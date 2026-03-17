Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия от страна на Украйна и съюзниците ѝ растат

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви, че киевският режим и неговите покровители продължават опитите за диверсии и терористични актове на руска територия, като броят им постоянно се увеличава. По неговите данни през 2025 г. са извършени 1 830 такива инцидента, което е с 40% повече спрямо 2024 г. и 6,5 пъти повече спрямо 2023 г., предава БТА.

Шойгу подчерта, че нито един регион в Русия не може да се чувства в безопасност поради разширяването на средствата за поражение, включително безпилотни системи, и методите на тяхното използване. Приоритетните цели на противника са военни обекти, транспортни и горивно-енергийни съоръжения.

Въздушните атаки на Киев срещу инфраструктурата на Русия са се увеличили почти 4 пъти през 2025 г., достигайки над 23 000 инцидента, в сравнение с 6 200 през 2024 г.

Шойгу допълни, че Украйна използва и информационно-психологически методи за влияние върху руското население чрез интернет. Той отбеляза, че мрежа от разузнавателни служби от 56 държави действа срещу Русия, за да подпомага тези "саботажни и терористични" атаки, без да уточнява конкретни имена.

Президентът Владимир Путин отделя особено внимание на сигурността на критично важните обекти, подчерта Шойгу.