Арагчи: Нарушенията на трафика в Ормузкия проток са част от войната на САЩ и Израел срещу Иран

17 Март, 2026 13:25 972 13

Иран призовава международната общност да осъди американско-израелските удари и подчертава, че конфликтът пряко влияе върху безопасността на Ормузкия проток.

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

"Нарушенията на трафика в Ормузкия проток не могат да бъдат разгледани отделно от войната на САЩ и Израел срещу Иран", заяви иранският външен министър Абас Арагчи пред генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, показва публикация в неговия профил в Teлеграм от днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Арагчи призова също държавите и институциите, заинтересовани от глобалния мир и сигурност, да осъдят атаките на САЩ и Израел срещу Иран.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    Израел внесоха червени крави от САЩ и са готови за Армагедона ама ние не сме.

    13:27 17.03.2026

  • 2 Кухоглава копейка

    1 5 Отговор
    Ще се мриееее.

    13:28 17.03.2026

  • 3 Ей това да си копейка е Божие наказание

    1 6 Отговор
    Факт.

    13:29 17.03.2026

  • 4 Българин

    11 1 Отговор
    САЩ затънаха и в тази война.

    13:30 17.03.2026

  • 5 Ретро спомен

    5 2 Отговор
    Започне ли някой да се обяснява,значи работата е зле.Удри без да казваш и гледай как се нареждат нещата.

    13:30 17.03.2026

  • 6 стига рИва бе чаршаф

    4 5 Отговор
    Грам власт нямаш в държавата си. Марионетка на гвардията.

    13:30 17.03.2026

  • 7 Годината е 2027

    1 9 Отговор
    3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    Коментиран от #12

    13:31 17.03.2026

  • 8 Сатана Z

    10 1 Отговор
    САЩ преднамерено затвориха Ормузкия проток и обстрелват танкерите на своите съюзници за да вкарат държавите им във войната с Иран.

    13:31 17.03.2026

  • 9 Барбалей

    5 1 Отговор
    Няма съдия,който да ги осъди.

    13:31 17.03.2026

  • 10 нннн

    5 0 Отговор
    Иран не е виновен, че бе нападнат от САЩ и Израел и се защитава по всички възможни начини. Покрай сухото гори и суровото - в огъня е така.

    13:43 17.03.2026

  • 11 Всъщност

    3 0 Отговор
    Техеран трябва да вземе пример от Тел Авив и да не потвърждава убийствата на лидери. Биби, разбира се, е убит. Гътна се от лакомия, Израел да стане пълновластен господар в Близкия Изток. Персите оказаха неочаквано-продължителна, упорита и ефективна съпротива.

    13:46 17.03.2026

  • 12 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Годината е 2027":

    Петроханските еераси обаче са добре.Римляните нон стоп ги трамбоват

    13:49 17.03.2026

  • 13 хаха

    1 1 Отговор
    Много е забавно като тръгнат някакви дилетанти "на война". ХАХАХА
    И с афганистан така беше.
    Или си готов на всичко...или си стой дома.
    Ако бяха приложили пълен геноцид на всичко което шава нямаше да има от кого да бягат.

    И сега същото. Карпет бомбинг ...клъстер мюнишън... Докато не остане нищо живо. Ни брадат пислямист, ни любимите им кози, ни куче...
    Ама не им стиска а? Е за къв се дрвите там тогава?

    14:07 17.03.2026

