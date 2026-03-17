Войната с Иран заплашва десетки милиони с остър глад

Десетки милиони хора могат да изпаднат в остра хранителна криза, ако войната с Иран продължи до юни, предупреждава анализ на Световната продоволствена програма, предаде "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Американо-израелските удари срещу Иран, започнали на 26 февруари, блокираха ключови маршрути за хуманитарна помощ и забавиха доставките на животоспасяващи ресурси до някои от най-тежко засегнатите райони в света.

Според заместник-изпълнителния директор на Световната продоволствена програма Карл Скау, очаквано още 45 милиона души могат да изпаднат в остър глад заради повишаването на цените на храните, петрола и логистичните доставки. Това ще увеличи глобалния брой на засегнатите над сегашния рекорд от 319 милиона души.

"Това би довело глада до най-високото му ниво в историята и перспективата е ужасяваща", коментира Скау. "Още преди този конфликт вече се намирахме в перфектна буря - броят на хората, страдащи от глад, и неговата тежест никога не са били по-високи."

Той отбеляза, че разходите за доставки са се повишили с 18% от началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, а част от помощта е трябвало да бъде пренасочена. Допълнителният финансов натиск се добавя към драстичните съкращения в бюджета на Световната програма за прехрана, тъй като донорите все повече се съсредоточават върху военните разходи, допълни Скау.