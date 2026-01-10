Известни ирански режисьори остро осъждат прекъсването на комуникациите в страната

Двама от най-влиятелните ирански режисьори осъдиха наложеното от иранското правителство прекъсване на комуникациите като един от „очевидните инструменти за репресия“ за прикриване на насилието срещу протестиращите.
„От една страна, иранският режим е прекъснал комуникационните пътища в страната – интернет, мобилни телефони и стационарни телефони, прекъсвайки способността на хората да общуват помежду си; а от друга страна, той е блокирал напълно всички средства за контакт с външния свят“, заявиха Джафар Панахи и Мохамад Расулоф в съвместно изявление в социалните медии в събота.
Режисьорите заявиха, че са „дълбоко загрижени“ за живота на своите съграждани, семейства, приятели и колеги, които са останали „беззащитни“ поради прекъсването на комуникациите.
„Историята свидетелства, че мълчанието днес ще има лоши последици в бъдеще“, заключава изявлението.
Панахи, който спечели главната награда на филмовия фестивал в Кан през май миналата година за филма си „Това беше просто инцидент“, е преживял множество сблъсъци с иранското правителство, включително лишаване от свобода, последният от които от 2022 до 2023 г.
Расулоф, който беше номиниран за Оскар за филма си „Семето на свещената смокиня“, беше принуден да избяга от Иран през 2024 г., след като съд в Иран го осъди на затвор по обвинения в националната сигурност.
