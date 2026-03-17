Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия от страна на Украйна и съюзниците ѝ растат

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви, че киевският режим и неговите покровители продължават опитите за диверсии и терористични актове на руска територия, като броят им постоянно се увеличава. По неговите данни през 2025 г. са извършени 1 830 такива инцидента, което е с 40% повече спрямо 2024 г. и 6,5 пъти повече спрямо 2023 г., предава БТА.
Шойгу подчерта, че нито един регион в Русия не може да се чувства в безопасност поради разширяването на средствата за поражение, включително безпилотни системи, и методите на тяхното използване. Приоритетните цели на противника са военни обекти, транспортни и горивно-енергийни съоръжения.
Въздушните атаки на Киев срещу инфраструктурата на Русия са се увеличили почти 4 пъти през 2025 г., достигайки над 23 000 инцидента, в сравнение с 6 200 през 2024 г.
Шойгу допълни, че Украйна използва и информационно-психологически методи за влияние върху руското население чрез интернет. Той отбеляза, че мрежа от разузнавателни служби от 56 държави действа срещу Русия, за да подпомага тези "саботажни и терористични" атаки, без да уточнява конкретни имена.
Президентът Владимир Путин отделя особено внимание на сигурността на критично важните обекти, подчерта Шойгу.
1 Конфети "Земя-въздух-земя "
13:04 17.03.2026
Ганя Путинофила
Има още много русня за утилизация!
13:04 17.03.2026
3 Те укрите
13:05 17.03.2026
4 Дрът русофил
13:06 17.03.2026
5 Защо
13:07 17.03.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Ко стана с Покровск
13:07 17.03.2026
8 логично
13:07 17.03.2026
9 Спецобосрация
Коментиран от #11
13:08 17.03.2026
10 Ярослав
Коментиран от #22
13:09 17.03.2026
Джон
До коментар #9 от "Спецобосрация":Техеран фор три дейс...как върви?
13:10 17.03.2026
12 Сила
13:10 17.03.2026
руски десидент
доживее годините които бог му е отредил като пенсионер в дачата си.Ще се радва на децата и
внуците си с прилична пенсия като Горбачов и Хрушчов.Все пак е бил президент на Русия.
13:10 17.03.2026
14 ВВП
13:10 17.03.2026
15 Кривоверен алкаш
13:11 17.03.2026
16 летър1-ви
13:11 17.03.2026
17 ВВП
13:13 17.03.2026
18 ВВП
13:14 17.03.2026
19 Ей това да си русофил е Божие наказание.
13:16 17.03.2026
20 Гиркин още преди
13:16 17.03.2026
21 руската мечка
13:17 17.03.2026
Не могат
До коментар #10 от "Ярослав":руснаците са некадърници във всичко. Правили са над 20 опита за покушение над Зеленски. Всичките неуспешни.
13:19 17.03.2026
23 И Киев е Руски
13:19 17.03.2026
24 Ицо
13:20 17.03.2026