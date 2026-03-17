Социалният министър от Враца: Имаме сигнали за натиск върху избиратели чрез програми за заетост

17 Март, 2026 14:39 409 9

"Имаме сигнали от Плевенския регион, от Северозападна България, които са свързани с програмите за заетост. На хората се обяснява, че ако гласуват за определена политическа сила, ще бъдат включени в тази програма”, коментира още Хасан Адемов

Снимка: МТСП
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Хората все още се притесняват да подават сигнали, но имаме първите подадени данни за опити за използване на социалната система за влияние върху избирателите. Например от общините Якоруда, Белица от Благоевградския регион. Имаме сигнали от Плевенския регион, от Северозападна България, които са свързани с програмите за заетост. На хората се обяснява, че ако гласуват за определена политическа сила, ще бъдат включени в тази програма”. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов във Враца, съобщават от пресцентъра на МТСП.

С регионалните структури на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в Северозападния район за планиране беше последната среща на министъра от обиколката му в шестте района за планиране. На нея той даде инструкции служителите на МТСП и агенциите да не допускат влияние върху вота на гражданите с инструментите на социалната политика, както и да не се поддават на такова.

Министър Адемов допълни, че инструментите на социалната политика са многобройни и за съжаление през годините са използвани за влияние върху уязвимите групи в обществото.

„В Северозападна България уязвимите групи са много и те най-често са подвластни на такива влияния. Казват им: Ако не гласуваш по определен начин, ще ти отнемем социалните помощи, ще те изключим от списъците за топъл обяд, за личен асистент“, обясни Адемов. Той припомни, че изтичат петгодишните срокове, в които се подновява индивидуалната оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания. Това също се използва като инструмент за натиск върху гражданите, като те са заплашвани, че ще се намалят часовете, в които имат право да ползват личен асистент.

„Нашата цел е превенция на всичко това, за да може всеки свободно да изрази своята воля и да не гласува под въздействието на контролиран вот”, заяви социалният министър. Той допълни, че има много партии, които използват тези инструменти, но една изпъква.

Министър Адемов призова медиите и гражданското общество да сигнализират, когато имат данни за нередност. Сигналите се проверяват от инспектората на министерството, който се запознава с фактите и предприема мерки.

„Ние сме заявили, че заставаме зад нашите служители по места. Има зависимости между местната власт и социалните служби, включително при управлението на социални услуги от общините. Затова сме категорични – служителите трябва да изпълняват закона, а не да се поддават на натиск”, каза Адемов.

Социалният министър използва възможността да поздрави всички социални работници по повод Световния ден на социалната работа. „Трудно приемам определението „работник“, защото социалната сфера изисква мотивация, изисква кауза, изисква решаване на сложни проблеми. Нещо, което правят нашите служители през цялото време”, допълни той.

По време на посещението си във Враца Адемов проведе среща и с областния управител на Враца Стефан Красимиров, както и със заместник-кмета по здравеопазване и социални дейности Вероника Ценова.


  • 1 Пак ще кажа

    4 1 Отговор
    Трябва да гласуват само грамотни.
    Всеки си пише трите и ЕГН собственоръчно.
    И още нещо:
    Желая наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
    Защото току виж пак ще ядем тиква със зеле

    14:42 17.03.2026

  • 2 Няма проблем

    3 1 Отговор
    Д-р Доган ще оправи социалното министерство.

    14:42 17.03.2026

  • 3 Кубрат

    4 0 Отговор
    Имаме сигнали за фалшиви ТЕЛК-ове

    14:44 17.03.2026

  • 4 Независим журналист

    2 2 Отговор
    Прокопиев, Доган и другите олигарси зад Радев са се обединили срещу Пеевски и Борисов.

    Коментиран от #9

    14:44 17.03.2026

  • 5 от кухнята

    2 0 Отговор
    Сигналите са предимно базирани на спомените от предизборната дейност на ДПС от минали години преди отлюспването на АПС.

    14:44 17.03.2026

  • 6 Едни вечни кандидат депутати

    0 0 Отговор
    ...само това остана територията, другото го унищожиха....едни търчи- лъжци, плямпащи само глупости и те това остана

    14:45 17.03.2026

  • 7 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ТО ВАШЕТО ДПС И ГЕРБ ГО ПРАВЯТ!КМЕТА В ЛОМ ГЕРБ И НИЩО НЕ ПРАВИ ЗА ОБЩИНАТА

    14:49 17.03.2026

  • 8 Фактизнаете кой пише

    0 0 Отговор
    Знаете кой съм.Аз не бих си играл да проверявам ,но никога не съм гласувал нито човек от моето семейство.Проверете дали не гласувам или някой покойник от моята фамилия не гласува.макар да не гласувам единственно медиите се опитват да убедят маймунки като мен да гласуват.естественно и те не си дават много зор.Не бих гласувал и със заплахи от санкции.Просто ви презирам прекалено за да си плюя на суратя и да стана един от многото ,но винаги съм плащал на държавата дължимото ....и на поповете също........

    14:49 17.03.2026

  • 9 Kyчka на Пеевски ли е Бойко Борисов?

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Независим журналист":

    Срещу пеевски, само срещу пеевски - бойко е само една npocтитyтка на пеевски !
    "Когато ме помоли за нещо Пеевски, аз изпълнявам"

    14:50 17.03.2026

