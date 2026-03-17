Арагчи: Нарушенията на трафика в Ормузкия проток са част от войната на САЩ и Израел срещу Иран

"Нарушенията на трафика в Ормузкия проток не могат да бъдат разгледани отделно от войната на САЩ и Израел срещу Иран", заяви иранският външен министър Абас Арагчи пред генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, показва публикация в неговия профил в Teлеграм от днес, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Арагчи призова също държавите и институциите, заинтересовани от глобалния мир и сигурност, да осъдят атаките на САЩ и Израел срещу Иран.