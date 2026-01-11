Главният прокурор на Иран: Безмилостни ще са съдебните действия срещу протестиращите

Главният прокурор на Иран Мохамад Мовахеди Азад заяви, че съдебните действия срещу протестиращите ще бъдат водени „без снизхождение, милост или отстъпление“, според полуофициалната информационна агенция Tasnim.
„Обвиненията срещу всички участници в безредиците са едни и същи“, каза Мовахеди Азад, съобщи Tasnim. „Независимо дали са лица, които са помагали на участниците в безредиците и терористите в унищожаването и повреждането на обществената сигурност и имущество, или наемници, които са се въоръжили и са причинили страх и ужас сред гражданите.“
Главният прокурор заяви, че „всички престъпници са врагове по този въпрос“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
