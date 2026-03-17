ЦАХАЛ насочи удар към палестински лидер от „Ислямски джихад“

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) тази нощ извършиха въздушна атака, насочена към Акрам ал Аджури, ключов лидер на палестинската организация „Ислямски джихад“, съобщи представител на армията, цитиран от Франс прес, предава БТА.
Аджури командва бригадите „Ал Кудс“ - въоръженото крило на групировката, активно основно в ивицата Газа. Според информацията на ЦАХАЛ, той се намирал в Иран, където обичайно пребивава, по време на атаката.
„Все още нямаме данни за резултатите от ударите“, допълни военният представител.
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
13:53 17.03.2026
2 Бай Амет
Коментиран от #4
13:58 17.03.2026
3 Мохамед
14:00 17.03.2026
4 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ
До коментар #2 от "Бай Амет":Ще приемат новата демокрация, няма как🏳️🌈🤣
Коментиран от #6
14:00 17.03.2026
5 дядото
14:20 17.03.2026
6 Бай Амет
До коментар #4 от "Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ":Ама ква нова, то той си е така от оно време.
14:37 17.03.2026