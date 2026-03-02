Въздушни удари на Израел в Ливан убиха членове на военното крило на Хизбула и лидера на парламентарната й група

Ливанският премиер Наваф Салам е свикал извънредно заседание на кабинета, насрочено за сутринта на 2 март, съобщи информационната агенция NNA.
Министрите ще се съберат в президентския дворец Баабда в Бейрут в 8:00 ч. местно време, за да обсъдят „събитията, случили се през нощта, техните последици и необходимите мерки“.
В нощта на 2 март от Ливан бяха изстреляни ракети към Израел, като шиитското движение Хизбула пое отговорност. След това израелските военновъздушни сили извършиха въздушни удари в южните покрайнини на Бейрут. Въздушните удари убиха няколко членове на военното крило на Хизбула, включително ключов командир, отговорен за операциите на съпротивата в Южен Ливан.
Според телевизия Ал Хадат, убит е лидерът на парламентарната група на Хизбула Мохамед Раад.
„В отговор на атаките на Хизбула срещу израелска територия, IDF в момента нанася удари по цели на Хизбула“, се казва в изявление на говорителя на IDF. По-рано IDF съобщи за изстрелването на няколко ракети от Ливан срещу израелска територия и успешното прехващане на една от тях.
Началникът на Генералния щаб на IDF Еял Замир одобри планове за по-нататъшни операции и нареди подготовка за непрекъснати настъпателни и отбранителни действия. След атаките от Ливан Замир заяви, че IDF се е подготвила за такъв сценарий.
Хизбула пое отговорност за нощния обстрел на покрайнините на Хайфа в Северен Израел. В изявление пресслужбата на организацията заяви, че ракетите, изстреляни по израелска територия, са били в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей.
„Бойците на ислямската съпротива изстреляха залп от прецизни ракети и рояк дронове в полунощ от неделя до понеделник, 2 март 2026 г., срещу системата за противовъздушна отбрана Мишмар ал-Кармел южно от Хайфа“, се казва в изявлението. „Операцията срещу вражеските сили беше проведена в отговор на кръвопролитията на аятолах Али Хаменей.“
Хизбула също така подчерта, че си запазва правото на „законни актове на самозащита“.
Ливанският премиер Наваф Салам разкритикува нападението и ще се срещне с Израел от Ливан, заявявайки, че има „неотменим ход“.
„Някой изстреля ракети от Южен Ливан и извърши изключително необратим акт, който беше грешка и даде претекст на Израел да продължи с агресията“, каза Салам и добави, че ще предприеме мерки за защита на ливанския народ.
Жителите на Южен Ливан напускат домовете си и се местят в по-безопасни райони след началото на израелските въздушни удари.
Според новинарския портал Lebanon 24, конвои от превозни средства се движат на север по магистралата от Тир и Набатия.
Масовото разселване на жителите започна след съобщения за шест ракети, изстреляни от Южен Ливан към израелска територия. Говорителят на израелските отбранителни сили Ела Уавея обвини бойците на Хизбула за нападението и заплаши с остър отговор.
Жители на 53 града в южен Ливан получиха предупреждение от израелската армия за предстоящ удар по шиитски обекти на Хизбула, разположени там.
Във видео съобщение, разпространено на арабски в X, военен говорител поиска ливанците да евакуират домовете си, разположени в опасната зона. „Трябва незабавно да напуснете градовете и селата на поне един километър разстояние“, се казва в съобщението. „Скоро ще бъде извършена атака срещу военна инфраструктура, принадлежаща на Хизбула.“
