ЦАХАЛ насочи удар към палестински лидер от „Ислямски джихад“

17 Март, 2026 13:50

Акрам ал Аджури, командир на бригадите „Ал Кудс“, е бил цел на израелска бомбардировка в Иран

Ели Стоянова

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) тази нощ извършиха въздушна атака, насочена към Акрам ал Аджури, ключов лидер на палестинската организация „Ислямски джихад“, съобщи представител на армията, цитиран от Франс прес, предава БТА.

Аджури командва бригадите „Ал Кудс“ - въоръженото крило на групировката, активно основно в ивицата Газа. Според информацията на ЦАХАЛ, той се намирал в Иран, където обичайно пребивава, по време на атаката.

„Все още нямаме данни за резултатите от ударите“, допълни военният представител.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 3 Отговор
    Те са фанатици. И да го убият, веднага слагат нов на негово място.

    13:53 17.03.2026

  • 2 Бай Амет

    2 6 Отговор
    А верно ли е че новият аятоллах е перехраст? Така чух.

    Коментиран от #4

    13:58 17.03.2026

  • 3 Мохамед

    1 4 Отговор
    Свършиха ми девиците.

    14:00 17.03.2026

  • 4 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Бай Амет":

    Ще приемат новата демокрация, няма как🏳️‍🌈🤣

    Коментиран от #6

    14:00 17.03.2026

  • 5 дядото

    2 2 Отговор
    време е,крайно време е евреите да бъдат спрени.това е единствения начин да настъпи мир по света.

    14:20 17.03.2026

  • 6 Бай Амет

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":

    Ама ква нова, то той си е така от оно време.

    14:37 17.03.2026