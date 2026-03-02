Италиански министър плати тройно, за да прибере семейството си с военен самолет от Дубай

Италианският министър на отбраната Гуидо Кросето обяви, че се завръща от Дубай в Рим с военен полет.
„Връщам се в Италия, продължавайки да се справям със сложната ситуация от вчера, използвайки всички необходими технически средства. Ще се върна с военен полет, но след като преди час, по мое собствено решение, преведох на командването на 31-ва ескадрила сума три пъти по-висока от тарифата за пътници на правителствени полети, което елиминира възможността за обвинения, че се връщам с правителствен полет“, написа министърът в изявление.
Кросето беше блокиран в Дубай поради затваряния на въздушното пространство, свързани със ситуацията около Иран. Той беше в ОАЕ със семейството си. Както министърът отбеляза в публикацията, никой не е очаквал сценарий, при който Дубай ще стане мишена на ирански отговор на атака от страна на САЩ и Израел.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2, #4
06:35 02.03.2026
2 Шиши се прибира с фалкона,
До коментар #1 от "Последния Софиянец":а българите му плащат масрафа.
06:39 02.03.2026
3 И кво ?
06:42 02.03.2026
4 Гост
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Този Фалкон го открадна от Божков.
06:42 02.03.2026
5 А Надка
06:51 02.03.2026