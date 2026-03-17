ЕС осигурява алтернативни доставки на петрол за Централна Европа след руски удари по „Дружба“

След като на 27 януари руски удари по петролопровода „Дружба“ прекъснаха доставките на суров петрол за Унгария и Словакия, Европейската комисия и Европейският съвет предприеха незабавни действия за възстановяване на снабдяването. В съвместно изявление председателите Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща подчертаха, че ЕС е обсъдил ситуацията с Украйна и засегнатите държави, за да се гарантира продължаващото постъпление на петрол към Будапеща и Братислава, предава БТА.

ЕС предложи на Украйна техническа помощ и финансови средства, които украинската страна прие и оцени положително. Европейски експерти са готови да окажат подкрепа веднага, се отбелязва в документа.

Основната цел на тези мерки е да се осигури енергийна сигурност за всички европейски граждани. Комисията ще продължи да работи с партньорите си за откриване на допълнителни маршрути за доставка на неруски суров петрол към страните от Централна и Източна Европа.