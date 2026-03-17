Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Войната с Иран заплашва десетки милиони с остър глад

Войната с Иран заплашва десетки милиони с остър глад

17 Март, 2026 13:56, обновена 17 Март, 2026 14:01

  • война-
  • иран-
  • глад

Световната продоволствена програма предупреждава, че конфликтът ще доведе до рекордно ниво на недохранване и скок на разходите за храна и доставки

Войната с Иран заплашва десетки милиони с остър глад - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Десетки милиони хора могат да изпаднат в остра хранителна криза, ако войната с Иран продължи до юни, предупреждава анализ на Световната продоволствена програма, предаде "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Американо-израелските удари срещу Иран, започнали на 26 февруари, блокираха ключови маршрути за хуманитарна помощ и забавиха доставките на животоспасяващи ресурси до някои от най-тежко засегнатите райони в света.

Според заместник-изпълнителния директор на Световната продоволствена програма Карл Скау, очаквано още 45 милиона души могат да изпаднат в остър глад заради повишаването на цените на храните, петрола и логистичните доставки. Това ще увеличи глобалния брой на засегнатите над сегашния рекорд от 319 милиона души.

"Това би довело глада до най-високото му ниво в историята и перспективата е ужасяваща", коментира Скау. "Още преди този конфликт вече се намирахме в перфектна буря - броят на хората, страдащи от глад, и неговата тежест никога не са били по-високи."

Той отбеляза, че разходите за доставки са се повишили с 18% от началото на атаките на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, а част от помощта е трябвало да бъде пренасочена. Допълнителният финансов натиск се добавя към драстичните съкращения в бюджета на Световната програма за прехрана, тъй като донорите все повече се съсредоточават върху военните разходи, допълни Скау.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмпоча

    18 3 Отговор
    6а л съм ги да мpат

    14:00 17.03.2026

  • 2 Някой

    25 2 Отговор
    Моля, изпратете сметката на Тръмп. Той започна войната без да помисли за последствията.

    Коментиран от #6, #13

    14:00 17.03.2026

  • 3 Евреин от НПО

    20 2 Отговор
    важното е Ротшилдистан("израел") да е добре

    14:01 17.03.2026

  • 4 А тук на територията

    23 1 Отговор
    И без война гладуват.

    14:02 17.03.2026

  • 5 Феникс

    17 0 Отговор
    Важното е да има петролец на коре, за дебелаците , другото са дребни кахъри!

    14:02 17.03.2026

  • 6 Счетоводителя

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Сметката ще я платят гражданите на ЕС.

    14:03 17.03.2026

  • 7 Ганя Путинофила

    5 17 Отговор
    Един по един елиминират съюзниците на путен!

    Коментиран от #14

    14:04 17.03.2026

  • 8 мдаа

    15 1 Отговор
    Когато българите проумеят, че най-важното нещо е земята, която Бог им е дал, защото с парите си няма да има какво да си купят, тогава ще се върнат по селата и ще произвеждат собствената си храна сами. Тази независимост е най-важното нещо на света, а пустеещите ни села търпеливо чакат децата си да се върнат обратно и да им вдъхнат нов живот. Най-умните млади българи вече предприеха този ход, предстои да го направят и тези, които никога не са предполагали, че това ще им се наложи. Между другото едни чужди граждани вече превземат селата ни, не е зле да се ориентирате по-бързо, защото после може да е късно.

    Коментиран от #15

    14:10 17.03.2026

  • 9 Фактите

    9 1 Отговор
    Фактите са: агресии (наричани кампании или операции), бомби, ционизъм, държавен тероризъм и масово избиване на хора - с подкрепата на ЕС-а и на днешната Евротеритория “България”.

    Освен че е фрашкана с пари и с конвенционални оръжия, терористичната държава Израел, погазвайки международните конвенции, разполага и с (по различни оценки) между 250 и 400 ядрени бойни заряда, които автоматически я правят четвъртата по ядрена военна мощ сила в света.

    Нека да не забравяме и че евреите и изобщо ционистите, включително САЩ, са недосегаеми и са НАД ЗАКОНА…

    Коментиран от #22

    14:11 17.03.2026

  • 10 нннн

    13 0 Отговор
    А кой започна войната?

    14:15 17.03.2026

  • 11 И Киев е Руски

    11 0 Отговор
    Жълто паветницитеи урсоляците ще меррът Яко.

    14:17 17.03.2026

  • 12 Ами..

    10 0 Отговор
    На бай Дончо и бай Биби с шестте пръста им е през ...

    14:17 17.03.2026

  • 13 Коалиция Епщайн

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Някой":

    Тя започна войната. И на първо място - Сатаняху. Кучето Доналд лае, беснее, но папка и слушка юдео-сатаниста.

    14:19 17.03.2026

  • 14 Ами..

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ганя Путинофила":

    Всъщност е точно обратното... растат

    14:19 17.03.2026

  • 15 И Киев е Руски

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "мдаа":

    Ти пита ли Урсула дали разрешава?А

    14:19 17.03.2026

  • 16 Коми

    4 5 Отговор
    Тоя Карл Скау да спре да дрънка лъжи и празни приказки( пропаганда), а да посочи конкретно и точно кои са застрашените, защо и как са застрашени. Гледам на картата, гледам и през Ормузкия проток хранителни доставки не минават. Там са само страни бомбардирани от САЩ, т.е. гладни няма.

    14:19 17.03.2026

  • 17 Лост

    3 2 Отговор
    То и от войната в Украйна бяха заплашени от смърт.Ама украинското зърно май въобще не стигна до тях,а изчезна някъде по пътя.

    14:21 17.03.2026

  • 18 И Киев е Руски

    8 1 Отговор
    Бог да прости убийците на 100000000 индианци

    14:21 17.03.2026

  • 19 ЩО НЕ СЪОБЩИТЕ

    7 2 Отговор
    ЧЕ НЕТАНЯХУ Е УБИТ ОЩЕ ПРЕДИ 5 ДЕНА

    Коментиран от #21

    14:21 17.03.2026

  • 20 Анджо

    1 8 Отговор
    Е как така бе, нали русия има много и сега ще помогнат да не квичат от глад. Все пак са съюзници , а и китайчетата ще помагат. 🤷

    14:23 17.03.2026

  • 21 Не е убит сатаняху ве

    6 2 Отговор

    До коментар #19 от "ЩО НЕ СЪОБЩИТЕ":

    Живее си под формата на ИИ и изображение с шест пръста

    14:25 17.03.2026

  • 22 Анджо

    3 3 Отговор

    До коментар #9 от "Фактите":

    Кажи нещо за иранският тероризъм, даже те избиват техният си народ и финансират в района всички терористични организации.

    Коментиран от #23

    14:28 17.03.2026

  • 23 Ти там ли живееш и

    4 0 Отговор

    До коментар #22 от "Анджо":

    с фередже ли ходиш, ве мин джo?

    14:30 17.03.2026

  • 24 НЕ ИСКАТ ДА ПРЕГОВАРЯТ И ДА ОТСТЪПЯТ?

    2 1 Отговор
    НАРОДА НА ИРАН, КАКТО И НА РУСИЯ НЕ Е ВИНОВЕН. УПРАВНИЦИТЕ ИМ СА "МН. УМНИ" И ПРЕДПОЧИТАТ ВОЙНАТА. КОЛКО РУСКИ ГЕНЕРАЛИ И ОЛИГАРСИ ДАДОХА ФИРА? СЕГА И ЕЛИТА НА ИРАН ОТЛИТА? И СТОТИЦИ ХИЛЯДИ НАРОД?

    14:32 17.03.2026

  • 25 БРАВО ЧИЧО ДОНЧО И ЧИЧО БЕНИ!

    0 0 Отговор
    И ЗАЩО ДА ПЛАЧЕМ НА ИРАНСКИТЕ ГРОБИЩА? ДА НИ Е ЖАЛ ЗА АЯТОЛАСИТЕ ЛИ? ИРАНСКИТЕ ПЕДОФИЛИ СА КАТО НАШИЯ ЛАМА КАЛУШЕВ, С МЕН И ДРУЖКИТЕ МИ ЩЕ СИ ХОДЯТ!

    14:37 17.03.2026

  • 26 И В РУСИЯ Е ТАКА.ВОДКА С УТЕХА.

    0 0 Отговор
    ТО НАРОДА И ДО СЕГА ГЛАДУВАХА ЩОМ СА КАРАЛИ С 5 ДОЛАРА НА МЕСЕЦ? А ЧАЛМИТЕ ИМАТ МИЛИАРДИ В БАНКИ?

    14:43 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания