Въздушни удари на Израел в Ливан убиха членове на военното крило на Хизбула и лидера на парламентарната й група

2 Март, 2026 03:51, обновена 2 Март, 2026 06:40 2 034 20

Преди това движението прати ракети по Израел от Южен Ливан

Въздушни удари на Израел в Ливан убиха членове на военното крило на Хизбула и лидера на парламентарната й група - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ливанският премиер Наваф Салам е свикал извънредно заседание на кабинета, насрочено за сутринта на 2 март, съобщи информационната агенция NNA.

Министрите ще се съберат в президентския дворец Баабда в Бейрут в 8:00 ч. местно време, за да обсъдят „събитията, случили се през нощта, техните последици и необходимите мерки“.

В нощта на 2 март от Ливан бяха изстреляни ракети към Израел, като шиитското движение Хизбула пое отговорност. След това израелските военновъздушни сили извършиха въздушни удари в южните покрайнини на Бейрут. Въздушните удари убиха няколко членове на военното крило на Хизбула, включително ключов командир, отговорен за операциите на съпротивата в Южен Ливан.

Според телевизия Ал Хадат, убит е лидерът на парламентарната група на Хизбула Мохамед Раад.

„В отговор на атаките на Хизбула срещу израелска територия, IDF в момента нанася удари по цели на Хизбула“, се казва в изявление на говорителя на IDF. По-рано IDF съобщи за изстрелването на няколко ракети от Ливан срещу израелска територия и успешното прехващане на една от тях.

Началникът на Генералния щаб на IDF Еял Замир одобри планове за по-нататъшни операции и нареди подготовка за непрекъснати настъпателни и отбранителни действия. След атаките от Ливан Замир заяви, че IDF се е подготвила за такъв сценарий.

Хизбула пое отговорност за нощния обстрел на покрайнините на Хайфа в Северен Израел. В изявление пресслужбата на организацията заяви, че ракетите, изстреляни по израелска територия, са били в отговор на убийството на върховния лидер на Иран Али Хаменей.

„Бойците на ислямската съпротива изстреляха залп от прецизни ракети и рояк дронове в полунощ от неделя до понеделник, 2 март 2026 г., срещу системата за противовъздушна отбрана Мишмар ал-Кармел южно от Хайфа“, се казва в изявлението. „Операцията срещу вражеските сили беше проведена в отговор на кръвопролитията на аятолах Али Хаменей.“

Хизбула също така подчерта, че си запазва правото на „законни актове на самозащита“.

Ливанският премиер Наваф Салам разкритикува нападението и ще се срещне с Израел от Ливан, заявявайки, че има „неотменим ход“.

„Някой изстреля ракети от Южен Ливан и извърши изключително необратим акт, който беше грешка и даде претекст на Израел да продължи с агресията“, каза Салам и добави, че ще предприеме мерки за защита на ливанския народ.

Жителите на Южен Ливан напускат домовете си и се местят в по-безопасни райони след началото на израелските въздушни удари.

Според новинарския портал Lebanon 24, конвои от превозни средства се движат на север по магистралата от Тир и Набатия.

Масовото разселване на жителите започна след съобщения за шест ракети, изстреляни от Южен Ливан към израелска територия. Говорителят на израелските отбранителни сили Ела Уавея обвини бойците на Хизбула за нападението и заплаши с остър отговор.

Жители на 53 града в южен Ливан получиха предупреждение от израелската армия за предстоящ удар по шиитски обекти на Хизбула, разположени там.

Във видео съобщение, разпространено на арабски в X, военен говорител поиска ливанците да евакуират домовете си, разположени в опасната зона. „Трябва незабавно да напуснете градовете и селата на поне един километър разстояние“, се казва в съобщението. „Скоро ще бъде извършена атака срещу военна инфраструктура, принадлежаща на Хизбула.“


Ливан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Къмет си нямаме в България

    14 2 Отговор
    Ееех пък нашите измамници и иззедници уж си накупили имоти къде ли не
    пък не можа да ги свари бомбардировките някъде из Дубай примерно

    04:14 02.03.2026

  • 3 не не ние не

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    България оръжие не произвежда и не продава
    а летище София го преасфалтирали нощем

    04:18 02.03.2026

  • 5 Ти да видиш

    18 1 Отговор
    Ама нали рижавият клоун скоро твърдеше че Хизбула е унищожена....или май е възкръснала!?
    Рижавият клоун не твърдеше ли че иранските ядрени обекти преди 6 месеца са унищожени напълно и необратимо или те са се самовъзстановили!?
    Вече съвсем се обърках, май рижавият извратеняк лъже повече от нашия Борисов.
    Дали не е защото над главата му виси гилотината на Епщайн с и не само над неговата?!

    04:30 02.03.2026

  • 9 Израел изгони палестинците

    5 2 Отговор
    в Ливан да се отърве от тях.
    Резултатът беше, че унищожи и Ливан, но Израел така и не стана по сигурен и пак не изгони палестинците.
    И така си спечели още един враг в лицето на Ливан.

    06:15 02.03.2026

  • 11 Тази ориенталска каша

    3 0 Отговор
    редовно избухва като гейзер и опръсква наоколо с гореща вода.
    Ние там работа нямаме, това е конфликт стар колкото света и досега се вижда само едно, че победител няма.
    Далеч от тези диваци.

    06:19 02.03.2026

  • 15 Ситуацията там е патова

    4 0 Отговор
    от много време.
    Евреи и палестинци(араби като цяло) не са мръднали от нулевото движение.
    Израел не може да стигне много далеч, защото знае, че е обграден само с много араби, които искат черния му дроб.
    Арабите пък нямат такава военна поддръжка както Израел има от САЩ.
    И така, веселбата с пушки и ракети продължава до безкрай…

    06:30 02.03.2026

  • 16 Хабят патрони и ракети

    0 0 Отговор
    а резултатът винаги е един и същ.

    06:34 02.03.2026

  • 17 Както виждам

    2 1 Отговор
    арабите трайно се заселват в Израел, но иначе много силно крякат как мразели Израел.
    Нещо не ми излиза тяхната сметка.

    06:37 02.03.2026

  • 18 Ние

    2 2 Отговор
    Води ни Путине!

    06:38 02.03.2026

  • 19 През цялото си съществуване

    0 1 Отговор
    Израел е бил заплашен от пълно унищожение и никой не би могъл да му помогне ако не са били САЩ.

    06:40 02.03.2026

  • 20 Въпреки усилията на Израел

    0 0 Отговор
    арабите успешно ръфат плът от Израел и трайно са се настанили там с техните джамии и лакърдии и Израел не може да им каже нищо, колкото и да парадира.
    Техният враг е вече в собствената им кръв и имунната им система вече не го приема за враг.
    Това е още едно доказателство за истините писани в Библията, където се казва, че Бог сам е избрал евреите за Свой народ.
    Арабите нямат и капчица истина в техните глупости, които ядно си личат, че са писани в ущърб на християнството и юдаизма от чиста завист.
    Те искат тези земи по които е ходил Христос, Божият Син за да доминират и владеят на юдаизма и християнството за да си отмъстят, че са синове на прислужницата Агар, или агаряни.
    Това е всичко.

    06:51 02.03.2026