Захари Бахаров влиза в продължението на "Мамник" (ВИДЕО)

17 Март, 2026 14:31 484 9

Екранизацията на най-новата книга на Васил Попов вече е в процес на планиране

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Създателят на "Мамник", писателят Васил Попов съобщи, че е завършил най-новия си роман "Мартар“. В ефира на "На кафе“ той разкри, че вече се планира и екранизация на историята заедно със Захари Бахаров.

След огромния успех на "Мамник“, който бе превърнат в сериал от режисьора Виктор Божинов и продуцента Магърдич Халваджиян, новата книга "Мартар“ е своеобразно продължение на романа. Проектът за нейното оживяване на екран е съвместна инициатива между Попов и Захари Бахаров, което обещава нов и интригуващ прочит на мистичните сюжети, разкрива авторът.

Пред Гала Васил Попов сподели, че първоначално е бил скептичен за реализацията на подобен тип истории у нас.

"Гледаше се с пренебрежение на българските автори и не подозирах за успеха на "Мамник“, призна писателят, а интересът към екранизация на творбите му е надминал и най-смелите му детски мечти.

В момента Попов, който е автор на няколко романа от вселената на "Мамник", работи паралелно по още няколко издания. Точната дата за появата на новия роман на книжния пазар все още се уточнява, тъй като графикът на издателствата е натоварен, но работата по сценария за бъдещия сериал вече е в ход.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 3 Отговор
    Тази глупост и продължение ли ще има?

    14:33 17.03.2026

  • 2 Бахари Шикеров

    8 1 Отговор
    И това няма да спаси тв-падението на халваджаните.

    14:33 17.03.2026

  • 3 Слаб

    4 0 Отговор
    Актьор! Всичко играе като мутра. Явно има някакви комплекси на тази тема!

    Коментиран от #5

    14:36 17.03.2026

  • 4 Мнение

    4 0 Отговор
    Изобщо не ми дреме за изМАМНИК!!!

    Когато известните хора започнат да правят филми и скечове за мафиотизираната, корумпирана, зависима от външни интереси, педо българска общност, ЕДВА ТОГАВА ще започна да ги гледам!
    Не може да получаваш кинти от бтв, нова и народна пара от бнт и да лансираш опорките на урсулите, очаквайки гледаемост и одобрение от народа!

    ИЗОБЩО НЕ ГИ ГЛЕДАМ ТИЯ (МАМНИЦИ, КАПКИ, ЕРГЕНИ, БРАДЪРИ И ДР ТЕЛЕВИЗИОННА ОТРОВА)!!!

    14:38 17.03.2026

  • 5 Сила

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Слаб":

    В Овча купел го спукваха от бой пред блока заради фамилията ...на футбол все беше вратар и пак го биеха като изпусне !!!

    14:39 17.03.2026

  • 6 пиленце

    1 0 Отговор
    Какво е "Мамник"? Отпред няма ли сричката Из-?

    14:40 17.03.2026

  • 7 Тъмни сили бродят

    0 0 Отговор
    из територията и превземат бедния ум на територианците.
    Потъваме уверено в небитието с бодра крачка.

    14:40 17.03.2026

  • 8 Татник

    1 1 Отговор
    Халваджията за бозаджията ! Едни други се хвалят и си правят реклама. Тоя ненормалник дето се пише на писател за нищо не става. Романите му още по малко. Голяма простотия. И просръбска пропаганда в последния епизод. Платен сърбоман. Представи в лоша светлина дейността на патриотичната ВЗРО Въртоп. Сюжета е слаб и не става и за детска приказка. Срам и позор!

    14:45 17.03.2026

  • 9 Пcиxapи

    0 0 Отговор
    гледат други пcиxapи.
    На филм.

    14:45 17.03.2026