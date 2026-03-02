Италиански министър плати тройно, за да прибере семейството си с военен самолет от Дубай

Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето обяви, че се завръща от Дубай в Рим с военен полет.

„Връщам се в Италия, продължавайки да се справям със сложната ситуация от вчера, използвайки всички необходими технически средства. Ще се върна с военен полет, но след като преди час, по мое собствено решение, преведох на командването на 31-ва ескадрила сума три пъти по-висока от тарифата за пътници на правителствени полети, което елиминира възможността за обвинения, че се връщам с правителствен полет“, написа министърът в изявление.

Кросето беше блокиран в Дубай поради затваряния на въздушното пространство, свързани със ситуацията около Иран. Той беше в ОАЕ със семейството си. Както министърът отбеляза в публикацията, никой не е очаквал сценарий, при който Дубай ще стане мишена на ирански отговор на атака от страна на САЩ и Израел.