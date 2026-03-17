Социалният министър от Враца: Имаме сигнали за натиск върху избиратели чрез програми за заетост

„Хората все още се притесняват да подават сигнали, но имаме първите подадени данни за опити за използване на социалната система за влияние върху избирателите. Например от общините Якоруда, Белица от Благоевградския регион. Имаме сигнали от Плевенския регион, от Северозападна България, които са свързани с програмите за заетост. На хората се обяснява, че ако гласуват за определена политическа сила, ще бъдат включени в тази програма”. Това каза министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов във Враца, съобщават от пресцентъра на МТСП.

С регионалните структури на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) в Северозападния район за планиране беше последната среща на министъра от обиколката му в шестте района за планиране. На нея той даде инструкции служителите на МТСП и агенциите да не допускат влияние върху вота на гражданите с инструментите на социалната политика, както и да не се поддават на такова.

Министър Адемов допълни, че инструментите на социалната политика са многобройни и за съжаление през годините са използвани за влияние върху уязвимите групи в обществото.

„В Северозападна България уязвимите групи са много и те най-често са подвластни на такива влияния. Казват им: Ако не гласуваш по определен начин, ще ти отнемем социалните помощи, ще те изключим от списъците за топъл обяд, за личен асистент“, обясни Адемов. Той припомни, че изтичат петгодишните срокове, в които се подновява индивидуалната оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания. Това също се използва като инструмент за натиск върху гражданите, като те са заплашвани, че ще се намалят часовете, в които имат право да ползват личен асистент.

„Нашата цел е превенция на всичко това, за да може всеки свободно да изрази своята воля и да не гласува под въздействието на контролиран вот”, заяви социалният министър. Той допълни, че има много партии, които използват тези инструменти, но една изпъква.

Министър Адемов призова медиите и гражданското общество да сигнализират, когато имат данни за нередност. Сигналите се проверяват от инспектората на министерството, който се запознава с фактите и предприема мерки.

„Ние сме заявили, че заставаме зад нашите служители по места. Има зависимости между местната власт и социалните служби, включително при управлението на социални услуги от общините. Затова сме категорични – служителите трябва да изпълняват закона, а не да се поддават на натиск”, каза Адемов.

Социалният министър използва възможността да поздрави всички социални работници по повод Световния ден на социалната работа. „Трудно приемам определението „работник“, защото социалната сфера изисква мотивация, изисква кауза, изисква решаване на сложни проблеми. Нещо, което правят нашите служители през цялото време”, допълни той.

По време на посещението си във Враца Адемов проведе среща и с областния управител на Враца Стефан Красимиров, както и със заместник-кмета по здравеопазване и социални дейности Вероника Ценова.