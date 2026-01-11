Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Главният прокурор на Иран: Безмилостни ще са съдебните действия срещу протестиращите

Главният прокурор на Иран: Безмилостни ще са съдебните действия срещу протестиращите

11 Януари, 2026 18:15 759 10

  • иран-
  • протестиращи-
  • съдебни дела

Обвиненията срещу всички участници в безредиците са едни и същи

Главният прокурор на Иран: Безмилостни ще са съдебните действия срещу протестиращите - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Главният прокурор на Иран Мохамад Мовахеди Азад заяви, че съдебните действия срещу протестиращите ще бъдат водени „без снизхождение, милост или отстъпление“, според полуофициалната информационна агенция Tasnim.

Обвиненията срещу всички участници в безредиците са едни и същи“, каза Мовахеди Азад, съобщи Tasnim. „Независимо дали са лица, които са помагали на участниците в безредиците и терористите в унищожаването и повреждането на обществената сигурност и имущество, или наемници, които са се въоръжили и са причинили страх и ужас сред гражданите.“

Главният прокурор заяви, че „всички престъпници са врагове по този въпрос“.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    10 7 Отговор
    "Граждани на Русия , които се държат зле в този живот след смъртта си ще попаднат пак в Русия ..." Евангелие от Матея , стих 2 , глава 1 ва

    18:19 11.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    9 9 Отговор
    Щом грабят и палят джамии значи не са иранци а Хазари.

    18:19 11.01.2026

  • 3 Не дразнете

    3 4 Отговор
    бай Дони !

    18:20 11.01.2026

  • 4 БОЛШЕВИК

    9 8 Отговор
    Изпусне ли се духът от бутилката, после е много трудно да се върне отново там. Така и в България през 1989г. беше изпуснат духът от бутилката и 36 години вече живота за 80% от хората е лош и непоносим, а за някои е пълен Ад!

    18:22 11.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    8 8 Отговор
    САМО ТАКА!И ДА СЕ ИЗГОНЯТ ЗАПАДНИТЕ ПОСОЛСТВА!

    18:25 11.01.2026

  • 6 Реалист

    6 5 Отговор
    Всеки режим ще направи същото,включително и този на Кремъл.

    18:28 11.01.2026

  • 7 Ъъъъъъъъ

    6 4 Отговор
    Пезешкян призова населението да се включи в битката срещу "протестиращите"....Не знам кой какъв е, но сега може да видим сблъсъци между иранци и "протестиращи".....🤣

    18:34 11.01.2026

  • 8 Линда

    5 1 Отговор
    Според мен протестиращите ще са безмилостни към вас хунта

    19:08 11.01.2026

  • 9 Безмилостни действия!

    3 0 Отговор
    Как си мисли главният ирански прокурор, че действията срещу протестиращите иранци ще бъдат безмилостни, а действията на Тръмп срещу аятоласите ще бъдат милостиви. Наивник, много се лъже!

    19:30 11.01.2026

  • 10 Камилара

    3 0 Отговор
    Този прокурор ще свърши по-зле от кадафито

    19:32 11.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания