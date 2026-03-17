Захари Бахаров влиза в продължението на "Мамник" (ВИДЕО)

Създателят на "Мамник", писателят Васил Попов съобщи, че е завършил най-новия си роман "Мартар“. В ефира на "На кафе“ той разкри, че вече се планира и екранизация на историята заедно със Захари Бахаров.

След огромния успех на "Мамник“, който бе превърнат в сериал от режисьора Виктор Божинов и продуцента Магърдич Халваджиян, новата книга "Мартар“ е своеобразно продължение на романа. Проектът за нейното оживяване на екран е съвместна инициатива между Попов и Захари Бахаров, което обещава нов и интригуващ прочит на мистичните сюжети, разкрива авторът.

Пред Гала Васил Попов сподели, че първоначално е бил скептичен за реализацията на подобен тип истории у нас.

"Гледаше се с пренебрежение на българските автори и не подозирах за успеха на "Мамник“, призна писателят, а интересът към екранизация на творбите му е надминал и най-смелите му детски мечти.

В момента Попов, който е автор на няколко романа от вселената на "Мамник", работи паралелно по още няколко издания. Точната дата за появата на новия роман на книжния пазар все още се уточнява, тъй като графикът на издателствата е натоварен, но работата по сценария за бъдещия сериал вече е в ход.