Войната с Иран заплашва десетки милиони с остър глад

Десетки милиони хора могат да изпаднат в остра хранителна криза, ако войната с Иран продължи до юни, предупреждава анализ на Световната продоволствена програма, предаде "Ройтерс", цитирана от News.bg.
Американо-израелските удари срещу Иран, започнали на 26 февруари, блокираха ключови маршрути за хуманитарна помощ и забавиха доставките на животоспасяващи ресурси до някои от най-тежко засегнатите райони в света.
Според заместник-изпълнителния директор на Световната продоволствена програма Карл Скау, очаквано още 45 милиона души могат да изпаднат в остър глад заради повишаването на цените на храните, петрола и логистичните доставки. Това ще увеличи глобалния брой на засегнатите над сегашния рекорд от 319 милиона души.
"Това би довело глада до най-високото му ниво в историята и перспективата е ужасяваща", коментира Скау. "Още преди този конфликт вече се намирахме в перфектна буря - броят на хората, страдащи от глад, и неговата тежест никога не са били по-високи."
Той отбеляза, че разходите за доставки са се повишили с 18% от началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, а част от помощта е трябвало да бъде пренасочена. Допълнителният финансов натиск се добавя към драстичните съкращения в бюджета на Световната програма за прехрана, тъй като донорите все повече се съсредоточават върху военните разходи, допълни Скау.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмпоча
14:00 17.03.2026
2 Някой
Коментиран от #6, #13
14:00 17.03.2026
3 Евреин от НПО
14:01 17.03.2026
4 А тук на територията
14:02 17.03.2026
5 Феникс
14:02 17.03.2026
6 Счетоводителя
До коментар #2 от "Някой":Сметката ще я платят гражданите на ЕС.
14:03 17.03.2026
7 Ганя Путинофила
Коментиран от #14
14:04 17.03.2026
8 мдаа
Коментиран от #15
14:10 17.03.2026
9 Фактите
Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.
Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…
Коментиран от #22
14:11 17.03.2026
10 нннн
14:15 17.03.2026
11 И Киев е Руски
14:17 17.03.2026
12 Ами..
14:17 17.03.2026
13 Коалиция Епщайн
До коментар #2 от "Някой":Тя започна войната. И на първо място - Сатаняху. Кучето Доналд лае, беснее, но папка и слушка юдео-сатаниста.
14:19 17.03.2026
14 Ами..
До коментар #7 от "Ганя Путинофила":Всъщност е точно обратното... растат
14:19 17.03.2026
15 И Киев е Руски
До коментар #8 от "мдаа":Ти пита ли Урсула дали разрешава?А
14:19 17.03.2026
16 Коми
14:19 17.03.2026
17 Лост
14:21 17.03.2026
18 И Киев е Руски
14:21 17.03.2026
19 ЩО НЕ СЪОБЩИТЕ
Коментиран от #21
14:21 17.03.2026
20 Анджо
14:23 17.03.2026
21 Не е убит сатаняху ве
До коментар #19 от "ЩО НЕ СЪОБЩИТЕ":Живее си под формата на ИИ и изображение с шест пръста
14:25 17.03.2026
22 Анджо
До коментар #9 от "Фактите":Кажи нещо за иранският тероризъм, даже те избиват техният си народ и финансират в района всички терористични организации.
Коментиран от #23
14:28 17.03.2026
23 Ти там ли живееш и
До коментар #22 от "Анджо":с фередже ли ходиш, ве мин джo?
14:30 17.03.2026
24 НЕ ИСКАТ ДА ПРЕГОВАРЯТ И ДА ОТСТЪПЯТ?
14:32 17.03.2026
25 БРАВО ЧИЧО ДОНЧО И ЧИЧО БЕНИ!
14:37 17.03.2026
26 И В РУСИЯ Е ТАКА.ВОДКА С УТЕХА.
14:43 17.03.2026