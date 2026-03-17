Новини
Свят »
Русия »
Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия от страна на Украйна и съюзниците ѝ растат

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия от страна на Украйна и съюзниците ѝ растат

17 Март, 2026 13:07, обновена 17 Март, 2026 13:01 615 24

  • русия-
  • украйна-
  • съюзници-
  • терористични актове-
  • диверсии

Шойгу подчерта, че нито един регион в Русия не може да се чувства в безопасност

Шойгу: Опитите за диверсии и терористични актове в Русия от страна на Украйна и съюзниците ѝ растат - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Секретарят на Съвета за сигурност на Русия Сергей Шойгу заяви, че киевският режим и неговите покровители продължават опитите за диверсии и терористични актове на руска територия, като броят им постоянно се увеличава. По неговите данни през 2025 г. са извършени 1 830 такива инцидента, което е с 40% повече спрямо 2024 г. и 6,5 пъти повече спрямо 2023 г., предава БТА.

Шойгу подчерта, че нито един регион в Русия не може да се чувства в безопасност поради разширяването на средствата за поражение, включително безпилотни системи, и методите на тяхното използване. Приоритетните цели на противника са военни обекти, транспортни и горивно-енергийни съоръжения.

Въздушните атаки на Киев срещу инфраструктурата на Русия са се увеличили почти 4 пъти през 2025 г., достигайки над 23 000 инцидента, в сравнение с 6 200 през 2024 г.

Шойгу допълни, че Украйна използва и информационно-психологически методи за влияние върху руското население чрез интернет. Той отбеляза, че мрежа от разузнавателни служби от 56 държави действа срещу Русия, за да подпомага тези "саботажни и терористични" атаки, без да уточнява конкретни имена.

Президентът Владимир Путин отделя особено внимание на сигурността на критично важните обекти, подчерта Шойгу.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Конфети "Земя-въздух-земя "

    11 6 Отговор
    А бе,жалете ги още,пък приказвайте пак.

    13:04 17.03.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    9 13 Отговор
    Не барайте путен!
    Има още много русня за утилизация!

    13:04 17.03.2026

  • 3 Те укрите

    14 6 Отговор
    на фронта се изложиха, затова се занимават с тероризъм. Зелю с половин уста каза, че УЖ си върнали за 4 год. 40 км, едно квадратче 20 на 20 км. Хахаха.

    13:05 17.03.2026

  • 4 Дрът русофил

    7 7 Отговор
    Тоя е наш човек, татаро-монгол.

    13:06 17.03.2026

  • 5 Защо

    7 8 Отговор
    ви трябваше да нападате Украйна? Сърбайте сега каквото сте си надробили

    13:07 17.03.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ко стана с Покровск

    8 6 Отговор
    Превзеха ли го?

    13:07 17.03.2026

  • 8 логично

    7 6 Отговор
    народа е казал:"каквото повикало,такова се обадило"!

    13:07 17.03.2026

  • 9 Спецобосрация

    9 7 Отговор
    Киев за 3 дня.

    Коментиран от #11

    13:08 17.03.2026

  • 10 Ярослав

    8 7 Отговор
    Убийте Зеленски и водачите на хунтата за да дойде мир!

    Коментиран от #22

    13:09 17.03.2026

  • 11 Джон

    5 6 Отговор

    До коментар #9 от "Спецобосрация":

    Техеран фор три дейс...как върви?

    13:10 17.03.2026

  • 12 Сила

    6 6 Отговор
    Самия Шойгу е изключително успешна диверсия и терористичен акт във въоръжените сили на РФ ....направо ги разби и унищожи !!! Завинаги ....

    13:10 17.03.2026

  • 13 руски десидент

    5 6 Отговор
    Русия ще остане като отделна държава.Като федерация Русия няма да съществува.Путин ще
    доживее годините които бог му е отредил като пенсионер в дачата си.Ще се радва на децата и
    внуците си с прилична пенсия като Горбачов и Хрушчов.Все пак е бил президент на Русия.

    13:10 17.03.2026

  • 14 ВВП

    7 4 Отговор
    Разбира се .Ролята на Киев в режима е подобна на Кюрдите или на Хамас .Така ги определят ,,Съюзниците,,,.Такава е заповедта ..

    13:10 17.03.2026

  • 15 Кривоверен алкаш

    7 6 Отговор
    и кой е виновен бе Монгол...що щете в Украйна...

    13:11 17.03.2026

  • 16 летър1-ви

    6 5 Отговор
    още по мое време се отитах да цивилизовам блатото,но до ден днешен ефект почти няма!

    13:11 17.03.2026

  • 17 ВВП

    3 3 Отговор
    Вс пак има още 20 млн останали хахля в територията .всички ще избягат ..Всеки да си направи сметката .колко са избягали..

    13:13 17.03.2026

  • 18 ВВП

    1 4 Отговор
    Важното е даьвярват подлогите че Зелю и режима печелят ..2 млн ликвидирани окропа 15млн офейкали окропитека..

    13:14 17.03.2026

  • 19 Ей това да си русофил е Божие наказание.

    4 1 Отговор
    Някакъв резултат от злокобен експеримент на някакви тъмни сили непознати досега на човечеството.

    13:16 17.03.2026

  • 20 Гиркин още преди

    3 1 Отговор
    3 години каза- Заради некадърното ръководство в Кремъл, Русия много скоро ще се превърне в тестова площадка за експериментални натовски оръжия. Прав е бил.

    13:16 17.03.2026

  • 21 руската мечка

    3 1 Отговор
    ще играе казачок по команда на САЩ, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    13:17 17.03.2026

  • 22 Не могат

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ярослав":

    руснаците са некадърници във всичко. Правили са над 20 опита за покушение над Зеленски. Всичките неуспешни.

    13:19 17.03.2026

  • 23 И Киев е Руски

    1 1 Отговор
    Какво чакате .Изравнете това гнездо на фашисти

    13:19 17.03.2026

  • 24 Ицо

    0 1 Отговор
    Само питам, дали има продупчени укроби.

    13:20 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания