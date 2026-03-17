Иран отрече новият върховен лидер да се лекува в Москва

Посланикът на Иран в Русия Казем Джалали отхвърли информации, разпространени в медиите, че новият върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей се лекува в Москва, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.

По-рано кувейтското издание „Ал Джарида“ съобщи, че 56-годишният Хаменей, за когото се твърди, че е бил тежко ранен при американско-израелски въздушен удар, при който е загинал баща му, е бил транспортиран в Москва за лечение по покана на руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс.

От Кремъл отказаха да коментират информацията.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ Джалали определи твърденията като част от „психологическа война“ и разпространение на неверни информации. Той заяви, че иранските лидери не се укриват, а остават сред народа, и подчерта, че подобни съобщения целят да подкопаят доверието и стабилността в страната.