ЕС осигурява алтернативни доставки на петрол за Централна Европа след руски удари по „Дружба“

След като на 27 януари руски удари по петролопровода „Дружба“ прекъснаха доставките на суров петрол за Унгария и Словакия, Европейската комисия и Европейският съвет предприеха незабавни действия за възстановяване на снабдяването. В съвместно изявление председателите Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща подчертаха, че ЕС е обсъдил ситуацията с Украйна и засегнатите държави, за да се гарантира продължаващото постъпление на петрол към Будапеща и Братислава, предава БТА.
ЕС предложи на Украйна техническа помощ и финансови средства, които украинската страна прие и оцени положително. Европейски експерти са готови да окажат подкрепа веднага, се отбелязва в документа.
Основната цел на тези мерки е да се осигури енергийна сигурност за всички европейски граждани. Комисията ще продължи да работи с партньорите си за откриване на допълнителни маршрути за доставка на неруски суров петрол към страните от Централна и Източна Европа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #43
13:29 17.03.2026
2 Снимката кърти...!
Коментиран от #18, #25
13:32 17.03.2026
3 честен ционист
Коментиран от #6, #16
13:33 17.03.2026
4 Много обичам
13:33 17.03.2026
5 българина
13:33 17.03.2026
6 Див селянин
До коментар #3 от "честен ционист":Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата
13:35 17.03.2026
7 Боруна Лом
13:36 17.03.2026
8 Далавера "Импекс "
13:36 17.03.2026
9 Механик
Ко ревтуните сега като вдовици за ..... да не казвам за какво?
Коментиран от #14
13:36 17.03.2026
10 Цък
Коментиран от #15
13:37 17.03.2026
11 Сатана Z
13:37 17.03.2026
12 Удри с лопатата
13:37 17.03.2026
13 Удри с лопатата
13:38 17.03.2026
14 Хидравлик
До коментар #9 от "Механик":Кажи, кажи
13:38 17.03.2026
15 Коуега
До коментар #10 от "Цък":Клик байт му викаха
13:39 17.03.2026
16 Правилно!
До коментар #3 от "честен ционист":,,Урсула с грижа за хората"
Например така се загрижи за нас,че ни набута във ,,втора скорост"...!
Казано на нашенски- набута ни в графа-
,,второ качество хора"...!
13:39 17.03.2026
17 Гандалф
Коментиран от #38
13:39 17.03.2026
18 Папа Лъв XIV официлиано
До коментар #2 от "Снимката кърти...!":Няма как...всички и се молят...едни,за да отпусне пари,други и се молят да се махне...
13:41 17.03.2026
19 някой си
13:41 17.03.2026
20 Тоя рептиллл
13:42 17.03.2026
21 военен неможач
13:42 17.03.2026
22 Щурмбанфюрер Урсула Ойро
13:43 17.03.2026
23 И Киев е Руски
13:43 17.03.2026
24 ха ха
Коментиран от #34
13:43 17.03.2026
25 Европейските звезди
До коментар #2 от "Снимката кърти...!":Знаете ли, защо са 12?
Те изобразявали 12-те племена на израел... пише го преди години във Франкфуртер цайтунг
13:44 17.03.2026
26 Отвратен
13:44 17.03.2026
27 Ай стига глупости.....
Коментиран от #31
13:44 17.03.2026
28 ДОНЧО ГОРСКИЯТ
13:45 17.03.2026
29 И Киев е Руски
13:45 17.03.2026
30 Гледам на картата от
13:46 17.03.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Гост
13:47 17.03.2026
33 Тиква
13:47 17.03.2026
34 Еми хазари са
До коментар #24 от "ха ха":Това племе е брутално нахално. Крадливо, безочливо, войнствено, убиват важни хора от враговете си с терористични нападения... Постоянно плачат и извиват ръцете на другите, да им помагат и дават всичко. Те са "винаги гонените", "мразените", и това "винаги" според тях, било "несправедливо"!!!
13:50 17.03.2026
35 руски удари мари писарке ти ли съчини
13:50 17.03.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Атина Палада
13:51 17.03.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 от село
13:53 17.03.2026
40 Френската
13:57 17.03.2026
41 Реалностите
Коментиран от #44
14:00 17.03.2026
42 ежко
14:01 17.03.2026
43 Мнение
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Абсолютно!
Лудата вещица фон дер файзер, говори, че Русия сама си съсипала тръбопровода "Дружба"???!!!
Тия лъжат толкова инфантилно и малоумно, че дори сами не си вярват на глупостите!
Тая урсула от чипове за перални, та сега до унищожили си петролопровода "Дружба" (щото си нямали друга работа)?!
Точно както взривения северен поток???!!!
УРСУЛА НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТИКНАТА В ЗАТВОРА, ЗАЕДНО С КАЯ КАЛАСИТЕ, КРИСТИН ЛАГАРДИТЕ, МАКРОНИТЕ И МЕРЦОВЕТЕ!
ИНАК ЕС ЗАЛЕЗЕ И ЗАГИНА!!!
14:06 17.03.2026
44 Еми тя и всичките
До коментар #41 от "Реалностите":НЕизбрани, а поставени от печатарите на зелената, тоалетна хартия, да управляват "добитъка" в колхоз
ЕС успешно си слушат господарите. И това е димната крация, за тези, които още си мислят, че има нещо нормално. Идете и пребройте звездите на знамето на ЕС! 12, нали? Еми 12-те племена на Нетаняху ви владеят и ви контролират. И перчема е в същия капан. Кво прай иначе в Иран??
14:06 17.03.2026
45 Тома
14:07 17.03.2026
46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
ХАРАКТЕРНА ЗА ПОГЛЕДА НА РИЦАР КРЪСТОНОСЕЦ ТРЪГНАЛ ДА ГРАБИ КОНСТАНТИНОПОЛ :)
14:19 17.03.2026
47 Макробиолог
14:22 17.03.2026
48 дедо
14:25 17.03.2026
49 Олга
Коментиран от #54
14:27 17.03.2026
50 Макробиолог
14:28 17.03.2026
51 Ццц
14:33 17.03.2026
52 Макробиолог
14:35 17.03.2026
53 УдоМача
14:37 17.03.2026
54 гост
До коментар #49 от "Олга":Засега Орбанчо и Фицо така хубаво ги хлъзнаха , че още дават заето , хахах !! Сега ЕС ще плати за ремонта , вместо Украйна да вади от джоба си заради двамата тъпаци , а освен това гаранция е договорено да не правят повече проблеми за всички заеми за Украйна и санкции за Раша !! И дори може да подпишат някой договор за 4-5 години напред за същото !
14:45 17.03.2026
55 000
Коментиран от #59
14:45 17.03.2026
56 бай Ставри
14:46 17.03.2026
57 ЗАЩО ЛЪЖИТЕ
14:47 17.03.2026
58 Възмутен
Тия хептен за малоумни ни имат - и защо Русия ще удря собствения си петролопровод като просто може да врътне кранчето. Пропагандата със всеки ден става все по пещерна.
14:49 17.03.2026
59 Учуден
До коментар #55 от "000":Че как се задържат шапките на главите на нашите козячета като те постоянно са наведени и ги лашкат
14:51 17.03.2026
60 Когато
14:51 17.03.2026