Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Иран отрече новият върховен лидер да се лекува в Москва

17 Март, 2026 14:35 553 17

  • иран-
  • москва-
  • върховен лидер-
  • лекува

Посланикът в Русия определи медийните твърдения като „психологическа война“ и дезинформация

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Посланикът на Иран в Русия Казем Джалали отхвърли информации, разпространени в медиите, че новият върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей се лекува в Москва, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.

По-рано кувейтското издание „Ал Джарида“ съобщи, че 56-годишният Хаменей, за когото се твърди, че е бил тежко ранен при американско-израелски въздушен удар, при който е загинал баща му, е бил транспортиран в Москва за лечение по покана на руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

От Кремъл отказаха да коментират информацията.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Джалали определи твърденията като част от „психологическа война“ и разпространение на неверни информации. Той заяви, че иранските лидери не се укриват, а остават сред народа, и подчерта, че подобни съобщения целят да подкопаят доверието и стабилността в страната.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бабуна

    12 3 Отговор
    Шесттопръстия ушак се лекува под земята.

    14:36 17.03.2026

  • 2 Ъхъъъъ

    7 4 Отговор
    Оня с малките мустачки не успя но персите ще му довършат работата

    14:37 17.03.2026

  • 3 Сила

    4 6 Отговор
    Погребан е там....

    14:37 17.03.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 6 Отговор
    да не си аятолах на днешно време..

    14:37 17.03.2026

  • 5 Ми покажете го да го видим де!

    3 6 Отговор
    Има толкова начини да се докаже, че е жив!

    Коментиран от #6

    14:38 17.03.2026

  • 6 ИИ...

    8 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ми покажете го да го видим де!":

    Нали ти показаха Сатанвху с шестте пръста, ко ревеш...

    Коментиран от #17

    14:40 17.03.2026

  • 7 Наблюдател

    5 6 Отговор
    От както спряха интернета в Иран и Москва, рязко намаляха ботовете и коментаторите пропагандиращи диктатурата на РФ .
    Случайност ?!

    14:40 17.03.2026

  • 8 Али

    3 5 Отговор
    Така е, там се лекува но от маясъл. Лекува го Др. Кадиров и синове.

    Коментиран от #11

    14:41 17.03.2026

  • 9 Мючтебата

    6 2 Отговор
    Не е от най-разговорливите и обичащи камерите по принцип според това което се говори и знае за него. Не е като наш Боко кога всяка сутрин висеше по телевизиите и дрънкаше простотии по сутрешните блокове или пък като оня нискочелния оземпик дето на всяка манджа мерудия и той.

    14:42 17.03.2026

  • 10 Мохам€д €бач@ на кози

    3 5 Отговор
    Моля Пейтриът да достави девици, че са ни кът напоследък.

    14:44 17.03.2026

  • 11 Сила

    4 5 Отговор

    До коментар #8 от "Али":

    И стадо кози девици ...в ролята на медицински сестри !!!

    14:44 17.03.2026

  • 12 мосадчик

    2 4 Отговор
    Тогава остава единствено възможната венецуелската маневра да се повтори за двамата домакин и гост.

    14:47 17.03.2026

  • 13 Израел

    2 5 Отговор
    Чакаме го с нетърпение да се прибере в Иран. Путин да не го бави много защото щи го утепаме насред Москва.

    14:48 17.03.2026

  • 14 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 15 Моджтаба:

    2 0 Отговор
    В Русия съм,в Русия съм....

    14:50 17.03.2026

  • 16 1945

    0 1 Отговор
    жив ли е никой не го е виждал

    14:51 17.03.2026

  • 17 1945

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "ИИ...":

    показаха го два пъти миналия ден

    14:53 17.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания