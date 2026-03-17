Великобритания, Финландия и Нидерландия обсъждат съвместно финансиране и доставка на оръжия

17 Март, 2026 11:54 874 7

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Великобритания, Финландия и Нидерландия обсъждат съвместно финансиране и доставка на оръжия. Трите държави обмислят да обединят усилията си за доставка на оръжия, боеприпаси и военно оборудване на фона на засилените глобални заплахи, свързани с конфликтите в Украйна и Близкия изток, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.

Според изявление на Великобритания, Великобритания, Финландия и Нидерландия разглеждат възможността до 2027 г. да създадат нов механизъм, който да ускори инвестициите и да стимулира търсенето на отбранително оборудване, заедно с други неназовани партньори.

По-късно днес в Лондон ще се състои среща между британския премиер Киър Стармър и украинския президент Володимир Зеленски, на която се очаква да присъства и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

Предложеният механизъм ще допълва съществуващите инициативи на НАТО и ЕС. Нидерландският министър на финансите Елко Хайнен посочи: „Като обединим силите си, получаваме повече сигурност със същите ресурси и укрепваме нашите съюзи“.

Британската министърка на финансите Рейчъл Рийвс заяви, че страната трябва да задълбочи сътрудничеството със съюзниците и да укрепи отбранителната си промишленост. По-късно днес тя ще направи официално изявление за засилено сътрудничество с Европейския съюз, като припомни, че миналия месец вече подчерта ползите от съвместната работа на армите и закупуването на военно оборудване за по-добри резултати при по-ниска цена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Швейк

    3 1 Отговор
    Ей,нямат милост към Путин,бе!

    Коментиран от #4

    12:03 17.03.2026

  • 2 Смешници

    5 1 Отговор
    Нищо повече
    На гол тумбак чифте пищови

    12:06 17.03.2026

  • 3 Дориана

    5 1 Отговор
    ЕС се превърна във Военен съюз също ката НАТО. Те унищожиха всички ценности върху които беше създаден ЕС и точно за това ги чака разпад. Те вече носят повече негативи отколкото ползи. Да не говорим за ширещата се корупция и при тях.

    12:08 17.03.2026

  • 4 Дориана

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Швейк":

    Събитията се развиват така, че Не Русия, а Европа ще бъде унищожена. И накрая точно Русия слага край на войната.

    Коментиран от #7

    12:10 17.03.2026

  • 5 до 2027 г. да създадат?

    3 2 Отговор
    Дали ще доживеят до тогава?

    12:12 17.03.2026

  • 6 Лицемерни 60клуци

    3 1 Отговор
    Затова са богати...съществуват, благодарение на грабежи

    12:26 17.03.2026

  • 7 руски десидент

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дориана":

    Русия ще остане като отделна държава.Като федерация Русия няма да съществува.Путин ще
    доживее годините които бог му е отредил като пенсионер в дачата си.Ще се радва на децата и
    внуците си с прилична пенсия като Горбачов и Хрушчов.Все пак е бил президент на Русия.

    13:00 17.03.2026

