медии.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършен е обиск в частния кабинет на дупнишкия хирург. Проверява се информацията за евентуално негово участие в извършването на естетична процедура на починалата, както и дали има издадена медицинска документация за извършена интервенция.

Младата жена е починала след поставяне на хиалурон. Хиалуроновата киселина се използва широко в естетичната медицина – най-често за оформяне на устни, скули и изглаждане на бръчки. През последните години се прилага и за увеличаване на обема на гърдите чрез инжектиране.

Макар процедурата да се рекламира като бърза и минимално инвазивна, специалисти предупреждават, че тя крие рискове - особено когато се извършва без достатъчно контрол или от специалист без достатъчен опит.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ООрана държава

    33 0 Отговор
    Слагайте им мозък и няма да има проблеми

    Коментиран от #7

    16:45 15.03.2026

  • 2 Луди тъъпи

    14 1 Отговор
    Хиалурон и в гърдите ли слагат вече? И този " лекар" е зъболекар, има право да прави само устни евентуално, всичко останало не му е в уменията, освен ако няма и дерматология, че и пластична хирургия

    Коментиран от #12

    16:45 15.03.2026

  • 3 Чудно ми е

    15 1 Отговор
    какво очаквате от манипулация в гаражно помещение? Интересувате ли се от уменията и право способността на оператора, който избирате? Или във фризьорското - до мивката?

    16:47 15.03.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    43 0 Отговор
    По грозно нещо от джукеста жена няма. Гнус ме е да ги гледам в лицето такива. Извръщам си погледа, щото ще повърна. Откъде им хрумна на жените, че стават така красиви?

    Коментиран от #11

    16:47 15.03.2026

  • 5 Ка.6а.ли.стите

    4 0 Отговор
    Страшно много са ка.666а.ла инв.ерт.ите в България и по света, оттам идват болшинството от клиентите. Какво ли не правят за да се докарат на външен вид като жени...

    17:01 15.03.2026

  • 6 Роза

    8 0 Отговор
    Дано да осъдят този "лекар",но не ми се вярва!Тук са се съюзили два фактора-глупостта на пациентката и некомпетентността на самозвания хирург!Третия фактор,разбира се,е алчността."Трай,бабо,за хубост!"Ама от траенето понякога можеш и да си умреш!

    17:04 15.03.2026

  • 7 Трудно и невъзможно е

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    ...от пусто в празно да...преливаш...

    17:12 15.03.2026

  • 8 град козлодуй

    1 4 Отговор
    ужастдано се оправижената

    17:21 15.03.2026

  • 9 Аз съм

    3 3 Отговор
    Си сложил хиалурон в члена и стана по дебел от кен бира и осем сантиметра по дълъг.

    Коментиран от #13, #17

    17:36 15.03.2026

  • 10 Те до какво водят

    8 0 Отговор
    А осолените по 3 пъти престояли меса в Кауфланда, Лидъла и Билата не ги разследвате

    17:37 15.03.2026

  • 11 Дървин

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    При приматите, разбирайте маймуните издуването, обръщането, зачервяването и пр. на устните е елемент от призивите за размножаване и съвукупляване😉
    С две думи правят се на маймyни😉

    17:37 15.03.2026

  • 12 Ти пък...?!

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Луди тъъпи":

    ,,Хиалурон и в гърдите ли слагат вече? "
    Та те слагат вече и в...пениса...

    17:38 15.03.2026

  • 13 По-скоро!

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аз съм":

    Си сложи в...мозъка,та белким едната ти клетка си увеличи обема...!

    Коментиран от #16

    17:40 15.03.2026

  • 14 реалност

    6 0 Отговор
    Вчера бях в Хепи Люлин. 99 % от момичетата - сервитьорки бях с надути джуки. Явно това е част от задъжителното условие да ги вземат на работа. Печално и грозно.

    17:43 15.03.2026

  • 15 1122

    2 0 Отговор
    Абсурдно е да се увеличава бюст с инжекции! Това трябва да се забрани!

    17:44 15.03.2026

  • 16 Ако

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "По-скоро!":

    Си наричаш междубедрието "мозък" , ще си го сложа в мозъка!

    17:45 15.03.2026

  • 17 Това е невъзможно!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Аз съм":

    Не подвеждай аудиторията!

    17:48 15.03.2026

  • 18 6135

    1 0 Отговор
    Да питам ли защо на лекарите се разрешава да упражняват не-лекарски процедури, и защо това не е незаконно и защо такива лекари не са с отнети права?
    Казвате "Като знаеш, що питаш?"
    Мдаа..

    "Когато влизам в някоя къща, това ще бъде само за да лекувам някой болен"

    Мдаааааааа..

    17:49 15.03.2026

  • 19 Тити

    0 0 Отговор
    Явно жените са откачили за малко внимание дали си струва?

    Коментиран от #20

    17:53 15.03.2026

  • 20 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Тити":

    Ами, ако мъжете около тях са като №9, изобщо не си струва.

    17:56 15.03.2026