ЕС осигурява алтернативни доставки на петрол за Централна Европа след руски удари по „Дружба“

17 Март, 2026 13:35, обновена 17 Март, 2026 13:28

Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща обявиха сътрудничество с Украйна за възстановяване на доставките към Унгария и Словакия

Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

След като на 27 януари руски удари по петролопровода „Дружба“ прекъснаха доставките на суров петрол за Унгария и Словакия, Европейската комисия и Европейският съвет предприеха незабавни действия за възстановяване на снабдяването. В съвместно изявление председателите Урсула фон дер Лайен и Антонио Коща подчертаха, че ЕС е обсъдил ситуацията с Украйна и засегнатите държави, за да се гарантира продължаващото постъпление на петрол към Будапеща и Братислава, предава БТА.

ЕС предложи на Украйна техническа помощ и финансови средства, които украинската страна прие и оцени положително. Европейски експерти са готови да окажат подкрепа веднага, се отбелязва в документа.

Основната цел на тези мерки е да се осигури енергийна сигурност за всички европейски граждани. Комисията ще продължи да работи с партньорите си за откриване на допълнителни маршрути за доставка на неруски суров петрол към страните от Централна и Източна Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    107 5 Отговор
    Лудите жени в Брюксел ще произвеждат газ в тоалетните на ЕП.

    Коментиран от #43

    13:29 17.03.2026

  • 2 Снимката кърти...!

    98 3 Отговор
    Стара и съсухрена евро-вещица,канонизирана,като светица,с ореола на Европейските звезди,около главата си...!

    Коментиран от #18, #25

    13:32 17.03.2026

  • 3 честен ционист

    3 93 Отговор
    Добре, че е другарката Урсула, понеже ако зависеше от братишките, сега щяхте да сте като една Куба например. Урсула с грижа за хората.

    Коментиран от #6, #16

    13:33 17.03.2026

  • 4 Много обичам

    65 3 Отговор
    да си ги приказвам, че черното е бяло и бялото е черно..., то и без това корабът потъва..., ама аз съм си добре и не ми пука.

    13:33 17.03.2026

  • 5 българина

    77 1 Отговор
    докато няма обесени за енергийната криза в скапания ес, няма да има оправия, като се почне с емисиите квотите соларите перките търговията със сертификати субсидиите и другите измами и схеми и санкциите срещу бензиностанцията!

    13:33 17.03.2026

  • 6 Див селянин

    45 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Яла та издрънча и тебе с аннъ лопата

    13:35 17.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    43 0 Отговор
    Беее, ТЪПА МИТИЛЯВА ОФСЬЬ

    13:36 17.03.2026

  • 8 Далавера "Импекс "

    54 1 Отговор
    Мазнят се на Орбан,да не блокира 90-те млрд.

    13:36 17.03.2026

  • 9 Механик

    53 2 Отговор
    Ма на вас кво ви пука за перолопровода ДРУЖБА? Нали не искат руски петрол. Отказахте се от него.ДЕРОГАЦИЯ нали направихте? Забравихте ли?
    Ко ревтуните сега като вдовици за ..... да не казвам за какво?

    Коментиран от #14

    13:36 17.03.2026

  • 10 Цък

    62 0 Отговор
    По тъпо нещо не бях чел скоро. Зсглавието няма нищо общо с писаните бълвочи. Никаква информация. Да се чуди човек защо е написана тази статия и още поврче да се чуди защо е публикувана.

    Коментиран от #15

    13:37 17.03.2026

  • 11 Сатана Z

    42 2 Отговор
    Любовницата на Зелен ски ,Урсула ,ще свърши като Магда Гьобелс

    13:37 17.03.2026

  • 12 Удри с лопатата

    46 0 Отговор
    ..."ЕС предложи на Украйна техническа помощ и финансови средства, които украинската страна прие и оцени положително."🤣🤣🤣 не думай.

    13:37 17.03.2026

  • 13 Удри с лопатата

    28 0 Отговор
    ..."ЕС предложи на Украйна техническа помощ и финансови средства, които украинската страна прие и оцени положително."🤣🤣🤣 не думай.

    13:38 17.03.2026

  • 14 Хидравлик

    2 7 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Кажи, кажи

    13:38 17.03.2026

  • 15 Коуега

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Цък":

    Клик байт му викаха

    13:39 17.03.2026

  • 16 Правилно!

    40 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    ,,Урсула с грижа за хората"
    Например така се загрижи за нас,че ни набута във ,,втора скорост"...!
    Казано на нашенски- набута ни в графа-
    ,,второ качество хора"...!

    13:39 17.03.2026

  • 17 Гандалф

    42 4 Отговор
    Тези руснаци били много откачени...взривямат газопровод от когото печелят...а помните ли как бомбардираха аеца...нищо, че той беше вече в тяхна територия.... а нефторовода мисля,че в каспийския залив,пак те го думнаха...не знам,те ли са окачени...или нас правят..

    Коментиран от #38

    13:39 17.03.2026

  • 18 Папа Лъв XIV официлиано

    22 1 Отговор

    До коментар #2 от "Снимката кърти...!":

    Няма как...всички и се молят...едни,за да отпусне пари,други и се молят да се махне...

    13:41 17.03.2026

  • 19 някой си

    34 0 Отговор
    как ли пък не,руски удари били,тая баба изпада в деменция вече

    13:41 17.03.2026

  • 20 Тоя рептиллл

    29 0 Отговор
    От кухнята на епщайн ... Що не се махне завинаги.

    13:42 17.03.2026

  • 21 военен неможач

    32 0 Отговор
    Абсолютни ала-бала, за да не спре Словакия тока за Украйна, нищо повече. Но до изборите Орбан ще устиска, после ще размаха калъчката.

    13:42 17.03.2026

  • 22 Щурмбанфюрер Урсула Ойро

    18 0 Отговор
    Кой сега е номер 1? 🤣😅🤣

    13:43 17.03.2026

  • 23 И Киев е Руски

    27 0 Отговор
    Броя на Не вменяемите в света нараства както цената на петрола

    13:43 17.03.2026

  • 24 ха ха

    34 0 Отговор
    петролопровода украинците го взривиха за да извиват ръцете на унгария за 80 милиарда заем , тия винаги са играли подло и ще продължават докато ги има

    Коментиран от #34

    13:43 17.03.2026

  • 25 Европейските звезди

    19 0 Отговор

    До коментар #2 от "Снимката кърти...!":

    Знаете ли, защо са 12?
    Те изобразявали 12-те племена на израел... пише го преди години във Франкфуртер цайтунг

    13:44 17.03.2026

  • 26 Отвратен

    27 0 Отговор
    Тая дърта ционистка скумрия е за публично разчекване на площада.

    13:44 17.03.2026

  • 27 Ай стига глупости.....

    0 31 Отговор
    Никакви доставки за путинските мекерета Орбан и Фицо... никакви....

    Коментиран от #31

    13:44 17.03.2026

  • 28 ДОНЧО ГОРСКИЯТ

    32 0 Отговор
    КОЛКО Т Ъ П ТРЯБВА ДА СИ ЗА ДА ГОВОРИШ ЧЕ РУСИЯ СИЕ БОМБАНДИРАЛА СОБСТВЕННИЯТ ТРЪБОПРОВОД ОТ КОИТО ПЕЧЕЛИ

    13:45 17.03.2026

  • 29 И Киев е Руски

    16 0 Отговор
    Тръмпизма е по заразен от ковид А

    13:45 17.03.2026

  • 30 Гледам на картата от

    21 0 Отговор
    къде минава петролопроводът Дружба и не разбирам как по него може да тече не руски нефт…

    13:46 17.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Гост

    27 0 Отговор
    В интерес на собсвения си зднк се надявах, че нещо в ЕС може да се оправи, та да не се срине Съюза, защото това е монго лошо, особено за такива новоприети в клуба на богатите, като нас българите. Вече нямам никаква надежда. Толкова отгровенно и нагло изопачаване на истината не може да докара никого до нищо добро. Дано само се разминем по леко от украинците. И те така я подкараха, вижте ги сега... без държава, без инкономика, без народ даже... Не че някому му пука за народа специално!

    13:47 17.03.2026

  • 33 Тиква

    20 0 Отговор
    Май от ваксината, на всички, от окбандерите до еврогейчета, мозък спрял да работи, лъжат и лъжат,във всичко виновна Русия и Владимир.

    13:47 17.03.2026

  • 34 Еми хазари са

    25 0 Отговор

    До коментар #24 от "ха ха":

    Това племе е брутално нахално. Крадливо, безочливо, войнствено, убиват важни хора от враговете си с терористични нападения... Постоянно плачат и извиват ръцете на другите, да им помагат и дават всичко. Те са "винаги гонените", "мразените", и това "винаги" според тях, било "несправедливо"!!!

    13:50 17.03.2026

  • 35 руски удари мари писарке ти ли съчини

    24 0 Отговор
    След като на 27 януари руски удари по петролопровода „Дружба“ прекъснаха доставките на суров петрол за Унгария и Словакия

    13:50 17.03.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Атина Палада

    20 0 Отговор
    На Унгария как ще осигурите неруски петрол? Със самолети ли?:)))

    13:51 17.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 от село

    21 0 Отговор
    ЗначииЙ срещу 50 000 юро шъ зема да се навия да повярвам, че рашъните са си дялнали тръбопровода! Без пари не моа ме бутнете да се навия на вашите щуротии!

    13:53 17.03.2026

  • 40 Френската

    17 0 Отговор
    Революция май ще се повтаря . Мирише на рязане на глави . Определено се самозабравиха .

    13:57 17.03.2026

  • 41 Реалностите

    28 0 Отговор
    Никакви "руски удари" по петролопровода няма!? Уkpoнациcтите го повредиха го съвсем умишлено и несучайно зеления фюрер не допуска външни лица до там за да видят, каква е тази "повреда"! Видно е че Урсула танцува с нациста и играе контра на страните членки на ЕС Унгария и Словакия!

    Коментиран от #44

    14:00 17.03.2026

  • 42 ежко

    26 0 Отговор
    Този петролопровод не се ли пълни именно от Русия?Защо Русия ще го удря,като може просто да спре подаването на петрол по него, с което целта е изпълнена?!?Тези съвсем ни взеха за балами!

    14:01 17.03.2026

  • 43 Мнение

    18 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Абсолютно!
    Лудата вещица фон дер файзер, говори, че Русия сама си съсипала тръбопровода "Дружба"???!!!
    Тия лъжат толкова инфантилно и малоумно, че дори сами не си вярват на глупостите!
    Тая урсула от чипове за перални, та сега до унищожили си петролопровода "Дружба" (щото си нямали друга работа)?!
    Точно както взривения северен поток???!!!

    УРСУЛА НЕЗАБАВНО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТИКНАТА В ЗАТВОРА, ЗАЕДНО С КАЯ КАЛАСИТЕ, КРИСТИН ЛАГАРДИТЕ, МАКРОНИТЕ И МЕРЦОВЕТЕ!
    ИНАК ЕС ЗАЛЕЗЕ И ЗАГИНА!!!

    14:06 17.03.2026

  • 44 Еми тя и всичките

    14 0 Отговор

    До коментар #41 от "Реалностите":

    НЕизбрани, а поставени от печатарите на зелената, тоалетна хартия, да управляват "добитъка" в колхоз
    ЕС успешно си слушат господарите. И това е димната крация, за тези, които още си мислят, че има нещо нормално. Идете и пребройте звездите на знамето на ЕС! 12, нали? Еми 12-те племена на Нетаняху ви владеят и ви контролират. И перчема е в същия капан. Кво прай иначе в Иран??

    14:06 17.03.2026

  • 45 Тома

    4 0 Отговор
    Руснаците изкараха ново оръжие за петропровода Дружба като го пуснат и веднага крана се завърта и спира подаването на петрол

    14:07 17.03.2026

  • 46 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 0 Отговор
    В ОЧИТЕ И СЕ ЧЕТЕШЕ ЖАЖДАТА ЗА ЗЛАТО
    ......
    ХАРАКТЕРНА ЗА ПОГЛЕДА НА РИЦАР КРЪСТОНОСЕЦ ТРЪГНАЛ ДА ГРАБИ КОНСТАНТИНОПОЛ :)

    14:19 17.03.2026

  • 47 Макробиолог

    6 0 Отговор
    Така е в паралелния свят на урсите от далечните галактики,Русия е повредила петролопровода по който изнася за да има пари за война,но Украйна и ЕС ще го поправят.Има логика.Щот това е част от диверсификацията по която ЕС работи.Абсолютна правда.Наздраве.

    14:22 17.03.2026

  • 48 дедо

    0 3 Отговор
    Браво, браво на Урсулето! Казвах ви аз - не жена, а пич!!

    14:25 17.03.2026

  • 49 Олга

    4 4 Отговор
    Съществува опасност, че Русия няма да спре и пак ще взриви “Дружба” докато Бандеростан не получи дългоочакваните от Европа 90 млр. Става интересно.Трейлър с продължение..

    Коментиран от #54

    14:27 17.03.2026

  • 50 Макробиолог

    5 2 Отговор
    Има и друга логика,която работи тук на планетата Земя.Запада получаваше евтини и сигурни доставки на руски ресурси и суровини дори по времето на Студената война.Докато не реши в наши дни че чрез проксито си Укр ще разцепи и подчини Русия и ще ги получава даром.

    14:28 17.03.2026

  • 51 Ццц

    5 2 Отговор
    Само да ви поправя, че ударите не са руски, а палячовски и терористични, наредени от оня отвратеняк със Зелената фамилия и бялото носле. Бяха като отмъщение към Орбан, защото блокира 90 млрд. от парите на децата ни да не идат зян при същия мух@л. Първоначално Съсел Фон Дер Отчаян се зарадва, че дрогираният успя в оцщия им план, но после Тръмп агресира и сега чудят как да обяснят идиотията си на хората. Не осъзнавате ли като преписвате украинските вицове колко е смешно да твърдите, че руснаците сами си бомбардират тръбопроводите и персонала в руската АЕЦ Запорожие? Истината пак ще излезе и накрая освен нас и вие няма да си вервате на мяйтапите.

    14:33 17.03.2026

  • 52 Макробиолог

    3 2 Отговор
    Същата логика за конкретния нефтопровод говори че Укр го е ударил за да изнудва Унгария и Словакия.Доколкото точно ей сега всеки барел нефт е скъпоценен, ЕС не само е готов да го поправи но и да напляска по бузките по домашно му пакостника укро.

    14:35 17.03.2026

  • 53 УдоМача

    7 1 Отговор
    Лицемерие и лъжи на квадрат!!!

    14:37 17.03.2026

  • 54 гост

    1 2 Отговор

    До коментар #49 от "Олга":

    Засега Орбанчо и Фицо така хубаво ги хлъзнаха , че още дават заето , хахах !! Сега ЕС ще плати за ремонта , вместо Украйна да вади от джоба си заради двамата тъпаци , а освен това гаранция е договорено да не правят повече проблеми за всички заеми за Украйна и санкции за Раша !! И дори може да подпишат някой договор за 4-5 години напред за същото !

    14:45 17.03.2026

  • 55 000

    0 1 Отговор
    Шапки долу пред императрица урсула :)

    Коментиран от #59

    14:45 17.03.2026

  • 56 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Поредния абсурден виц на баронеса фон дьо Гинеколог.

    14:46 17.03.2026

  • 57 ЗАЩО ЛЪЖИТЕ

    2 0 Отговор
    УДАРА ПО ДРУЖБА ГО НАПРАВИ УКРАЙНСКИЯ НАРКОМАН.

    14:47 17.03.2026

  • 58 Възмутен

    1 0 Отговор
    "След като на 27 януари руски удари по петролопровода „Дружба“ прекъснаха доставките на суров петрол за Унгария и Словакия"

    Тия хептен за малоумни ни имат - и защо Русия ще удря собствения си петролопровод като просто може да врътне кранчето. Пропагандата със всеки ден става все по пещерна.

    14:49 17.03.2026

  • 59 Учуден

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "000":

    Че как се задържат шапките на главите на нашите козячета като те постоянно са наведени и ги лашкат

    14:51 17.03.2026

  • 60 Когато

    0 0 Отговор
    спрете руските енергоизточници с цел диверсификация и не можете да разчитате на ирански и арабски, откъде ще намерите други? Дори и да поправите тръбата Дружба, какво ще пуснете по нея? Сещам се само за американски ама трябва тръбопровод през Атлантическия океан.

    14:51 17.03.2026

