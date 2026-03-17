Великобритания, Финландия и Нидерландия обсъждат съвместно финансиране и доставка на оръжия. Трите държави обмислят да обединят усилията си за доставка на оръжия, боеприпаси и военно оборудване на фона на засилените глобални заплахи, свързани с конфликтите в Украйна и Близкия изток, съобщава Ройтерс, цитирана от БТА.
Според изявление на Великобритания, Великобритания, Финландия и Нидерландия разглеждат възможността до 2027 г. да създадат нов механизъм, който да ускори инвестициите и да стимулира търсенето на отбранително оборудване, заедно с други неназовани партньори.
По-късно днес в Лондон ще се състои среща между британския премиер Киър Стармър и украинския президент Володимир Зеленски, на която се очаква да присъства и генералният секретар на НАТО Марк Рюте.
Предложеният механизъм ще допълва съществуващите инициативи на НАТО и ЕС. Нидерландският министър на финансите Елко Хайнен посочи: „Като обединим силите си, получаваме повече сигурност със същите ресурси и укрепваме нашите съюзи“.
Британската министърка на финансите Рейчъл Рийвс заяви, че страната трябва да задълбочи сътрудничеството със съюзниците и да укрепи отбранителната си промишленост. По-късно днес тя ще направи официално изявление за засилено сътрудничество с Европейския съюз, като припомни, че миналия месец вече подчерта ползите от съвместната работа на армите и закупуването на военно оборудване за по-добри резултати при по-ниска цена.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Швейк
Коментиран от #4
12:03 17.03.2026
2 Смешници
На гол тумбак чифте пищови
12:06 17.03.2026
3 Дориана
12:08 17.03.2026
4 Дориана
До коментар #1 от "Швейк":Събитията се развиват така, че Не Русия, а Европа ще бъде унищожена. И накрая точно Русия слага край на войната.
Коментиран от #7
12:10 17.03.2026
5 до 2027 г. да създадат?
12:12 17.03.2026
6 Лицемерни 60клуци
12:26 17.03.2026
7 руски десидент
До коментар #4 от "Дориана":Русия ще остане като отделна държава.Като федерация Русия няма да съществува.Путин ще
доживее годините които бог му е отредил като пенсионер в дачата си.Ще се радва на децата и
внуците си с прилична пенсия като Горбачов и Хрушчов.Все пак е бил президент на Русия.
13:00 17.03.2026