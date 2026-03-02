Новини
Италиански министър плати тройно, за да прибере семейството си с военен самолет от Дубай
  Тема: ОАЕ

Италиански министър плати тройно, за да прибере семейството си с военен самолет от Дубай

2 Март, 2026 06:26, обновена 2 Март, 2026 06:34 727 5

Гуидо Кросето искал да избегне спекулациите, че е ползвал правителствен полет

Италиански министър плати тройно, за да прибере семейството си с военен самолет от Дубай - 1
Гуидо Кросето, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето обяви, че се завръща от Дубай в Рим с военен полет.

„Връщам се в Италия, продължавайки да се справям със сложната ситуация от вчера, използвайки всички необходими технически средства. Ще се върна с военен полет, но след като преди час, по мое собствено решение, преведох на командването на 31-ва ескадрила сума три пъти по-висока от тарифата за пътници на правителствени полети, което елиминира възможността за обвинения, че се връщам с правителствен полет“, написа министърът в изявление.

Кросето беше блокиран в Дубай поради затваряния на въздушното пространство, свързани със ситуацията около Иран. Той беше в ОАЕ със семейството си. Както министърът отбеляза в публикацията, никой не е очаквал сценарий, при който Дубай ще стане мишена на ирански отговор на атака от страна на САЩ и Израел.


Обединени Арабски Емирства
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Шиши се прибра с фалкона а българите кучета ги яли.

    Коментиран от #2, #4

    06:35 02.03.2026

  • 2 Шиши се прибира с фалкона,

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    а българите му плащат масрафа.

    06:39 02.03.2026

  • 3 И кво ?

    4 2 Отговор
    Не ги мислете европейските политици ! Имат пари : Колко стотици милиарди смъкнаха от кожата на европейските народи ? Първо за ковид , после да насъскат укритие срещу руските им братя .

    06:42 02.03.2026

  • 4 Гост

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Този Фалкон го открадна от Божков.

    06:42 02.03.2026

  • 5 А Надка

    0 0 Отговор
    се обади на израелския си колега да го моли за съдействие , да се приберели в България българските ваканцуващи в Дубай......

    06:51 02.03.2026