ЦАХАЛ насочи удар към палестински лидер от „Ислямски джихад“

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) тази нощ извършиха въздушна атака, насочена към Акрам ал Аджури, ключов лидер на палестинската организация „Ислямски джихад“, съобщи представител на армията, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Аджури командва бригадите „Ал Кудс“ - въоръженото крило на групировката, активно основно в ивицата Газа. Според информацията на ЦАХАЛ, той се намирал в Иран, където обичайно пребивава, по време на атаката.

„Все още нямаме данни за резултатите от ударите“, допълни военният представител.